После рассмотрения концепции богодухновенности, о которой свидетельствуют книги Библии; отношений между Богом и человеческими авторами, а также определения того, в чем заключается сообщаемая текстами истина, данное исследование Библейской Комиссии предлагает трактовку некоторых трудностей, которые, по-видимому, возникают при взгляде с исторической или социально-этической точки зрения.

Чтобы ответить на имеющиеся вопросы, необходимо подходящим образом воспринять трудные тексты, учитывая достижения современных наук и одновременно не упуская главной темы библейских текстов, то есть Бога и Его спасительного замысла. При таком подходе очевидно, что сомнения, возникающие относительно истины текстов и их происхождения от Бога, можно разъяснить и преодолеть.

Настоящий документ Библейской Комиссии не представляет собой официального высказывания Учительства Церкви по данной теме и не имеет целью предложить завершенное учение по вопросу богодухновенности Священного Писания, но лишь сообщает о результатах тщательного экзегетического изучения библейских текстов на предмет их Божественного происхождения и истинности. Представленные выводы предлагаются на рассмотрение других богословских дисциплин с целью дополнения и углубления в соответствии с теми подходами, которыми располагают эти дисциплины.

Папская Библейская Комиссия - Богодухновенность и истина Священного Писания. Слово, которое идет от Бога и которое говорит о Боге ради спасения мира

(Documentа; 3)

СПб.: Католическая высшая духовная семинария «Мария - Царица Апостолов», 2017. - 268 с.

ISBN: 978-5-905349-08-9

Папская Библейская Комиссия - Богодухновенность и истина Священного Писания. Слово, которое идет от Бога и которое говорит о Боге ради спасения мира - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ

1. ЛИТУРГИЯ СЛОВА И ЕЕ ЕВХАРИСТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

2. КОНТЕКСТ ИЗУЧЕНИЯ БОГОДУХНОВЕННОСТИ И ИСТИННОСТИ БИБЛИИ

3. ТРИ ЧАСТИ ДОКУМЕНТА

Часть I СВИДЕТЕЛЬСТВО БИБЛЕЙСКИХ ТЕКСТОВ ОБ ИХ ПРОИСХОЖДЕНИИ ОТ БОГА

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Откровение и богодухновенность согласно Dei Verbum и Verbum Domini

1.2. Библейские тексты и их Божественное происхождение

1.3. Тексты Нового Завета и их отношение к Иисусу

1.4. Критерии проверки отношения с Богом в библейских текстах

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО НЕКОТОРЫХ ТЕКСТОВ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

2.1. Пятикнижие

2.2. Пророческие и исторические книги

2.3. Псалмы

2.4. Книга Иисуса сына Сирахова

2.5. Заключение

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО НЕКОТОРЫХ ТЕКСТОВ НОВОГО ЗАВЕТА

3.1. Четыре Евангелия

3.2. Синоптические Евангелия

3.3. Евангелие от Иоанна

3.4. Деяния Апостолов

3.5. Послания апостола Павла

3.6. Послание к Евреям

3.7. Книга Откровения

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

4.1. Обобщающий взгляд на отношения «Бог - человеческий автор»

4.2. Свидетельство текстов Нового Завета о богодухновенности Ветхого и ее христологическое обоснование

4.3. Процесс литературного формирования библейских текстов и богодухновенность

4.4. На пути к канону двух Заветов

4.5. Усвоение библейских книг и формирование канона

Часть II СВИДЕТЕЛЬСТВО БИБЛЕЙСКИХ ТЕКСТОВ О СОБСТВЕННОЙ ИСТИННОСТИ

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Библейская истина согласно Dei Verbum

1.2. Смысл нашего исследования библейской истины

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО РЯДА ТЕКСТОВ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

2.1. Рассказы о сотворении (Бытие 1-2)

2.2. Декалоги (Исх 20,2-17 и Втор 5,6-21)

2.3. Исторические книги

2.4. Пророческие книги

2.5. Псалмы

2.6. Песнь Песней

2.7. Книги Премудрости

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО НЕКОТОРЫХ ТЕКСТОВ НОВОГО ЗАВЕТА

3.1. Евангелия

3.2. Синоптические Евангелия

3.3. Евангелие от Иоанна

3.4. Послания апостола Павла

3.5. Книга Откровения

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Часть III ТОЛКОВАНИЕ СЛОВА БОЖИЯ И СВЯЗАННЫЕ С НИМ ВЫЗОВЫ

1. ВВЕДЕНИЕ

2. ПЕРВЫЙ ВЫЗОВ: ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ

2.1. Цикл об Аврааме (Бытие)

2.2. Переход через море (Исход 14)

2.3. Книги Товита и Ионы

2.4. Евангелия детства

2.5. Рассказы о чудесах

2.6. Пасхальные повествования

3. ТРЕТИЙ ВЫЗОВ: ЭТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

3.1. Насилие в Библии

3.2. Социальный статус женщин

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Папская Библейская Комиссия - Богодухновенность и истина Священного Писания. Слово, которое идет от Бога и которое говорит о Боге ради спасения мира - Первый вызов: проблемы истории

106. Мы рассмотрим лишь некоторые проблемные тексты, взятые как из Ветхого, так и из Нового Заветов. Эти отрывки имеют различный характер, но все они (хотя по разным причинам и в разных формах) вызывают вопрос: что из того, о чем говорит рассказ, произошло на самом деле? В какой мере тексты могут и желают описывать факты, действительно имевшие место? Что они утверждают? Частная проблематика каждого из отрывков будет рассмотрена в соответствующем разделе.

2.1. Цикл об Аврааме (Бытие)

Большая часть экзегетов сходится в том, что окончательная редакция рассказов о патриархах, об исходе из Египта, о завоевании земли, а также окончательная редакция книги Судей были завершены после вавилонского плена, в период персидского правления. Что касается цикла об Аврааме, то эпизоды, соединившие историю этого патриарха с другими патриархальными преданиями, являются наиболее поздними и выходят за пределы горизонтов, первоначально определявших историю одного племени. Такой эпизод, как Быт 15, - важнейший для тезиса апостола Павла об оправдании только верой вне зависимости от Закона Моисея (ср. Рим 4), - не дает скрупулезного описания событий именно в той последовательности, в какой они происходили (это показывает история редакций эпизода). Но если это так, что можно сказать об акте веры патриарха и об аргументации Павла, - не теряет ли она ту самую точку опоры на Писание, в которой так нуждалась?

Во-первых, надо сказать, что повествования о патриархах (равно как об Исходе и завоевании земли) не возникают из ничего. Действительно, каждый народ нуждается в том, чтобы осознавать, откуда он, знать о своем географическом и временном происхождении, то есть о своих истоках, а также уметь рассказать обо всем этом - как самому себе, так и другим. Израильтяне V-IV веков до Р.Х., подобно другим народам, их окружавшим, начали записывать рассказы о своем прошлом. Речь идет о повествованиях, которые опирались на древние предания, - не только для того, чтобы поведать о том, что израильский народ имел более или менее богатое прошлое, как и любые другие, - но также для того, чтобы истолковать и оценить это прошлое в свете веры.

107. Что было известно об Аврааме и предках? Возможно, то, что они были пастухами, происходившими из Месопотамии, кочевниками, странствовавшими от одного пастбища к другому в зависимости от времени года, дождей или гостеприимства стран, через которые им приходилось проходить. Библейские авторы послепленного периода, размышление которых питалось воспоминаниями о высылке и ее значении для веры их общины, понимали, что поколение исхода жило в ситуации, близкой в каком-то смысле к опыту патриархов: они потеряли свою землю, равно как и свои политические и религиозные институты (Храм), и оказались вынуждены идти в чужую землю и жить там на правах рабов. Это была драматическая ситуация, которая обязывала их к жизни в вере и надежде. Потеряв то, что составляло их идентичность как народа, то есть землю и отечественные институты, изгнанники, казалось, должны были постепенно исчезнуть, но, однако, этого не произошло: они выжили как народ благодаря своей вере. Этот радикальный опыт затем питал их молитву и их переосмысление прошлого. Нельзя сомневаться, что, когда библейские повествователи описывали Божественные обетования и ответ веры со стороны патриарха Авраама (Быт 15, 1-6), они не ссылались на такие факты, передача которых в течение многих веков была абсолютно точной. Скорее, их опыт веры позволил им описать эти события так, как это было ими описано, подчеркивая их общее значение и приглашая соотечественников довериться силе и верности Бога, Который дал их предкам и им самим преодолеть драматические периоды истории. Значимость имели не столько сами факты, сколько их толкование и тот смысл, который проявлялся при перечитывании их «сегодня». В самом деле, значение исторического периода, продолжавшегося несколько столетий, только со временем может быть понято и записано в форме богословского повествования или поэмы-гимна. Библейские писатели с живой верой в Бога обдумывали тот факт, что их народ выживал в течение многих столетий, несмотря на огромные нравственные опасности и тяжелые катастрофы, с которыми ему приходилось сталкиваться; кроме того, размышление направлялось на то, какую роль играл Бог и вера в Него для этого выживания. Отсюда авторы могли сделать вывод, что аналогичное происходило и в начале их истории. Поэтому главу 15 Бытия следует читать не так, как хронику, но видеть в ней образец правильного поведения, которого ожидает Бог; норму, которую библейские писатели проживали самым радикальным образом и потому могли передать ее как своему поколению, так и будущему.

Таким образом, чтобы оценить истину древних библейских повествований, следует читать их так, как они были написаны, и как их понимал сам апостол Павел: «Все это происходило с ними [израильтянами], как пример; а описано в наставление нам, достигшим последних веков» (1 Кор 10, II).