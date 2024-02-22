Легких - Службы на Преставление и Перенесение мощей святителя Николая Мирликийского
Николай Мирликийский, один из самых почитаемых святителей христианской церкви, был епископом г. Миры, провинции Малой Азии - Ликии. Свт. Николай родился около 280 г. в городе Патары Ликийской области, умер в 343 г. и был похоронен в месте своего епископства. О его почитании по крайней мере с VI в. свидетельствует упоминание мартириума — церкви, построенной над его гробом. Посвященные ему тексты известны с IX в. В течение IX в. его почитание распространилось по всему христианскому миру. Многие авторы составили ему Похвальные слова: в VIII в. Похвальное слово написал Андрей Критский (ум. 712 г.), в сер. IX в. появилось Похвальное слово патриарха Константинопольского Мефодия (842- 846) и Похвальное слово Иоанна, диакона Неаполитанской церкви, в конце IX в. — Похвала святителю, написанная византийским императором Львом Мудрым (886—912). Иллюминированные списки кратких сказаний о деяниях святого Николая были внесены в греческий и базилианский месяцесловы (менологии). Существовали также «Акты о св. Николае» Никиты Пафлагонянина (ум. 880 г.) и двух неизвестных авторов.
В начале X в. Симеон Метафраст (ум. около 940) по приказанию императора Константина Порфирородного (912-959) составил из известных ему источников полное житие святого. В житие, составленное Метафрастом, включено несколько чудес; два из них — прижизненные. Это чудо о трех девицах, в котором свт. Николай избавляет трех дочерей бедного горожанина от блудного греха, подав им щедрую милостыню; и чудо о трех воеводах, в котором свт. Николай, явившись во сне царю Константину и епарху Евлавию, спасает от смерти трех невинно осужденных. Третье чудо, включенное в житие, — посмертное. Это чудо о дьявольском сосуде с маслом для лампады, брошенном в море по повелению явившегося святого. Славянский перевод Метафрастова жития был сделан в Болгарии между 1347 и 1350 гг. Древнейшие дошедшие до нас списки датируются XIV в. Появление списков Метафрастова жития на Руси связывают с принятием Иерусалимского устава и так называемым «вторым южно-славянским влиянием».
Легких Виктория - Службы на Преставление и Перенесение мощей святителя Николая Мирликийского в славянской рукописной традиции XII—начала XVII в. - текстология гимнографии
М.; СПб. : «Альянс-Архео», 2011, 224 с.
ISBN 978-5-98874-056-8
Легких Виктория - Службы на Преставление и Перенесение мощей святителя Николая Мирликийского в славянской рукописной традиции XII—начала XVII в. - текстология гимнографии - Оглавление
Введение
Глава 1. История текста службы на преставление свт. Николая Мирликийского
- 1.1. Минея как богослужебная книга
- 1.2. Структура службы. Гимнографическая терминология
- 1.3. Проблемы выделения редакций
- 1.4. История текста службы на Преставление свт. Николая Мирликийского
- 1.5. Уставы
Глава 2. История текста службы на Перенесение мощей свт. Николая Мирликийского в славянской рукописной традиции XII-XVII вв.
- 2.1. Перенесение мощей свт. Николая из Мир Ликийских в Бари
- 2.2. Установление праздника Перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бари и составление службы
- 2.3. Принципы выделения редакций в службе на Перенесение мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бари
- 2.4. История текста службы на Перенесение мощей свт. Николая из Мир Ликийских в Бари
- 2.5. Последование празднику Перенесения мощей свт. Николая из Мир Ликийских в Бари по Уставам
Глава 3. Формирование цикла песнопений свт. Николаю Мирликийскому. Взаимоотношения между песнопениями
- 3.1. Проблемы соотношения редакции службы и редакции песнопения
- 3.2. Формирование службы на Перенесение мощей свт. Николая из Мир Ликийских в Бари и взаимоотношение со службой на Преставление свт. Николая и другими песнопениями
- 3.3. Взаимоотношение службы на Преставление свт. Николая и Октоиха
- 3.4. Поздние русские службы свт. Николаю
Заключение
Приложение. Список использованных рукописей
Приложение II. Издания текстов песнопений минейных служб Николаю Мирликийскому
Список сокращений
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