Островная изоляция не всегда спасала Англию от завоеваний, но наложила отпечаток исключительности, своеобразия на все стороны британской жизни, включая духовную, что сказывалось на протяжении многих столетий.

Нижняя хронологическая рамка выбранной нами темы – вторая половина XIX в. – определяется религиозностью большей части населения и расцветом социальной деятельности британских церквей в области благотворительности, просвещения и миссионерства. Верхняя – первая четверть XXI в. – примечательна упадком религиозности британского общества, связанным с углублением процессов секуляризации, демократизации и вызовом ислама с его чуждыми для британцев шариатскими законами и активным прозелитизмом.

Рассматривая церкви как важнейший социальный институт, посредством которого и происходит воздействие религии на общество, нельзя не коснуться и самого христианского вероучения.

В истории Соединенного Королевства христианская религия и ее церкви всегда занимали особое место. Известный английский религиовед, профессор Бирмингемского университета X. Маклеод назвал религию «базовым элементом, сформировавшим английскую идентичность», т. е. общность черт национального сознания, традиций, взглядов на окружающий мир и черт характера, присущих жителям викторианской Англии.

Эту точку зрения разделяет и британский религиовед С. Браун. В своем труде «Смерть христианской Британии», опубликованном в 2001 г., он отмечает культурное влияние христианства на Британию на протяжении 1800–1960 гг. Христианские проповеди, по его мнению, формировали у народа чувство идентичности и значение истории в их жизни.

К викторианскому периоду можно, на наш взгляд, отнести и общее определение роли религии и церкви в досекулярную эпоху, данное отечественным автором многих богословских и религиозно-публицистических статей А.И. Кырлежевым. В одной из своих работ он писал, что в досекулярном прошлом религия выполняла двойную функцию. С одной стороны она была идеологией и как таковая участвовала в социальной деятельности общества, будучи общественным интегратором, т. е. давала сакральную санкцию социальному устройству, определяла мораль и мотивировала поступки людей. Но с другой, религия указывала человеку на вневременные, духовные истины и тем самым придавала его существованию в мире трансцендентную глубину и точно сформулированный нравственный смысл.

Из всего круга этих функций мы ограничимся, как уже отмечалось, рассмотрением социальной деятельности церкви и ее роли в общественно-политической жизни Британии во второй половине XIX – первой четверти XXI вв. К важным социальным функциям религии и церкви можно отнести их деятельность в просвещении, благотворительности и миссионерской активности в колониальном мире. Причем благотворительность проявлялась не только в поддержке беднейших слоев населения, но и в пожертвовании средств со стороны состоятельных людей на открытие школ, библиотек, музеев и других просветительских учреждений. К социальным функциям принадлежит и роль церквей в консолидации Британской империи. Речь пойдет о британских миссионерах, которые наряду с купцами были первыми посланцами своей страны, проникшими на территории будущей империи и принявшими участие в строительстве этого грандиозного сооружения.

Галина Остапенко - Британские церкви во второй половине XIX – первой четверти XXI века: социальный и исламский вызовы

«Алетейя», 2018. – 154 с. — (Pax Britannica)

ISBN 978-5-907115-28-6

Галина Остапенко - Британские церкви во второй половине XIX – первой четверти XXI века – Содержание

Вступление

Глава 1 Религиозные традиции Великобритании и путь к веротерпимости

Глава 2 Степень религиозности британского населения в викторианскую эпоху и ее роль в сплочении и умиротворении общества

Глава 3 Социальные функции церквей в сфере благотворительности и просвещения. Источники секуляризации британского общества

Глава 4 Вклад церквей в строительство и консолидацию империи. Особенности британского миссионерства

Глава 5 Религиозная жизнь в Британии с начала XX в. до Второй мировой войны. Роль духовного лидера Церкви Англии У. Темпла

Глава 6 Миссионерское движение в XX в.: проблемы и достижения

Глава 7 Позиция британских церквей в отношении нацистских режимов. Церковь Англии в годы Второй мировой войны

Глава 8 Упадок религиозности британского общества в 40-80-е годы. внешние церковные контакты и утверждение экуменических тенденций

Глава 9 Проблема равноправия женщин в церковной иерархии

Глава 10 Иммигрантские общины и проблемы интеграции мигрантов в общественную жизнь Соединенного Королевства

Глава 11 Рост численности этнорелигиозных меньшинств и политика мультикультурализма при лейбористских правительствах Т. Блэра и Г. Брауна (1997–2010)

Глава 12 Британские церкви в конце XX – начале XXI вв. Попытки христианско-исламского диалога

Глава 13 Положение мусульман в Британии в конце XX – начале XXI вв. Мусульманские организации и кризис политики мультикультурализма

Глава 14 Проблемы иммигрантов и политика мультикультурализма на выборах 2010 г. и в деятельности коалиции. Роль исламского фактора в социальной жизни Британии

Глава 15 Изменение структуры иммиграции. Иммиграционный вопрос в избирательных кампаниях 2015 и 2017 гг. и в деятельности коалиционного и консервативных кабинетов

Глава 16 Исламское сообщество Лондона и выборы мэром столицы мусульманина Садика Хана

Заключение

Архиепископы Кентерберийские, занимавшие свои посты в XX – первой четверти XXI вв