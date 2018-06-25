Сборник представляет собой первую публикацию одиннадцати ранее известных лишь в рукописях произведений прп. Паисия Величковского.

Начало изданию рукописного наследия прп. Паисия в России было положено в XIX в. Свято-Введенской Оптиной Пустынью, а все последующие публикации XIX-XX вв. являлись всего лишь перепечаткой вошедших в это издание текстов.

Только в начале XXI в. санкт-петербургскими исследователями творчества прп. Паисия супругами Петром Жгуном и Марией Жгун был подготовлен, а Русским на Афоне Свято-Пантелеимоновым монастырем в 2004 г. издан еще один сборник, включающий в себя автобиографию прп. Паисия, его житие, составленное учеником старца — схимонахом Митрофаном, два произведения преподобного («Главы об умной молитве» и «Поучение на пострижение в монашеский чин») и три его послания.

Прп. Паисий Величковский - Полемические произведения - поучения - письма

Сост. П. Б. Жгун, М. А. Жгун; Общ. ред. О. А. Родионова. М., 2006. — 256 с.

ISBN 5-902824-01-х

Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь

Прп. Паисий Величковский - Полемические произведения - поучения - письма - Содержание

От редакции П. Б. Жгун, М. А. Жгун. Краткое жизнеописание прп. Паисия (Величковского) Послание Амвросию, Афанасию и Феофану Послание к жителям Васильевского и Палехи Премалое сочинение о крестном знамении Послание к Никифору Феотоки Послание отцам Николаю и Онуфрию Послание к иерею Иоанну об унии Слово на Рождество Христово В неделю Сыропустную Послание к отцам Драгомирнским (из Секулского монастыря) Послание ученикам Дорофею и Геронтию в Бухарест Послание братьям, находящимся на жатве на хуторе (метохе) Некшаны Из диссертации иеромонаха Леонида (Полякова) Библиография цитированной литературы

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Прп. Паисий Величковский - Полемические произведения - поучения - письма - От редакции

Настоящее издание также подготовлено П. Б. Жгуном и М. А. Жгун и не преследует каких-либо специфически научных целей. Главной задачей публикаторов было сделать доступными для современного заинтересованного читателя доселе неизвестные ему произведения одного из величайших наставников православного монашества и учителей духовной жизни. Все творения старца Паисия публикуются либо по его автографам, либо по спискам с них, созданным его непосредственными учениками. Поэтому предлагаемый читателям текст по своей текстологической точности и новизне, вероятно, окажется интересен как неспециалистам, так и тем, кто профессионально занимается монашеской книжностью XVIII-XIX вв. Такое издание тем более представляется своевременным, что завершение ведущейся в настоящее время работы по подготовке комментированного критического издания всех славянских произведений прп. Паисия Величковского — дело неопределенного будущего. В качестве комментария к «Премалому сочинению о знамении...» публикуется посвященный этому произведению преподобного Паисия (Величковского) фрагмент из защищенной в 1956 г. в ЛДА и никогда не издававшейся диссертации иеромонаха (впоследствии митрополита Рижского и Латвийского) Леонида (Полякова) «Схиархимандрит Паисий Величковский и его литературная деятельность».

Краткое жизнеописание прп. Паисия (Величковского)

Преподобный Паисий родился 21 декабря 1722 г. в Полтаве в семье соборного протоиерея Иоанна и Ирины Величковских и при крещении был наречен Петром. Через четыре года он остался без отца. С младшим братом Феодором Петр начинает обучаться грамоте. Через два года по преставлении брата Феодора Петр изучает Букварь, Часослов и Псалтирь и начинает с усердием и вниманием читать книги Священного Писания и Святых Отцов.

Отрок остался на попечении своей матери и старшего брата Иоанна (род. в 1704 г.), ставшего взамен почившего отца настоятелем полтавской соборной церкви, где прежде священствовали и дед, и прадед его.

В 1735 г. умирает и этот брат Петра, и он с матерью и дядей едет в Киев к митрополиту Рафаилу (Заборовскому) для подтверждения права наследования Петром священнического места его предков. Митрополит благословляет Петра учиться в Киевской Академии. 1735-1739 ГГ· — время учебы Петра в Киевской Академии. В духовной жизни он советуется с лаврским иеросхимонахом Пахомием, который дает Петру для чтения духовные книги, и уже в это время юноша начинает делать из них выписки. В Киеве он сходится с единомысленными ему людьми, так же как и он сам мечтавшими о монашеской жизни. Каждое лето на каникулах (с 15 июля по 15 сентября) Петр уезжал домой, в Полтаву.

Учебный год 1738-1739 Петр провел не очень усердно: его тяготит резкое противоречие образов и идей, которыми были насыщены изучаемые им в Академии произведения античных языческих авторов с обретаемыми в святоотеческих книгах идеалами монашеской жизни. После этого учебного года Петр не едет домой, но живет на Подоле и посещает святые места

Киева и его окрестностей. Он все больше думает о монашестве и проводит время в душеполезных беседах с друзьями. В это же лето Петр попросил принять его послушником в Китаеву пустынь, но ее настоятель отказался принять его, опасаясь матери ходатая. В итоге, с началом учебного года (сентябрь !739 Г·) Петр почти оставил учебу и думал лишь о том, куда пойти странствовать.