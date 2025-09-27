Патерик для детей

Монашескую жизнь издревле называют жизнью ангельской: ведь монахи, непрестанно прославляя Бога и стараясь исполнять Его волю, тем самым подражают Ангелам. Первые монахи не избегали многолюдных городов и селений. Они жили там небольшими общинами или поодиночке. Уже тогда главным в их жизни были постоянная молитва и воздержание, милосердие к собратьям и строгость к себе. По мере того как число монахов умножалось, любовь к Богу всё чаще побуждала их оставлять мир и уходить в пустыню.

Родиной монашества считается Египет и его Великая пустыня, а отцом всех отшельников, или пустынников, — **преподобный Антоний Великий**. Египетские монахи обитали в малых хижинах-келиях, которые сами и строили, или в пещерах, созданных природой. Со временем таких жилищ становилось всё больше. Монахи, жившие в близком соседстве, имели общего духовного наставника — особо почитаемого старца, которого называли **авва**.

Если рядом с несколькими соседствующими келиями возводился храм, то такие келии составляли **скит** — поселение вокруг храма. Монахи-скитяне собирались вместе для общей молитвы и богослужения не чаще двух раз в неделю. Остальное время каждый из них проводил у себя в келии один или с немногочисленными учениками. Обычным занятием, или рукоделием, монахов было плетение циновок и корзин из пальмовых ветвей. Во время работы они непрестанно молились. Здесь никто не дерзал ни одну вещь назвать или даже помыслить своей.

Место молитвы и подвига, монашеские скиты стали тем плодоносным деревом, которое произрастило для Церкви дивные плоды — **преподобных отцов**. Святость этих избранников Божиих была такова, что рядом с ними исправлялись и достигали праведности даже самые закоренелые грешники, как, например, бывший разбойник — преподобный Моисей Мурин. Жизнь скитян, поистине ангельская, сияла неземным светом и напоминала о небе. То были обычные люди, но сердце их переполняла любовь к Богу и Его творению. Далее мы увидим, как прощали они своих убийц, молились в глубоких пещерах за весь мир, жертвовали собой ради других, ни на миг не переставая любить.

Впоследствии на смену небольшим скитам пришли большие **монастыри**. Они назывались **киновии**, или общежития. Кроме общей молитвы в храме, у монастырских монахов были общие трапеза и рукоделие. В таком устроении монашеской жизни основатели первых киновий видели самый надежный путь к духовному совершенству.

Сведения о жизни монахов в древности мы получаем из сборников, которые принято называть **патериками** (от греческого слова «патер» — отец), или **отечниками**. Они содержат изречения преподобных мужей и краткие истории, рассказанные ими своим послушникам, то есть ученикам, проходившим монашеский путь под их духовным руководством. Патерики повествуют о том, как жили и молились подвижники далеких времён, но что ещё важнее — наставляют нас в непоколебимой вере и надежде на Бога, в любви и самоотвержении. Найдётся ли сегодня лучшее и «более современное» средство для этого?

Патерик для детей - Книга 1

М.: Издательство Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2012. — 72 с.: ил.

ISBN 978-5-7789-0247-3

Патерик для детей - Книга 1 - Содержание

ПРИСТУПАЯ К ПОВЕСТВОВАНИЮ...

Сила веры

Божий промысл

Дивный нищий

Покаявшийся разбойник

Гроздья любви

Златотканая одежда

Александрийский башмачник

Блаженное безмолвие

Кто истинно велик

Венцы терпения

Как и мы оставляем должникам нашим

О праведнике не умевшем прощать

Книга спасения

Патерик для детей - Книга 2

М.: Издательство Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2012. — 72 с.: ил.

ISBN 978-5-7789-0275-6

Патерик для детей - Книга 2 - Содержание