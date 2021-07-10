Волею объективных обстоятельств Россия с самого начала своего образования и дальнейшего существования оказалась тесно связанной с Православной Церковью. При всех испытаниях — междоусобицах и нашествиях иноплеменников, когда Древняя Русь утрачивала, бывало, контроль над значительными территориями, на которых жили русские люди, — единственным общественным институтом, продолжавшим существовать среди этих исторических перипетий, оставалась Православная Церковь. Даже светские, бытовые суждения древнерусского человека являлись в значительной степени следствием его религиозного миросозерцания. На его основе утверждались обычаи («бытовое право», которое впоследствии стало принимать юридические формы), формировались социальные основы общества. Церковь как организация, имеющая свое бытие в окружающей ее действительности и в то же время — далеко выходящие за его пределы задачи, причем только ей и присущие, невольно оказывала влияние на социальные организации, не исключая и политические. Вследствие развития Русского государства в контексте непротиворечивого цивилизационного русла, на территории Руси не было мучеников, так как цивилизационная модель государства и, соответственно, власти не входили в конфликт с институтом, выражавшим сущностное содержание самой модели, — Православной Церковью. Существо Церкви — выраженное, в частности, в исполнении человеком на практике Христовых заповедей — наиболее полно и предметно отражается в жизни святых, то есть тех, кто исполнял их на деле и показал, что это — не мечтательная идея, не миф, а конкретная и вполне осязаемая действительность. Потому-то так и дороги святые для нашей страны, что дают живущему в ней народу возможность утвердиться на чем-то прочном. Всего от первых канонизаций в России, состоявшихся с 1072-го по 1917 год, было канонизовано 388 подвижников благочестия, почитаемых общецерковно и местно (то есть только в отдельных областях). Подвизавшиеся в различных регионах святые объединяли нарождающееся государство и его народ единством религиозных, жизненных идеалов в одно целое; причем эта внутренняя целостность и возможность воссоединения сохранялась даже в тех случаях, когда часть территории отпадала от Руси вместе с жившим на ней населением.

Эпохой столкновения Церкви с государственным аппаратом можно назвать XVIII век, время торжества варварства и огрубления нравов. Однако эта эпоха ни тогда, ни в наше время в целом не была осознаваема обществом, как эпоха гонений на Церковь. Между грубостью нравов в обществе и организованными государством гонениями на христиан все же есть существенная разница. Раскол в обществе, ярко обозначившийся в начале XVIII века и достигший своего апогея в 1917 году, при- вел к надлому цивилизационной модели, вследствие чего начались такие закономерные последствия этих процессов, как гонения на Русскую Православную Церковь. По окончании гонений, после того, как Русская Церковь приступила к подведению итогов прошедшей эпохи, она причислила к лику святых более 1500 мучеников. Подведенные в исторически сжатые сроки итоги явились достаточными для теоретического освоения проблемы и извлечения некоторых практических выводов. Дальнейшее продвижение по этому пути, массовые канонизации неизбежно приведут как к уменьшению качественного освоения исторического опыта, так и к обесцениванию самого благодатного явления. Для изучения и анализа исторического опыта в настоящее время нет соответствующих специалистов, и нет пока признаков, что они появятся в ближайшем будущем. Современное общество неспособно воспринять сонм святых без своего коренного изменения. Реальную пользу и человеку, и обществу может принести только то, в чем соблюдена мера; как лекарство, употребляемое недостаточно, не приведет к выздоровлению, так и употребляемое в чрезмерном количестве может привести к смерти или, применительно к данному случаю, оказаться для народа бесполезным.

Для всякого общества, намеревающегося жить полноценно, весьма важной является выработка (чуждая политических спекуляций) точного, адекватного представления о событиях прошлого. Делая те или иные шаги в настоящем, оно должно опираться на реальный опыт прошлого, причем, как относительно близкого, так и отдаленного по времени. Общество может встать на твердую почву и выработать прочную основу для своего существования только в том случае, если события прошлого будут не только объективно изучены, исходя из анализа первоисточников, но когда результатом этого изучения ста- нут выводы, недвусмысленно подтверждающие магистральное направление развития страны, отвечающее основным, глубинным потребностям живущего в ней народа; при этом должны быть четко обозначены и квалифицированы те отступления от него, которые сопровождали историческое развитие общества и государства. Наша отечественная история как наука далека в этом смысле от идеала. Виной тому были как объективные, так и субъективные причины. Одной из таких причин стало то, что даже на протяжении последнего столетия многократно менялась концепция отечественной истории, причем направление развития насильственно задавалось властью, не особенно считавшейся с тем, совпадает ли оно с коренными задачами, стоявшими перед обществом. Однако государство, если оно планируется быть прочным, зрячим и долговечным, должно использовать объективные достижения науки, а не толкать науку на путь исторического субъективизма, когда вместо того, чтобы служить интересам государства и общества, она начинает следовать за политической конъюнктурой, вводить общество в заблуждение и в перспективе подталкивать власть к ложным политическим решениям. Наука в этом случае начинает отступать от основного своего принципа — объективности, предполагающей максимально честный анализ с использованием широкого круга первоисточников, независимо от идеологических и субъективных наслоений, содержащихся как в самих источниках, так и в оценочных суждениях историков.

Дамаскин Орловский - Единство через страдания - Новомученики России, Украины и Беларуси Москва Региональный общественный фонд «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви», 2017. — 640 с. ил.

ISBN 978-5-9909778-0-8

Дамаскин Орловский - Единство через страдания - Новомученики России, Украины и Беларуси - Содержание