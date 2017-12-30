Основная специфика различных учений о браке выражена в идеализации его целей. В законченной форме эта тенденция прослеживается собственно в христианском понимании идеи брака и в наибольшей степени - в учении о таинстве брака.

На протяжении двухтысячелетней истории брак развивался в контексте христианской культуры. В христианских учениях мы находим не только самое пристальное внимание к антропологии пола и брака, но и тщательную проработку всех сторон этих сфер жизни человека.

Исследования в сфере брачно-семейных, детско-родительских и гендерных отношений закономерно выводят на обращение к христианской антропологии. Разбираясь с генезисом нормативных, дисциплинирующих систем, институтов, «неравнодушных» к половой определённости человека, к оппозиции мужского и женского в культуре, неизбежно обнаруживаешь, что религия, церковь играла здесь огромную роль, в иные времена - определяющую.

Надежда Хаджимерзановна Орлова - О чем молчал Адам: Гендерное измерение христианской антропологии

Санкт-Петербург: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН», 2012 г. - 304 с.

ISBN 978-5-86007-685-3

Надежда Хаджимерзановна Орлова - О чем молчал Адам: Гендерное измерение христианской антропологии – Введение

Введение

Иерархический порядок: деконструкция смыслов

«И образом Творца себя считая…»

Христологические споры

И нарек им имя: человек

Female versus male

«Непоправимый» сценарий

О чем молчал Адам

Сосуд скверны или софийная ничтойность?

Тайна сия велика

«Крейцерова соната» Л. Н. Толстого как увертюра к дискуссии о сущности брака

Закон или «снисхождение»

О ветхозаветного брака к новозаветному

Похвал праведному Аврааму

Таинство брака: каноника, догматика, литургика

Развод в пределах церковного права

Целибат как норма мужественности

Заключение

Литература

Приложение

Надежда Хаджимерзановна Орлова - О чем молчал Адам: Гендерное измерение христианской антропологии - Введение

Так ли уж все сильно изменилось в человеке? И если нет, то где те глубинные охранители, которые определяют этот повторяющийся в главном, но вариативный в деталях брачно-семейный сценарий?

Приходится забираться в глубь веков, к праисторическим картинам отношений. И тогда становится понятно, что самые радикальные перемены начинаются с приходом христианства. Меняется парадигма брака - он становится таинством. Сам человек, что называется, «переписывается» заново. Правда, еще не скоро утихнут епископские дискуссии по вопросу «Человек ли женщина?»…

Глубоко и развернуто я сосредоточиваюсь именно на христианской традиции - по ряду субъективных и объективных причин. Во-первых, я сама встроена в эту традицию, и сама являюсь субъектом тех отношений, которые исследую. Иначе говоря, странно знать глубоко чужую культуру, не постигнув ту, в которую врос корнями. Во-вторых, европейская культура, которая складывалась на матрице христианства, плохо это или хорошо, но является своеобразным законодателем, «зачинщиком» многих трансформаций в системе гендерных отношений, брачно-семейных, детско-родительски. А «факт христианства» никто не отменял, да это и невозможно сделать. Следовательно, христианская антропология является важнейшим исследовательским направлением не только для теологии, но и для всего гуманитарного знания.

Тем более что здесь сохраняется изрядное число непроясненных понятий, несмотря на то что в последнее время мы наблюдаем всплеск активности в данном контексте: появляются новые гендерные исследования, выпускаются книги, регламентирующие половые отношения… Так, по отношению к человеческой сексуальности могут стоять в одной связке два определения: «сакральное» и «запретное», в то время как это существенно различающиеся по смыслу понятия. О сакральном мы говорим, как о священном, предельно высоком, чему следует поклоняться. И в русской философии такой взгляд на пол мы находим, в первую очередь, у Василия Васильевича Розанова. По его мысли, ничего неполового в человеке нет и гнушение полом есть ошибка. Он наделяет сексуальность человека сакральным смыслом. Но подобного рода суждения для теологической и философской мысли скорее исключения из общего хора амбивалентного (двойственного) отношения к половой определенности человека.