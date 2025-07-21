Молитве отдавали больше времени, нежели другому не только христиане, но и язычники, что видно по их многословию. Но порой сегодня многие христиане обленились в молитве, занятые личными делами. Поэтому молитву не творят по велению сердца — ей отдают необязательный долг, платят штраф. Многие даже не знают, как правильно молиться, и какая молитва приятна Богу. А есть и такие люди, которые вообще не молятся. И то добро, которое дал нам Бог, люди забывают, «и бо молитва есть истинное добро», от которого человек может получить много пользы и выгоды.

Молитвою мы предстаем пред Богом и налаживаем все наши дела, ибо во всех делах человек нуждается в помощнике. И когда молимся, то помощником является Сам Бог. «Молитва есть утешение для сердца» — с нею в мире и в покое ложимся спать, а утром встаем с дерзновением. «Когда читаешь писания, то тогда Бог говорит с тобою, а когда молишься — ты сам говоришь с Богом», — говорит Св. Татеваци.

Да, мы можем всегда и долго говорить с Богом, но чтобы быть услышанными, нам необходимы некоторые условия. Во-первых, самое важное в молитве — вера. Если хотим быть услышанными, то до молитвы должны подготовить себя к несомненной, крепкой вере и принять заблаговременно средства против сомнения и неверия. Плохо, если во время самой молитвы наше сердце находится в неверии и не в состоянии устоять в ней. Все, сказал Господь, чего ни попросите в молитве с верою, получите (см. Мф. 21:22), и значит, если попросим без веры или с сомнением, не получим. Если будем иметь веру, и не усомнимся, то еще и горы можем переставлять (см. Мф. 21:21)...

Во-вторых, нужно пребывать в покаянии и смирении. Пример тому — молитва мытаря. А если погрязли во грехах и не каемся, то Бог не услышит наших молитв. В-третьих, сами должны слушать просьбы бедных, в противном случае: «кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить — и не будет услышан» (Прит. 21:13)...

В-четвертых, должны прощать своим должникам, чтобы Господь, прощая нас, услышал бы и наши молитвы.

Гевонд Вардапет Оганесян – Господи! Отверзи уста мои - Молитвослов

Гевонд Вардапет Оганесян. Господи! Отверзи уста мои. Молитвослов

Св. Эчмиадзин: Первопрестольный Св. Эчмиадзин, 2019. — 412 с.

Гевонд Вардапет Оганесян – Господи! Отверзи уста мои. Молитвослов – Содержание