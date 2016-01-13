Отт - Основные положения католической догматики
Данный учебник «Основные положения католической догматики» призван заменить давно разошедшиеся в продаже «Основы» Б. Бартмана.
Возникший как результат преподавания курса теологии, он был задуман, чтобы удовлетворить, прежде всего, запросы учащихся.
Передо мной стояла цель изложить в ясной и сжатой форме сущность учения Церкви и указать на его обоснования в первоисточниках веры.
По дидактическим соображениям использовано детальное членение и рубрикация материала. Чтобы не выходить за рамки заявленной формы основных положений, по отдельным темам приведены лишь самые существенные провозглашения учительства Церкви, лишь отдельные важнейшие тексты Писания и лишь некоторые выдержки из трудов Отцов Церкви.
Относительно прочих документов пришлось ограничиться краткими ссылками. Историческое развитие догматов раскрыто в минимальной степени, необходимой для понимания церковного учения.
Тексты Писания и Отцов Церкви даны, как правило, в немецком переводе.
Людвиг Отт - Основные положения католической догматики
Перевод с десятого немецкого издания
2011
Ludwig Ott
Grundriss der katholischen dogmatik
Zehnte auflage
1981
Herder
Freiburg • Basel • Wien
Людвиг Отт - Основные положения католической догматики - Содержание
ВВЕДЕНИЕ В ДОГМАТИКУ
ТЕМА ПЕРВАЯ Учение о Боге Едином и в Трёх Лицах
Часть первая: Учение о Боге Едином по Его сущности Раздел первый: Бытие Бога
Глава первая: Естественная познаваемость бытия Бога
Глава вторая: Сверхъестественная познаваемость бытия Бога
Раздел второй: Сущность Бога
Глава первая: Познание сущности Бога
Глава вторая: Богословское определение сущности Бога
Раздел третий: Атрибуты или свойства Бога
Глава первая: Атрибуты Божественного бытия
Глава вторая: Атрибуты Божественной жизни
Часть вторая: Учение о Боге в Трёх Лицах
Раздел первый: Догматическая формулировка и позитивное обоснование догмата Троицы
Глава первая: Антитринитарные ереси и учительские определения Церкви
Глава вторая: Доказательства существования Троицы из Писания и Предания
Глава третья: Основание триипостасности Бога
Раздел второй: Умозрительное объяснение догмата Троицы
Глава первая: Умозрительное объяснение внутрибожественных исхождений
Глава вторая: Божественные отношения и Лица
Глава третья: Отношение Троицы к разуму
ТЕМА ВТОРАЯ Учение о Боге Творце Божественный акт творения
Глава первая: Начало или сотворение мира
Глава вторая: Продление или поддержание мира и управление им
Раздел второй: Божественное дело сотворения
Глава первая: Учение Откровения о материальных вещах или христианская космология
Глава вторая: Учение Откровения о человеке или христианская антропология
Глава третья: Учение Откровения об ангелах или христианская ангелология
ТЕМА ТРЕТЬЯ Часть первая: Учение о Личности Искупителя Предварительное исследование
Раздел первый: Две природы во Христе, виды и способы их единения
Глава первая: Истинное Божество Христа
Глава вторая: Истинная человечность Христа
Глава третья: Единение обеих природ в единой личности Христа
Глава четвёртая: Богословско-умозрительное рассмотрение ипостасного единения
Раздел второй: Атрибуты человеческой природы Христа
Глава первая: Превосходства человеческой природы Христа
Глава вторая: Дефекты [немощи] или подверженность страданиям человеческой природы Христа
Часть вторая: Учение о деянии Искупителя Глава первая: Об искуплении вообще
Глава вторая: Осуществление искупления тремя служениями Христа
Глава третья: Преславное завершение искупительного дела Христа или возвышение Христа
Часть третья: Учение о Матери Искупителя Глава первая: Богоматеринство Марии
Глава вторая: Исключительные привилегии Богоматери
Глава третья: Содействие Марии искупительному делу Христа
ТЕМА ЧЕТВЁРТАЯ Учение о Боге Освящающем
Часть первая: Учение о благодати
Введение: О благодати в общем
Раздел первый: Актуальная благодать
Глава первая: Природа актуальной благодати
Глава вторая: Необходимость актуальной благодати
Глава третья: Распределение актуальной благодати
Глава четвёртая: Связь между благодатью и свободой
Раздел второй: Габитуальная благодать
Глава первая: Процесс оправдания
Глава вторая: Состояние оправдания
Глава третья: Последствия или плоды оправдания илиучение о заслуге [добрых дел]
Часть вторая: Учение о Церкви Глава первая: Божественное происхождение Церкви
Глава вторая: Структура Церкви
Глава третья: Внутренние формирующие силы Церкви
Глава четвёртая: Приоритеты или существенные свойства Церкви
Глава пятая: Необходимость Церкви
Глава шестая: Общение святых
Часть третья: Учение о таинствах
Отдел первый: Учение о таинствах в общем
Глава первая: Природа таинств
Глава вторая: Действенность и последствия таинств
Глава третья: Установление таинств и их число
Глава четвёртая: Преподающий и принимающий таинства
Глава пятая: Дохристианские таинства и сакраменталии
Отдел второй: Учение об отдельных таинствах
Раздел первый: Реальное Присутствие Христа в Евхаристии
Глава первая: Факт реального Присутствия Христа
Глава третья: Вид и способреального Присутствия Христа:
Глава четвёртая: Отношение Евхаристии к разуму
Раздел третий: Евхаристия как Жертва
Глава первая: Реальность Жертвы Мессы
Глава вторая: Сущность Жертвы Мессы
Раздел первый: Церковная власть прощения грехов
Глава первая: Существование церковной власти прощения грехов
Раздел второй: Церковное прощение грехов как таинство
Глава первая: Внешние знаки таинства Покаяния
Глава вторая: Последствия и необходимость таинства Покаяния
Глава третья: Податель и принимающий таинство Покаяния
ТЕМА ПЯТАЯ Учение о Боге Завершителе
Учение о Последних Событиях или о Завершении (Эсхатология)
Глава первая: Эсхатология отдельного человека
Глава вторая: Эсхатология всего человечества
Людвиг Отт - Основные положения католической догматики - Понятие и предмет богословия
1. Понятие
Слово «богословие» по своей этимологии означает «учение о Боге» (логос пери теу, «de divinitate ratio sive sermo»; Августин, De civ. Dei VIII 1). Богословие является, таким образом, наукой о Боге.
2. Предмет
Материальным объектом [т.е. предметом] богословия является в первую очередь [Сам] Бог, во вторую очередь — вещи сотворённые, как имеющие отношение к Богу: Omnia pertractantur in sacra doc- trina sub ratione Dei, vel quia sunt ipse Deus, vel quia habent ordinem ad Deum ut at principium et finem (Священная наука трактует обо всём с точки зрения Бога: или потому, что оно и есть Бог, или потому, что оно соотносится с Богом как со своей причиной и целью). S. th. I 1, 7.
Что касается формального [сущностного] объекта, необходимо отличать естественное богословие от сверхъестественного богословия. Основанное Платоном естественное богословие (theolo- gia naturalis), по примеру Августина и благодаря Варро, начиная с XIX в. называется также теодицеей. Оно представляет собой вершину философии и является научным изложением истин о Боге, поскольку они познаются в свете естественного разума. Сверхъестественное богословие является научным изложением истин о Боге, поскольку они познаются в свете Божественного Откровения. Формальным объектом естественного богословия является Бог, как Он познается естественным разумом из [Его] творения. Формальным объектом сверхъестественного богословия является Бог, как Он познаётся верой из [Его] Откровения. Ср. Августин, De civ. Dei VI 5; S. th. I, 1 ad 2.
Естественное и сверхъестественное богословие различаются по принципу познания: ratio naturalis или, соответственно, ratio fide illustrate (естественным разумом или, соответственно, разумом, просвещённым верой), по средству познания: ea qus facta sunt или, соответственно, revelatio divina (из сотворённных вещей или, соответственно, из Божественного Откровения) и по формальному объекту: Deus unus или, соответственно, Deus unus et trinus (Бог Единый или, соответственно, Бог Триединый).
No comments yet. Be the first!