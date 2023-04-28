Паламодов Сергей - Святой праведный Иоанн Кронштадтский и движение "чуриковцев"

Санкт-Петербургская духовная академия РПЦ

Кафедра церковной истории

Курсовая работа

Санкт-Петербург, 2017 г.

Актуальность темы исследования. Движение «народных» трезвенников Братца Движение «народных» трезвенников Братца [1] Иоанна Чурикова или, как их называют для краткости, «чуриковцев», существует более 120 лет и в настоящее время не только не затухает, но находится на подъёме. В отличие от церковных, общество «народных трезвенников» Братца Иоанна Чурикова никогда не прекращало своей деятельности и пережило не только государственные потрясения (революцию, Гражданскую и Отечественную войны), но и длительный период жестоких репрессий, и десятилетия подпольного существования в советском обществе. Указанные неблагоприятные внешние факторы, полностью уничтожившие церковное трезвенное движение [2] (а это более 2000 (!) приходских обществ трезвости в России до 1917 года), для общества «народных» трезвенников не стали фатальными, хотя и оно понесло очень большие потери. Очевидно, что столь длительный срок существования «чуриковцев» в сложных условиях был бы невозможен без сильного харизматического основателя – Ивана Алексеевича Чурикова, начало деятельности которого традиционно связывается со святым праведным Иоанном Кронштадтским.

Обращение к теме взаимоотношений отца Иоанна Кронштадтского и Братца Иоанна Чурикова обусловлено отсутствием в историографии работ, которые рассматривали бы эту проблему. Если жизнь и деятельность отца Иоанна Кронштадтского освещена достаточно подробно и всесторонне, то к Иоанну Чурикову историки редко обращают своё внимание, и он по-прежнему остаётся одной из спорных фигур России и Русской Православной Церкви первой трети ХХ века. В частности, до сих пор не выяснено, действительно ли устные предания и слухи об отношениях о. Иоанна и Иоанна Чурикова имеют под собой фактическую основу и документальное подтверждение? А если не имеют, то чтó послужило причиной распространения этого мнения в народе? Как относился Иоанн Кронштадтский к Иоанну Чурикову? Насколько соответствует действительности мнение о благословении отцом Иоанном Кронштадтским Иоанна Чурикова на проповедь? Интерес для исследования представляет большая разница во взглядах на отца Иоанна Кронштадтского самого Иоанна Чурикова и значительной части его последователей. Актуальность исследования определяется не только поиском ответов на эти и другие вопросы, до сих пор не получившие своего разрешения, но и возможностью объективно рассмотреть эту тему и глубже понять религиозную психологию Братца Иоанна Чурикова, которая повлияла на существование основанного им общества трезвости вплоть до наших дней.

Объект и предмет исследования.

Объект исследования – пастырское служение в Церкви, как соединение институционального и харизматического начал.

Предметом исследования – пастырское служение отца Иоанна Кронштадтского и И.А. Чурикова, эволюция их отношений, их взгляды на актуальные вопросы церковной жизни и пути решения социальных проблем.

Цель и задачи исследования.

Цель исследования: Рассмотреть проблему взаимоотношений и степень влияния св. праведного Иоанна Кронштадтского на Ивана Алексеевича Чурикова.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- выполнить критический анализ доступных на сегодняшний день источников и документов, и содержащихся в них сведений, проливающих свет на данную проблему;

- реконструировать историю взаимоотношений отца Иоанна Кронштадтского и И.А. Чурикова;

- определить особенности служения и учения отца Иоанна Кронштадтского, отразившиеся в деятельности и взглядах И.А. Чурикова;

- определить характерные отличия между служением и учением отца Иоанна Кронштадтского и деятельностью и взглядами И.А. Чурикова;

- проанализировать имеющиеся сведения о «благословении» отцом Иоанном Кронштадтским И.А. Чурикова и оценить его вероятность;

- выяснить причины различия отношения к отцу Иоанну Кронштадтскому между И.А. Чуриковым и его последователями.

Хронологические рамки исследования охватывают период от 1892 года, когда, возможно, состоялась первая встреча И.А. Чурикова с отцом Иоанном Кронштадтским, до середины 1960-х годов, когда было завершено письменное оформление устного предания трезвенников Братца Иоанна Чурикова.

Степень научной разработанности темы.

Литература непосредственно по теме исследования представлена публикациями, которые по хронологическому признаку можно разделить на две группы: 1) дореволюционная печать и 2) атеистические издания советского периода с конца 1920-х до середины 1960-х годов.

Первую группу составляют всего несколько статей в газетах «Дым Отечества», «Петроградский Листок», «Биржевые Ведомости», «Братский Листок», «Маленькая газета» и небольшие брошюры А. Ядрова, Давыдова и Фролова, иеромонаха Вениамина. Их авторы кратко упоминают о факте знакомства Братца Иоанна с отцом Иоанном Кронштадтским, высказывая противоречивые мнения об отношении последнего к Чурикову, при этом они ссылаются сведения, полученные от третьих лиц.

Советские авторы второй группы публикаций едины в своих оценках связи Чурикова с Иоанном Кронштадтским, но оценки эти основаны на идеологических установках классовой борьбы и искоренения религиозных пережитков, для которых достоверность материалов имеет второстепенное значение. Эти авторы, как правило, очень кратко упоминали об отношениях отца Иоанна Кронштадтского и Чурикова в своих работах, укладываясь буквально в одну-две строки. Так пишет И.Я. Элиашевич: «В 1894 г. Чуриков поселяется в Петербурге и начинает вести трезвенную проповедь, предварительно изучив это дело у о. Иоанна Кронштадтского» [3] ; М. Павлов: «…поступает на выучку к Иоанну Кронштадтскому» [4] ; И. Морозов: «Явившись в Петербург, Иван Чуриков, по примеру Ивана Кронштадтского, принял звание Иоанна Самарского. Занялся пропагандой трезвости…» [5]

Единственный из воинствующих безбожников, кто попытался хоть как-то раскрыть эту тему, был М. Дубровский, который не только констатирует факты: «Протоиерей Сергиев тогда же занялся лечением алкоголиков, - искусство, которому научился потом Чуриков…» [6] ; не только проводит аналогию: «Титул [т.е. Самарский – П.С.] он сам придумал – для пущей важности, чтобы напоминало «кронштадтского», который всё же создавался годами и естественным путём. Из многостороннего предприятия Кронштадтского он взял только одну отрасль производства – исцеление алкоголиков, с которой, как мы видели, начинал и протоирей Сергиев» [7] ; но и делает важные замечания по существу, с которыми (если не обращать внимания на развязный издевательский тон автора и его фантазии про гипноз) трудно не согласиться: «Нет сомнения в том, что и по силе гипнотического влияния на своих слушателей Чуриков стоял выше своего учителя. Не следует упускать из виду, что в распоряжении Иоанна Кронштадтского в качестве вспомогательных средств были ряса, вся церковная бутафория – богослужение, иконы, свечи, певчие и т.д., которые сами по себе производят впечатление на верующих… Этой бутафории у Чурикова не было. Он действовал словом, личной силой гипноза» [8] . «…его слава, как исцелителя алкоголиков, как «проповедника трезвости» распространилась в Петербурге очень быстро, в несколько лет, и это в тогдашнем Петербурге, под самым боком у Иоанна Кронштадтского, находившегося на вершине славы. На Чурикова и его удивительное умение влиять на толпу обратили вскоре внимание члены религиозно-философского общества, у которых мозги хотя и были сдвинуты на религиозный бекрень, но всё же достаточно компетентные, чтобы отметить выдающееся явление в знакомой им области» [9] . «От Иоанна Кронштадтского он перенял некоторые приёмы воздействия на слушателей, как обстановку своих гипнотических сеансов: театральные эффекты, длительные ожидания выхода, толкования евангельских текстов, как повод для высказывания своих мыслей и наталкивания слушателей на прямую мысль, - и внёс в эти приёмы некоторые усовершенствования» [10]

Конечно, и М. Дубровский, не обходится без идеологической оценки Иоанна Кронштадтского и Чурикова: «…в Кронштадте была грандиозная по размерам картина, привлекавшая к себе внимание всей страны в течение двух десятилетий; на этой картине отражался дух эпохи. Был известный размах и в попытке Чурикова создать религиозный культ трезвости и отвлечь рабочий класс от революционной борьбы и коммунизма с помощью жёлтой фальсификации коммунизма» [11] и «В отличие от тупого фанатизма Иоанна Кронштадтского, упершегося лбом в гнилые столбы самодержавия, Чуриков проявил массу изворотливости и ловкости, лавируя между опасными рифами революции» [12] . Отсутствие в своей работе ссылок на источники (это характерно для всех его коллег) М. Дубровский пытается компенсировать утверждением о личном знакомстве с Чуриковым ещё с 1880-х годов [13]

Н.И. Юдин через 35 лет пишет вполне в духе 1920-х годов: «Чуриков отправляется в Кронштадт, где в то время была уже в полном расцвете мракобесная деятельность покровительствуемого властями и церковью «праведника» и «целителя» попа Иоанна Кронштадтского… Чуриков становится проповедником «слова божия», толкователем «священного писания» в Петербурге, копируя многое из деятельности кронштадтского мракобеса» [14]

Ф. Федоренко, спустя два года, переходит на академичный тон: «Культ секты прибрёл крайне мистический характер. Во время собраний сам Чуриков инсценировал, по примеру Иоанна Кронштадтского, исцеления, доказывая, будто бы он наделён «божественной силой» [15]

И, наконец, первая попытка научного подхода изучения движения чуриковцев предпринята Д.М. Аптекманом. В своей диссертации он пишет: «Чуриков неоднократно подчёркивал роль, которую сыграл Иоанн Кронштдатский, натолкнувший его на путь «истиной веры»… Действительно, влияние Иоанна Кронштадтского на последующую религиозную деятельность Чурикова явилось весьма значительным. Оно наложило отпечаток на политические воззрения трезвенников в дореволюционный период и, в особенности, сказалось на приёмах религиозно-проповеднической деятельности Чурикова» [16] . Однако, в чём конкретно выразилось влияние о. Иоанна на Чурикова, как проявилось в «приёмах религиозно-проповеднической деятельности», Д.М. Аптекман не раскрывает.

Ввиду крайней скудости литературы непосредственно по теме исследования возрастает значение материалов, относящихся к отцу Иоанну Кронштадтскому и Братцу Иоанну Чурикову, в которых можно найти нужные штрихи, взаимодополняющие их исторические портреты.

Из большого числа исследований жизни отца Иоанна Кронштадтского, наиболее важными и подходящими для раскрытия заявленной темы нам представляются книга митрополита Вениамина (Федченкова) «Отец Иоанн Кронштадтский», как по количеству собранных материалов, так и по уровню богословского анализа, и книга Надежды Киценко «Святой нашего времени: отец Иоанн Кронштадтский и русский народ» - лучшая, на наш взгляд, аналитическая работа с привлечением ранее неопубликованных источников из архивов. Кроме того важные детали содержаться в брошюрах Н.Н. Животова, С.В. Животовского, биографиях отца Иоанна и его дневниках, выдержки из которых разошлись по множеству изданий.

Литература о деятельности Братца Иоанна [17] представлена опубликованными текстами его бесед и писем, интервью в периодической печати, содержащих биографические сведения. Главную ценность представляют источники, хранящиеся в архивах: ведомственные документы светских и церковных учреждений, занимавшихся расследованием деятельности Чурикова; письменные воспоминания и свидетельства современников Чурикова, автографы самого Братца Иоанна.

В ходе исследования использованы ранее не публиковавшиеся документы из фондов АГМИР, ЦГИА СПб и самиздата чуриковцев.

В заключение краткого обзора литературы отметим, что в комплекте дневников отца Иоанна Кронштадтского «отсутствуют тетради дневников за 1885–1890 и 1894–1896 годы и за период с 1898 года до середины 1908 года» [18] , т.е. именно за тот период, который попадает в хронологические рамки исследования. Записи в этих дневниках с высокой степенью вероятности могли бы расставить все точки над i и внести полную ясность в рассматриваемую проблему.

Методология и методы исследования. В основу исследования положены принципы историзма, объективности и признания причинно-следственной закономерности событий, явлений и процессов. Формулировка суждений осуществлена на основе всестороннего осмысления совокупности фактов. Для достижения цели и решения задач исследования использовались методы исторического, проблемно-хронологического и источниковедческого анализа, необходимые для реконструкции событий из жизни Братца Иоанна Чурикова, критического изучения и объективной интерпретации документов, использованных в исследовании.

В этой работе автор обобщает все, известные ему материалы, собранные за несколько лет исследований. Некоторые положения курсовой работы были апробированы автором в неопубликованном докладе на конференции «Движение «народных трезвенников»: история, современность, перспективы развития» в 2011 г.