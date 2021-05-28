Как мы веруем - Павел - архиепископ Финляндский

Настоящая книга архиепископа Павла, предстоятеля Финской Православной Церкви, написана для того, чтобы показать православие изнутри. Автор обращается прежде всего к тем, кто находится на пути к вере. В то же время книга может служить «окружным пастырским посланием» для самих православных, поскольку затрагивает основные вопросы веры, раскрывая с замечательной простотой и ясностью благую весть о спасении.

Павел - Олмари-Гусев - архиепископ Финляндский - Как мы веруем

Киев, Quo Vadis , 2010. — 144с.

Павел - Олмари-Гусев - архиепископ Финляндский - Как мы веруем - Содержание

I. Вера

Церковь

Источники вероучения

Спасение

Вера и добрые дела

Духовное наставление

Общение со святыми

II. Евхаристия

Служение Богу

Таинство нашего искупления

Литургия как торжество Крещения

Пасха крещеных

Через Литургию в Церковь

Принятие святого Причастия

В жизнь, а не во осуждение

Литургия — общее служение

Евхаристия — жертва благодарения

Единение и единство во Христе

Святая святым

С верою и любовию приступите

До того времени, когда Он придет

Литургия Преждеосвященных Даров

III. Молитвенный подвиг

Наша миссия

Человек — образ Божий

Наш внутренний человек

Господи, помилуй

К цели

Молитвенное правило

Перед киотом

В сознании присутствия Божия

Дух правды и дух заблуждения

Чтобы радость наша была совершенной

Молитва Иисусова

Упражнение в молитве

Что необходимо помнит

Заключение

Павел - Олмари-Гусев - архиепископ Финляндский - Как мы веруем - Предисловие к английскому изданию

«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».

Мф. 5:16



Автор этой книги, архиепископ Павел, является с 1960 года главой Финской Православной Церкви. По сравнению с прочими Православными Церквами Финская Церковь небольшая: 600 членов рассеяны по всей Финляндии среди подавляющего лютеранского большинства. Но в период, когда Православная Церковь почти во всем мире, как в традиционных православных странах, так и в «диаспоре» западных стран, переживает глубокий кризис, в маленькой Финской Православной Церквии налицо не только порядок и устойчивость, но и духовная жизненность и возрастание. И этим она в немалой степени обязана своему «отцу Архипастырю», «Владыке», как с любовью называет его паства за действительно уникальное духовное и пастырское руководство.



Архиепископ Павел по происхождению карел, он в юности принял монашество на Валааме, в древней и известной обители Ладожского озера, которая в течение столетий являлась центром духовной жизни северо-западной России и Карелии — финской православной земли. И, как говорит сам Владыка, он, по всей вероятности, прожил бы на Валааме всю свою жизнь, если бы между Финляндией и СССР не вспыхнула в 1939 году роковая «Северная война», которая заставила валаамских жителей эвакуироваться в центральную Финляндию.

Таким образом, в 1960 году вторым по порядку архиепископом Финляндии был избран монах по призванию, «по рвению своего сердца», монах, на духовное развитие которого влиял самый подлинный монастырский дух и монастырская традиция. В то время Финская Православная Церковь еще оправлялась не только от войной вызванного кризиса (практически все карельское население было вырвано из устоявшейся восточнокарельской православной среды), а также от тех трудностей, в которых Церковь находилась после ухода в 1918 году из лона Русской Церкви. Церковь оказалась в трудном положении. Ее не признавали с двух сторон: психологически и культурно-исторически ее не признавало лютеранское большинство Финляндии, которое считало православие русским, т. е. верой, чуждой финскому духу, а с канонической точки зрения ее не признавала Русская Православная Церковь, которая до 1957 года протестовала против автономии, дарованной Константинопольским Патриархатом своей бывшей епархии.



Перед только что избранным архиепископом, таким образом, стояла задача национального, духовного и канонического восстановления. И ныне, спустя 20 лет, можно без преувеличения сказать, что в выполнении этой задачи он преуспел сверх всякого человеческого ожидания. Несмотря на то, что количество членов финской Церкви невелико, сегодня они являются органической частью финского народа и общества: они одновременно являются настоящими финнами и истинными православными. Церковь состоит из трех епархий, она имеет хорошо организованный административный центр в Куопио при кафедре главы Церкви. Духовная семинария, которая осенью 1978 года отметила свой 50-летний юбилей, свободна от всякого провинциализма, она открыта для всякого положительного богословского развития нашего времени и творчески сознает это. Ново-Валаамский и Линтульский женский монастыри ежегодно привлекают тысячи паломников.

Одновременно происходит подлинное возрождение в сфере богослужения, литургической музыки и иконографии. Архитектором этой финского православного самосознания, а также ее вдохновителем и организатором, бесспорно, является именно архиепископ Павел, который объединил разные сохраняемые Финской Православной Церковью традиции в творческое и живое сочетание. Он является национально уважаемым религиозным руководителем не только в Финляндии, к его голосу все с более глубоким уважением и все внимательнее прислушивается вся Православная Церковь.



Но этот успех является результатом не только административных способностей архиепископа Павла, а прежде всего его духовной проницательности, и с ней ныне объединяется исключительным образом его пастырский дар. Он богослов, канонист и литургист не в узком, академическом смысле, но на глубоком, подлинном уровне: он полностью посвящает себя — в послушании и в несении ответственности — своему архипастырскому служению. Он является богословом, канонистом или литургистом не по какому-то особенному интересу к какой-либо из этих дисциплин, а потому, что он отождествляет себя полностью с Церковью, а также с вверенными ему пасомыми человеческими душами. Именно поэтому все его слова кажутся такими смелыми, такими простыми и прямыми, а также — я хотел бы добавить — само собой разумеющимися: это качества, которых, совершенно ясно, недостает многим проводимым православными дискуссиям и диалогам.



Все эти дары обильно выявляются в этой маленькой книге. Редко я встречал столь много абсолютно необходимых истин, изложенных так просто и прямо на таком небольшом количестве страниц. Читая эту книгу, удивляешься, что многие из этих истин до сих пор являются темами споров и разногласий. Цель этого предисловия — только познакомить читателя — хотя бы в небольшой мере — с благословенной личностью человека, написавшего эти страницы. Бог дал мне привилегию и радость знать его лично и свидетельствовать о его священническом, учительском, пастырском служении своей Церкви. Благодаря этой книге служение его распространяется на всю Православную Церковь, и все мы, прочитав эту книгу, можем вместе с паствой назвать его «отцом Архипастырем» и «Владыкой».

Протопресвитер Александр Шмеман Рождество 1979 г.

Павел (Олмари-Гусев), архиеп. Финляндский - Как мы веруем - Введение



Книга Как мы веруем стремится раскрыть внутреннюю сторону православия тем, кто находится вне его, дать ответ на самые существенные вопросы веры для широкого круга людей, интересующихся православием. Одновременно в ней звучат темы, актуальные и для самих православных, особенно такие, которые требуют более глубокого разъяснения нашей веры. В этом смысле это издание можно также назвать архипастырским посланием.



Иисус Христос не оставил никакого письменного изложения Своего учения. Также и святые апостолы сначала не создавали вероучения. Получив силу в сошествии Святого Духа, они начали свидетельствовать о Христе, Его смерти и воскресении. Тот, кто уверовал в свидетельство апостолов, крестился и получал дары Святого Духа (Деян. 1:8, 2:38, 41).

От свидетельства святых апостолов стали повсюду возникать новые собрания, общины — так Церковь получила начало. В Новом Завете Церковь называется «экклезия»: греческое слово, первоначально означавшее собрание людей.



В некоторых языках слово Церковь (church, Kirche) означает «принадлежащие Господу». Таким образом, первоначальным признаком Церкви, содержащимся уже в ее названии, является собрание в одном месте народа Господня.



Где бы первые христиане ни собирались, там была Церковь, т. е. община, народ Божий. В этом собрании христиане встречались со Христом, в Которого они уверовали. Эту встречу они переживали особенным образом в святой Евхаристии, которую совершали в «преломлении хлеба и молитвах» (Деян. 2:42). Это было радостное благодарственное служение общины, т. е. по-гречески Евхаристия, и она всегда совершалась во главе с местным епископом.



Христианство и в наши дни не является какой-то философией или идеологией, это встреча со Христом. К этой встрече и сегодня приводят: вера, экклезия (Церковь) и Евхаристия. Вместе они составляют одно целое, ту установленную Богом структуру, при помощи которой новая жизнь во Христе дается миру.



Основой новой жизни являются дела Божии и Божественное откровение, которое принимается с верою. Понятия веры, основанные на Священном Писании, являются исходной точкой православного христианства, и поэтому первая часть этой книги озаглавлена: Вера. Экклезия и Евхаристия, Церковь и Причащение неотделимы друг от друга, так как собрание верующих представляет собой евхаристическую общину. Поэтому вторая часть книги озаглавлена: Евхаристия. При том особом значении, которое придается общению в Церкви и в Евхаристии, христианину необходимо и личное участие в духовной жизни. Этот вопрос рассматривается в третьей части книги, озаглавленной: Молитвенный подвиг. В целом в каждой главе речь идет о полноте жизни христианина.



Так как описание жизни — только отражение жизненного опыта, лучший способ познать Православие — это исполнить совет апостола Филиппа, данный Нафанаилу: «Пойди и посмотри» (Ин. 1:46).

Сознавая несовершенство любого описания, мы просим Духа истины, как это делает апостол Павел в послании к Ефесянам (1: 18-19):



Да просветит очи сердца нашего, чтобы мы познали, в чем состоит надежда призвания нашего, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас,

верующих по действию державной силы Его.«Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением».

Павел (Олмари-Гусев), архиеп. Финляндский - Как мы веруем - I. Вера

Пет. 3:15

Церковь



Православная Церковь называет себя просто «Церковь», как в древности греки употребляли слово «христианин», говоря о православных. Это происходит по той причине, что Восточная Православная Церковь является органически той общиной, т. е. экклезией, которая получила свое начало в Иерусалиме в День Пятидесятницы при сошествии Святого Духа. Эта община сохранилась неизменной через всю историю во многих местах, упомянутых в Новом Завете. Православной Церкви не нужно свидетельствовать о своей исторической подлинности: она — непосредственное продолжение Церкви апостольского времени.



Соответствует ли Православная Церковь сегодня тому представлению, которое мы получаем из Нового Завета и писаний апостольских мужей об общине апостольских времен? Она соответствует ему столько же, как взрослый человек соответствует своей фотографии, сделанной в детстве. Несмотря на свое развитие, по своему существу и духу Церковь в ХХ веке та же, какой она была с самого начала.



Пришествие Христа, когда «исполнилось время», было событием, связанным с определенным сроком, — с него ведь начинается исчисление нашего времени (Мк.

1:15). Сошествие Святого Духа при исполнении «обещанного» было тоже событием, связанным с определенным сроком, уникальным историческим событием (Деян. 1:4). Оно значило для Церкви сошествие «силы свыше» и «Духа истины» (Лк. 24:49, Ин. 16:13). Опираясь на это, мы верим, что, хотя в деятельности родившихся позднее церквей и общин пребывает, согласно их вере, благодать Святого Духа, полнота благодати, данная Церкви в историческом Сошествии Святого Духа, уже вновь не изливается.

В тропаре праздника Троицы Церковь воспевает:

Благословен еси Христе Боже наш,

Иже премудры ловцы явлей, ниспослав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную,

Человеколюбче, слава Тебе.

«Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину», — таково было обещание Христа (Ин. 16:13). После исполнения этого обещания апостол дает именно «Церкви Бога живаго» название «столп и утверждение истины» (1 Тим. 3:15).



Этот обещанный дар всей истины был дан Церкви в ниспослании Святого Духа.