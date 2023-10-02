Парадигмы исследования религии в 21 веке

В основу коллективной монографии легли избранные материалы дискуссий 2019-2020 гг., в ходе которых обсуждались современные подходы к исследованию религии и трактовки религиоведения как научной дисциплины. Несмотря на то, что эти проблемы далеко не новы и варианты их решения опираются на солидную историческую традицию, они и по сей день не утратили ни значения, ни остроты.

Во многом это связано с тем, что научное сообщество религиоведов по-прежнему сложно считать консолидированным, а задача его самоидентификации все так же далека от решения, как и полвека назад: религиоведение различно понимается учеными не только в разных концах света, но и в одной и той же стране. Отсутствует консенсус по его важнейшим, конституирующим, основаниям, а оптики, исторически сложившиеся в социогуманитарных науках применительно к анализу религиозных идей и практик, зачастую задают антиномичные векторы анализа. Сегодня под вопрос ставится не только статус религиоведения, но сам факт его наличия. Хронический характер приобрели споры о границах проблемного поля и принципах демаркации с другими отраслями знания, об основаниях легитимации полученных результатов, допустимом методологическом инструментарии и возможностях интегрирования разнонаправленных исследовательских стратегий в единую систему. Все это вместе взятое придает деструктивную направленность таким естественным для любой науки реалиям, как несовпадение мнений, различие мировоззренческих и теоретических позиций, разнообразие подходов и расхождение в оценке их значимости и перспективности. В результате возникает угроза не просто углубления разобщенности исследователей религии, но утраты присутствия религиоведения как автономной дисциплины в научном и образовательном пространстве.

Обсуждению этих вопросов было уделено немало внимания на Юбилейной научной конференции, посвященной 60-летию кафедры философии религии и религиоведения философского факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, которая прошла 29-30 ноября 2019 г. Конференция получилась весьма представительной, в ней приняли участие коллеги из более чем двадцати высших учебных заведений и научных институтов Москвы и двенадцати других городов России и зарубежья. Тема конференции — «Парадигмы исследования религии в XXI в.» — и дала название настоящей книге. Но содержание последней не сводится к изложению докладов этого форума. Прежде всего, на шести секциях конференции затрагивался значительно более широкий круг вопросов, чем те, что стали тематической основой монографии. Кроме того, в ней нашли отражение идеи, высказанные во время серии научных семинаров, организованных кафедрой философии религии и религиоведения философского факультета МГУ зимой 2019 и весной 2020 гг. И наконец, был использован опыт дистанционной научной коммуникации в период вынужденной изоляции из-за карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса весной-летом 2020 г.2. В результате получился текст, который сфокусирован на взаимосвязанных темах, очерчивающих значимые грани проблемы позиционирования религиоведения как современной науки.

В создании монографии приняли участие сотрудники кафедры философии религии и религиоведения и других подразделений философского факультета, а также приглашенные спикеры научных семинаров. Среди членов авторского коллектива есть как авторитетные в научном сообществе ученые, так и молодые исследователи. Важно подчеркнуть, что перед ними не ставилась задача достичь концептуального единства и заявить общую, консолидированную позицию. Поэтому точки зрения и подходы авторов не во всем полностью совпадают, тем более что сложность затронутых проблем и неоднозначность их возможных решений не всегда позволяют поместить их в единую парадигму. Цель заключалась именно в том, чтобы показать мультипарадиг-мальность современной науки о религии, дать представление о разных исследовательских стратегиях, которые несмотря на расхождение в теоретических основаниях и аргументации ориентируются на научность как главный императив. Это и легло в основу тематического строения книги.

Открывает монографию раздел, посвященный рассмотрению истоков и оснований множественности парадигм в изучении религии. В первой главе раздела О.Ю. Бойцова и И.Л. Крупник описывают институциональные, а И.Н. Яблоков — концептуальные факторы, которые определили мультипарадигмальность религиоведения. Во второй главе показывается, что осмысление современного состояния и перспектив науки о религии невозможно в отрыве от анализа объективных масштабных трансформаций, переживаемых культурой в современном мире, и в первую очередь — от тех изменений, которые произошли (и продолжают происходить) в представлениях о возможных и желаемых способах познания мира. С.А. Хмелевская проводит сопоставление научной и религиозной программ постижения бытия, показывая их отношение друг к другу в рамках неклассической эпистемологии. О.Ю. Бойцова рассуждает о том, как произошедшее переосмысление критериев научности, сущности, целей и методов научного познания в целом повлияло на научные оптики в исследовании религии.

Парадигмы исследования религии в XXI в.: Коллективная монография

Под. ред. О.Ю. Бойцовой

Философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова

М.: Издатель Воробьёв А.В., 2020. — 224 с.

ISBN 978-5-93883-427-9

Парадигмы исследования религии в XXI в.: Коллективная монография - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

РАЗДЕЛ I. Научное исследование религии: институциональные и теоретические основания мультипарадигмальности

ГЛАВА 1. Пути дисциплинарной самоидентификации науки о религии

ГЛАВА 2. Плюрализм неклассической эпистемологии

ПРИМЕЧАНИЯ К РАЗДЕЛУ I

РАЗДЕЛ II. Вариативность научной оптики в современном изучении религии

ГЛАВА 1. Парадигма научности и программа сциентизации теологии

ГЛАВА 2. Логико-символическое направление в изучении эзотеризма

ГЛАВА 3. Когнитивные подходы к изучению религии

ПРИМЕЧАНИЯ К РАЗДЕЛУ II

РАЗДЕЛ III. Анализ исторической трансформации религиозных институтов и практик

ГЛАВА 1. Религиозная реформа в контексте социально-культурной трансформации

ГЛАВА 2. Пищевые запреты как религиозная норма

ГЛАВА 3. Медиатизация религиозного опыта

ПРИМЕЧАНИЯ К РАЗДЕЛУ III

ЛИТЕРАТУРА

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ