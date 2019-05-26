Иоанн Павел II - Сочинения. Том I-II
Папу Римского никак не назовешь приверженцем какой-то одной традиции и даже человеком традиционного склада ума – столько сразу разных традиций и подходов соединяет он одновременно. Однако новаторство его – и это не парадокс – проявляется прежде всего в неукоснительном следовании традициям, что является характерной чертой его мировоззрения и научной этики. Если и можно услышать упрек в его адрес, то чаще всего именно по этому поводу. За каждым его выступлением, исследованием, трактатом стоят идеи и понятия с наработанным за столетия «полем значений». Будучи обращенной к сегодняшнему дню, любая его научная работа – по философии ли, этике или антропологии – представляет собой еще и краткий исторический очерк по данной проблематике, некий экскурс в прошлое избранной точки зрения (а то и целого их комплекса), включая сюда не только философско-богословскую (в первую очередь католическую) мысль, но и документы папства, о чем свидетельствуют его Обращения.
Сама манера изложения материала обязательно нацелена у Папы на диалог, на продолжение – на дальнейшее развитие: ни одной своей крупной вещи он не начинал с «нуля»: даже, пожалуй, самая ранняя – рапсод «Слово—Логос» представляет собой опыт обобщения слова в том его религиозном контексте, который подразумевает единый процесс – историю человечества. И это – особенность его поэтики в целом, всегда несущей на себе печать наследия (не случайно Папа так любит цитаты). За каждым произведением стоит имя – и не одно: Аристотель, Платон, св. Августин и св. Фома Аквинский, св. Иоанн Креста, Кант и Гуссерль, Павел VI и Лев XIII, апостолы, которые, кажется, сопровождают каждое его слово. Но главным Путеводителем является Христос, давший миру заповеди, Его учение любви.
Иоанн Павел II (Кароль Войтыла) - Сочинения. Том I. Трактат «Личность и поступок». Пьесы. Статьи о театре
Москва, Издательство Францисканцев, 2003
ISBN 5-89208-048-X
Иоанн Павел II (Кароль Войтыла) - Сочинения. Том I. Трактат «Личность и поступок». Пьесы. Статьи о театре - Содержание
Предисловие
Примечания
Личность и поступок Антропологическое исследование
- Введение
- Часть первая Сознание и причинность
- Часть вторая Трансценденция личности в поступке
- Часть третья Интеграция личности в поступке
- Часть четвертая Участие
- Заключение
- Примечания
- Комментарии
Свечение отцовства Мистерия
- Часть I. Адам
- Часть II. Восприятие ребенка
- Часть III. Матерь
- Комментарии
Брат нашего Бога Пьеса
- Предисловие
- Действие первое
- Действие второе
- Действие третье
- Комментарии
Статьи о театре
- Драматургия слова и жеста Статья
- Комментарии
- О театре слова Статья
Иоанн Павел II (Кароль Войтыла) - Сочинения. Том I. Трактат «Личность и поступок». Пьесы. Статьи о театре - Предисловие
Ныне много спорят о культурологии (или культуроведении). О том, возможна ли вообще наука, способная объединить различные гуманитарные дисциплины, ибо каждая из них давно «переросла» себя и вышла за рамки строго академических школ. Стала очевидна необходимость синтеза философии, богословия, социологии, истории, языкознания, литературоведения (включая все их многочисленные «-измы»). Обозначилась, по сути дела, совершенно новая область – междисциплинарных знаний, с которыми органично «соседствуют» художественные произведения, объединенные логикой семиотического мышления… Труды Папы Римского Иоанна Павла II – красноречивое тому подтверждение. Это не первая публикация произведений Святого Отца на русском языке, отдельно издавалась его поэзия, другие сочинения, речи и обращения. Однако книги, представляющей в едином контексте творческий диапазон Святого Отца – философа, богослова, проповедника, историка культуры, поэта, драматурга, то есть, говоря сегодняшним языком, культуролога, – по существу, не было. Цель данного издания – восполнить этот пробел. Книгу составили сочинения Папы разных лет и разных жанров, в основном впервые издающиеся по-русски: юношеский поэтический цикл «Слово-Логос» и философское исследование «Личность и поступок», пьеса «Брат нашего Бога» и мистерия «Свечение отцовства», статьи о театре и о св. Иоанне Креста (энциклики представлены здесь в новой редакции). Это позволяет увидеть за разносторонним талантом Папы цельность его Слова. Знаменательно, что 25-летне избрания Кароля Войтылы Папой Римским отмечает весь мир. Не менее примечательным было само избрание поляка главой Католической Церкви, что символизировало собой не только единство славянского мира с другими народами Европы, а, следовательно, и единство всей Европы, иначе говоря, определяло масштаб пространственный, но и временной – наступление новой эры. Именно в годы начавшегося правления Иоанна Павла II рухнул социализм, конец которого в свое время ознаменовало падение берлинской стены. Неоценимую услугу оказала его открытая поддержка движения «Солидарности», возникшего в Польше в конце 70-х – мощный рычаг для кардинальных изменений на социально-политической карте мира. Отдавая себе отчет в том, насколько неожиданным было само появление Понтифика-поляка, Иоанн Павел II с этого и начал свои «беседы» с французским журналистом-католиком Андре Фроссаром. Папа считал своей прямой обязанностью рассказать о том, кто он, откуда родом, каковы его взгляды на жизнь, культуру, Церковь и веру. «Этот Папа из Польши, – сказал он о себе в беседе, – является в то же время и первым в столице св. Петра славянином. Своим происхождением и родным языком он связан со всеми славянскими народами, которые населяют Восточную Европу, а также восточную часть Средней Европы».
«Сложность» его славянства, как заметил далее Папа, усугубляется еще и специфически польским наследием. «Прежде всего это соседство и стык двух христианских традиций и двух культур, одна из которых – западная, с центром в Риме, а другая – восточная, генетически связанная с Константинополем. Небесполезно здесь вспомнить, – сказал Папа, – что апостолы славян – свв. Кирилл и Мефодий – были родом из Фессалоник и в церковном и культурном аспектах находились в орбите Константинополя. Известно также и то, что для своей миссии, которую они осуществляли среди славян, оба искали поддержку и опору в Риме». «У истоков своей истории, – заметил Иоанн Павел II, – Польша приняла крещение в Риме при посредничестве чешской княжны, которая была женой первого в истории моей Родины правителя. Связь с Римом и западной культурой формировала польскую нацию на протяжении целого тысячелетия. Вместе с тем, однако, – особенно со времен унии с Литвой в конце XIV в. – Польша вошла в тесное взаимодействие с восточными славянами (селившимися на севере и юге вдоль линии Львов-Киев), а через это – и с восточной традицией. Именно отсюда берет свое начало то наследие, которое обозначилось стыком Востока и Запада». И это, по мнению Святого Отца, во многом определило исторический путь поляков, оказавшихся на перекрестке разнообразных национальных и региональных обычаев, на границе разных культур и верований. Спустя более чем десять лет в другой беседе (по-своему продолжившей «беседы» с Фроссаром) – на этот раз с итальянским католическим публицистом Витторио Мессори – Папа уточнил: «Ведь я – выходец из народа, который имеет свои экуменические традиции, хотя и считается преимущественно католическим». Книга этих бесед с Папой Римским, изданная в 1995 г., была провозглашена ЮНЕСКО «книгой года». Не удивительно, ибо сегодня любое выступление Папы – событие: его речи публикуют, переводят, обсуждают, неизменно широко и открыто, в религиозных кругах и просто среди интеллигенции, особенно журналистов и литераторов (и не только католических стран). Вниманием пользуются его энциклики, проповеди, которые (если считать вместе с произнесенными в Польше) составят, наверное, не один десяток томов. Но Папа еще и художник слова, мыслитель и ученый, и в каждой области у него свой индивидуальный взгляд, почерк, стиль, поэтика.
И все же если как философ и богослов он был известен задолго до избрания на Святой Престол (труды Кароля Войтылы «Любовь и ответственность», 1960, и «Личность и поступок», 1969, переведены почти на все европейские языки), то как поэт и драматург он приобрел известность уже будучи избранным, о чем не без свойственного ему юмора не преминул заметить: «Я был […] несколько законспирированным, до избрания Папой. Зато с того дня я оказался расконспирированным не только для Польши, но и для всего мира». Интерес к его личности и учению повсеместен. Апостол странничества, Иоанн Павел II совершил свыше 99 пастырских поездок, посетив множество стран, а Папа, можно сказать, не просто исколесил весь мир – он был более чем в 130 странах (где прочитал свыше двух тысяч проповедей), посетив (в ряде случаев не единожды) Канаду, США, Австрию, Австралию, Новую Гвинею, Турцию, Филиппины, Францию, Кубу, Румынию и т.д.; семь раз он побывал в родной Польше. Полиглот, свободно владеющий почти десятью языками (в том числе и русским!), Папа Римский к любому человеку обращается по-особому, и каждый находит у него то, в чем нуждается более всего: поддержку, сочувствие, понимание. Бесчисленные фотографии запечатлели его лицо, исполненное любви к людям, рядом с детьми и женщинами, больными и увечными, светящимися тем счастьем и умиротворением, которыми он щедро делится со всеми. «Когда говорят о «звездах» или о «пристрастиях», искажают проблему, не начав ее изучать. Использование готовых формулировок типа «психология толпы» и вовсе не поможет понять, каким образом этот человек сумел убедить людей до того, как произнес свое первое слово, и почему мир, исполненный надежды, повернулся к нему тогда, когда еще никто о нем ничего не знал». Вопрос, заданный Фроссаром, по сути дела, риторический.
Иоанн Павел II (Кароль Войтыла) - Сочинения. Том II. Энциклики. О святом Иоанне Креста. Молитвенные размышления. Речи и проповеди. Поэзия. Приложения
Москва, Издательство Францисканцев, 2003
ISBN 5-89208-049-8
Иоанн Павел II (Кароль Войтыла) - Сочинения. Том II. Энциклики. О святом Иоанне Креста. Молитвенные размышления. Речи и проповеди. Поэзия. Приложения - Содержание
Ut unum sint («Да будут все едино»)
- Введение
- I. Экуменическое служение Католической Церкви
- II. Плоды диалога
- III. Quanta est nobis via?
- Послание
- Примечания
Centesimus annus («Сотый год»)
- Введение
- Часть I Характерные особенности энциклики Rerum novarum
- Часть II К «новым вещам» нашего времени
- Часть III Год 1989-й
- Часть IV Частная собственность и всеобщее предназначение благ
- Часть V Государство и культура
- Часть VI Человек есть путь Церкви
- Примечания
Orientale lumen («Свет с Востока» )
- Свет с Востока
- Первая часть
- Вторая часть
- Примечания
Fides et ratio («Вера и разум» )
- Введение
- Глава I Явление Божественной мудрости
- Глава II Верую, чтобы понимать
- Глава III Понимаю, чтобы верить
- Глава IV О соотношении между верой и разумом
- Глава V Суждения Учительства Церкви в области философии
- Глава VI Взаимодействие богословия и философии
- Глава VII Нужды и задачи настоящего бремени
- Заключение
- Примечания
О св. Иоанне Креста
- Св. Иоанн Креста – Учитель веры
- О гуманизме св. Иоанна Креста
«Молитвенные размышления Иоанна Павла II»
- Отче наш
- Радуйся, Мария
- Апостольский символ веры
- Ангел Господень
- Розарий
Речи и проповеди
- Сверхъестественное величие
- Торжество Успения Пресвятой Богородицы
- Проповедь в Торжество святого Иосифа
- Проповедь в Торжество Святейшего Сердца Иисуса
- Речь на аудиенции, данной Иоанном Павлом II полякам в день канонизации св. брата Альберта
Поэзия
- Поэтический цикл «Слово–Логос»
- Из цикла «Песнь о Боге Сокрытом»
- Из цикла «Песнь о блеске воды»
- Из цикла «Мать»
- Из цикла «Мысль – удивительное пространство»
- Из цикла «Киринеянин, в профиль увиденный»
- Из цикла «Церковь»
- Размышления об отцовстве
- Из цикла «Паломничество к Святым местам»
- Из цикла «Навечерие Пасхи 1966»
- Из цикла «Размышляя: Отчизна…»
- Из цикла «Размышления о смерти»
- Из цикла «Искупление ищет твой образ, чтобы разделить тревогу всех людей»
- Из цикла «Станислав»
- Комментарии
Иоанн Павел II (Кароль Войтыла): хроника жизни, деятельности и творчества
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