Предлагаемая вниманию читателя книга полезна и своевременна. В ней рассматриваются как вопросы, относящиеся к сфере духовного бытия человека, так и правовые проблемы. К сожалению, современная юриспруденция нередко забывает о своих нравственных и духовных корнях. Итоги этой бездуховности правового познания мы ощущаем все сильнее и сильнее — во всех сферах общественных, государственных и международных отношений.

Именно поэтому научное рассмотрение духовных основ современного права столь актуально сегодня. Мы становимся свидетелями того, как в сознание людей внедряются безрелигиозные гуманистические стандарты, которые разрушают традиционные, христианские по своему происхождению устои общественного бытия европейской цивилизации. Именно поэтому исследование Рафаела Папаяна актуально, рассматривая вопросы государственного права, автор стремится найти их библейские корни, дать им христианское прочтение, ответить на них, исходя из Священного Писания и христианского предания.

Это тем более удивительно, что автор книги — не священнослужитель и не богослов, а прфессиональный юрист, член Конституционного Суда Республики Армения. Отрадно, что перевод понимания проблем государства и права в русло духовных понятий предлагается представителем судебной власти, призванной к обеспечению конституционности решений высших властных органов страны. Наверное, не со всем в книге Р. Папаяна можно согласиться. Отдельные положения и выводы автора могут вызвать возражения, как со стороны юристов, так и со стороны богословов.

Но это обстоятельство никоим образом не умаляет достоинства книги, публикацию которой следует расценивать прежде-всего как приглашение к дискуссии по вопросам столь актуальным сегодня не только для Армении и России, но и для всех стран, исторически и духовно связанных с христианством. Надеюсь, что эта книга внесет свой вклад в продолжающееся обсуждение "Основ социальной концепции Русской Православной Церкви" - документа, принятого Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 2000 г., а также в официальный диалог Русской Православной и Армянской Апостольской Церквей, начатый в 2001 году. Призываю благословение Божие на автора и читателей книги.

Рафаел Папаян - Христианские корни современного права

Издательство - Норма - 416 с

Москва - 2002

Рафаел Папаян - Христианские корни современного права - Содержание

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Предисловие

Г. Г. Арутюнян. к читателю

Постановка вопроса

Обоснования

Исторический экскурс

XX век: практика и теория

Задачи и принципы исследования

Оговорки

Часть первая Библия и права человека

Предварительные замечания

Глава первая. Право на жизнь

"Санкция" в Едеме и заповедь "не убий"

Выбор: "Жизнь и добро, смерть и зло"

Война и форс-мажорные ситуации

Милость в свете права на жизнь

Глава вторая. Свобода личности

Свобода и послушание

Свобода и запреты

Рабовладение в Библии

"Закон свободы" и очищение

Глава третья. Свобода мысли, слова, убеждения

"В начале было Слово"

Статус слова

Пророки

Убеждение и истина

Глава четвертая. Право на семью

Семья—дом—храм

Партнеры по браку: выбор и ограничения

Нерасторжимость семьи и развод

Функция семьи

Автономия и внутренняя иерархия

Глава пятая. Право на труд

Человек — созидатель

"Профессии" допотопного человека

ровное осмысление права на труд

Условия труда, отдых

Вознаграждение

Глава шестая. Право на собственность

"Да владычествуют они"

Защита собственности

Источник и объект собственности

"Божие —Богу"

Естественное право: достоинство — права, мораль — запреты (Вместо заключения)

Достоинство и права человека

Мораль и запреты, любовь и самоограничения

Право и мораль — константы закона

Часть вторая Библия и властные структуры

Предварительные замечания

Глава первая. Христианский смысл государства

Любовь и богоуподобление

Едем как государство

Естественное и позитивное право

Легитимность

Власть и ответственность

Глава вторая. Единство и разделение властей

К вопросу об авторстве доктрины

Творение и структура власти

Власть в Едеме

Моисей и формирование "земных" властей

Небесные эквиваленты

Глава третья. Духовная власть

ровная власть и свобода выбора

Всеобщее боговластие как перспектива

Монотеизм и политеизм

О троичности ветхозаветного Бога

Отделение духовной власти и ее функции

Глава четвертая. Закон и представительная власть

Необходимые предпосылки

Функции и статус

Старейшинство и законодательство

Гласность, "публикация", доступность

Старейшинство и пророчество

Функция контроля

Императив закона и государственность

Глава пятая. Судебная власть

От закона к суду

О "терминологии" Библии и полномочие судей

Независимость суда

Суд и богоуподобление

Суд и очищение

Примат милости

Личность судьи

От суда к спасению

"Не взирая на лица"

Судья как защитник и просветитель

Процессуальные вопросы

Глава шестая. Исполнительная власть

"Поставь над нами царя"

Закон о царе

Полномочия

Силовой фактор и "выбор" царя

Исполнительная власть — власть ״ земная ״

земная "Система сдержек и противовесов"

“Да приидет царствие твое” (Вместо заключения)

Божий промысел и пути человечества

Языческая модель

Проблема демократии

Церковь и государство

Summary

Рафаел Папаян - Христианские корни современного права - Свобода и запреты

Каким же образом законы Божьего замысла обеспечивают свободу? Для ответа на этот вопрос обратимся сначала к современному праву: как в сегодняшних наиболее общих представлениях выглядят условия, гарантирующие свободу личности? Один из азов современного права гласит: дозволено все, что не запрещенно. Перечисление прав никогда не может быть исчерпывающим, потому не может гарантировать свободу человека. Эта правовая доктрина впервые получила законодательную формулировку спустя 4 года после принятия Конституции США — в 1791 г., в IX поправке: "Перечисление в Конституции определенных прав не должно толковаться как отрицание или умаление других прав, сохраняемых народом".

Впоследствии подобные формулировки появились и в конституциях других стран, а принцип дозволенности всего, что не запрещено, был провозглашен и в международных документах, регламентирующих права человека, в первую очередь, во Всемирной декларации прав человека: "При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе" (ст. 29). Следует однозначно признать, что именно в этой установке дозволенности всего незапрещенного и заключена правовая основа свободы.

Человечество могло избежать долгих блужданий и намного раньше прийти к мысли о благотворности и созидательном начале этого принципа, если бы внимательней присмотрелось к принципам построения законодательства Самим Богом — к принципам божественного права, которые можно видеть в Библии. В формулировке первого закона, вымышленного не человеком, а данного ему Богом, был заложен как раз этот принцип. Господь уже в этом законе рая подчеркнул не что иное, как запрет: "От дерева познания добра и зла, не ешь" (Быт. 2. 17). Широта свободы человека была поистине безгранична: все остальное он волен был делать, ибо именно ему, сотворенному "по образу Божию" (Быт. 1. 27), было определено Богом: "Владычествуйте над рыбами морскими (и над зверями), и над птицами небесными (и над всем скотом, и над всею землею)" (Быт. 1. 28).

Представление этого запрета как лишение права человека на познание вообще, на познание в сегодняшнем смысле этого слова принципиально неверно. Божье творение само по себе было добром, и это подтверждается Богом после каждого акта творения: ״ и увидел Бог, что это хорошо" (Быт. 1. 8, 10, 12, 18, 21, 25). Возможности и право познания всего доброго, то есть исходящего от Бота, Господь Сам предоставил человеку, поместив его в раю и даже представляя ему каждую из сотворенных Им реалий, чтобы человек узнал их и дал им названия — это и было актом познания. От запрещенного же древа, таким образом, могло быть лишь познание того, что осталось за пределами Божьего замысла, — познание зла. А главное, что "познание" в библейской фразеологии не означает лишь узнавания, обретения знаний.

Оно означает усвоение, превращение в свое, обладание, соединение, единение: именно в этом смысле и используется далее слово "познал" ("Адам познал Еву" — Быт. 4. 1 и др.), которое становится синонимом слова "прилегался", используемого в Библии лишь в двух контекстах: в контексте супружеских отношений ("Человек [...] прилепится к жене своей, и будут одна плоть" — Быт. 2. 24 и др.) и в значении единения с Богом ("Прилепитесь к Господу Богу Вашему" — и. Нав. 23. 28 и др.). Запрет есть с древа познания добра и зла означал, таким образом, запрет на единение со злом, и впрямь, что же познали Адам и Ева, ослушавшись Бога?