Эсхатологическая проблема занимаетъ далеко не случайное и не послѣднее мѣсто въ христіанскомъ міропониманіи.



Напротивъ, эсхатологическія истины принадлежатъ къ числу основныхъ истинъ христіанскаго вѣроученія.



Это ясно слѣдуетъ изъ того обстоятольства, что развитіе теологіи въ исторіи христіанской церкви началось съ эсхатологіи.



Эсхатологическія истины св. апостолъ Павелъ ставитъ на одинаковой высотѣ съ ученіемъ о "крещеніи и возложеніи рукъ".



Въ своемъ посланіи къ евреямъ онъ пишетъ: "оставивши начатки ученія Христова, поспешимъ къ совершенству и не станемъ снова полагатъ основаніе ученію о крещнніяхъ, о возложеніи рукъ, о воскресеніи мертвыхъ и о суде въчномъ.



Окcіюкъ Михаил Фёдорович - Эсхатологія св. Григорія Нисскаго - Историко - догматическое изслѣдованіе

Тип. Акц. О-ва "Петръ Барскій въ Kіевѣ". Крещатикъ № 40.



Кіевъ 1914.

Печатано По постановленію Совѣта Императорской Кіевской Духовной Академіи отъ 10 іюня 1913 года

Ректоръ Академіи, Епископъ Иннокєнтій

Издательство «ПАЛОМНИК» Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии АО «Молодая гвардия» Печать офсетная. Формат 60x100 7,6. Объем 47 п. л. Тир. 3000 экз. Подписано в печать 21.05.99. Зак. 99552.

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Окcіюкъ Михаил Фёдорович - Эсхатологія св. Григорія Нисскаго - Историко - догматическое изслѣдованіе - Содержание

Вступительная часть. Раскрытіе эсхатологическихъ истинъ въ древнө-греческой христіанской литературѣ до времени св. Григорія Нисскаго

I. Эсхатологія апостольскихъ мужей

ІІ. Эсхатологія христіанскихъ апологетовъ ІІ-го вѣка

III. Эсхатологія св. Иринөя Ліонскаго

IV. Эсхатологія св. Ипполита Римскаго

V. Эсхатологія Климента Аленсандрійскаго

VI. Эсхатологія Оригена

VII. Эсхатологія св. Мефодія Олимпскаго

VIII. Эсхатологія Адамантія

IX. Эсхатологія св. Василія Великаго

X. Эсхатологія св. Григорія Богослова

Первая часть. Ученіе св. Григорія Нисскаго о конечной судьбѣ каждаго человѣка въ отдѣльности

ГЛАВА I. Эсхатологическое ученіе о тѣлесной смерти

ГЛАВА II. Участь души непосредственно послѣ смерти чедоеѣка

ГЛАВА III. Оплредѣленіе потустороннихъ мѣстъ и состояній чедовѣческихъ душъ

ГЛАВА IV. Ученіе о небесномъ блаженствѣ

ГЛАВА V. Ученіе объ адскихъ мученіяхъ

Вторая часть. Ученіе св. Григорія Нисскаго о конечной судьбѣ всего человѣческаго рода и міра вообще

ГЛАВА I. Ученіе о второмъ пришествіи Христа

ГЛАВА II. Ученіе о всеобщемъ воскресеніи мертвыхъ

ГЛАВА III. Ученіе о всеобщемъ судѣ

ГЛАВА IV. Ученіе о конечной судьбѣ міра

ГЛАВА V. Ученіе о всеобщемъ апокатастасисѣ

Заключительная часть.

Раскрытіе эсхатологическихѣ истинѣ вѣ древне-греческой христіанской литературѣ отъ времени св. Григория Нисскаго до V-гο вселенскаго собора