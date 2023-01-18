Павлюченков - Богословие всеединства

Тема данного исследования могла быть сформулирована иначе. Но именно такой формулировкой — «Богословие всеединства. От Ф. В. Й. Шеллинга к свящ. П. А. Флоренскому» — представляется целесообразным с самого начала указать на несколько моментов, выявляющих замысел представленной работы и логику ее построения.

Во-первых, сознательной перекличкой с названием работы 30-летней давности отмечается стремление продолжать изучение развития концепции всеединства в русской религиозной мысли конца XIX — начала XX в. Работа, о которой идет речь, — монография В. Н. Акулинина «Философия всеединства. От В. С. Соловьева к П. А. Флоренскому» — была написана, если можно так выразиться, на временном и интеллектуальном переломе, на границе советского и постсоветского периодов в истории отечественной философии, когда важны были не столько детальные исследования, сколько сами, заново открываемые, имена русских мыслителей, их основные идеи и впервые вводимые в научный оборот источники. С тех пор, конечно, исследования наследия выбранных тогда мыслителей (В. С. Соловьева, братьев С. Н. й Е. Н. Трубецких, В. Ф. Эрна, Л. П. Карсавина, С. Н. Булгакова и П. А. Флоренского) продвинулись далеко вперед, из сохранившихся архивов были опубликованы многие вообще ранее никому не известные материалы и написано множество статей, монографий и диссертаций, посвященных самой философии всеединства и ее развитию в русской религиозной мысли. Однако, как представляется, интерес к данной теме по-прежнему очень высок, и она не может быть признана раскрытой с исчерпывающей полнотой. Она неисчерпаема, и каждое новое исследование способно выявить здесь какие-либо не замеченные прежде проблемы и даже вскрыть существующие еще «белые пятна». Никак не претендуя на какой-либо принципиально новый взгляд на процесс усвоения и творческой переработки идеи всеединства в русской мысли начала XX в., автор все же полагает, что некоторые наблюдения можно предложить как дополнение к уже сделанным в этом отношении достаточно обоснованным и устойчивым выводам.

Во-вторых, возведением развиваемой в русской мысли идеи всеединства к Шеллингу сразу подчеркивается намерение рассматривать вопрос шире, включая в него вполне определенное интеллектуальное и мистическое «пространство», откуда сам В. С. Соловьев черпал творческое вдохновение. Имя мюнхенского мыслителя в данном случае выступает не только в качестве указателя на конкретные концепции — от натурфилософии до «Философии Откровения», — но также как индикатор проявившегося в этих концепциях философско-мистического основания, ближайшим образом отсылающего к таким именам, как Я. Бёме и Ф. Баадер. Попытки некоторых исследователей, вслед за В. Н. Акулининым, «говоря об истоках всеединства, вести линию преемственности не от Шеллинга, но от славянофилов, в частности, от их идеи “соборности”», представляются не противоречащими данной интерпретации, а вносящими в нее очень важные дополнения и пояснения, поскольку «славянофилы», о которых идет речь, — И. В. Киреевский и А. С. Хомяков — Шеллинга хорошо знали и по-своему воспринимали. Сформировавшиеся в атмосфере русского шеллингианства первой половины XIX в., они не могли не оставить следов его влияния в своем творчестве, на которое еще нужно обратить особое внимание именно в этом отношении и в контексте данной темы.

Николай Николаевич Павлюченков - Богословие всеединства : от Ф. В. Й. Шеллинга к священнику П. А. Флоренскому

Москва: Изд-во ПСТГУ, 2023. - 608 с.

ISBN 978-5-7429-1458-7

Николай Николаевич Павлюченков - Богословие всеединства : от Ф. В. Й. Шеллинга к священнику П. А. Флоренскому - Содержание

Введение

Точки зрения

Глава 1 Источники формирования богословия всеединства

1.1. Ф. В. Й. Шеллинг

1.2. И. В. Киреевский

1.3. А. С. Хомяков

1.4. В. С. Соловьев

1.5. Еп. Михаил (Грибановский) и митр. Антоний (Храповицкий)

Глава 2. Источники формирования богословия всеединства П. А. Флоренского

2.1. «Онтологизм» и новизна в богословии

2.2. «Хаос», кризисы и «дионисийство»

2.3. А. Белый

2.4. С. Н. Трубецкой

2.5. Вячеслав Иванов

2.6. Отношение к Киреевскому и Хомякову

2.7. Шеллинг

2.8. Всеединство и «Богочеловечество» В. С. Соловьева

2.9. Интерпретация догматов о Святой Троице и Церкви в богословии митр. Антония (Храповицкого)

2.10. Архим. Серапион (Машкин)

Глава 3. П. А. Флоренский и его богословие всеединства

3.1. Богословие всеединства в «теодицее» («единосущие»)

3.2. Богословие всеединства в «антроподицее» («конкретная метафизика»)

Глава 4. Концепция всеединства в XX в. : от философии к богословию

4.1. Е. Н. Трубецкой

4.2. С. Н. Булгаков

4.3. Г. В. Флоровский и В. Н. Лосский

4.4. Прп. Иустин (Попович)

Заключение

Библиография

Источники

Литература