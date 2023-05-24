Это издание предназначается тем, кто хочет получить удовольствие от чтения книги Даниила. Если вы желаете ознакомиться с теми скучными теориями, которые придумали ученые, вам следует поискать их в другом месте. Если вы хотите убедиться, что книга Даниила была написана в шестом столетии до Р. X., а не во втором, как утверждают многие современные писатели, вам следует избрать в качестве отправного пункта книгу Э. Дж. Янга "Комментарии к книге Даниила" [Е. J. Young. A Commentary on Darnel].

В своей книге я не занимаюсь обсуждением подобных тем. Моя цель более проста: вызвать у вас желание самостоятельно прочесть книгу Даниила и узнать, каково ее послание нашему времени. Книгу Даниила в основном очень легко понять. Ее первые шесть глав повествовательные. За ними следуют шесть чрезвычайно символических и, несомненно, таинственных глав, содержание которых вызывает немало споров. Но в действительности они не так трудны. Вся книга содержит в себе действенную помощь верующим, особенно тем, которые чувствуют себя одинокими в учебной аудитории, на работе, в кругу своей семьи и друзей.

Стьюарт Олиотт - Устоять в одиночку

Originally published in English under the title of Dare to Stand Alone Evangelical Press of Wales, 1882

Переведено на русский язык и подготовлено к печати издательством «Христианское просвещение» Украина, Одесса

Издание осуществлено при содействии THE ROUNDWOOD TRUST

Русское издание: «Христианское просвещение» THE ROUNDWOOD TRUST, 1994

Стьюарт Олиотт - Устоять в одиночку - Содержание

Введение

1. Место действия

2. Уведены в Вавилон

3. Сон Навуходоносора

4. Печь, раскаленная огнем

5. Бог изменяет Навуходоносора

6. Как погибнуть

7. С Богом среди львов

8. Остановка

9. Четыре зверя

10. Небольшой рог

11. Великая молитва

12. Старому человеку является видение

13. История - это воплощение Божьего плана

14. Антиох Епифан

15. С Богом навсегда!

Стьюарт Олиотт - Устоять в одиночку - книга Даниила - Исторический фон

Много веков назад Бог избрал человека по имени Авраам, которому обещал, что через него и его семя благословит все человечество.

От одного человека - к семье, от семьи - к образованию народа. Затем этот народ переселился в Египет, где оставался на протяжении четырехсот лет.

Затем исход из Египта. Вы, вероятно, слышали о Египетских казнях, о Пасхе и о переходе через Красное море. На протяжении сорока лет народ, ведомый Моисеем, странствовал по пустыне. Там он получил закон Божий и наставления, касающиеся скинии, жертвоприношений и священничества. Когда странствия в пустыне завершились, народ под предводительством Иисуса Навина вошел в землю обетованную. Еще до его смерти эта земля в основном была завоевана и разделена между двенадцатью коленами.

Затем последовала эпоха судей - людей, избранных Богом для того, чтобы освободить Свой народ от сменявших друг друга завоевателей. За ней наступил период царей. Первым царем был Саул, за которым поочередно последовали Давид, Соломон и Иеровоам. Все они правили объединенным царством, в которое входило двенадцать колен.

Вскоре после начала царствования Иеровоама народ разделился на две части. На севере возникло царство Израиль (или Ефрем), на юге - царство Иудея. В северное царство вошло десять колен, его столицей была Самария. Южное царство, со столицей Иерусалим, состояло из двух колен. Вначале оба царства враждовали между собой. Затем наступил непродолжительный период дружбы, но в конечном итоге они вновь стали заклятыми врагами. На севере одна династия сменяла другую, но всякий раз трон занимали далеко не благочестивые монархи. В конце концов Бог решил покарать народ, отступничество которого неоднократно осуждал устами Своих пророков. С севера в страну вторглись воинства могучей Ассирии, и в 722 г. до Р. X. Самария пала. Десять колен Израиля были захвачены в плен и, смешавшись с другими народами, исчезли с лица земли.

Южное царство продолжало существовать на протяжении последующих ста лет. Все его цари принадлежали к одной династии и были потомками Давида. Жизнь народа протекала во все более возрастающем отступничестве, но все же некоторые из царей были по-настоящему благочестивы, и несколько раз страна переживала периоды массового духовного пробуждения. В 609г. до Р. X. на иудейский престол взошел Иоаким. В свое правление он не предпринимал попыток остановить распространение идолопоклонства и безнравственности, а наоборот только усиливал его. На предостережения пророков о том, что народ будет наказан, если не раскается, никто не обращал внимания.

В 605г. до Р. X. на горизонте появился Навуходоносор. На протяжении последующих двадцати двух лет, в четыре поочередных этапа, он переселил почти весь народ Иудеи на свою родину - Вавилон. "При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе... Как нам петь песнь Господню на земле чужой?" (Пс. 136:1,4). Народ, оказавшийся глухим к предостережениям Бога, был отдан на милость своих победителей. И все-таки среди отступившего народа оставалось очень незначительное количество людей, которые, памятуя предсказания пророков, сохранили верность Богу. Этот мизерный остаток любил Господа и продолжал жить, подчиняясь Его воле даже в далеком Вавилоне.

Этот остаток просуществовал на протяжении всех семидесяти лет изгнания. И хотя народ в целом искоренил в своей среде идолопоклонничество, однако истинную любовь к Богу проявляли лишь немногие люди. После возвращения из Вавилонского плена этот остаток становился все меньше и меньше. Наступило время, когда к нему (насколько мы можем судить) стали принадлежать только Захария и Елисавета, Мария и Иосиф, Симеон и Анна, а также горстка пастухов. Никто в Иудее, кроме них, не был готов приветствовать семя Авраамово, которое, согласно обетованию, явилось в мир. Никто, кроме них, не распознал Свет, воссиявший для язычников, Славу народа Божьего, Израиля.

Во дни вавилонского пленения этот остаток составили Даниил, Анания, Мисаил и Азария (Дан. 1,6). Только четыре свечи или немногим больше освещали безбожную тьму тех времен. Лишь горстка людей сохраняла верность Богу. Во времена всеобщего равнодушия Бог и Его Слово по-прежнему были важны для этой небольшой группы.

Бог не проявляет особой заинтересованности в численности Своих последователей, но Он внимательно следит за тем, чтобы никогда не остаться без свидетелей. Истинная религия не прерывает своего существования в мире, но ее последователи редко насчитывают более чем горстку людей. В Вавилоне Бог довольствовался тем, что количество подвижников веры, представлявших Его истинный Израиль, сократилось до единиц.

Первые шесть глав книги Даниила повествуют нам о том, как, оказавшись во враждебном окружении, этот небольшой остаток людей сохранил верность Богу.