Язык Церкви
В богослужении есть две стороны; с одной стороны богослужение должно быть выражением веры, любви, надежды, живого отношения между Богом и человеком. С другой стороны, богослужение должно быть больше человека и больше самой общины. Богослужение должно открыть нам целый мир не только понятий, но и опыта, который нам дает Сам Бог. И вот, кризис охватывает обе эти стороны богослужения.
Прежде всего, те богослужебные формы, которые у нас есть, были созданы или в древности или в последующие века. Они выражали с большой яростью религиозный опыт и религиозные переживания тех людей, которые их создавали. Но века прошли. Не только сознание, но мироощущение людей глубоко изменилось. И теперь очень многие чувствуют, что они не могут влить вино новое в мехи ветхие, что они неспособны больше выражать себя до конца, полностью, со всей значительностью этого выражения в тех формах, которые когда-то были совершенным выражением их предков.
Здесь играет большую роль, во-первых, язык. Язык, на котором написаны, составлены молитвы и богослужебные часы — это язык той эпохи, в которую они создавались. У нас этот язык славянский, у греков это уже недопонимаемый византийский язык, и поэтому очень многие трудности встречаются на пути того, кто хочет до конца пережить молитвенные слова, молитвенные образы, выражения. Существует очень много слов, которые потеряли свое значение; они уже больше не значат того, что значили в то время, когда эти молитвы были составлены.
И поэтому очень часто молящийся не может пережить то, что перед ним лежит, потому что он не понимает, о чем идет речь. Если бы это были слова просто непонятные, он мог бы навести справку, узнать, что они значат. Когда же это слова, которые сохранились на русском, например, языке, переменили свой смысл, иногда почти до неузнаваемости, тогда человек не ставит себе вопроса; но зато он не понимает настоящего смысла молитвенных слов, молитвенных выражений и придает им совершенно иногда изуродованный смысл.
Но язык — не только дело слов, а дело образов, дело картин, дело тех переживаний, которые связаны со словами и которые в одну эпоху могут быть очень живыми, а в другую эпоху почти что вымереть. Есть слова, которые принадлежат определенному времени, но тускнеют и вымирают потом; есть слова, которые рождаются и делаются крылатыми словами одного только поколения, и потом уходят в забытье.
Язык Церкви - Выпуск 1
Свято-Филаретовская московская высшая православно-христианская школа — 100 с.
Москва — 1997 г.
ISBN 5-89100-012-1
Язык Церкви - Выпуск 1 - Содержание
- От редакции
- Митр. Сурожский Антоний. О богослужении и стиле христианской жизни
- С. Аверинцев. О языке литургии
- Свящ. Георгий Кочетков. Язык Церкви
- Свящ. Максим Козлов. По поводу практики использования “русифицированного” богослужебного текста в храме Сретения Владимирской иконы Божией Матери
- Ю. Табак. Альтернативы нет
- А.Кырлежев. Понимает ли Бог по-русски?
- И. Лапкин. О русском языке
- Игумен Иннокентий (Павлов). “...Чтобы всем учиться и ободряться”
- Архиеп. Михаил (Мудьюгин). К вопросу о богослужебном языке Русской православной церкви
- Е. Верещагин. Переводы с церковнославянского на немецкий: анализ опыта в свете перспектив переводов на русский
- Свящ. Э. Хр. Зуттнер. Дискуссия о церковнославянском языке
Язык Церкви - Выпуск 1 - Альтернативы нет
Проблему литургических реформ невозможно рассматривать в отрыве от конкретной исторической реальности. Любые обсуждения ее в чисто теоретическом аспекте, как частного случая извечной проблемы “модернизация или сохранение традиций” или же в рамках парадигмы “сакральное-профанное” могут иметь самостоятельную ценность, но не приведут к реальным практическим выводам — ибо в общем плане эти проблемы однозначно решить невозможно. Вопрос же с языком богослу- жения в сегодняшней Русской Православной Церкви представляется нам, требующим незамедлительного и однозначного решения, от которого зависят в немалой степени судьбы Церкви.
Печально, что достаточно широкая полемика по этому вопросу началась в прессе только в связи с административными решениями Московской Патриархии относительно Сретенского храма, настоятелем которого является о. Георгий Кочетков. Частично эти меры, несомненно, связаны с теми литургическими нововведениями, которые осуществлял о. Георгий, и которые вызвали противоречивую реакцию в церковных кругах и среди мирян. Однако несогласные стороны по большей части обсуждают случившееся в отвлеченных категориях, упомянутых выше, рассуждают “вообще״ о литургических реформах, не связывая их с историческими и нынешними реалиями нашей церковной жизни, с опытом других Церквей.
Поэтому представляется необходимым проанализировать эти реалии и попытаться все же прямо ответить на вопрос — следует ли вводить в православное богослужение на смену церковнославянскому языку русский или нет? Начнем с краткого исторического экскурса. Существует достаточно много исторических свидетельств, что уже с первых веков существования христианской Церкви литургии в странах, где проповедывалось Евангелие, служились на местных языках. Однако больше всего на литургическое развитие оказали влияние три языка, которые в этом смысле можно назвать “опорными” для христианской Церкви — это сиро-арамейский, греческий и латинский языки.
Сиро-арамейский язык был общеупотребительным языком повседневного общения в Иерусалиме, в иудеохристианских общинах Палестины и тех областях к северу и востоку от последней, которые в меньшей степени подпали под эллинистическое влияние. Неудивительно, что он стал и первым языком литургии. С рассеянием евреев, являвшихся основными носителями арамейского языка, и дальнейшим расширением греческого ареала, сиро-арамейский язык стал терять свое значение повсюду, кроме региона со столицей в Эдессе, ставшего одним из центров раннего христианства. Восточно - арамейский диалект стал основой местного сирийского языка — последний нес одновременно функции народного, литературного и литургического языка.
Вопрос о сравнительных преимуществах славянского или русского языка в богослужении, поставленный на очередь в русской церкви, имеет несколько сторон. Не может быть и спора о том, что религиозная точка зрения должна иметь решающее значение в этом выборе. Однако религиозная сторона языковой проблемы не однозначна.
Можно указать по крайней мере на три ее аспекта. Для миссионера-проповедника, стоящего перед задачей евангелизации раскрещенной Руси, славянский язык является большим препятствием. Сейчас, благодаря культурному разрыву, совершенному революцией, славянский язык не только для народа, но и для новой интеллигенции утратил и ту долю понятности, которой он, бесспорно, обладал доселе.
Оставить от богослужения для мирян только музыкальную и иконографическую красоту — это значит отказаться от Кирилло-Мефодиевского предания, живого предания, — того, которое вдохновляло в XIV веке св. Стефана Пермского в его литургическом подвиге. Это значит стать самим на почву трехъязычной (или четырехъязычной) ереси, с которой боролись славянские первоучители.
Это значит, одним словом, вернуться к католической (вернее, латинской) традиции — в то время, когда само католичество перерастает латинство и во имя вселенскости отказывается от языковой унификации. Другая сторона религиозной проблемы, благочестивый консерватизм, подсказывает обратное. Трудно рушить предание, тяжело ломать священное слово, завещанное от предков. Московские люди когда-то готовы были умирать за единый аз.
Не будучи старообрядцем, нельзя не чувствовать и теперь — а, может быть, особенно теперь, в потоке быстро бегущей, раздражающей, чаще всего суетной новизны, — как тесно с религиозным умилением литургики связывается сознание тысячелетней твердости, нерушимости этого обряда, этого словесного выражения. Та же самая революция, которая ставит миссио- нерскую задачу перед Церковью, обостряет в Церкви охранительные тенденции.
Протопоп Аввакум сейчас убедительнее для многих св. Кирилла и Мефодия. Есть и третья сторона в религиозной проблеме славянского языка, — быть может, самая глубокая: литургико-мистическая. Литургика есть не только оглашение, не только молитва, но и одеяние мистерии. Чувство тайны, окружающей тайнодействие, могущественно поддерживается таинственностью языковой его оболочки.
Слова, отрешенные от повседневности, помогают “всякое житейское отложить попечение”. Магия слова окрыляет дух и возносит его в высшие сферы: “горе имеим сердца”. В этом отношении славянский язык для нас, разделяя качества латинского для католического мира, имеет преимущество перед ним: он прикрывает тайну, не закрывая ее совершенно; он темен, не будучи непонятным; наполовину свой, наполовину чужой язык, он лучше всего опосредствует переход в иной план бытия. Не трудно видеть, что это последнее — и самое важное — религиозное преимущество славянского языка покоится на некоторых эстетических его ценностях: как средства художественной магии.
Та же эстетическая оценка господствует и в других, не религиозных, а чисто культурных позициях защиты славянского языка. Этот язык для нас источник живой, вдохновляющей поэзии. Он постоянно обогащает, оплодотворяет язык русский. С забвением его самое понимание русской поэзии и даже художественной прозы потерпело бы жестокий ущерб. Так сохранение славянского языка диктуется и высшими интересами русской культуры. Признавая всю силу этих аргументов, мы в настоящей статье делаем попытку разобраться, с чисто эстетической стороны — и только с этой, — в достоинствах и недостатках церковнославянского языка: расчленить и разграничить некоторые вещи, чересчур слитые в обычном восприятии.
Язык Церкви - Выпуск 2
Свято-Филаретовская московская высшая православно-христианская школа — 120 с.
Москва — 1997 г.
ISBN 5-89100-013-Х
Язык Церкви - Выпуск 2 - Содержание
- Федотов Г.П.
- Славянский или русский язык в богослужении
- Протопресвитер Иоанн Мейендорф. Об изменяемости и неизменности православного богослужения
- Священник Сергий Самуилов. О богослужении на русском языке
- Священник Василий Адаменко. О доступности церковной службы
- Священник Георгий Кочетков. О языке оглашения
- Язык Церкви — язык общения.
- Беседа со священником Георгием Кочетковым на радио “София” (1996 г.)
- Кравецкий А.Г. Проблема богослужебного языка на Соборе 1917-18 гг. и в последующие десятилетия
- Плетнева АА. К проблеме перевода богослужебных текстов на русский язык
- Костромин А.Б. О переводе богослужебных текстов: pro и contra двух языков
Язык Церкви - Выпуск 3
Москва: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2004 г.— 328 с.
ISBN 5-891000-029-6
Язык Церкви - Выпуск 3
- ИЗ “ОТЗЫВОВ ЕПАРХИАЛЬНЫХ АРХИЕРЕЕВ ПО ВОПРОСУ О ЦЕРКОВНОЙ РЕФОРМЕ” 1905-1906 гг.
- Вопрос языка богослужения и исправления богослужебных книг
- Святитель Николай, архиепископ Японский. ИЗ ДНЕВНИКА
- Священник Димитрий Ахматов. К ВОПРОСУ О ЗАМЕНЕ БОГОСЛУЖЕБНОГО ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА РУССКИМ
- Священник Николай Пономарев. О ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНОМ ЯЗЫКЕ
- Василий Певницкий. О ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНОМ ЯЗЫКЕ
- Священник Димитрий Силин. ПЕЧАЛЬНОЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕ. По вопросу о церковно-богослужебном языке
- Порфирий Мироносицкий. О ЯЗЫКЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ. Речь на акте Богословского института 11/24 мая 1921 года
- Борис Сове. ПРОБЛЕМА ИСПРАВЛЕНИЯ БОГОСЛУЖЕБНЫХ КНИГ В РОССИИ В XIX-XX ВЕКАХ
- Валентин Печатнов. ВОПРОС О БОГОСЛУЖЕБНОМ ЯЗЫКЕ: ДИСКУССИЯ В РУССКОЙ ПЕЧАТИ В 1905-1906 гг
- Александра Плетнева. ДИСКУССИИ О ПЕРЕВОДЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 1905-1914 гг
- Александра Плетнева. ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК В XX ВЕКЕ
- Виктор Котт. “МЫ БЕРЕЖЕМ ЗОЛОТНИК, А ТЕРЯЕМ ПУД” Очерк истории русского богослужебного языка
Язык Церкви: материалы Международной богословской конференции (Москва, 22-24 сентября 1998 г.)
М.: Свято-Филаретовская московская высшая православно-христианская школа, 2002. 352 с.
ISBN 5-89100-035-0
Язык Церкви: материалы Международной богословской конференции – Содержание
- Открытие конференции
- Епископ Серафим (Сигрист) (США) Слово. Тишина. Литургия
- Свящ. Георгий Кочетков (Москва) Язык Церкви как дар Слова и плод Духа
- Никита Струве (Париж) Свобода как язык Церкви
- Сергей Аверинцев (Москва) Язык как совместное обладание эпох и поколений
- Борис Успенский (Москва) Язык богослужения и проблема коивеициоиальиости знака
- Евгений Верещагин (Москва) Ильина книга. Из литургической практики ранней славянской Церкви
- Андрей Десницкий (Москва) Язык богослужения и языковая ситуация в обществе
- Андрей Зубов (Москва) Язык церкви и гражданская позиция христианина
- Виктор Котт (Москва) Священный собор Православной российской церкви 1917-1918 гг. о церковно-богослужебном языке
- Свящ. Эрнст-Христофор Суттнер (Вена) Язык Церкви и межконфессиональный диалог: православие и католичество
- Ольга Васильева (Москва) Государство, Русская православная церковь и экуменизм
- Яков Кротов (Москва) Язык в жизни христианина - средство общения или средство разобщения
- Давид Гзгзян (Москва) К двусмысленности языковой способности человека
- Павел Гаврилюк (Даллас, США) Русский язык и современное православное богослужение
- Шин Донг-Хёг (Южная Корея) Изменения в литургическом языке католической Церкви в Южной Корее в последнее десятилетие
- Борис Колымагин (Москва) Язык фундаментализма как феномен постмодерна
- Джеймс Андерсон (США) Эстетический аспект молитвы, индивидуальной и литургической
- Татьяна Емельянова (Париж) Обновление поэтического и иконографического языка в служении матери Марии
- Прот. Сергий Гаккель (Лондон) “Собой тушить мирскую скорбь”. О языке матери Марии (Скобцовой)
- Александр Кырлежев (Москва) Язык современного западного богословия
- Петр Сахаров (Москва) Переход Католической церкви на современные языки в богослужении
- Елена Сморгунова (Москва) Опыт языковой реконструкции евангельских Verba Christi
- Протодьякон Павел Трошинкин (Москва) Глухие в церкви
- Александр Копировский (Москва) Как изучать язык церковного искусства?
- Наталья Трауберг (Москва) Перевод и духовное делание
- Протопр. Виталий Боровой (Москва) Понимание богослужения и учение Церкви
- Валентин Никитин (Москва) Язык поэзии и молитвы - дар свидетельства и богомыслия
- Игумен Иннокентий (Павлов) (Москва) Проблема современных переводов Священного писания Нового Завета
- Архим. Виктор (Мамонтов) (Карсава, Латвия) Язык аскезы
- Свящ. Иоанн Привалов (Архангельск) “Родная жизнь” как путь ко спасению
- Заключение
- Семен Зайденберг (Москва) Язык Церкви * возвращение к Церкви
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