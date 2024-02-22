Николай Мирликийский, один из самых почитаемых святителей христианской церкви, был епископом г. Миры, провинции Малой Азии - Ликии. Свт. Николай родился около 280 г. в городе Патары Ликийской области, умер в 343 г. и был похоронен в месте своего епископства. О его почитании по крайней мере с VI в. свидетельствует упоминание мартириума — церкви, построенной над его гробом. Посвященные ему тексты известны с IX в. В течение IX в. его почитание распространилось по всему христианскому миру. Многие авторы составили ему Похвальные слова: в VIII в. Похвальное слово написал Андрей Критский (ум. 712 г.), в сер. IX в. появилось Похвальное слово патриарха Константинопольского Мефодия (842- 846) и Похвальное слово Иоанна, диакона Неаполитанской церкви, в конце IX в. — Похвала святителю, написанная византийским императором Львом Мудрым (886—912). Иллюминированные списки кратких сказаний о деяниях святого Николая были внесены в греческий и базилианский месяцесловы (менологии). Существовали также «Акты о св. Николае» Никиты Пафлагонянина (ум. 880 г.) и двух неизвестных авторов.

В начале X в. Симеон Метафраст (ум. около 940) по приказанию императора Константина Порфирородного (912-959) составил из известных ему источников полное житие святого. В житие, составленное Метафрастом, включено несколько чудес; два из них — прижизненные. Это чудо о трех девицах, в котором свт. Николай избавляет трех дочерей бедного горожанина от блудного греха, подав им щедрую милостыню; и чудо о трех воеводах, в котором свт. Николай, явившись во сне царю Константину и епарху Евлавию, спасает от смерти трех невинно осужденных. Третье чудо, включенное в житие, — посмертное. Это чудо о дьявольском сосуде с маслом для лампады, брошенном в море по повелению явившегося святого. Славянский перевод Метафрастова жития был сделан в Болгарии между 1347 и 1350 гг. Древнейшие дошедшие до нас списки датируются XIV в. Появление списков Метафрастова жития на Руси связывают с принятием Иерусалимского устава и так называемым «вторым южно-славянским влиянием».

Легких Виктория - Службы на Преставление и Перенесение мощей святителя Николая Мирликийского в славянской рукописной традиции XII—начала XVII в. - текстология гимнографии

М.; СПб. : «Альянс-Архео», 2011, 224 с.

ISBN 978-5-98874-056-8

Легких Виктория - Службы на Преставление и Перенесение мощей святителя Николая Мирликийского в славянской рукописной традиции XII—начала XVII в. - текстология гимнографии - Оглавление

Введение

Глава 1. История текста службы на преставление свт. Николая Мирликийского

1.1. Минея как богослужебная книга

1.2. Структура службы. Гимнографическая терминология

1.3. Проблемы выделения редакций

1.4. История текста службы на Преставление свт. Николая Мирликийского

1.5. Уставы

Глава 2. История текста службы на Перенесение мощей свт. Николая Мирликийского в славянской рукописной традиции XII-XVII вв.

2.1. Перенесение мощей свт. Николая из Мир Ликийских в Бари

2.2. Установление праздника Перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бари и составление службы

2.3. Принципы выделения редакций в службе на Перенесение мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бари

2.4. История текста службы на Перенесение мощей свт. Николая из Мир Ликийских в Бари

2.5. Последование празднику Перенесения мощей свт. Николая из Мир Ликийских в Бари по Уставам

Глава 3. Формирование цикла песнопений свт. Николаю Мирликийскому. Взаимоотношения между песнопениями

3.1. Проблемы соотношения редакции службы и редакции песнопения

3.2. Формирование службы на Перенесение мощей свт. Николая из Мир Ликийских в Бари и взаимоотношение со службой на Преставление свт. Николая и другими песнопениями

3.3. Взаимоотношение службы на Преставление свт. Николая и Октоиха

3.4. Поздние русские службы свт. Николаю

Заключение

Приложение. Список использованных рукописей

Приложение II. Издания текстов песнопений минейных служб Николаю Мирликийскому

Список сокращений