Отзывы архиереев о церковной реформе
Важнейшими вопросами, по которым епархиальным преосвященным предстояло высказать свой отзыв, были следующие:
- о составе предстоящего Поместного Собора;
- о разделении России на церковные округа;
- о преобразовании церковного управления;
- о преобразовании церковного суда и пересмотре законов по брачным делам;
- о епархиальных съездах;
- об участии духовенства в общественных учреждениях;
- о благоустроении прихода;
- о порядке приобретения церковной собственности;
- о предметах веры, богослужении, единоверии, постовой дисциплине, церковном пении и проч.
Разумеется, что этот перечень вопросов не охватывает всех тем, которые затронули архиереи в своих «Отзывах».
По вопросу о составе ожидавшегося Всероссийского Поместного Собора архиереи высказали четыре основных мнения. Во-первых, шесть епископов высказались за присутствие на Соборе одних епископов с допущением мирян и клириков в качестве слушателей, но без права голоса.
Во-вторых, подавляющее большинство епископата (23 архиерея), в том числе Московский, Петербургский и Киевский митрополиты высказались за участие в Соборе представителей клира и мирян.
При этом большинство архиереев полагало, что решающий голос на Соборе должен принадлежать епископам или их заместителям; 11 епископов считало, что миряне имеют право на совещательный голос. Вместе с тем, было высказано четыре мнения за предоставление клирикам и мирянам равного с епископами решающего голоса.
Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе в 2-х частях - Ч. 1
(Материалы по истории Церкви, книга 33)
М.: Издательство Крутицкого подворья, 2004 - 1031 с.
ISBN 5-94688-006-3
Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе в 2-х частях - Ч. 1 - Содержание
- Историческое введение
- № 1, преосвященного Гедеона, епископа Владикавказского
- № 2, преосвященного Арсения, архиепископа Харьковского
- № 3, преосвященного Вениамина, епископа Калужского
- № 4, преосвященного Михаила, епископа Минского
- № 5, преосвященного Паисия, епископа Туркестанского
- № 6, преосвященного Алексия, епископа Вологодского
- № 7, преосвященного Симеона, епископа Екатеринославского
- № 8, преосвященного Стефана, епископа Могилевского
- № 9, преосвященного Антония, епископа Черниговского
- № 10, преосвященного Антония, епископа Волынского
- №11, преосвященного Анастасия, архиепископа Воронежского
- № 12, преосвященного Серафима, епископа Полоцкого
- № 13, преосвященногоДиканрра, епископа Гродненского
- № 14, преосвященного Владимира, епископа Кишиневского
- № 15, преосвященного Питирима, епископа Курского
- № 16, преосвященного Никона, епископа Владимирского
- № 17, преосвященного Питирима, епископа Курского
- № 18, преосвященного Димитрия, архиепископа Казанского
- № 19, преосвященного Питирима, епископа Курского
- № 20, преосвященного Георгия, епископа Астраханского
- № 21, преосвященного Иоанникия, епископа Архангельского
- № 22, преосвященного Питирима, епископа Курского
- № 23, преосвященного Константина, епископа Самарского
- № 24, преосвященного Кириона, епископа Орловского
- № 25, преосвященного Тихона, архиепископа Алеутского и Северо-Американского
- № 26, преосвященного Афанасия, архиепископа Донского
- № 27, преосвященного Макария, епископа Якутского
- № 28, преосвященного Гурия, епископа Симбирского
- № 29, преосвященного Христофора, епископа Уфимского
- № 30, преосвященного Флавиана, митрополита Киевского
- №31, преосвященного Антония, епископа Тобольского
- № 32, преосвященного Антония, епископа Волынского
- № 33, преосвященного Иоакими, епископа Оренбургского
- № 34, преосвященного Гурия, архиепископа Новгородского
- № 35, преосвященного Арсения, епископа Псковского
- № 36, преосвященного Тихона, архиепископа Иркутского
- № 37, преосвященного Питирима, епископа Курского
- № 38, преосвященного Агафодора, епископа Ставропольского
- № 39, преосвященного, Евлогия, епископа Холмского, временно управляющего Варшавской епархией
- № 40, преосвященного Агафангела, архиепископа Рижского
- № 41, преосвященного Иоанна, епископа Полтавского
- № 42, преосвященного Никанора, епископа Пермского
- № 43, преосвященного Димитрия, архиепископа Херсонского
Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе - в 2-х частях - Ч. 1 - № 1, преосвященного Гедеона, епископа Владикавказского от 25 октября 1905 года
Вследствие циркулярного указа от 28 минувшего июня за № 100, которым поручено епархиальным преосвященным войти в обсуждение вопросов, предположенных к рассмотрению на Поместном Соборе Всероссийской Церкви, а именно: о разделении России на церковные округа, о преобразовании церковного управления и суда, о приходе, об усовершенствовании духовных школ, о порядке приобретения церковной собственности, о епархиальных съездах и об участии священнослужителей в общественных учреждениях, долг имею донести Святейшему Синоду, что по означенным вопросам, кроме вопроса о церковных округах, который по понятным причинам не был предметом суждений, на собрании нескольких достопочтенных духовных и светских лиц, под моим председательством, мы пришли к следующим заключениям.
1) По вопросу о преобразовании церковного управления и суда
Духовная консистория в настоящем ее положении, как судно-административный орган епархиального управления, не удовлетворяет своему назначению, во-первых, потому, что она соединяет в себе слишком несходные между собою функции власти — судную, административную, законодательную и исполнительную, и, во-вторых, потому, что в отправлении всех этих видов власти имеет одну и ту же организацию, являясь не самостоятельным, а лишь совещательным учреждением при епархиальном архиерее.
Первое основное начало всякого рационального судоустройства заключается в том, чтобы судебная часть функционировала отдельно и совершенно независимо от других видов власти. Это основное положение, ставшее азбучною истиной юридической науки, не находит себе применения в действующем ныне церковном законодательстве. Поэтому первой задачей церковной реформы должно быть выделение из нынешней церковно-административной области судного дела и сосредоточение его в особом учреждении.
С проведением в жизнь принципа отделения судной власти от административной или законодательной духовный суд в пределах епархии можно было бы организовать следующим образом.
Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе - в 2-х частях - Ч. 2
(Материалы по истории Церкви, книга 34)
М.: Издательство Крутицкого подворья, 2004 - 1056 с.
ISBN 5-94688-007-1
Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе - в 2-х частях - Ч. 2 - Содержание
- № 44, преосвященного Назария, епископа Нижегородского
- № 45, преосвященного Евлогия, епископа Холмского
- № 46, преосвященного Парфения, епископа Подольского
- № 47, преосвященного Филарета, епископа Вятского
- № 48, преосвященного Тихона, епископа Костромского
- № 49, преосвященного Владимира, епископа Екатеринбургского
- № 50, преосвященного Петра, епископа Смоленского
- № 51, преосвященного Питирима, епископа Курского
- № 52, преосвященного Алексия, епископа Таврического
- № 53, преосвященного Антония, митрополита С.-Петербургского
- № 54, преосвященного Никандра, архиепископа Литовского
- № 55, преосвященного Антония, епископа Волынского
- № 56, Олонецкой духовной консистории
- № 57, преосвященного Владимира, митрополита Московского
- № 58, преосвященного Сергия, архиепископа Финляндского
- № 59, преосвященного Иннокентия, епископа Тамбовского
- № 60, преосвященного Тихона, епископа Пензенского
- № 61, преосвященного Гермогена, епископа Саратовского
- № 62, преосвященного Макария, епископа Томского
- № 63, преосвященного Лаврентия, епископа Тульского
- № 64, преосвященного Димитрия, архиепископа Казанского
- № 65, преосвященного Сергия, архиепископа Финляндского
- № 66, преосвященного Ефимия, епископа Енисейского
- № 67, преосвященного Питирима, епископа Курского
- № 68, преосвященного Николая, архиепископа Карталинского и Катехинского, экзарха Грузии
- № 69, преосвященного Аркадия, епископа Рязанского
- № 70, преосвященного Мефодия, епископа Забайкальского
- № 71, прибавление к отзыву преосвященного Арсения, епископа Псковского, напечатанному выше под № 35
- № 72, преосвященного Димитрия, архиепископа Казанского
- № 73, преосвященного Никодима, епископа Приамурского и Благовещенского
- № 74, преосвященного Михаила, епископа Гродненского
- № 75, преосвященного Алексия, архиепископа Тверского
- № 76, преосвященного Петра, епископа Смоленского
- № 77, преосвященного Питирима, епископа Курского
- № 78, преосвященного Евсевия, епископа Владивостокского
- № 79, преосвященного Иакова, архиепископа Ярославского
Библиографический указатель имен
Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе - в 2-х частях - Ч. 2 - № 44, преосвященного Назария, епископа Нижегородского от 1 декабря 1905 года
О разделении России на церковные округа под управлением митрополитов
В вопросе о разделении России на церковные округа под управлением митрополитов, с предоставлением им права созывать областные соборы и с передачей в их ведение из высшего церковного управления дел второстепенной важности, можно различать три положения:
- а) о разделении русской Церкви на митрополичьи округа;
- б) о соборах, кои могли бы собираться периодически около митрополитов;
- в) об установлении митрополичьей власти, как посредствующей между властью епархиальной и властью центральной.
Нет нужды доказывать, что первое из этих положений, а равно и третье, относятся к разряду таких, кои, будучи взяты сами по себе, должны быть с точки зрения идеи Церкви названы безразличными, и что если они и могут получить значение, то исключительно лишь по связи своей с положением вторым (о соборах). Ввиду этого и все внимание должно быть обращено на вопрос о соборах.
Основанием к разрешению вопроса о соборах в Церкви являются канонические ее постановления. Постановления же эти суть следующие:
Апостольское 37-е правило: «Дважды в году да бывает собор епископов, и да рассуждают они друг с другом о догматах благочестия, и да разрешают случающияся церковныя прекословия. В первый раз, в четвертую неделю Пятидесятницы; а во второй, октября во вторыйнадесять день».
I Вселенский Собор правило 5-е: «Итак... за благо признано, чтобы в каждой области дважды в год были Соборы; чтобы все вообще епископы области, собравшиеся воедино, исследовали (таковые) недоумения... Соборы же да бывают, един пред Четыредесятницею, да по прекращении всякого неудовольствия, чистый дар приносится Богу; а другий около осеннего времени».
IV Вселенского Собора правило 9- е: «Аще клирик со своим или со иным епископом имеет судное дело: да судится в областном соборе. Аще же на митрополита области епископ, или клирик имеет неудовольствие: да обращается или к экзарху великия области, или к престолу царствующего Константинополя, и пред ним да судится».
IV Вселенского Собора правило 19-е: «Дошло до слуха нашего, что в областях не бывает, установленных правилами, соборов епископов, и от сего многие церковные дела, требующие исправления, остаются в небрежении. Посему определил святый Собор, согласно с правилами святых отец, чтобы в каждой области епископы дважды в году собиралися во едино, где назначит епископ митрополии, и исправляли все, что откроется. А епископам, которые не приидут на Собор, хотя находятся в своих градах, и притом пребывают в здравии, и свободны от всякого необходимого и неотложного занятия, братолюбно сказати слово прещения».
Замечательно!!!