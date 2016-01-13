Данный учебник «Основные положения католической догматики» призван заменить давно разошедшиеся в продаже «Основы» Б. Бартмана.

Возникший как результат преподавания курса теологии, он был задуман, чтобы удовлетворить, прежде всего, запросы учащихся.

Передо мной стояла цель изложить в ясной и сжатой форме сущ­ность учения Церкви и указать на его обоснования в первоисточниках веры.

По дидактическим соображениям ис­пользовано детальное членение и рубрикация материала. Чтобы не выходить за рамки заявленной формы основ­ных положений, по отдельным темам приведены лишь самые существенные провозглашения учительства Церкви, лишь отдельные важнейшие тексты Писания и лишь некоторые выдержки из трудов Отцов Церкви.

Относительно прочих документов пришлось ограничиться краткими ссылками. Историческое развитие догматов раскрыто в ми­нимальной степени, необходимой для понимания церковного учения.

Тексты Писания и Отцов Церкви даны, как правило, в немецком переводе.

Людвиг Отт - Основные положения католической догматики

Перевод с десятого немецкого издания

2011

Ludwig Ott

Grundriss der katholischen dogmatik

Zehnte auflage

1981

Herder

Freiburg • Basel • Wien

Людвиг Отт - Основные положения католической догматики - Содержание

ВВЕДЕНИЕ В ДОГМАТИКУ

ТЕМА ПЕРВАЯ Учение о Боге Едином и в Трёх Лицах

Часть первая: Учение о Боге Едином по Его сущности Раздел первый: Бытие Бога

Глава первая: Естественная познаваемость бытия Бога

Глава вторая: Сверхъестественная познаваемость бытия Бога

Раздел второй: Сущность Бога

Глава первая: Познание сущности Бога

Глава вторая: Богословское определение сущности Бога

Раздел третий: Атрибуты или свойства Бога

Глава первая: Атрибуты Божественного бытия

Глава вторая: Атрибуты Божественной жизни

Часть вторая: Учение о Боге в Трёх Лицах

Раздел первый: Догматическая формулировка и позитивное обоснование догмата Троицы

Глава первая: Антитринитарные ереси и учительские определения Церкви

Глава вторая: Доказательства существования Троицы из Писания и Предания

Глава третья: Основание триипостасности Бога

Раздел второй: Умозрительное объяснение догмата Троицы

Глава первая: Умозрительное объяснение внутрибожественных исхождений

Глава вторая: Божественные отношения и Лица

Глава третья: Отношение Троицы к разуму

ТЕМА ВТОРАЯ Учение о Боге Творце Божественный акт творения

Глава первая: Начало или сотворение мира

Глава вторая: Продление или поддержание мира и управление им

Раздел второй: Божественное дело сотворения

Глава первая: Учение Откровения о материальных вещах или христианская космология

Глава вторая: Учение Откровения о человеке или христианская антропология

Глава третья: Учение Откровения об ангелах или христианская ангелология

ТЕМА ТРЕТЬЯ Часть первая: Учение о Личности Искупителя Предварительное исследование

Раздел первый: Две природы во Христе, виды и способы их единения

Глава первая: Истинное Божество Христа

Глава вторая: Истинная человечность Христа

Глава третья: Единение обеих природ в единой личности Христа

Глава четвёртая: Богословско-умозрительное рассмотрение ипостасного единения

Раздел второй: Атрибуты человеческой природы Христа

Глава первая: Превосходства человеческой природы Христа

Глава вторая: Дефекты [немощи] или подверженность страданиям человеческой природы Христа

Часть вторая: Учение о деянии Искупителя Глава первая: Об искуплении вообще

Глава вторая: Осуществление искупления тремя служениями Христа

Глава третья: Преславное завершение искупительного дела Христа или возвышение Христа

Часть третья: Учение о Матери Искупителя Глава первая: Богоматеринство Марии

Глава вторая: Исключительные привилегии Богоматери

Глава третья: Содействие Марии искупительному делу Христа

ТЕМА ЧЕТВЁРТАЯ Учение о Боге Освящающем

Часть первая: Учение о благодати

Введение: О благодати в общем

Раздел первый: Актуальная благодать

Глава первая: Природа актуальной благодати

Глава вторая: Необходимость актуальной благодати

Глава третья: Распределение актуальной благодати

Глава четвёртая: Связь между благодатью и свободой

Раздел второй: Габитуальная благодать

Глава первая: Процесс оправдания

Глава вторая: Состояние оправдания

Глава третья: Последствия или плоды оправдания илиучение о заслуге [добрых дел]

Часть вторая: Учение о Церкви Глава первая: Божественное происхождение Церкви

Глава вторая: Структура Церкви

Глава третья: Внутренние формирующие силы Церкви

Глава четвёртая: Приоритеты или существенные свойства Церкви

Глава пятая: Необходимость Церкви

Глава шестая: Общение святых

Часть третья: Учение о таинствах

Отдел первый: Учение о таинствах в общем

Глава первая: Природа таинств

Глава вторая: Действенность и последствия таинств

Глава третья: Установление таинств и их число

Глава четвёртая: Преподающий и принимающий таинства

Глава пятая: Дохристианские таинства и сакраменталии

Отдел второй: Учение об отдельных таинствах

Раздел первый: Реальное Присутствие Христа в Евхаристии

Глава первая: Факт реального Присутствия Христа

Глава третья: Вид и способреального Присутствия Христа:

Глава четвёртая: Отношение Евхаристии к разуму

Раздел третий: Евхаристия как Жертва

Глава первая: Реальность Жертвы Мессы

Глава вторая: Сущность Жертвы Мессы

Раздел первый: Церковная власть прощения грехов

Глава первая: Существование церковной власти прощения грехов

Раздел второй: Церковное прощение грехов как таинство

Глава первая: Внешние знаки таинства Покаяния

Глава вторая: Последствия и необходимость таинства Покаяния

Глава третья: Податель и принимающий таинство Покаяния

ТЕМА ПЯТАЯ Учение о Боге Завершителе

Учение о Последних Событиях или о Завершении (Эсхатология)

Глава первая: Эсхатология отдельного человека

Глава вторая: Эсхатология всего человечества

Людвиг Отт - Основные положения католической догматики - Понятие и предмет богословия

1. Понятие

Слово «богословие» по своей этимологии означает «учение о Боге» (логос пери теу, «de divinitate ratio sive sermo»; Августин, De civ. Dei VIII 1). Богословие является, таким образом, наукой о Боге.

2. Предмет

Материальным объектом [т.е. предметом] богословия является в первую очередь [Сам] Бог, во вторую очередь — вещи сотворённые, как имеющие отношение к Богу: Omnia pertractantur in sacra doc- trina sub ratione Dei, vel quia sunt ipse Deus, vel quia habent ordinem ad Deum ut at principium et finem (Священная наука трактует обо всём с точки зрения Бога: или потому, что оно и есть Бог, или потому, что оно соотносится с Богом как со своей причиной и целью). S. th. I 1, 7.

Что касается формального [сущностного] объекта, необходимо отличать естественное богословие от сверхъестественного богословия. Основанное Платоном естественное богословие (theolo- gia naturalis), по примеру Августина и благодаря Варро, начиная с XIX в. называется также теодицеей. Оно представляет собой вершину философии и является научным изложением истин о Боге, поскольку они познаются в свете естественного разума. Сверхъестественное богословие является научным изложе­нием истин о Боге, поскольку они познаются в свете Божественного Откровения. Формальным объектом естественного богословия является Бог, как Он познается естественным разумом из [Его] творения. Формальным объектом сверхъестественного богословия является Бог, как Он познаётся верой из [Его] Откровения. Ср. Августин, De civ. Dei VI 5; S. th. I, 1 ad 2.

Естественное и сверхъестественное богословие различаются по принципу познания: ratio naturalis или, соответственно, ratio fide illustrate (естественным разумом или, соответственно, разумом, просвещённым верой), по средству познания: ea qus facta sunt или, соответственно, revelatio divina (из сотворённных ве­щей или, соответственно, из Божественного Откровения) и по формальному объекту: Deus unus или, соответственно, Deus unus et trinus (Бог Единый или, соответственно, Бог Триединый).