Дарья Омельченко - Цезарий Арелатский — епископ и пастырь

Вопрос о начале евангельской проповеди в Галлии долгое время был политически ангажирован, и на сегодняшний день не представляется возможным установить его точную дату. Григорий Турский связывает это событие с семью мужами, посланными в середине III в. в Галлию: «в Тур — епископ Катиан, в Арль — епископ Трофим, в Нарбонн — епископ Павел, в Тулузу — епископ Сатурнин, в Париж — епископ Дионисий, в Клермон — епископ Стремоний, в Лимож — епископ Марциал»2. Провансальские легенды, сложившиеся в XI-XV вв., настаивают на апостольском происхождении христианства в Галлии. Так, ученику апостола Павла Кри- скенту3 приписывают основание Вьеннской церкви. Цикл легенд связан с именами ближайших сподвижников Христа, которые, спасаясь от гонений в Палестине, приплыли к пустынному берегу в дельте Родана. В период Средневековья число пассажиров утлого судёнышка постоянно менялось. Более или менее постоянными персонажами легенд были Максимин, Лазарь, Марфа, Мария Иаковлева, Мария-Саломия4 и Мария Магдалина, порой к ним добавлялся апостол Трофим. Добравшись до Арля, как повествует предание, путники разделились, чтобы нести евангельскую проповедь в разные концы Галлии. Трофим основал церковь в Арле, Марфа отправилась в Тараскон, Лазарь и Мария Магдалина — в Марсель, Максимин — в Экс, а Мария-Саломия и Мария Иаковлева остались там, где высадились — в пустынной местности Камарг5.

Как отмечает современный французский исследователь Ж.-П. Клебер, единственный ответ исторической науки на эти легенды:

напряжённое молчание, поскольку она не знает ничего или знает слишком мало и довольствуется опровержением тезисов и гипотез, указывая на заблуждения, противоречия и хронологическую несообразность. Всё, что ей остаётся — сетовать на дыры в этом незаконченном гобелене6.

Самое раннее достоверное свидетельство существования в Галлии епископской кафедры принято относить к последней трети II в. «Послание о лионских мучениках»7, сообщая о гонениях на христиан в Лионе и Вьенне в 177 г., в числе жертв называет епископа Лионского Пофина. Представителем церковной иерархии Вьенны назван лишь диакон Санкт, что делает сомнительным существование в тот момент в этом городе епископской кафедры. «Послание» написано на греческом языке и адресовано мало- азийским соотечественникам. Греческое имя епископа и присутствие среди лионских мучеников большого количества выходцев из малоазийских городов наталкивает некоторых исследователей на мысль, что христианство в Галлии изначально распространялось грекоязычными миссионерами8.

Связь с греческим Востоком учёные усматривают также в том, что литургический обряд, сложившийся к V в. в Галлии и Испании, содержал гораздо больше элементов восточной литургии, чем римский. Галликанская литургия была вытеснена римской лишь в VIII—IX вв.9 С восточным влиянием принято связывать и довольно длительное существование в Галлии женского диаконата10. В то же время нет никаких свидетельств особой заинтересованности римских епископов в христианизации Галлии.

Дарья Омельченко - Цезарий Арелатский — епископ и пастырь

М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, Петроглиф, 2021. —472 с., илл.

ISBN 978-5-98712-274-7

Дарья Омельченко - Цезарий Арелатский — епископ и пастырь - Содержание

Введение

Глава I. Христианская традиция Южной Галлии в Поздней Античности

§ 1. Вводные замечания

§ 2. Проблема церковного статуса Арелата в V в

§ 3. «Пустынный эпос» в Галлии и произведения Иоанна Кассиана Римлянина

§ 4. Леринский монастырь

§ 5. «Полупелагианские» споры

Глава II. Жизненный путь Цезария до епископства

§ 1. Детство и юность в Кабиллоне

§ 2. Монах на Лерине

§ 3. «Маленький галльский Рим»

§ 4. Прибытие в Арелат. Начало церковной карьеры

Глава III. Цезарий в орбите церковной и светской политики

§ 1. Епископ и королевская власть

§ 2. Цезарий и папство

§ 3. Соборная деятельность Цезария. Завершение «полупелагианских» споров

Глава IV. Цезарий как организатор жизни духовенства и монашества

§ 1. Преобразования в жизни духовенства. Цезарий как образец идеального церковнослужителя

§ 2. Община клириков в Арелате

§ 3. Роль поместных соборов в преобразовании жизни духовенства

§ 4. Женский монастырь в Арелате: проблема статуса

§ 5. «Правило для дев»: нормативная модель и практика

§ 6. Роль монахинь в преобразованиях Цезария

Глава V. Епископ и миряне

§ 1. Социально-каритативная деятельность Арелатского епископа

§ 2. Цезарий как проповедник

§ 3. «Земные» и «небесные» сокровища в наставлениях Цезария

§ 4. «Женская тема» в пастырстве Цезария

§ 5. Цезарий и «народная религия»

§ 6. Цезарий - чудотворец

Заключение

Библиография

Приложение

Summary

Contents