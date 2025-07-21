Оганесян – Господи! Отверзи уста мои
Молитве отдавали больше времени, нежели другому не только христиане, но и язычники, что видно по их многословию. Но порой сегодня многие христиане обленились в молитве, занятые личными делами. Поэтому молитву не творят по велению сердца — ей отдают необязательный долг, платят штраф. Многие даже не знают, как правильно молиться, и какая молитва приятна Богу. А есть и такие люди, которые вообще не молятся. И то добро, которое дал нам Бог, люди забывают, «и бо молитва есть истинное добро», от которого человек может получить много пользы и выгоды.
Молитвою мы предстаем пред Богом и налаживаем все наши дела, ибо во всех делах человек нуждается в помощнике. И когда молимся, то помощником является Сам Бог. «Молитва есть утешение для сердца» — с нею в мире и в покое ложимся спать, а утром встаем с дерзновением. «Когда читаешь писания, то тогда Бог говорит с тобою, а когда молишься — ты сам говоришь с Богом», — говорит Св. Татеваци.
Да, мы можем всегда и долго говорить с Богом, но чтобы быть услышанными, нам необходимы некоторые условия. Во-первых, самое важное в молитве — вера. Если хотим быть услышанными, то до молитвы должны подготовить себя к несомненной, крепкой вере и принять заблаговременно средства против сомнения и неверия. Плохо, если во время самой молитвы наше сердце находится в неверии и не в состоянии устоять в ней. Все, сказал Господь, чего ни попросите в молитве с верою, получите (см. Мф. 21:22), и значит, если попросим без веры или с сомнением, не получим. Если будем иметь веру, и не усомнимся, то еще и горы можем переставлять (см. Мф. 21:21)...
Во-вторых, нужно пребывать в покаянии и смирении. Пример тому — молитва мытаря. А если погрязли во грехах и не каемся, то Бог не услышит наших молитв. В-третьих, сами должны слушать просьбы бедных, в противном случае: «кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить — и не будет услышан» (Прит. 21:13)...
В-четвертых, должны прощать своим должникам, чтобы Господь, прощая нас, услышал бы и наши молитвы.
Гевонд Вардапет Оганесян – Господи! Отверзи уста мои - Молитвослов
Гевонд Вардапет Оганесян. Господи! Отверзи уста мои. Молитвослов
Св. Эчмиадзин: Первопрестольный Св. Эчмиадзин, 2019. — 412 с.
Гевонд Вардапет Оганесян – Господи! Отверзи уста мои. Молитвослов – Содержание
- От издательства
- От автора-составителя
- О молитве
- Виды молитв
-
Часть I
- Как молиться в церкви
- Частная молитва
- Как творить молитвенное правило
- Помимо молитвенного правила
-
Патараг
- Структура Патарага
- О Достойном Причащении
-
Часть II: Молитвослов
- Утреннее, дневное и вечернее молитвенные правила (полные и краткие)
- Молитвы на разные случаи: перед едой, перед работой, в пути, перед сном, в болезни, в тревоге, за врагов, за усопших и др.
- Ходатайственные молитвы и шараканы — по святым и праздникам
- Покаянные молитвы
- Молитвы в канун, во время и после Патарага
- Поминование усопших
-
Часть III
- О церковном календаре ААЦ
- О священии дома, Матахе, десятине
- О почитании икон и святых
- О крестном знамении
- Использованная литература
No comments yet. Be the first!