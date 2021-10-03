Русская эмиграция в Европе и Католическая церковь между двумя мировыми войнами

Настоящий сборник является третьим по счету в серии «Россия и Ватикан». Публикация этих сборников стала результатом конференций, проводимых под патронажем Института всеобщей истории РАН и Папского комитета по историческим наукам (Ватикан). В качестве рабочей задачи для последней конференции (Москва, 2010) было предложено исследовать различные аспекты взаимоотношений Католической церкви и русской эмиграции в период между двумя Мировыми войнами. На сегодняшний день изучение общественно-политической, религиозной и культурной жизни в среде русской эмиграции XX века уже практически не оставило белых пятен, однако данная проблематика еще не подвергалась комплексному освещению. Исключениями в данном вопросе могут быть названы обстоятельные монографии Леона Третьякевича и священника-иезуита Константина Саймона . Однако современные исследования в зарубежных и отечественных архивах способствуют выявлению новых проблем и аспектов взаимоотношений Католической церкви и русской эмиграции в 1920-30-х годах, а также позволяют воссоздать целостную картину развития различных миссионерских и гуманитарных проектов, которые Святой Престол и Католическая церковь в различных странах мира организовывали в помощь русским беженцам. Такового рода исследования, проводимые историками разных стран, нуждаются в выявлении и систематизации. Эта цель и была поставлена на повестке дня конференции 2010 года, и, соответственно, сформировала проблематику этого сборника.

Среди материалов, предлагаемых читателю в настоящем издании, следует прежде всего отметить статью архивиста Конгрегации Восточных церквей (Ватикан) Джанпаоло Риготти. Этот материал представляет собой историческую систематизацию действовавших в 1920-30-е годы в Римской курии различных структур и направлений по работе с русской эмиграцией, а также описание архивных фондов Ватикана соответствующей проблематики. В практическом отношении статья Дж. Риготти может быть расценена как краткий путеводитель по главным архивным фондам Ватикана, имеющим отношение к русской эмиграции. Симметричным ответом в этой области с российской стороны служит публикация О.Н. Копыловой, которая дает подробный обзор документов Государственного архива РФ по теме «Русская эмиграция в Европе». В том, что касается непосредственно русских католиков византийско- славянского обряда, то общий обзор состояния и развития их церковной миссии в межвоенной Европе предлагает читателю в своей работе М.В. Шкаровский.