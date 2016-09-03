На протяжении восьми лет я работал в России и долгое время в качестве комиссара являлся территориальным руководителем Армии Спасения. Я благодарен этой стране за тот миссионерский опыт и опыт социального служения, который она мне дала. Армия Спасения смогла помочь многим нуждающимся - неимущим, людям без определенного места жительства, голодным и беспризорным детям, а также социальным учреждениям - детским домам и домам престарелых. Мы сумели наладить нашу христианскую работу в России, несмотря на все трудности, с которыми нам пришлось столкнуться.

Безусловно, самой серьезной проблемой с 1999 года для нас стал отказ в перерегистрации нашего московского отделения. И лишь 5 октября 2006 года, впервые в своей истории, Европейский суд по правам человека в Страсбурге удовлетворил жалобу российской религиозной организации - Армии Спасения - и вынес решение о том, что Управление юстиции г. Москвы незаконно отказало в перерегистрации Московского отделения Армии Спасения. В решении указывалось, что была нарушена ст. 11 Европейской конвенции по правам человека (Свобода собраний и ассоциаций), понимаемая в свете ст. 9 (Свобода мысли, совести и религии) Конвенции.

В результате Суд постановил, что государство-ответчик - Российская Федерация - обязано выплатить Московскому отделению Армии Спасения 10 ООО евро в счет компенсации морального вреда. Кроме того, суд постановил, что, «отказав в регистрации Московского отделения Армии Спасения, московские власти действовали недобросовестно и пренебрегли своими обязанностями соблюдать нейтралитет и быть беспристрастными к обращающемуся религиозному объединению».

Естественно, что все полученные средства пойдут на благотворительные цели. Для нас главное победа не сама по себе, а то, что мы сможем свободно осуществлять свою деятельность, прежде всего социальную работу в России. Более того, скорее стоит рассматривать произошедшее как недоразумение. Хотя стоит признать, что многим активистам Армии Спасения будет трудно избавиться от ощущения конфуза, стыда за неадекватность, проявленную в действиях российских чиновников, а затем и работников правосудия. Ведь когда все еще только начиналось и в 2001 году в Европейский суд поступило заявление Армии Спасения, там удивлялись, там смеялись над всем этим - над ситуацией, над основаниями российского суда для вынесения им решений. Смеялись не над кем-то конкретно, а над российской практикой.

Решение Европейского суда, которое касается Армии Спасения, можно рассматривать как историческое, так как в первый раз российская религиозная организация добилась в Европейском суде защиты своего права собираться и осуществлять свою деятельность в соответствии со своими религиозными убеждениями. Это решение, бесспорно, будет важным прецедентом в юридической практике, касающейся защиты конституционных прав граждан и религиозных организаций на свободу совести в России и в Европе в целом.

Мы благодарны Славянскому правовому центру, в частности - известным российским адвокатам Анатолию Пчелинцеву и Владимиру Ряховскому - за то, что они приняли живое участие в судьбе Армии Спасения в России. Именно Славянский правовой центр помог нам преодолеть все трудности и продолжить нашу евангельскую работу, которая сосредоточена на самом главном для христианина - помощи ближнему, под девизом «Сердце Богу, руку человеку».

Барри Побджи, комиссар

Пчелинцев Анатолий Васильевич - Армия Спасения в России - история становления и опыт правовой защиты

М.: ИД «Юриспруденция», 2008. - 88 с. - 1000 экз.

ISBN 978-5-9516-0389-0

Пчелинцев Анатолий - Армия Спасения в России - Содержание

Предисловие

От автора

Рождение социального христианства

Миссия в России: от появления до возрождения

Армия Спасения в России: новейшая история гонений и судебная защита

Вместо заключения

Приложения

Приложение 1

Заключение Экспертного совета для проведения государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации от 26 декабря 2000 г.

Приложение 2

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 7 февраля 2002 г. по жалобе религиозного объединения «Московское отделение Армии Спасения» на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 4 статьи 27 Федерального закона

«О свободе совести и о религиозных объединениях»

Приложение 3

Постановление Европейского суда по правам человека по делу Московского отделения Армии Спасения против России

Пчелинцев Анатолий - Армия Спасения в России - От автора

Христианские общины на протяжении всей церковной истории периодически сталкивались с гонениями, которые в основном укрепляли христиан в вере, заставляли их еще более упорно исповедовать свои взгляды, осуществлять духовную и социальную миссию. Безусловно, преследования христиан в коммунистическую эпоху вполне можно сравнить с гонениями на последователей Христа со стороны императоров-языч-ников Римской империи, однако дискриминация по отношению к христианским меньшинствам в постсоветской России стала, наверное, самой абсурдной и необъяснимой главой в истории гонений на верующих.

Ситуация, сложившаяся вокруг религиозной филантропической организации Армия Спасения (англ. Salvation Army), наглядно свидетельствует о том, с какими трудностями сталкиваются христиане в России уже после распада Советского Союза. Статья 14 Конституции РФ гласит: «Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом». Статья 28 Конституции гарантирует свободу совести и вероисповедания каждому, «включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними». При этом положения Конституции Российской Федерации в области свободы совести и вероисповедания создавались с учетом международно-правовых документов и полностью соответствуют международным обязательствам Российской Федерации в области прав человека.

К сожалению, в современной жизни права верующих и религиозных меньшинств нередко нарушаются, а государство все более утрачивает признаки светскости. Постепенный процесс построения демократии в России происходит именно на фоне клерикализации. Это касается многих сфер общественной и государственной жизни, включая систему государственного образования. Сегодня мы нередко видим в эфире государственных телеканалов чиновников самого высокого уровня участвующими в торжественных богослужениях и церемониях. Они совершают крестные знамения, прикладываются к иконам, приветствуют священнослужителей и высших иерархов РПЦ.

В этом нет ничего предосудительного. Однако при одном условии, что это сугубо личное дело любого чиновника нарочито не выносится на широкую публику, вызывая тем самым много вопросов и разногласий в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Неслучайно во многих европейских государствах в законодательстве о свободе совести и этических нормах журналистской деятельности имеются ограничения, запрещающие публично демонстрировать подобные сцены по телевидению. Чиновники всех уровней -служат всему народу, а не только тем гражданам, которые принадлежат к одной «традиционной» конфессии. Стремление многих чиновников публично продемонстрировать свою религиозную веру (нередко при отсутствии таковой), выполнить некий виртуальный заказ и оградить «традиционную» религию и граждан от деятельности иных, даже христианских общин, свидетельствует о спекуляциях на теме духовности, об отсутствии правовой и религиоведческой культуры, продуманной демократичной государственной политики в области религии.

Не остается в стороне и депутатский корпус. Достаточно вспомнить попытки законодателей федерального уровня и местных законодательных собраний принять законы о традиционных религиях с целью придания им привилегированного статуса, об ограничении миссионерской деятельности. При этом спекулятивные попытки некоторых депутатов многократно увеличиваются накануне очередных выборов в законодательные собрания. В целом ряде субъектов Федерации вопреки требованиям Конституции РФ о разграничении полномочий в области реализации прав и свобод человека приняты местные законы, по-своему трактующие реализацию свободы совести.

Условно, конечно, можно говорить, что Россия - православное государство, но вместе с тем на сегодняшний день официально в Российской Федерации зарегистрировано более 22 тыс. религиозных организаций.

Из них РПЦ принадлежит около 12,5 тыс. организаций, остальные не являются православными - в основном это католики и протестанты (более 5 тыс.) и мусульманские религиозные объединения (около 3 тыс. 600). Это реальная действительность сегодняшнего дня, мы живем в многоконфессиональном государстве, в котором официально зарегистрированы и действуют десятки конфессий. Такое религиозное многообразие было присуще России и до 1917 года, когда Православная церковь была официально государственной религией.