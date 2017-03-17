Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Палладий - Египетский патерик - Лавсаик

Палладий, епископ Еленопольский - Египетский патерик, или Лавсаик
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, History, Religious Studies Atheism
Лавсаик повествует о духовных подвигах монахов, подвизавшихся в многочисленных пустынях Египта. Автор этой книги Палладий путешествовал несколько лет по разным странам Египта, потом отправился в Палестину, оттуда прибыл в Вифинию, где был рукоположен во епископа Еленопольского и имел близкое общение со святым Иоанном Златоустым. Защищая святителя от нападений его врагов, он сам принужден был скрываться одиннадцать месяцев в уединенной келье. После того был он в Риме. Эти странствия Палладия происходили с 388-го по 404-й год по Рождестве Христовом.
Во время путешествий он с большим усердием собирал сведения о жизни святых блаженных отцов и некоторых жен и собранные сведения предложил в этой книге, как сам говорит, «для возбуждения ревности к подражанию в мужах, желающих вести жизнь небесную, и в пример любви к Богу для жен, хотящих украситься венцом воздержания и чистоты».
Книгу Палладий написал по настоянию каппадокийского префекта по имени Лавс, которому она и посвящена и по имени которого названа «Лавсаик».
Христианский писатель Сократ в четвертой книге своей «Церковной истории», рассказав о египетских отцах кратко, так говорит желающим узнать о них больше: «Кто хочет знать, как отцы египетских пустынь жили, что делали, что говорили на пользу слушающих, как им повиновались и звери, для тех есть особая книга, составленная монахом Палладием, учеником Евагрия. В этой книге он предложил подробные сведения о них, упоминает и о женах, по своей жизни подобных тем мужам, о которых выше сказано».
Православная Церковь дает свое свидетельство о важности сей книги для чад ее тем, что издревле постановила правилом: на утренях Великого поста, из числа четырех положенных чтений, заимствовать два чтения из «Лавсаика», во все дни Святой Четыредесятницы, кроме суббот и воскресений. Это правило исполняется и по сей день.

Палладий, епископ Еленопольский - Египетский патерик, или Лавсаик

Пер. с греч.; перераб. с изд. 1873 г. СПб.
М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2008. — 224 с. — (Патерик).
ISBN 978-5-7533-0218-2

Палладий - Египетский патерик, или Лавсаик - Содержание

Предисловие
  • Об Исидоре странноприимце
  • О Дорофее
  • О святом Макарии и сребролюбивой девственнице
  • О нитрийских подвижниках
  • Об Амуне
  • Об Оре
  • О Памво
  • О Пиоре
  • Об Аммонии
  • О Вениамине
  • Об Аполлонии
  • О Паисии и Исаии
  • О Макарии, совершившем невольное убийство
  • О Нафанаиле
  • О Макарии Египетском
  • О Макарии Александрийском
  • О Марке
  • О Моисее Ефиоплянине
  • О Евлогии и увечном
  • Сказание блаженного Антония
  • О Павле Простом
  • О Пахоне
  • О Стефане
  • О Валенте
  • О Птоломее
  • О Пахомии и живших с ним
  • Сказание о брате покаявшемся
  • Другое сказание аввы Иоанна
  • Об авве Вине
  • Об авве Феоне
  • Об авве Аполлосе
  • Об авве Аммуне
  • Об авве Коприи пресвитере
  • Об авве Сурусе, авве Исаии, авве Павле, авве Анувии
  • Об авве Эллине
  • Об авве Апеллесе пресвитере
  • Об авве Иоанне
  • Об авве Пафнутии
  • О мучениках Аполлонии и Филимоне
  • О нитрийских монахах
  • Об авве Исидоре
  • Об авве Аммоне
  • Об авве Евлогии пресвитере
  • Об авве Серапионе пресвитере
  • О Посидонии
  • О Серапионе
  • Об Евагрии, знаменитом диаконе
  • Об авве Пиоре
  • Об авве Хронии
  • О падшем Стефане
  • О Диокле
  • О тщеславном отшельнике
  • О Ефреме
  • Об Иннокентии
  • Об Адолии
  • Об Авраамии
  • Об Элпидии
  • О Гаддане
  • Об Илии
  • О Савватии
  • О Филороме
  • О Севериане
  • Об Элеимоне монахе
  • О Виссарионе
  • О некоем жившем со мною брате
Заключение

Палладий - Египетский патерик, или Лавсаик - Об Исидоре странноприимце

Сначала пришел я в город Александрию и в этом городе встретил мужа дивного по жизни, украшенного всеми совершенствами — и словом, и нравом, и ведением. То был пресвитер Исидор, странноприимец Александрийской Церкви. Первые годы юности, говорят, провел он в пустыне, в трудах подвижничества. Видел я и келью его в горе Нитрийской. Ему было лет семьдесят, когда я пришел к нему. Проживши еще пятнадцать лет, он скончался в мире.
Сей святой муж до самой кончины своей не носил льняной одежды, кроме покрова на голове, не ходил в баню, не касался мяса, никогда не вкушал пищи до сытости. А между тем, по милости Божией, тело его было так полно, что все, кто не знал жития его, думали, что он живет весьма роскошно. Если б стал я рассказывать подробно о каждой добродетели, то у меня недостало бы времени для рассказа. Он был так кроток, человеколюбив и миролюбив, что самые враги его, которых он имел по причине своей правой веры во Христа, уважали, можно сказать, тень сего мужа за чрезвычайную его доброту. А духовную благодать святой муж сей имел столь великую и такое ведение Священного Писания и разумение Божественных догматов, что даже во время трапезы, в часы, когда с братией по обыкновению принимал пищу, ум его приходил в восторг и уединял его. Когда его просили рассказать, что было во время этого восторга, он говорил: «Я странствовал мыслию, восхищенный <таким-то> созерцанием». Я и сам часто видел, как он плакал во время трапезы. На вопрос мой о причине слез, он отвечал: «Стыдно мне, разумному созданию, питаться бессловесной пищей; мне бы следовало быть в раю сладости и там насыщаться нетленной снедью, по данной нам от Христа власти».
В Риме он был известен всему Сенату и женам вельмож с того времени, как приходил туда, сперва с Афанасием Великим, а потом со святым Димитрием епископом. Он, хотя имел большое богатство и изобилие в потребностях житейских, но пред смертью не написал завещания, и сестрам своим, девицам, не оставил ни денег, ни вещей, а поручил их Христу такими словами: «Бог, сотворивший вас, дарует вам и потребное для жизни, как и мне даровал».
2016-12-11
Views 505
Rating 5.0 / 5
Added 17.03.2017
Author поп Упырь Лихой
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

ЮрийБ 9 years ago

Велике спасибі вам!

Related Books

All Books