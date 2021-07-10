Орловский - Единство через страдания
Волею объективных обстоятельств Россия с самого начала своего образования и дальнейшего существования оказалась тесно связанной с Православной Церковью. При всех испытаниях — междоусобицах и нашествиях иноплеменников, когда Древняя Русь утрачивала, бывало, контроль над значительными территориями, на которых жили русские люди, — единственным общественным институтом, продолжавшим существовать среди этих исторических перипетий, оставалась Православная Церковь. Даже светские, бытовые суждения древнерусского человека являлись в значительной степени следствием его религиозного миросозерцания. На его основе утверждались обычаи («бытовое право», которое впоследствии стало принимать юридические формы), формировались социальные основы общества. Церковь как организация, имеющая свое бытие в окружающей ее действительности и в то же время — далеко выходящие за его пределы задачи, причем только ей и присущие, невольно оказывала влияние на социальные организации, не исключая и политические. Вследствие развития Русского государства в контексте непротиворечивого цивилизационного русла, на территории Руси не было мучеников, так как цивилизационная модель государства и, соответственно, власти не входили в конфликт с институтом, выражавшим сущностное содержание самой модели, — Православной Церковью. Существо Церкви — выраженное, в частности, в исполнении человеком на практике Христовых заповедей — наиболее полно и предметно отражается в жизни святых, то есть тех, кто исполнял их на деле и показал, что это — не мечтательная идея, не миф, а конкретная и вполне осязаемая действительность. Потому-то так и дороги святые для нашей страны, что дают живущему в ней народу возможность утвердиться на чем-то прочном. Всего от первых канонизаций в России, состоявшихся с 1072-го по 1917 год, было канонизовано 388 подвижников благочестия, почитаемых общецерковно и местно (то есть только в отдельных областях). Подвизавшиеся в различных регионах святые объединяли нарождающееся государство и его народ единством религиозных, жизненных идеалов в одно целое; причем эта внутренняя целостность и возможность воссоединения сохранялась даже в тех случаях, когда часть территории отпадала от Руси вместе с жившим на ней населением.
Эпохой столкновения Церкви с государственным аппаратом можно назвать XVIII век, время торжества варварства и огрубления нравов. Однако эта эпоха ни тогда, ни в наше время в целом не была осознаваема обществом, как эпоха гонений на Церковь. Между грубостью нравов в обществе и организованными государством гонениями на христиан все же есть существенная разница. Раскол в обществе, ярко обозначившийся в начале XVIII века и достигший своего апогея в 1917 году, при- вел к надлому цивилизационной модели, вследствие чего начались такие закономерные последствия этих процессов, как гонения на Русскую Православную Церковь. По окончании гонений, после того, как Русская Церковь приступила к подведению итогов прошедшей эпохи, она причислила к лику святых более 1500 мучеников. Подведенные в исторически сжатые сроки итоги явились достаточными для теоретического освоения проблемы и извлечения некоторых практических выводов. Дальнейшее продвижение по этому пути, массовые канонизации неизбежно приведут как к уменьшению качественного освоения исторического опыта, так и к обесцениванию самого благодатного явления. Для изучения и анализа исторического опыта в настоящее время нет соответствующих специалистов, и нет пока признаков, что они появятся в ближайшем будущем. Современное общество неспособно воспринять сонм святых без своего коренного изменения. Реальную пользу и человеку, и обществу может принести только то, в чем соблюдена мера; как лекарство, употребляемое недостаточно, не приведет к выздоровлению, так и употребляемое в чрезмерном количестве может привести к смерти или, применительно к данному случаю, оказаться для народа бесполезным.
Для всякого общества, намеревающегося жить полноценно, весьма важной является выработка (чуждая политических спекуляций) точного, адекватного представления о событиях прошлого. Делая те или иные шаги в настоящем, оно должно опираться на реальный опыт прошлого, причем, как относительно близкого, так и отдаленного по времени. Общество может встать на твердую почву и выработать прочную основу для своего существования только в том случае, если события прошлого будут не только объективно изучены, исходя из анализа первоисточников, но когда результатом этого изучения ста- нут выводы, недвусмысленно подтверждающие магистральное направление развития страны, отвечающее основным, глубинным потребностям живущего в ней народа; при этом должны быть четко обозначены и квалифицированы те отступления от него, которые сопровождали историческое развитие общества и государства. Наша отечественная история как наука далека в этом смысле от идеала. Виной тому были как объективные, так и субъективные причины. Одной из таких причин стало то, что даже на протяжении последнего столетия многократно менялась концепция отечественной истории, причем направление развития насильственно задавалось властью, не особенно считавшейся с тем, совпадает ли оно с коренными задачами, стоявшими перед обществом. Однако государство, если оно планируется быть прочным, зрячим и долговечным, должно использовать объективные достижения науки, а не толкать науку на путь исторического субъективизма, когда вместо того, чтобы служить интересам государства и общества, она начинает следовать за политической конъюнктурой, вводить общество в заблуждение и в перспективе подталкивать власть к ложным политическим решениям. Наука в этом случае начинает отступать от основного своего принципа — объективности, предполагающей максимально честный анализ с использованием широкого круга первоисточников, независимо от идеологических и субъективных наслоений, содержащихся как в самих источниках, так и в оценочных суждениях историков.
Дамаскин Орловский - Единство через страдания - Новомученики России, Украины и Беларуси
Москва Региональный общественный фонд «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви», 2017. — 640 с. ил.
ISBN 978-5-9909778-0-8
Дамаскин Орловский - Единство через страдания - Новомученики России, Украины и Беларуси - Содержание
Единство в мире и в страданиях
1) 1918
- Священномученик Владимир (Богоявленский), митрополит Киевский
- Священномученик Амвросий (Гудко), епископ Сарапульский, викарий Вятской епархии
2) 1919
- Священномученик Митрофан (Краснопольский), архиепископ Астраханский и Царевский
3) 1920
- Священномученик Сильвестр (Ольшевский), архиепископ Омский и Павлодарский
4) 1930
- Священномученик Василий (Зеленцов), епископ Прилукский, викарий Полтавской епархии
5) 1932
- Священноисповедник Владимир Хираско
- Священноисповедник Амвросий (Полянский), епископ Каменец-Подольский и Брацлавский
6) 1937
- Священноисповедник Василий Малахов
- Священноисповедник Роман Медведь
- Преподобномученик Неофит (Осипов)
- Священномученик Созонт Решетилов
- Священномученик Евгений Ивашко
- Священномученик Павел Андреев
- Священномученики Прокопий (Титов), архиепископ Одесский и Херсонский, и Иоанн Скадовский
- Священномученик Аркадий (Остальский), епископ Бежецкий, викарий Тверской епархии
- Священномученик Фаддей (Успенский), архиепископ Тверской
7) 1938
- Священномученик Анатолий (Грисюк), митрополит Одесский
- Священномученик Леонтий Гримальский
- Священномученик Иоанн (Пашин), епископ Рыльский, викарий Курской епархии
- Священномученики Онуфрий (Гагалюк), архиепископ Курский, и Антоний (Панкеев), епископ Белгородский
- Священномученик Павел Иванов
8) 1940
- Священномученик Михаил Богословский
- Священномученик Александр (Петровский), архиепископ Харьковский
9) 1961
- Священноисповедник Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский и Крымский
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