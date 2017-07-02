Николай Тальберг - История русской церкви - 2 тома

Сочинения Николая Тальберга

От автора. Настоящий труд не притязает на значение научно-исследовательское. Это — курс, читаемый мною в Свято-Троицкой семинарии.

Николай Димитриевич Тальберг - История русской церкви - 2 тома

Николай Димитриевич — знаток не только русской и всеобщей истории, но и церковный историк. «История Русской Церкви» — одна из его последних крупных работ. Автор взял на себя поистине гигантский труд изучить, исследовать, суммировать огромный материал, используя при этом самое ценное, что можно найти у наших лучших историков Церкви. Здесь как бы подводится итог историческим изысканиям и в то же время излагаются точки зрения целой плеяды русских историков.

Николай Димитриевич Тальберг - История русской церкви - Том 1 - От зарождения христианства до раскола

Правило веры Москва 2008

ISBN 978-5-94759-067-8

Николай Димитриевич Тальберг - История русской церкви - Том 1 - От зарождения христианства до раскола - Содержание

От издателей Вступление ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЗАРОЖДЕНИЕ И УКОРЕНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ Распространение христианства среди славян Христианство в пределах России до начала Русского государства. Христианство при первых князьях Рюриковичах Крещение Руси и распространение христианской веры

Духовное просвещение. Учители Церкви Русской

Первые храмы после Крещения Руси. Святыни. Праздники. Богослужебные книги и пение Устройство Русской Церкви Жизнь народная после принятия христианства Иноческая жизнь. Киево-Печерская обитель Другие монастыри. Святые столпники Верность православию. Попытки католичества утвердиться в России ЧАСТЬ ВТОРАЯ ОТ НАШЕСТВИЯ МОНГОЛОВ ДО РАЗДЕЛЕНИЯ РУССКОЙ МИТРОПОЛИИ Татарское иго Христианство на Севере и Северо-Востоке Борьба православия с католичеством на Северо-Западе Деятельность католичества на Юго-Западе России Православие и католичество в Литве Церковное управление Государственное значение митрополитов Власть митрополита. Епархии. Белое духовенство Богослужение Христианская жизнь Монастыри Юродство Христа ради Состояние просвещения ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ОТ РАЗДЕЛЕНИЯ МИТРОПОЛИИ ДО УЧРЕЖДЕНИЯ ПАТРИАРШЕСТВА Распространение веры Церковное управление Благочиние и богослужение Жизнь христианская Монашество Духовное просвещение. Ереси Спор о монастырских вотчинах Государственная власть и духовенство Отношение к протестантству и католичеству Киевская митрополия Состав Западно-Русской митрополии. Духовное просвещение Призвание иезуитов в Польско-Литовское государство ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ПАТРИАРШЕСТВО Установление Патриаршества Патриархи в Смутное время Служение Церкви и родине духовенства в Смутное время

Патриарх Филарет

Патриарх Никон

Преемники патриарха Никона

Расширение пределов Патриаршества

Христианская жизнь, учение и богослужение

Исправление богослужебных книг. Раскол

Духовное просвещение

Отношение к католичеству и протестантству

Николай Димитриевич Тальберг - История русской церкви - Том 1 - От зарождения христианства до раскола - Распространение христианства среди славян Просветителями славян были святые братья Кирилл и Мефодий. Отец их, Лев, занимал должность помощника военачальника в Солуни (Салониках), откуда и сам был родом. По некоторым изысканиям, Лев был славянином, мать их гречанкой. Задолго до жизни святых братьев г. Солунь был окружен славянскими племенами, которые — без успеха — пробовали захватывать самый город. Близкое соседство греков и славян оказывало на оба племени взаимное влияние. Понятно, что святые братья могли с детства хорошо знать славянский язык, учитывая в особенности славянское происхождение их отца. В то время — начало IX в.— в Византии господствовали еще иконоборцы, которые в Солуни занимали и епископскую кафедру. Не страшась возможности потерять свой пост, Лев, с семьей, сохранял благочестие и истинное благоверие.

В семье с раннего детства выделялся младший сын Константин (родился в 827 г.). Он превосходил своих сверстников в учении, поражал своею памятью. Особенно прилежно изучал он труды святого Григория Богослова, но не мог всего постигнуть. Горячо молился отрок о просветлении. В 842 г., после смерти отца, Константин на 15-м году был приглашен в Царьград в качестве сверстника к шестилетнему императору Михаилу III. Ожидалось, что он окажет доброе влияние на отрока-государя. Константину, по прибытии в столицу, удалось усовершенствоваться в науках, к чему он так стремился.

В это время патриархом был сицилиец родом, ученый монах святой Мефодий (скончался в 846 г.), пострадавший за православие и чтимый как исповедник. Он вместе с опекунами императора стремился поднять образование. При дворце была устроена высшая школа. Константин учился у выдающихся ученых, среди которых были Лев Философ, ранее митрополит Солунский, и будущий (с 857) знаменитый патриарх Фотий. С последним Константин особенно сблизился; влияние его сказывалось и в дальнейшей жизни святого. Константину открывалось блестящее положение при дворе, а также возможность женитьбы на крестнице воспитателя царя, Феоктиста, ученого сановника, выписавшего его из Салоник. Он же назначил Константина библиотекарем Святой Софии.

Николай Димитриевич Тальберг - История русской церкви - Том 2 - От Святейшего Синода до восстановления Патриаршества

«Правило веры», Москва, 2008

ISBN 978-5-94759-067-8

Николай Тальберг - История русской церкви - Том 2 - От Святейшего Синода до восстановления Патриаршества - Содержание

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ПАТРИАРШЕСТВО (Продолжение) Западно-Русская Церковь Брестский собор. Насильственное насаждение унии

Митрополит Петр Могила. Труды киевских ученых

Воссоединение Малороссии с остальной Русью. Подчинение Киевской митрополии Московскому патриарху ЧАСТЬ ПЯТАЯ ЦЕРКОВЬ В ВОСЕМНАДЦАТОМ СТОЛЕТИИ Царствование Петра Великого (1682—1725) Учреждение Синода Синод в царствования императрицы Екатерины I и императора Петра II Синод в царствование императрицы Анны Иоанновны Синод в царствование императрицы Елисаветы Петровны Царствование императрицы Екатерины II (1762—1796)

Синод в царствование императора Павла I (1796—1801) Епархиальное управление Церковно-земельные имущества. Митрополит Ростовский Арсений Мацееиич Приходское духовенство Монастыри Распространение веры Миссионерство в Сибири Христианство на американских островах, в Китае и на Кавказе Страдания православных в Польских областях. Униаты Учение и духовное просвещение Ученые труды по богословским наукам и известные писатели Исправление славянской Библии. Представители богословской науки и проповедничества Борьба с вредными для веры западными влияниями Сектантство Раскол старообрядчества Богослужение и жизнь христианская Меры к поддержанию благочестия ЧАСТЬ ШЕСТАЯ РАСЦВЕТ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ Царствование императора Александра I (1801—1825) Царствование императора Николая I (1825—1855) Царствование императора Александра II (1855—1881)

Царствование императора Александра III (1881—1894) Царствование императора Николая II (1894—1917) Епархиальное управление. Духовенство Распространение веры Пропаганда иезуитов. Униаты и их воссоединение

Православие в Прибалтийском крае и в Финляндии. Сношения с иноверцами в Англии и в Соединенных Штатах Северной Америки Духовное просвещение Представители духовной науки и проповедничества

Библейское общество. Перевод Библии на русский язык

Влияния и явления, чуждые православию; противодействия им

Богомольцы и паломники. Императорское Палестинское общество

Состояние религиозного образования народа

Секты

Старообрядчество и единоверие

Прославление святых. Новые праздники. Храмы. Иконопись

Церковное пение

Церковное управление до восстановления Патриаршества

Монастыри. Подвижники