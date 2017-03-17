Лавсаик повествует о духовных подвигах монахов, подвизавшихся в многочисленных пустынях Египта. Автор этой книги Палладий путешествовал несколько лет по разным странам Египта, потом отправился в Палестину, оттуда прибыл в Вифинию, где был рукоположен во епископа Еленопольского и имел близкое общение со святым Иоанном Златоустым. Защищая святителя от нападений его врагов, он сам принужден был скрываться одиннадцать месяцев в уединенной келье. После того был он в Риме. Эти странствия Палладия происходили с 388-го по 404-й год по Рождестве Христовом. Во время путешествий он с большим усердием собирал сведения о жизни святых блаженных отцов и некоторых жен и собранные сведения предложил в этой книге, как сам говорит, «для возбуждения ревности к подражанию в мужах, желающих вести жизнь небесную, и в пример любви к Богу для жен, хотящих украситься венцом воздержания и чистоты». Книгу Палладий написал по настоянию каппадокийского префекта по имени Лавс, которому она и посвящена и по имени которого названа «Лавсаик». Христианский писатель Сократ в четвертой книге своей «Церковной истории», рассказав о египетских отцах кратко, так говорит желающим узнать о них больше: «Кто хочет знать, как отцы египетских пустынь жили, что делали, что говорили на пользу слушающих, как им повиновались и звери, для тех есть особая книга, составленная монахом Палладием, учеником Евагрия. В этой книге он предложил подробные сведения о них, упоминает и о женах, по своей жизни подобных тем мужам, о которых выше сказано». Православная Церковь дает свое свидетельство о важности сей книги для чад ее тем, что издревле постановила правилом: на утренях Великого поста, из числа четырех положенных чтений, заимствовать два чтения из «Лавсаика», во все дни Святой Четыредесятницы, кроме суббот и воскресений. Это правило исполняется и по сей день.

Палладий, епископ Еленопольский - Египетский патерик, или Лавсаик Пер. с греч.; перераб. с изд. 1873 г. СПб. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2008. — 224 с. — (Патерик). ISBN 978-5-7533-0218-2

Палладий - Египетский патерик, или Лавсаик - Содержание

Предисловие

Об Исидоре странноприимце

О Дорофее

О святом Макарии и сребролюбивой девственнице

О нитрийских подвижниках

Об Амуне

Об Оре

О Памво

О Пиоре

Об Аммонии

О Вениамине

Об Аполлонии

О Паисии и Исаии

О Макарии, совершившем невольное убийство

О Нафанаиле

О Макарии Египетском

О Макарии Александрийском

О Марке

О Моисее Ефиоплянине

О Евлогии и увечном

Сказание блаженного Антония

О Павле Простом

О Пахоне

О Стефане

О Валенте

О Птоломее

О Пахомии и живших с ним

Сказание о брате покаявшемся

Другое сказание аввы Иоанна

Об авве Вине

Об авве Феоне

Об авве Аполлосе

Об авве Аммуне

Об авве Коприи пресвитере

Об авве Сурусе, авве Исаии, авве Павле, авве Анувии

Об авве Эллине

Об авве Апеллесе пресвитере

Об авве Иоанне

Об авве Пафнутии

О мучениках Аполлонии и Филимоне

О нитрийских монахах

Об авве Исидоре

Об авве Аммоне

Об авве Евлогии пресвитере

Об авве Серапионе пресвитере

О Посидонии

О Серапионе

Об Евагрии, знаменитом диаконе

Об авве Пиоре

Об авве Хронии

О падшем Стефане

О Диокле

О тщеславном отшельнике

О Ефреме

Об Иннокентии

Об Адолии

Об Авраамии

Об Элпидии

О Гаддане

Об Илии

О Савватии

О Филороме

О Севериане

Об Элеимоне монахе

О Виссарионе

О некоем жившем со мною брате Заключение

Палладий - Египетский патерик, или Лавсаик - Об Исидоре странноприимце

Сначала пришел я в город Александрию и в этом городе встретил мужа дивного по жизни, украшенного всеми совершенствами — и словом, и нравом, и ведением. То был пресвитер Исидор, странноприимец Александрийской Церкви. Первые годы юности, говорят, провел он в пустыне, в трудах подвижничества. Видел я и келью его в горе Нитрийской. Ему было лет семьдесят, когда я пришел к нему. Проживши еще пятнадцать лет, он скончался в мире.

Сей святой муж до самой кончины своей не носил льняной одежды, кроме покрова на голове, не ходил в баню, не касался мяса, никогда не вкушал пищи до сытости. А между тем, по милости Божией, тело его было так полно, что все, кто не знал жития его, думали, что он живет весьма роскошно. Если б стал я рассказывать подробно о каждой добродетели, то у меня недостало бы времени для рассказа. Он был так кроток, человеколюбив и миролюбив, что самые враги его, которых он имел по причине своей правой веры во Христа, уважали, можно сказать, тень сего мужа за чрезвычайную его доброту. А духовную благодать святой муж сей имел столь великую и такое ведение Священного Писания и разумение Божественных догматов, что даже во время трапезы, в часы, когда с братией по обыкновению принимал пищу, ум его приходил в восторг и уединял его. Когда его просили рассказать, что было во время этого восторга, он говорил: «Я странствовал мыслию, восхищенный <таким-то> созерцанием». Я и сам часто видел, как он плакал во время трапезы. На вопрос мой о причине слез, он отвечал: «Стыдно мне, разумному созданию, питаться бессловесной пищей; мне бы следовало быть в раю сладости и там насыщаться нетленной снедью, по данной нам от Христа власти».

В Риме он был известен всему Сенату и женам вельмож с того времени, как приходил туда, сперва с Афанасием Великим, а потом со святым Димитрием епископом. Он, хотя имел большое богатство и изобилие в потребностях житейских, но пред смертью не написал завещания, и сестрам своим, девицам, не оставил ни денег, ни вещей, а поручил их Христу такими словами: «Бог, сотворивший вас, дарует вам и потребное для жизни, как и мне даровал».

2016-12-11