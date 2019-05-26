Папу Римского никак не назовешь приверженцем какой-то одной традиции и даже человеком традиционного склада ума – столько сразу разных традиций и подходов соединяет он одновременно. Однако новаторство его – и это не парадокс – проявляется прежде всего в неукоснительном следовании традициям, что является характерной чертой его мировоззрения и научной этики. Если и можно услышать упрек в его адрес, то чаще всего именно по этому поводу. За каждым его выступлением, исследованием, трактатом стоят идеи и понятия с наработанным за столетия «полем значений». Будучи обращенной к сегодняшнему дню, любая его научная работа – по философии ли, этике или антропологии – представляет собой еще и краткий исторический очерк по данной проблематике, некий экскурс в прошлое избранной точки зрения (а то и целого их комплекса), включая сюда не только философско-богословскую (в первую очередь католическую) мысль, но и документы папства, о чем свидетельствуют его Обращения.

Сама манера изложения материала обязательно нацелена у Папы на диалог, на продолжение – на дальнейшее развитие: ни одной своей крупной вещи он не начинал с «нуля»: даже, пожалуй, самая ранняя – рапсод «Слово—Логос» представляет собой опыт обобщения слова в том его религиозном контексте, который подразумевает единый процесс – историю человечества. И это – особенность его поэтики в целом, всегда несущей на себе печать наследия (не случайно Папа так любит цитаты). За каждым произведением стоит имя – и не одно: Аристотель, Платон, св. Августин и св. Фома Аквинский, св. Иоанн Креста, Кант и Гуссерль, Павел VI и Лев XIII, апостолы, которые, кажется, сопровождают каждое его слово. Но главным Путеводителем является Христос, давший миру заповеди, Его учение любви.

Иоанн Павел II (Кароль Войтыла) - Сочинения. Том I. Трактат «Личность и поступок». Пьесы. Статьи о театре

Москва, Издательство Францисканцев, 2003

ISBN 5-89208-048-X

Иоанн Павел II (Кароль Войтыла) - Сочинения. Том I. Трактат «Личность и поступок». Пьесы. Статьи о театре - Содержание

Предисловие

Примечания

Личность и поступок Антропологическое исследование

Введение

Часть первая Сознание и причинность

Часть вторая Трансценденция личности в поступке

Часть третья Интеграция личности в поступке

Часть четвертая Участие

Заключение

Примечания

Комментарии

Свечение отцовства Мистерия

Часть I. Адам

Часть II. Восприятие ребенка

Часть III. Матерь

Комментарии

Брат нашего Бога Пьеса

Предисловие

Действие первое

Действие второе

Действие третье

Комментарии

Статьи о театре

Драматургия слова и жеста Статья

Комментарии

О театре слова Статья

Иоанн Павел II (Кароль Войтыла) - Сочинения. Том I. Трактат «Личность и поступок». Пьесы. Статьи о театре - Предисловие

Ныне много спорят о культурологии (или культуроведении). О том, возможна ли вообще наука, способная объединить различные гуманитарные дисциплины, ибо каждая из них давно «переросла» себя и вышла за рамки строго академических школ. Стала очевидна необходимость синтеза философии, богословия, социологии, истории, языкознания, литературоведения (включая все их многочисленные «-измы»). Обозначилась, по сути дела, совершенно новая область – междисциплинарных знаний, с которыми органично «соседствуют» художественные произведения, объединенные логикой семиотического мышления… Труды Папы Римского Иоанна Павла II – красноречивое тому подтверждение. Это не первая публикация произведений Святого Отца на русском языке, отдельно издавалась его поэзия, другие сочинения, речи и обращения. Однако книги, представляющей в едином контексте творческий диапазон Святого Отца – философа, богослова, проповедника, историка культуры, поэта, драматурга, то есть, говоря сегодняшним языком, культуролога, – по существу, не было. Цель данного издания – восполнить этот пробел. Книгу составили сочинения Папы разных лет и разных жанров, в основном впервые издающиеся по-русски: юношеский поэтический цикл «Слово-Логос» и философское исследование «Личность и поступок», пьеса «Брат нашего Бога» и мистерия «Свечение отцовства», статьи о театре и о св. Иоанне Креста (энциклики представлены здесь в новой редакции). Это позволяет увидеть за разносторонним талантом Папы цельность его Слова. Знаменательно, что 25-летне избрания Кароля Войтылы Папой Римским отмечает весь мир. Не менее примечательным было само избрание поляка главой Католической Церкви, что символизировало собой не только единство славянского мира с другими народами Европы, а, следовательно, и единство всей Европы, иначе говоря, определяло масштаб пространственный, но и временной – наступление новой эры. Именно в годы начавшегося правления Иоанна Павла II рухнул социализм, конец которого в свое время ознаменовало падение берлинской стены. Неоценимую услугу оказала его открытая поддержка движения «Солидарности», возникшего в Польше в конце 70-х – мощный рычаг для кардинальных изменений на социально-политической карте мира. Отдавая себе отчет в том, насколько неожиданным было само появление Понтифика-поляка, Иоанн Павел II с этого и начал свои «беседы» с французским журналистом-католиком Андре Фроссаром. Папа считал своей прямой обязанностью рассказать о том, кто он, откуда родом, каковы его взгляды на жизнь, культуру, Церковь и веру. «Этот Папа из Польши, – сказал он о себе в беседе, – является в то же время и первым в столице св. Петра славянином. Своим происхождением и родным языком он связан со всеми славянскими народами, которые населяют Восточную Европу, а также восточную часть Средней Европы».

«Сложность» его славянства, как заметил далее Папа, усугубляется еще и специфически польским наследием. «Прежде всего это соседство и стык двух христианских традиций и двух культур, одна из которых – западная, с центром в Риме, а другая – восточная, генетически связанная с Константинополем. Небесполезно здесь вспомнить, – сказал Папа, – что апостолы славян – свв. Кирилл и Мефодий – были родом из Фессалоник и в церковном и культурном аспектах находились в орбите Константинополя. Известно также и то, что для своей миссии, которую они осуществляли среди славян, оба искали поддержку и опору в Риме». «У истоков своей истории, – заметил Иоанн Павел II, – Польша приняла крещение в Риме при посредничестве чешской княжны, которая была женой первого в истории моей Родины правителя. Связь с Римом и западной культурой формировала польскую нацию на протяжении целого тысячелетия. Вместе с тем, однако, – особенно со времен унии с Литвой в конце XIV в. – Польша вошла в тесное взаимодействие с восточными славянами (селившимися на севере и юге вдоль линии Львов-Киев), а через это – и с восточной традицией. Именно отсюда берет свое начало то наследие, которое обозначилось стыком Востока и Запада». И это, по мнению Святого Отца, во многом определило исторический путь поляков, оказавшихся на перекрестке разнообразных национальных и региональных обычаев, на границе разных культур и верований. Спустя более чем десять лет в другой беседе (по-своему продолжившей «беседы» с Фроссаром) – на этот раз с итальянским католическим публицистом Витторио Мессори – Папа уточнил: «Ведь я – выходец из народа, который имеет свои экуменические традиции, хотя и считается преимущественно католическим». Книга этих бесед с Папой Римским, изданная в 1995 г., была провозглашена ЮНЕСКО «книгой года». Не удивительно, ибо сегодня любое выступление Папы – событие: его речи публикуют, переводят, обсуждают, неизменно широко и открыто, в религиозных кругах и просто среди интеллигенции, особенно журналистов и литераторов (и не только католических стран). Вниманием пользуются его энциклики, проповеди, которые (если считать вместе с произнесенными в Польше) составят, наверное, не один десяток томов. Но Папа еще и художник слова, мыслитель и ученый, и в каждой области у него свой индивидуальный взгляд, почерк, стиль, поэтика.

И все же если как философ и богослов он был известен задолго до избрания на Святой Престол (труды Кароля Войтылы «Любовь и ответственность», 1960, и «Личность и поступок», 1969, переведены почти на все европейские языки), то как поэт и драматург он приобрел известность уже будучи избранным, о чем не без свойственного ему юмора не преминул заметить: «Я был […] несколько законспирированным, до избрания Папой. Зато с того дня я оказался расконспирированным не только для Польши, но и для всего мира». Интерес к его личности и учению повсеместен. Апостол странничества, Иоанн Павел II совершил свыше 99 пастырских поездок, посетив множество стран, а Папа, можно сказать, не просто исколесил весь мир – он был более чем в 130 странах (где прочитал свыше двух тысяч проповедей), посетив (в ряде случаев не единожды) Канаду, США, Австрию, Австралию, Новую Гвинею, Турцию, Филиппины, Францию, Кубу, Румынию и т.д.; семь раз он побывал в родной Польше. Полиглот, свободно владеющий почти десятью языками (в том числе и русским!), Папа Римский к любому человеку обращается по-особому, и каждый находит у него то, в чем нуждается более всего: поддержку, сочувствие, понимание. Бесчисленные фотографии запечатлели его лицо, исполненное любви к людям, рядом с детьми и женщинами, больными и увечными, светящимися тем счастьем и умиротворением, которыми он щедро делится со всеми. «Когда говорят о «звездах» или о «пристрастиях», искажают проблему, не начав ее изучать. Использование готовых формулировок типа «психология толпы» и вовсе не поможет понять, каким образом этот человек сумел убедить людей до того, как произнес свое первое слово, и почему мир, исполненный надежды, повернулся к нему тогда, когда еще никто о нем ничего не знал». Вопрос, заданный Фроссаром, по сути дела, риторический.

Иоанн Павел II (Кароль Войтыла) - Сочинения. Том II. Энциклики. О святом Иоанне Креста. Молитвенные размышления. Речи и проповеди. Поэзия. Приложения

Москва, Издательство Францисканцев, 2003

ISBN 5-89208-049-8

Иоанн Павел II (Кароль Войтыла) - Сочинения. Том II. Энциклики. О святом Иоанне Креста. Молитвенные размышления. Речи и проповеди. Поэзия. Приложения - Содержание

Ut unum sint («Да будут все едино»)

Введение

I. Экуменическое служение Католической Церкви

II. Плоды диалога

III. Quanta est nobis via?

Послание

Примечания

Centesimus annus («Сотый год»)

Введение

Часть I Характерные особенности энциклики Rerum novarum

Часть II К «новым вещам» нашего времени

Часть III Год 1989-й

Часть IV Частная собственность и всеобщее предназначение благ

Часть V Государство и культура

Часть VI Человек есть путь Церкви

Примечания

Orientale lumen («Свет с Востока» )

Свет с Востока

Первая часть

Вторая часть

Примечания

Fides et ratio («Вера и разум» )

Введение

Глава I Явление Божественной мудрости

Глава II Верую, чтобы понимать

Глава III Понимаю, чтобы верить

Глава IV О соотношении между верой и разумом

Глава V Суждения Учительства Церкви в области философии

Глава VI Взаимодействие богословия и философии

Глава VII Нужды и задачи настоящего бремени

Заключение

Примечания

О св. Иоанне Креста

Св. Иоанн Креста – Учитель веры

О гуманизме св. Иоанна Креста

«Молитвенные размышления Иоанна Павла II»

Отче наш

Радуйся, Мария

Апостольский символ веры

Ангел Господень

Розарий

Речи и проповеди

Сверхъестественное величие

Торжество Успения Пресвятой Богородицы

Проповедь в Торжество святого Иосифа

Проповедь в Торжество Святейшего Сердца Иисуса

Речь на аудиенции, данной Иоанном Павлом II полякам в день канонизации св. брата Альберта

Поэзия

Поэтический цикл «Слово–Логос»

Из цикла «Песнь о Боге Сокрытом»

Из цикла «Песнь о блеске воды»

Из цикла «Мать»

Из цикла «Мысль – удивительное пространство»

Из цикла «Киринеянин, в профиль увиденный»

Из цикла «Церковь»

Размышления об отцовстве

Из цикла «Паломничество к Святым местам»

Из цикла «Навечерие Пасхи 1966»

Из цикла «Размышляя: Отчизна…»

Из цикла «Размышления о смерти»

Из цикла «Искупление ищет твой образ, чтобы разделить тревогу всех людей»

Из цикла «Станислав»

Комментарии

Иоанн Павел II (Кароль Войтыла): хроника жизни, деятельности и творчества

Иллюстрации