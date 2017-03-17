Палладий - Египетский патерик - Лавсаик
Лавсаик повествует о духовных подвигах монахов, подвизавшихся в многочисленных пустынях Египта. Автор этой книги Палладий путешествовал несколько лет по разным странам Египта, потом отправился в Палестину, оттуда прибыл в Вифинию, где был рукоположен во епископа Еленопольского и имел близкое общение со святым Иоанном Златоустым. Защищая святителя от нападений его врагов, он сам принужден был скрываться одиннадцать месяцев в уединенной келье. После того был он в Риме. Эти странствия Палладия происходили с 388-го по 404-й год по Рождестве Христовом.
Во время путешествий он с большим усердием собирал сведения о жизни святых блаженных отцов и некоторых жен и собранные сведения предложил в этой книге, как сам говорит, «для возбуждения ревности к подражанию в мужах, желающих вести жизнь небесную, и в пример любви к Богу для жен, хотящих украситься венцом воздержания и чистоты».
Книгу Палладий написал по настоянию каппадокийского префекта по имени Лавс, которому она и посвящена и по имени которого названа «Лавсаик».
Христианский писатель Сократ в четвертой книге своей «Церковной истории», рассказав о египетских отцах кратко, так говорит желающим узнать о них больше: «Кто хочет знать, как отцы египетских пустынь жили, что делали, что говорили на пользу слушающих, как им повиновались и звери, для тех есть особая книга, составленная монахом Палладием, учеником Евагрия. В этой книге он предложил подробные сведения о них, упоминает и о женах, по своей жизни подобных тем мужам, о которых выше сказано».
Православная Церковь дает свое свидетельство о важности сей книги для чад ее тем, что издревле постановила правилом: на утренях Великого поста, из числа четырех положенных чтений, заимствовать два чтения из «Лавсаика», во все дни Святой Четыредесятницы, кроме суббот и воскресений. Это правило исполняется и по сей день.
Палладий, епископ Еленопольский - Египетский патерик, или Лавсаик
Пер. с греч.; перераб. с изд. 1873 г. СПб.
М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2008. — 224 с. — (Патерик).
ISBN 978-5-7533-0218-2
Палладий - Египетский патерик, или Лавсаик - Содержание
Предисловие
- Об Исидоре странноприимце
- О Дорофее
- О святом Макарии и сребролюбивой девственнице
- О нитрийских подвижниках
- Об Амуне
- Об Оре
- О Памво
- О Пиоре
- Об Аммонии
- О Вениамине
- Об Аполлонии
- О Паисии и Исаии
- О Макарии, совершившем невольное убийство
- О Нафанаиле
- О Макарии Египетском
- О Макарии Александрийском
- О Марке
- О Моисее Ефиоплянине
- О Евлогии и увечном
- Сказание блаженного Антония
- О Павле Простом
- О Пахоне
- О Стефане
- О Валенте
- О Птоломее
- О Пахомии и живших с ним
- Сказание о брате покаявшемся
- Другое сказание аввы Иоанна
- Об авве Вине
- Об авве Феоне
- Об авве Аполлосе
- Об авве Аммуне
- Об авве Коприи пресвитере
- Об авве Сурусе, авве Исаии, авве Павле, авве Анувии
- Об авве Эллине
- Об авве Апеллесе пресвитере
- Об авве Иоанне
- Об авве Пафнутии
- О мучениках Аполлонии и Филимоне
- О нитрийских монахах
- Об авве Исидоре
- Об авве Аммоне
- Об авве Евлогии пресвитере
- Об авве Серапионе пресвитере
- О Посидонии
- О Серапионе
- Об Евагрии, знаменитом диаконе
- Об авве Пиоре
- Об авве Хронии
- О падшем Стефане
- О Диокле
- О тщеславном отшельнике
- О Ефреме
- Об Иннокентии
- Об Адолии
- Об Авраамии
- Об Элпидии
- О Гаддане
- Об Илии
- О Савватии
- О Филороме
- О Севериане
- Об Элеимоне монахе
- О Виссарионе
- О некоем жившем со мною брате
Заключение
Палладий - Египетский патерик, или Лавсаик - Об Исидоре странноприимце
Сначала пришел я в город Александрию и в этом городе встретил мужа дивного по жизни, украшенного всеми совершенствами — и словом, и нравом, и ведением. То был пресвитер Исидор, странноприимец Александрийской Церкви. Первые годы юности, говорят, провел он в пустыне, в трудах подвижничества. Видел я и келью его в горе Нитрийской. Ему было лет семьдесят, когда я пришел к нему. Проживши еще пятнадцать лет, он скончался в мире.
Сей святой муж до самой кончины своей не носил льняной одежды, кроме покрова на голове, не ходил в баню, не касался мяса, никогда не вкушал пищи до сытости. А между тем, по милости Божией, тело его было так полно, что все, кто не знал жития его, думали, что он живет весьма роскошно. Если б стал я рассказывать подробно о каждой добродетели, то у меня недостало бы времени для рассказа. Он был так кроток, человеколюбив и миролюбив, что самые враги его, которых он имел по причине своей правой веры во Христа, уважали, можно сказать, тень сего мужа за чрезвычайную его доброту. А духовную благодать святой муж сей имел столь великую и такое ведение Священного Писания и разумение Божественных догматов, что даже во время трапезы, в часы, когда с братией по обыкновению принимал пищу, ум его приходил в восторг и уединял его. Когда его просили рассказать, что было во время этого восторга, он говорил: «Я странствовал мыслию, восхищенный <таким-то> созерцанием». Я и сам часто видел, как он плакал во время трапезы. На вопрос мой о причине слез, он отвечал: «Стыдно мне, разумному созданию, питаться бессловесной пищей; мне бы следовало быть в раю сладости и там насыщаться нетленной снедью, по данной нам от Христа власти».
В Риме он был известен всему Сенату и женам вельмож с того времени, как приходил туда, сперва с Афанасием Великим, а потом со святым Димитрием епископом. Он, хотя имел большое богатство и изобилие в потребностях житейских, но пред смертью не написал завещания, и сестрам своим, девицам, не оставил ни денег, ни вещей, а поручил их Христу такими словами: «Бог, сотворивший вас, дарует вам и потребное для жизни, как и мне даровал».
2016-12-11
Велике спасибі вам!