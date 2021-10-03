Русская эмиграция в Европе и Католическая церковь между двумя мировыми войнами
Настоящий сборник является третьим по счету в серии «Россия и Ватикан». Публикация этих сборников стала результатом конференций, проводимых под патронажем Института всеобщей истории РАН и Папского комитета по историческим наукам (Ватикан). В качестве рабочей задачи для последней конференции (Москва, 2010) было предложено исследовать различные аспекты взаимоотношений Католической церкви и русской эмиграции в период между двумя Мировыми войнами. На сегодняшний день изучение общественно-политической, религиозной и культурной жизни в среде русской эмиграции XX века уже практически не оставило белых пятен, однако данная проблематика еще не подвергалась комплексному освещению. Исключениями в данном вопросе могут быть названы обстоятельные монографии Леона Третьякевича и священника-иезуита Константина Саймона . Однако современные исследования в зарубежных и отечественных архивах способствуют выявлению новых проблем и аспектов взаимоотношений Католической церкви и русской эмиграции в 1920-30-х годах, а также позволяют воссоздать целостную картину развития различных миссионерских и гуманитарных проектов, которые Святой Престол и Католическая церковь в различных странах мира организовывали в помощь русским беженцам. Такового рода исследования, проводимые историками разных стран, нуждаются в выявлении и систематизации. Эта цель и была поставлена на повестке дня конференции 2010 года, и, соответственно, сформировала проблематику этого сборника.
Среди материалов, предлагаемых читателю в настоящем издании, следует прежде всего отметить статью архивиста Конгрегации Восточных церквей (Ватикан) Джанпаоло Риготти. Этот материал представляет собой историческую систематизацию действовавших в 1920-30-е годы в Римской курии различных структур и направлений по работе с русской эмиграцией, а также описание архивных фондов Ватикана соответствующей проблематики. В практическом отношении статья Дж. Риготти может быть расценена как краткий путеводитель по главным архивным фондам Ватикана, имеющим отношение к русской эмиграции. Симметричным ответом в этой области с российской стороны служит публикация О.Н. Копыловой, которая дает подробный обзор документов Государственного архива РФ по теме «Русская эмиграция в Европе». В том, что касается непосредственно русских католиков византийско- славянского обряда, то общий обзор состояния и развития их церковной миссии в межвоенной Европе предлагает читателю в своей работе М.В. Шкаровский.
Основной массив представленных в сборнике работ посвящен историческому описанию положения русской эмиграции в отдельных европейских странах и исследованию отдельных проблем во взаимоотношениях представителей Католической и Русской православной церквей в этих странах: в Бельгии - статьи игумена Евфимия (Моисеева) и А.С. Намазовой, Германии - статья К. Бёк, Франции - статья Э. Каррер д'Анкосс, Чехословакии - статьи Э. Грабовец и В.В. Буреги, Югославии - статья А. Роккуччи.
Особое значения для раскрытия проблем взаимоотношений русской эмиграции и Католической церкви имеет историческая презентация общих и частных подходов, которые существовали в русском православии к католичеству, а также освещение основных направлений в богословских и общественно-религиозных дискуссиях, которые развивались между представителями обеих церквей в «доэкуменический период». В этой связи возникают и совершенно неожиданные на первый взгляд темы, раскрывающие взаимное влияние (прямое или косвенное) известных православных деятелей русской эмиграции и католических мыслителей и богословов. Этим вопросам посвящены представленные читателю работы А. А. Кострюкова, Н.В. Ликвинцевой, П.Б. Михайлова и Н.Т. Энеевой.
Сборник «Россия и Ватикан: Русская эмиграция в Европе и Католическая церковь между двумя мировыми войнами» не претендует на исчерпывающее и всесторонне раскрытие данной проблематики. Его цель - представить результаты новейших исследований в данной области и определить перспективы дальнейшей работы. К таким актуальным перспективам следует прежде всего отнести выявление новых архивных фондов и отдельных документов, историческую реконструкцию деятельности Папской комиссии Про Руссиа (Pro Russia) и отдельных католических центров, созданных для работы с русской эмиграцией, выявление и биографическое описание различных персоналий, вовлеченных в православнокатолические контакты, обзор и анализ материалов, представленных в различных католических периодических изданиях на русском языке 1920- 30-х годов и т.д. В заключение хочется выразить надежду, что эти и другие направления исторических исследований будут развиваться как в дальнейших совместных проектах Института всеобщей истории РАН и Папского комитета по историческим наукам, так и в работах отдельных ученых в России и за рубежом.
Русская эмиграция в Европе и Католическая церковь между двумя мировыми войнами - Сборник ИВИ - Выпуск 3
Серия «Россия и Ватикан».
М.: ЛЕНАНД, 2014г. — 312с.
ISBN 978-5-9710-0765-4
Русская эмиграция в Европе и Католическая церковь между двумя мировыми войнами - Сборник ИВИ - Выпуск 3 - Содержание
Предисловие
Глава 1. Обзор источников
- Риготти Джанпаоло (Исторический архив Конгрегации Восточных церквей). Документы по русской эмиграции в фондах Исторического архива Конгрегации Восточных церквей
- Копылова Ольга Николаевна (ГА РФ). Обзор документов Государственного архива РФ по теме «Русская эмиграция в Европе»
Глава 2. Общие вопросы
- Энеева Наталья Тимуровна (ИВИ РАН). Русская Православная Церковь в эмиграции, ее отношения с католичеством и решение проблемы всехристианского единства русским богословием 1920-1930-х гг
- Михайлов Петр Борисович (Институт философии РАН). Кризис христианской Европы в богословских дискуссиях 1930-40-х годов
- Кострюков Андрей Александрович (Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, кандидат богословия). Римо-католичество и церковные структуры русской эмиграции: почему не состоялся диалог?
Глава 3. Католическая церковь и русская эмиграция в европейских странах
- Каррер д’Анкосс Элен (Постоянный секретарь Французской Академии). Русская эмиграция во Франции (1920-1939 гг.)
- Роккуччи Адриано (Университет «Рим-3»). Митрополит Антоний (Храповицкий) и монс. Эрменеджильдо Пеллегринетти: История несложившихся отношений? Страница истории русской эмиграции в Югославии
- Грабовец Эмилия (Папский комитет исторических наук, Университет Братиславы, Словакия). Русская эмиграция в межвоенной Чехословакии и Католическая церковь
- Бёк Катрин Элизабет (Восточный Институт, Мюнхен/Регенсбург, Германия). Русская эмиграция в период Веймарской республики и ее отношения с Католической церковью (1918-1939 гг.)
- Намазова Алла Сергеевна (ИВИ РАН). Католическая церковь и православие в Бельгии. Помощь кардинала Мерсъе русским студентам
- Шкаровский Михаил Витальевич (СПб, Исторический архив). Русские католики в Центральной Европе между двумя мировыми войнами
Глава 4. Отдельные проблемы
- Бурега Владимир Викторович (Киев, Киевская Духовная Академия). Раскол в Католической Церкви в Чехословакии (1920) и отношение к нему русской эмиграции
- Игумен Евфимий (Моисеев), (МДА). Бенедиктинский монастырь в Шеветони как феномен католической духовности
- Ликвинцева Наталья Владимировна (Дом Русского Зарубежья им. А.И. Солженицына). Мать Мария (Скобцова) и Эдит Штайн: мысль о святости и святость
- Юдин Алексей Викторович (РГГУ). Об обращении Вяч. Иванова в католичество: формула присоединения или формула отречения?
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