В своем вступительном слове к курсу лекций «О Царстве Божием» православный священник Геннадий Фаст задал риторический вопрос: «А проповедуем ли мы Царство Небесное?» Ведь из Евангелия мы видим, что Предтеча Господень, Иоанн Креститель взывал: «Покайтесь, приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3.2). Первая проповедь Иисуса Христа начиналась этими же словами (Мф. 4.17). Практически все притчи Спасителя начинались словами: «Царство Небесное подобно…»

Священник Виктор Пасечнюк - О Царствии Божием в исполнении Духом Святым

Красноярск.: 2025. – 160 с.

Священник Виктор Пасечнюк - О Царствии Божием в исполнении Духом Святым - Царство Божие и семья

У некоторых христиан есть предрассудок, что семейные люди не могут стяжать Дух Святой, считая, что это только удел монахов-подвижников. Но к кому тогда была проповедь Иисуса Христа и его апостолов? И так ли уж категорично может воспрепятствовать обременение семьей человеку стяжать Дух Божий?

Соединение в брачное общение мужчины и женщины, это воля Творца, которая излилась в благословении первых людей. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю (Быт. 1.27,28). Род человеческий со времен Адама умножается и наполняет землю. Мы призваны к Жизни вечной, которая как дар будет дарована прошедшим испытания в жизни временной. Если святой Серафим Саровский определял цель христианской жизни как стяжание Духа Святого — приобретение Царства Божьего, то исходя из этого, цель христианской семейной жизни, должна заключаться в том, чтобы и потомство, которое дает нам Бог, возрастить в Духе Святом. Чтобы и дети наши были причастниками Духа Божьего и Жизни вечной. Вот куда должны стремиться заботы родителей о своих детях.

Спасаться, убегая от опасностей и врагов, всегда удобней одному. Когда есть кроме тебя тот, о котором нужно позаботиться, спасение становится более затруднительным. Но иногда и от того, что ты не один, бывают преимущества и польза. Господь сотворил жену не как обузу своему мужу, но как помощницу. И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему. (Быт. 2.18).

В задуманной гармонии Божией должны быть любовь и мир. Вселенная Творца иерархична, но иерархия Божия построена на любви. Христос учит нас Царствию Божьему. Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так: но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий - как служащий. Ибо кто больше: возлежащий, или служащий? не возлежащий ли? Л Я посреди вас, как служащий (Лк. 22.25-27), и Больший из вас да будет вам слуга (Мф. 23.11). И в семейной жизни женщина, сотворенная помощницей, подчинена мужу своему. Она в послушании ему, но муж ответственен за ту, которая ему повинуется. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тла. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем (Еф. 5.2224). Муж поставлен главой не только над своей женой, но и над детьми, рождающимися у него. Отношения этой семейной иерархии освящены примером Церкви и Христа. Поэтому семья — называется в христианстве малой Церковью. [1]

Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. (Еф. 5.25-27). В Ветхозаветной книге Песнь Песней [2] описывается на земном примере любви жениха и невесты, единение Бога и человеческой души и Соединение Христа со своей Церковью. Красивы и поэтичны слова, которые воспел Соломон Духом Святым. Для плотского разума это только брачный стих, свадебная песня. Но для того, кто видит исполнение Царства Небесного пришедшего в силе через воскресение Христово и Дарование Духа Божьего, это песнь единения с Господом, Который возлюбил Церковь Свою. Душа исполненного Духом верующего человека и Церковь Божия с радостью могут воспеть: «Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною — любовь» (Песн. 2.4).

Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Все во вселенной должно быть построено на любви. Во-первых, любовь есть исполнение закона (Рим. 13.10). Во-вторых, любовь, есть совокупность совершенства (Кол. 3.14). Муж и глава семьи уподобляется в своей семье главе всей Церкви — Христу. А так как любовь Христова совершенна к Своей Церкви, мужья должны духом и делами показать себя в исполнении этого образа в собственной «малой церкви», в своей семье. Настоящая любовь не ищет своего (1Кор. 13.5). Любящий ищет пользы того, кого любит. Это как родительская любовь, которая отдает себя для того, чтобы созидать жизнь своего ребенка. Любящий заботится о всех нуждах того, кого любит. От самого главного (о духовной безопасности и духовного совершенства) до телесного [3] благополучия. Если родители берегут временную жизнь своих чад, то насколько важнее думать о вечном спасении и вечном блаженстве. Семья — это единый организм, сопряженный любовью. И даже физиологически, семья — это одно целое. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Это древний первоначальный закон соединения в одну плоть,который установил Творец для людей. Соединение не только эмоциональное или идеологическое для одной цели, но онтологическое, реальное для всего телесного естества человека. Почему и запрещен блуд тела, так как совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? ибо сказано: два будут одна плоть. (1Кор. 6.16). Это противоестественно, когда в одно тело смешиваются не супруги, а блудники. Когда не двое в одну плоть, а трое, четверо или семеро. Ведь у блудницы есть еще немало тех, кто стал одной плотью с ней. И согрешающий блудом с такой блудницей становится одним телом и с теми, кто прилепился к ней по плоти. В вавилонских капищах были культовые блудницы, которые прилагали к идольскому нечестию новых «прихожан» через плотское соединение в своей плоти. Сатанинские культы имеют в себе тот же «механизм» введения в свой круг новых членов дья-волопоклонников. Кстати сказать, что Бог, через пророков Своих, именно образом прелюбодейной жены обличал еврейский народ в том, что он оставлял веру в Единого Творца и покланялся идолам.

Женщине Богом определен один муж, как и Церкви один Господь. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Связь, микро [4] и макро [5] церквей, в словах апостола, очевидна. Любовь мужа — главы семьи и послушание жены и детей, есть этот образ, который должен исполниться в каждой христианской семье [6]

[7] — это то ограничение, которое нам препятствует нарушать заповеди Творца. Ради исполнения заповедей мы должны ограничивать свои эмоции и чувства, чтобы не впасть в грехи. Угождение Творцу в новоначалии, начинается со страха. Это период раба. Но добрый раб становится любимым сыном — он всыновляется Богу. И страх изгоняется любовью, как пишет апостол Иоанн. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. (1Иоан. 4.18). Это в отношении Церкви и Господа, но применимо и к малой церкви. Если жена, уважая мужа, боится обидеть его, боится потерять его, значит и любовь ее вскоре будет совершенной. Воспитанные в «лучших» феминистических традициях современности Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа. Этим стихом заканчивается пятая глава к Ефесянам и чтение послания на таинстве венчания. Бывает, что новобрачные, в частности невесты, приходят в недоумение, когда на распев и протяжно заканчивается чтение послания словами, «а жена да боится своего му-у-жа». Недопонимание слов о страхе перед мужем, есть пробел в воспитании светского поколения, молодых девушек и парней. Не панический страх перед мужем заповедан жене, а страх нарушить мирность взаимоотношений, страх обидеть его своими капризами и неуважением, страх превратится в противницу, а не в помощницу. Ведь апостол, когда говорил о исполнении Духом, заповедовал нам повиноваться друг другу в страхе Божием. Страх Божий, который есть начало мудрости— это то ограничение, которое нам препятствует нарушать заповеди Творца. Ради исполнения заповедей мы должны ограничивать свои эмоции и чувства, чтобы не впасть в грехи. Угождение Творцу в новоначалии, начинается со страха. Это период раба. Но добрый раб становится любимым сыном — он всыновляется Богу. И страх изгоняется любовью, как пишет апостол Иоанн. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. (1Иоан. 4.18). Это в отношении Церкви и Господа, но применимо и к малой церкви. Если жена, уважая мужа, боится обидеть его, боится потерять его, значит и любовь ее вскоре будет совершенной. Воспитанные в «лучших» феминистических традициях современности [8] девушки, не признают богоустановленную властью мужчины, чем собирают на себя скорбь своего одиночества. Гордыня и непокорность. Они, мечтая о равноправии, взваливают непосильный груз мужских забот на свои женские плечи и падают от невыносимого бремени. Стараются быть жесткими, как мужи, и теряют то, чем должны смягчать своих супругов. Взаимные претензии и укоры, непонимание и обиды. — все это больше и больше разделяет самых близких и родных людей в этой вселенной — мужа и жену, увеличивая их противление друг другу. Как во всем мире, так и в семье по причине умножения беззакония, во многих охладевает любовь. (Мф. 24.12). Женщины не хотят подчиняться, [9] а хотят главенства и власти в семье, мужчины не хотят заботиться и любить свои семьи. Этими «не хотениями», муж и жена постоянно бьют друг друга. Они не желают исполнить то, что требует от них Бог. В этом противостоянии не будет разрешения ситуации и не наступит улучшения, если вдруг кто-то не вырастет духовно и не перестанет умножать беззакония. Никак по-другому это не решить, кроме как по-духовному. Братия! если и впадет человек в какое согрешение, ВЫ, ДУХОВНЫЕ, исправляйте такового в ДУХЕ КРОТОСТИ, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. (Гал. 6.1,2). Кто более духовен, кто считает себя более правым, должен и начинать «мирные переговоры». В первую очередь он должен выполнять все свои обязанности, невзирая на то, что другой пока и не думает исправляться. Нести бремя ближнего на себе, в духе кротости, духовному придется. Это трудно. И потерпеть порой нужно достаточно долго. Но эти труды вознаградятся.

В наше время в Церкви больше жен-христианок, чем мужчин-христиан. Большинство из женщин недовольны своими супругами по причине неверия, невнимания и вредных привычек последних. Женщина, как правило, заступает на место учителя и представителя «полиции нравов», поучая и наказывая своего мужа. Все более и более утверждаясь в роли главы семьи, женщина, преследуя, казалось бы, благую цель, сама губит последнее, что осталось от любви в ее семье. Для мужчины противоестественно быть под началом у женщины. [10]

Священник Виктор Пасечнюк - О Царствии Божием в исполнении Духом Святым - Плод Духа: вера

Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте (Ин. 14.1).

Без смирения и кротости человек не может угодить Богу. Без смирения и кротости человек не может иметь веры Богу, не может быть верующим. Если сказать по-другому, он не будет иметь веры, т.е. той веры, которая угодна Богу. Когда Господь обличал фарисеев, Он говорил, что те оставили важнейшее в законе: суд, [11] милость и веру (Мф. 23.23).

За отсутствие веры Богу, иудеи обличались Творцом, во все века и времена священной истории, начиная от Моисея, и до обличения Спасителем лицемеров из фарисеев и книжников времен второго Храма. Премудрый бен Сирах говорит, что человек премудр тогда, когда имеет страх и покорность перед Господом, и благоугождает Ему кротостью и верой. Премудрость и знание есть страх пред Господом, и благо-угождение Ему — вера и кротость (Сир. 1.27). Кротость неразлучна с верой, с верой настоящей, угодной Богу. Кротость — это сокрушение сердца со смирением, это нищета духовная. Это те бедняки Господни, которых Христос назвал блаженными. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное (Мф. 5.3). Это те, для которых Господь есть, вся их жизнь и все их упование, все их сокровище и вся радость. Такие люди, имеющие духовное блаженство, — верующие Богу.

Так какую веру оставили книжники и фарисеи, которых обличил Господь? Какая вера в Законе есть важнейшая?

Понять смысл угодной Богу веры можно из слов пророка Осии. Это слова обличения и призыв к суду, милостии вере, подобные словам Христа. Обратись и ты к Богу твоему; наблюдай милость и суд иуповай на Бога твоего всегда (Ос. 12.6). Вера в этом призыве выражена словами уповай на Бога твоего всегда. Вот смысл той веры, которая оставляется человеком, пребывающим в религиозной жизни только по виду, по названию, по внешности, но не по духу.

Что означают слова уповай на Бога твоего всегда? Что такое упование?

Весь Танах [12] пронизан обличением неверия людей. Не просто неверия в то, что Бог есть, но обличением неверия Богу как покровителю и защитнику. Слово Божие обличает оставление евреями упования на Того, Кто заботился о них, выведя из Египта весь народ чудесами и знамениями. По причине неверия огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его (Пс. 77.21,22) И льстили Ему устами своими и языком своим лгали пред Ним; сердце же их было неправо пред Ним, и они не были верны завету Его. Сколько раз они раздражали Его в пустыне и про-гневляли Его в стране необитаемой! и снова искушали Бога и оскорбляли Святаго Израилева, не помнили руки Его, дня, когда Он избавил их отугнетения (Пс. 77.22,36-37,40-42). Против кого же, Он, клялся, что не войдут в покой Его, как не против непокорных? Итак видим, что они не могли войти за неверие (Евр. 3.18,19).

Вот она, та самая страшная потеря человека религиозного: потеря смирения перед Богом и потеря веры Богу, потеря упования на Всесильного, Всемогущего Творца Вседержителя. Эта проблема потери веры и упования на Творца есть проблема всех народов и времен. Как при Моисее евреи обличались в своем неверии, так и при пророках Израиля. И в конце концов Сам Христос сказал книжникам и фарисеям, а вместе с ними и всем нам: Горе вам... что оставили важнейшее в законе ... веру. Мы знаем, что вера от слышания, а слышание от слова Бо-жия (Рим. 10.17). Все, что происходило с народом еврейским, все дела Божии над Израилем, были записаны в свитки Торы, [13] чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, - возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим (Пс. 77.6-8). Из Писания мы видим сейчас, что угодно Богу, а что оскорбляло Святого Из-раилева. Мы учимся на примерах праведности и на горьких ошибках, приведенных нам с назиданием в Священном Писании. И читая эти насущные для всех поколений Христовы слова обличения, Горе вам... что оставили важнейшее в законе ... веру, мы задаемся, или, по крайней мере, должны задаваться вопросом: «в какой степени это обличение касается нас?» Имеем ли мы или уже оставили важнейшее из закона — веру? Верны ли мы Богу, возлагаем ли надежду на Него?