Отзывы архиереев о церковной реформе

Важнейшими вопросами, по которым епархиальным преосвященным предстояло высказать свой отзыв, были следующие:

о составе предстоящего Поместного Собора;

о разделении России на церковные округа;

о преобразовании церковного управления;

о преобразовании церковного суда и пересмотре законов по брачным делам;

о епархиальных съездах;

об участии духовенства в общественных учреждениях;

о благоустроении прихода;

о порядке приобретения церковной собственности;

о предметах веры, богослужении, единоверии, постовой дисциплине, церковном пении и проч.

Разумеется, что этот перечень вопросов не охватывает всех тем, которые затронули архиереи в своих «Отзывах».

По вопросу о составе ожидавшегося Всероссийского Поместного Собора архиереи высказали четыре основных мнения. Во-первых, шесть епископов высказались за присутствие на Соборе одних епископов с допущением мирян и клириков в качестве слушателей, но без права голоса.

Во-вторых, подавляющее большинство епископата (23 архиерея), в том числе Московский, Петербургский и Киевский митрополиты высказались за участие в Соборе представителей клира и мирян.

При этом большинство архиереев полагало, что решающий голос на Соборе должен принадлежать епископам или их заместителям; 11 епископов считало, что миряне имеют право на совещательный голос. Вместе с тем, было высказано четыре мнения за предоставление клирикам и мирянам равного с епископами решающего голоса.

Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе в 2-х частях - Ч. 1

(Материалы по истории Церкви, книга 33)

М.: Издательство Крутицкого подворья, 2004 - 1031 с.

ISBN 5-94688-006-3

Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе в 2-х частях - Ч. 1 - Содержание

Историческое введение

№ 1, преосвященного Гедеона, епископа Владикавказского

№ 2, преосвященного Арсения, архиепископа Харьковского

№ 3, преосвященного Вениамина, епископа Калужского

№ 4, преосвященного Михаила, епископа Минского

№ 5, преосвященного Паисия, епископа Туркестанского

№ 6, преосвященного Алексия, епископа Вологодского

№ 7, преосвященного Симеона, епископа Екатеринославского

№ 8, преосвященного Стефана, епископа Могилевского

№ 9, преосвященного Антония, епископа Черниговского

№ 10, преосвященного Антония, епископа Волынского

№11, преосвященного Анастасия, архиепископа Воронежского

№ 12, преосвященного Серафима, епископа Полоцкого

№ 13, преосвященногоДиканрра, епископа Гродненского

№ 14, преосвященного Владимира, епископа Кишиневского

№ 15, преосвященного Питирима, епископа Курского

№ 16, преосвященного Никона, епископа Владимирского

№ 17, преосвященного Питирима, епископа Курского

№ 18, преосвященного Димитрия, архиепископа Казанского

№ 19, преосвященного Питирима, епископа Курского

№ 20, преосвященного Георгия, епископа Астраханского

№ 21, преосвященного Иоанникия, епископа Архангельского

№ 22, преосвященного Питирима, епископа Курского

№ 23, преосвященного Константина, епископа Самарского

№ 24, преосвященного Кириона, епископа Орловского

№ 25, преосвященного Тихона, архиепископа Алеутского и Северо-Американского

№ 26, преосвященного Афанасия, архиепископа Донского

№ 27, преосвященного Макария, епископа Якутского

№ 28, преосвященного Гурия, епископа Симбирского

№ 29, преосвященного Христофора, епископа Уфимского

№ 30, преосвященного Флавиана, митрополита Киевского

№31, преосвященного Антония, епископа Тобольского

№ 32, преосвященного Антония, епископа Волынского

№ 33, преосвященного Иоакими, епископа Оренбургского

№ 34, преосвященного Гурия, архиепископа Новгородского

№ 35, преосвященного Арсения, епископа Псковского

№ 36, преосвященного Тихона, архиепископа Иркутского

№ 37, преосвященного Питирима, епископа Курского

№ 38, преосвященного Агафодора, епископа Ставропольского

№ 39, преосвященного, Евлогия, епископа Холмского, временно управляющего Варшавской епархией

№ 40, преосвященного Агафангела, архиепископа Рижского

№ 41, преосвященного Иоанна, епископа Полтавского

№ 42, преосвященного Никанора, епископа Пермского

№ 43, преосвященного Димитрия, архиепископа Херсонского

Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе - в 2-х частях - Ч. 1 - № 1, преосвященного Гедеона, епископа Владикавказского от 25 октября 1905 года

Вследствие циркулярного указа от 28 минувшего июня за № 100, которым поручено епархиальным преосвященным войти в обсуждение вопросов, предположенных к рассмотрению на Поместном Соборе Всероссийской Церкви, а именно: о разделении России на церковные округа, о преобразовании церковного управления и суда, о приходе, об усовершенствовании духовных школ, о порядке приобретения церковной собственности, о епархиальных съездах и об участии священнослужителей в общественных учреждениях, долг имею донести Святейшему Синоду, что по означенным вопросам, кроме вопроса о церковных округах, который по понятным причинам не был предметом суждений, на собрании нескольких достопочтенных духовных и светских лиц, под моим председательством, мы пришли к следующим заключениям.

1) По вопросу о преобразовании церковного управления и суда

Духовная консистория в настоящем ее положении, как судно-административный орган епархиального управления, не удовлетворяет своему назначению, во-первых, потому, что она соединяет в себе слишком несходные между собою функции власти — судную, административную, законодательную и исполнительную, и, во-вторых, потому, что в отправлении всех этих видов власти имеет одну и ту же организацию, являясь не самостоятельным, а лишь совещательным учреждением при епархиальном архиерее.

Первое основное начало всякого рационального судоустройства заключается в том, чтобы судебная часть функционировала отдельно и совершенно независимо от других видов власти. Это основное положение, ставшее азбучною истиной юридической науки, не находит себе применения в действующем ныне церковном законодательстве. Поэтому первой задачей церковной реформы должно быть выделение из нынешней церковно-административной области судного дела и сосредоточение его в особом учреждении.

С проведением в жизнь принципа отделения судной власти от административной или законодательной духовный суд в пределах епархии можно было бы организовать следующим образом.