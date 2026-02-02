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Отзывы архиереев о церковной реформе

Отзывы архиереев о церковной реформе
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, History, **History of Russian Orthodoxy, **Persecution Secret Services
Важнейшими вопросами, по которым епархиальным преосвященным предстояло высказать свой отзыв, были следующие:
  • о составе предстоящего Поместного Собора;
  • о разделении России на церковные округа;
  • о преобразовании церковного управления;
  • о преобразовании церковного суда и пересмотре законов по брачным делам;
  • о епархиальных съездах;
  • об участии духовенства в общественных учреждениях;
  • о благоустроении прихода;
  • о порядке приобретения церковной собственности;
  • о предметах веры, богослужении, единоверии, постовой дисциплине, церковном пении и проч.
Разумеется, что этот перечень вопросов не охватывает всех тем, которые затронули архиереи в своих «Отзывах».
По вопросу о составе ожидавшегося Всероссийского Поместного Собора архиереи высказали четыре основных мнения. Во-первых, шесть епископов высказались за присутствие на Соборе одних епископов с допущением мирян и клириков в качестве слушателей, но без права голоса.
Во-вторых, подавляющее большинство епископата (23 архиерея), в том числе Московский, Петербургский и Киевский митрополиты высказались за участие в Соборе представителей клира и мирян.
При этом большинство архиереев полагало, что решающий голос на Соборе должен принадлежать епископам или их заместителям; 11 епископов считало, что миряне имеют право на совещательный голос. Вместе с тем, было высказано четыре мнения за предоставление клирикам и мирянам равного с епископами решающего голоса.

Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе в 2-х частях - Ч. 1

(Материалы по истории Церкви, книга 33)
М.: Издательство Крутицкого подворья, 2004 - 1031 с.
ISBN 5-94688-006-3

Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе в 2-х частях - Ч. 1 - Содержание

  • Историческое введение
  • № 1, преосвященного Гедеона, епископа Владикавказского
  • № 2, преосвященного Арсения, архиепископа Харьковского
  • № 3, преосвященного Вениамина, епископа Калужского
  • № 4, преосвященного Михаила, епископа Минского
  • № 5, преосвященного Паисия, епископа Туркестанского
  • № 6, преосвященного Алексия, епископа Вологодского
  • № 7, преосвященного Симеона, епископа Екатеринославского
  • № 8, преосвященного Стефана, епископа Могилевского
  • № 9, преосвященного Антония, епископа Черниговского
  • № 10, преосвященного Антония, епископа Волынского
  • №11, преосвященного Анастасия, архиепископа Воронежского
  • № 12, преосвященного Серафима, епископа Полоцкого
  • № 13, преосвященногоДиканрра, епископа Гродненского
  • № 14, преосвященного Владимира, епископа Кишиневского
  • № 15, преосвященного Питирима, епископа Курского
  • № 16, преосвященного Никона, епископа Владимирского
  • № 17, преосвященного Питирима, епископа Курского
  • № 18, преосвященного Димитрия, архиепископа Казанского
  • № 19, преосвященного Питирима, епископа Курского
  • № 20, преосвященного Георгия, епископа Астраханского
  • № 21, преосвященного Иоанникия, епископа Архангельского
  • № 22, преосвященного Питирима, епископа Курского
  • № 23, преосвященного Константина, епископа Самарского
  • № 24, преосвященного Кириона, епископа Орловского
  • № 25, преосвященного Тихона, архиепископа Алеутского и Северо-Американского
  • № 26, преосвященного Афанасия, архиепископа Донского
  • № 27, преосвященного Макария, епископа Якутского
  • № 28, преосвященного Гурия, епископа Симбирского
  • № 29, преосвященного Христофора, епископа Уфимского
  • № 30, преосвященного Флавиана, митрополита Киевского
  • №31, преосвященного Антония, епископа Тобольского
  • № 32, преосвященного Антония, епископа Волынского
  • № 33, преосвященного Иоакими, епископа Оренбургского
  • № 34, преосвященного Гурия, архиепископа Новгородского
  • № 35, преосвященного Арсения, епископа Псковского
  • № 36, преосвященного Тихона, архиепископа Иркутского
  • № 37, преосвященного Питирима, епископа Курского
  • № 38, преосвященного Агафодора, епископа Ставропольского
  • № 39, преосвященного, Евлогия, епископа Холмского, временно управляющего Варшавской епархией
  • № 40, преосвященного Агафангела, архиепископа Рижского
  • № 41, преосвященного Иоанна, епископа Полтавского
  • № 42, преосвященного Никанора, епископа Пермского
  • № 43, преосвященного Димитрия, архиепископа Херсонского

Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе - в 2-х частях - Ч. 1 - № 1, преосвященного Гедеона, епископа Владикавказского от 25 октября 1905 года

Вследствие циркулярного указа от 28 минувшего июня за № 100, которым поручено епархиальным преосвященным войти в обсуждение вопросов, предположенных к рассмотрению на Поместном Соборе Всероссийской Церкви, а именно: о разделении России на церковные округа, о преобразовании церковного управления и суда, о приходе, об усовершенствовании духовных школ, о порядке приобретения церковной собственности, о епархиальных съездах и об участии священнослужителей в общественных учреждениях, долг имею донести Святейшему Синоду, что по означенным вопросам, кроме вопроса о церковных округах, который по понятным причинам не был предметом суждений, на собрании нескольких достопочтенных духовных и светских лиц, под моим председательством, мы пришли к следующим заключениям.
1) По вопросу о преобразовании церковного управления и суда
Духовная консистория в настоящем ее положении, как судно-административный орган епархиального управления, не удовлетворяет своему назначению, во-первых, потому, что она соединяет в себе слишком несходные между собою функции власти — судную, административную, законодательную и исполнительную, и, во-вторых, потому, что в отправлении всех этих видов власти имеет одну и ту же организацию, являясь не самостоятельным, а лишь совещательным учреждением при епархиальном архиерее.
Первое основное начало всякого рационального судоустройства заключается в том, чтобы судебная часть функционировала отдельно и совершенно независимо от других видов власти. Это основное положение, ставшее азбучною истиной юридической науки, не находит себе применения в действующем ныне церковном законодательстве. Поэтому первой задачей церковной реформы должно быть выделение из нынешней церковно-административной области судного дела и сосредоточение его в особом учреждении.
С проведением в жизнь принципа отделения судной власти от административной или законодательной духовный суд в пределах епархии можно было бы организовать следующим образом.

Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе - в 2-х частях - Ч. 2Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе - в 2-х частях - Ч. 2

(Материалы по истории Церкви, книга 34)
М.: Издательство Крутицкого подворья, 2004 - 1056 с.
ISBN 5-94688-007-1

Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе - в 2-х частях - Ч. 2 - Содержание

  • № 44, преосвященного Назария, епископа Нижегородского
  • № 45, преосвященного Евлогия, епископа Холмского
  • № 46, преосвященного Парфения, епископа Подольского
  • № 47, преосвященного Филарета, епископа Вятского
  • № 48, преосвященного Тихона, епископа Костромского
  • № 49, преосвященного Владимира, епископа Екатеринбургского
  • № 50, преосвященного Петра, епископа Смоленского
  • № 51, преосвященного Питирима, епископа Курского
  • № 52, преосвященного Алексия, епископа Таврического
  • № 53, преосвященного Антония, митрополита С.-Петербургского
  • № 54, преосвященного Никандра, архиепископа Литовского
  • № 55, преосвященного Антония, епископа Волынского
  • № 56, Олонецкой духовной консистории
  • № 57, преосвященного Владимира, митрополита Московского
  • № 58, преосвященного Сергия, архиепископа Финляндского
  • № 59, преосвященного Иннокентия, епископа Тамбовского
  • № 60, преосвященного Тихона, епископа Пензенского
  • № 61, преосвященного Гермогена, епископа Саратовского
  • № 62, преосвященного Макария, епископа Томского
  • № 63, преосвященного Лаврентия, епископа Тульского
  • № 64, преосвященного Димитрия, архиепископа Казанского
  • № 65, преосвященного Сергия, архиепископа Финляндского
  • № 66, преосвященного Ефимия, епископа Енисейского
  • № 67, преосвященного Питирима, епископа Курского
  • № 68, преосвященного Николая, архиепископа Карталинского и Катехинского, экзарха Грузии
  • № 69, преосвященного Аркадия, епископа Рязанского
  • № 70, преосвященного Мефодия, епископа Забайкальского
  • № 71, прибавление к отзыву преосвященного Арсения, епископа Псковского, напечатанному выше под № 35
  • № 72, преосвященного Димитрия, архиепископа Казанского
  • № 73, преосвященного Никодима, епископа Приамурского и Благовещенского
  • № 74, преосвященного Михаила, епископа Гродненского
  • № 75, преосвященного Алексия, архиепископа Тверского
  • № 76, преосвященного Петра, епископа Смоленского
  • № 77, преосвященного Питирима, епископа Курского
  • № 78, преосвященного Евсевия, епископа Владивостокского
  • № 79, преосвященного Иакова, архиепископа Ярославского
Библиографический указатель имен

Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе - в 2-х частях - Ч. 2 - № 44, преосвященного Назария, епископа Нижегородского от 1 декабря 1905 года

О разделении России на церковные округа под управлением митрополитов
В вопросе о разделении России на церковные округа под управлением митрополитов, с предоставлением им права созывать областные соборы и с передачей в их ведение из высшего церковного управления дел второстепенной важности, можно различать три положения:
  • а) о разделении русской Церкви на митрополичьи округа;
  • б) о соборах, кои могли бы собираться периодически около митрополитов;
  • в) об установлении митрополичьей власти, как посредствующей между властью епархиальной и властью центральной.
Нет нужды доказывать, что первое из этих положений, а равно и третье, относятся к разряду таких, кои, будучи взяты сами по себе, должны быть с точки зрения идеи Церкви названы безразличными, и что если они и могут получить значение, то исключительно лишь по связи своей с положением вторым (о соборах). Ввиду этого и все внимание должно быть обращено на вопрос о соборах.
Основанием к разрешению вопроса о соборах в Церкви являются канонические ее постановления. Постановления же эти суть следующие:
Апостольское 37-е правило: «Дважды в году да бывает собор епископов, и да рассуждают они друг с другом о догматах благочестия, и да разрешают случающияся церковныя прекословия. В первый раз, в четвертую неделю Пятидесятницы; а во второй, октября во вторыйнадесять день».
I Вселенский Собор правило 5-е: «Итак... за благо признано, чтобы в каждой области дважды в год были Соборы; чтобы все вообще епископы области, собравшиеся воедино, исследовали (таковые) недоумения... Соборы же да бывают, един пред Четыредесятницею, да по прекращении всякого неудовольствия, чистый дар приносится Богу; а другий около осеннего времени».
IV Вселенского Собора правило 9- е: «Аще клирик со своим или со иным епископом имеет судное дело: да судится в областном соборе. Аще же на митрополита области епископ, или клирик имеет неудовольствие: да обращается или к экзарху великия области, или к престолу царствующего Константинополя, и пред ним да судится».
IV Вселенского Собора правило 19-е: «Дошло до слуха нашего, что в областях не бывает, установленных правилами, соборов епископов, и от сего многие церковные дела, требующие исправления, остаются в небрежении. Посему определил святый Собор, согласно с правилами святых отец, чтобы в каждой области епископы дважды в году собиралися во едино, где назначит епископ митрополии, и исправляли все, что откроется. А епископам, которые не приидут на Собор, хотя находятся в своих градах, и притом пребывают в здравии, и свободны от всякого необходимого и неотложного занятия, братолюбно сказати слово прещения».
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Rating 5.0 / 5
Added 02.02.2026
Author brat christifid
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5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

K
Kostromin 5 years ago

Замечательно!!!

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