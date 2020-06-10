Метод, используемый в настоящей работе, не может быть назван микроисторическим в точном смысле этого термина, поскольку имеющиеся в моем распоряжении источники слишком дискретны и разнородны для аналитических процедур, которые в настоящее время ассоциируются с понятием микроистории. Вместе с тем я пытаюсь максимально сузить исходный предмет исследования, чтобы затем проследить его генетические и типологические связи в широком культурно-историческом контексте, а также перейти к проблематике теоретического характера. Начиная с детального изучения довольно необычного, с нашей точки зрения, локального культа, зародившегося в XVII в. неподалеку от Новгорода, я пытаюсь понять, какие общие факторы, нормы, представления и тексты, характерные для русской культуры Средних веков и Нового времени, а также для христианской Европы в целом, способствовали его сложению и существованию. Эти разыскания, в свою очередь, приводят к рассмотрению нескольких ключевых для иудаизма и христианства концептов, в частности — идеи жертвоприношения и связанных с ней антропологических теорий. Наконец, специальное внимание уделяется проблеме конструирования и использования представлений о религии и суеверии в России XVIII—XX вв. в различных политико-идеологических дискурсах, а также их связи с дисциплинарными практиками и процессами модернизации.

Александр Александрович Панченко - Иван и Яков - необычные святые из болотистой местности

М.: Новое литературное обозрение, 2012 - 448 с.

ISBN 978-5-86793-995-3

Александр Александрович Панченко - Иван и Яков - необычные святые из болотистой местности - Содержание

Предисловие

Глава 1. СВЯТОЙ БРАТОУБИЙЦА

Отроки-чудотворцы

Менюшская святыня в XIX и XX веках

Иконография Иоанна и Иакова Менюшских

Сказание о менюшских отроках и история фольклорных сюжетов

Декаданс и этнография

Глава 2. СМЕРТЬ И СВЯТОСТЬ

Безымянные святые

Иаков Боровицкий (Боровичский)

Кирилл Вельский

Иоанн и Логгин Яренгские

Гликерия Новгородская

Артемий Веркольский

Прокопий Устьянский

Афанасий Наволоцкий

Параскева Пиринемская

Евфимий Архангелогородский

Василий Мангазейский

Симеон Верхотурский

Беспокойные мертвецы

Подвижные реликвии

Убитые дети

La violence et le sacré в русской деревне

Глава 3. РЕЛИГИОЗНАЯ ДЕРЕВНЯ

«Менюшская легенда» и археология религиозных практик

Коммунисты против суеверий: религиозная архаика и антропология секуляризма

Заключение

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Сказание о святых Иоанне и Иакове, менюжских чудотворцех

Приложение 2. О обретении честных мощей святыя и праведныя девицы Гликерии

Приложение 3. Менюшский приход в 1860 году

Приложение 4. Менюшская святыня в советское время

Приложение 5. Религиозный фольклор села Менюша

Список использованной литературы

Список сокращений

Список иллюстраций

Александр Александрович Панченко - Иван и Яков - необычные святые из болотистой местности - Отроки-чудотворцы

Память Иоанна и Иакова Менюшских, или Менюжских, празднуется Русской православной церковью 7 июля по новому стилю, в день Рождества Иоанна Предтечи, а их мощи, как предполагается, почивают под спудом в подвале церкви с. Менюша, расположенного в 50 км к юго-западу от Новгорода, на берегу впадающей в Шелонь речки Струпенки (в XVIII—XIX вв. ее также могли называть Менюшей или Менюгой). По всей видимости, это — последние из новгородских святых, включенные в общерусский месяцеслов.

Сведениями об обстоятельствах и самом факте их канонизации мы не располагаем; известно лишь, что освидетельствование их мощей производилось «при царях Петре и Иоанне Алексиевичах, при новгородском митрополите Корнилии», то есть между 1682 и 1695 гг. Вероятно, этим объясняется скудость и противоречивость сведений о кончине «праведных отроков Менюшских»: во многих современных месяцесловах сообщается лишь, что «Иаков и Иоанн Менюшские были братьями по плоти, дети благочестивых супругов Исидора и Варвары. Иаков в трехлетнем возрасте, а Иоанн — в пятилетнем были умерщвлены злодеями». Однако это сравнительно позднее и ошибочное сообщение; существует подробный текст «Сказания о святых Иоанне и Иакове, менюжских чудотворцех» (далее — Сказание). Во второй половине XIX в. он несколько раз подробно пересказывался в печати исследователями новгородских церковных древностей, однако, насколько мне известно, ни разу не публиковался полностью. В XX столетии о культе менюшских чудотворцев не писали, и лишь в конце 1980-х гг. американская исследовательница Ив Левин обратила внимание на текст Сказания, содержащийся в рукописном сборнике конца XVIII — начала XIX в. из библиотеки Новгородского музея (рис. 2). В своей работе «Двоеверие и народная религия» (1993) Левин кратко остановилась на культе Иоанна и Иакова и попыталась соотнести историю их смерти и посмертных чудес с проекцией древнерусского почитания Бориса и Глеба.

В настоящее время мне известны 7 списков Сказания. Первый и второй (а также, возможно, третий и четвертый) относятся к 1790-м гг., остальные — ко второй половине XIX в. Все эти тексты, за исключением списка РНБ. НСРК. Q. 153 (А. А. Романова предлагает называть его Особой редакцией Сказания), принадлежат к одной и той же редакции и характеризуются незначительными разночтениями. Таким образом, речь идет о шести списках Основной редакции (№ 1—2, 4—7), датирующихся концом XVIII —XIX в. и одном списке Особой редакции (№ 3), относящемся к концу XVIII либо началу XIX в.