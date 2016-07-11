Итак, эта книга о церкви. Я обнаружил, что одна из сложностей работы над данной темой состоит в точном использовании слова «церковь».

В обыденном смысле слово «церковь» используется по отношению к христианам, объединенным и организованным в рамках общей структуры. Иногда при этом подразумевается территориальная организация, иногда речь идет о том, что мы называем деноминацией, – в таком случае сюда включаются все территориальные группы.

Хотя я не могу согласиться с тем, что такое определение церкви правильно, использование этого слова в подобном понимании столь широко распространено, что было бы нереальным попытаться изменить сложившееся положение дел.

Все это означает, что я должен не только выработать новое определение, но и найти слово, которое выражает его сущностное значение. Я думаю, что слово «экклесия», употребляемое в Новом Завете, характеризует «Божьих людей, в которых постоянно пребывает Святой Дух, которые преобразились и получили дар служения своим братьям и сестрам, и всему неверующему миру».

Я буду употреблять в основном термин «Божьи люди», используя, в зависимости от контекста, другие подходящие синонимы.

Джим Петерсен – Церковь без стен - Преодоление традиционных барьеров

Санкт-Петербург: «Мирт», 1995. — 256 с.

ISBN: 5-88869-005-8

Джим Петерсен – Церковь без стен - Преодоление традиционных барьеров – Содержание

Признание

От автора

Часть I. Современное общество и библейская истина

Глава 1. Изменения в американском образе жизни Шесть факторов, определяющих жизнь Америки в настоящее время Присоединяйтесь к Божьим людям

Глава 2. Современное общество: как оно возникло и куда идет Августин (354-431 и. э.) и Средневековье Эпоха Просвещения: век разума (1600 - конец 1700-х) Новые времена (конец 1700-х - по настоящее время) Мировые войны Посмотрите, что грядет! «Новая эра» Пятьсот лет в пятнадцати стихах

Глава 3. Божьи люди в обществе. Почему мы здесь? Божьи люди и заблудший мир: почему мы здесь? Сущность служения



Часть II. От Деяний Апостолов к современности: исторический обзор

Глава 4. Как распространялось Евангелие? Исторический подход к Новому Завету От Иерусалима до Антиохии Деятельность Апостолов: Деяния, гл. 13-28 Функция апостолов Реальные возможности Божьих людей: Послания

Глава 5. От Игнатия до пуритан: 95-1620 гг. от Р. X. Преследования и ереси извне; ереси и разделения изнутри Что бы сделали вы? Отцы церкви и апологеты Что им надлежало сделать? От средневековой церкви к Реформации: 600-1517 Ранние реформаторы Заключение От Реформации к пуританам: 1517-1628 Как продвигалось дело у пуритан? Что произошло - что не произошло? Что такое церковь, по мнению деятелей Реформации?

Глава 6. Церковь в Америке В тени прошлого От «батюшки» и «матушки» к демографическим анализам Как к этому относиться Скрытая сторона вопроса Возвращение нашей мобильности Незавершенная Реформация Голоса лидеров Заключение



Часть III. Образцы для будущего

Глава 7. Свобода и разнообразие: пример первого столетия «Во-первых, Иудею» «Потом и Еллину» Поворотное событие, повлиявшее на судьбу благовестия Уроки первого столетия

Глава 8. К свободе и разнообразию Неискоренимый этноцентризм Свобода - это противовес нашему этноцентризму Традиции и традиционализм Традиционализм и церковь в Америке Форма и функция

Глава 9. Новые границы церкви Наше уменьшение Библии Наше суженное понимание церкви Что такое церковь? Изменение границ

Глава 10. Божий народ в постмодернистской Америке Постмодернистская мысль: что она несет людям? Новые «вещественные начала мира» Пора выйти из-за кулис! Итак, с чем мы столкнулись?

Глава 11. Наши задачи Нести свидетельство о Христе Право верующих свидетельствовать и исцелять Движущие силы духовного преобразования

Глава 12. Восстановление нашей мобильности Апостольская команда Задача апостольской команды Распространение Евангелия на местах Маленькие лодки Что станет с нами? Искусство вносить изменения Принципы нововведений Три желательных решения Последнее обращение к нашим лидерам

Примечания

Об авторе

Джим Петерсен – Церковь без стен - Преодоление традиционных барьеров - Изменения в американском образе жизни

В своей книге «Открытие будущего» Джоэл Баркер рассказывает историю кварцевых часов. До второй мировой войны швейцарцы удерживали в своих руках 90% мирового рынка часов. В 1970-х они все еще контролировали 60% рынка. К началу 1980-х их доля на рынке упала ниже 10%. С 1979 по 1982 год количество людей, занятых в производстве часов, сократилось с 65 000 до 15 000. Основным фактором внезапного развала мировой промышленности стало изобретение кварцевых часов.

По иронии судьбы, именно швейцарец изобрел кварцевые часы. В 1967 году в Федеральном исследовательском центре в Нефшателе был произведен первый образец таких часов. Они были представлены швейцарским промышленникам, но те не проявили к ним никакого интереса!

Не сохранилось никакого документального свидетельства о реакции часовщиков на это событие, но в статье журнала «Форчен» от 14 января 1980 года приводится следующее объяснение случившемуся:

«Виною оказалась негибкость мышления швейцарских часовщиков. Они попросту отказались использовать одно из величайших технологических открытий в истории счета времени – изобретение электронных часов... Швейцарские компании были так преданы традиционной технологии, что не могли – или не желали – увидеть новые возможности, открываемые электронной революцией».

Швейцарские часовщики знали часы. Их часы были лучшими в мире. У часов есть колесики, рычаги, привод, пружины. Они тикают. У кварцевых часов ничего этого не было. Швейцарцы не смогли разглядеть потенциальные возможности этого изобретения.

В итоге изобретатели выставили свое открытие на международной торговой ярмарке. Там часовщики точно также проигнорировали новый товар. Его потенциальные возможности разглядели две фирмы: «Сейко» и «Тексас Инструментс», ранее не занимавшиеся производством часов. Что произошло дальше, хорошо известно.

Швейцарские часовщики относились к своей профессии с позиции определенной парадигмы. «Парадигма – это ряд предположений, которые предусматривают достаточно целесообразные повседневные задачи и исследования в данной области». От установки человека зависит, что он видит – или не видит. Швейцарские часовщики потеряли рынок из-за того, что они знали, или думали, что знали, что такое часы. Только люди, ранее не занимавшиеся производством часов, смогли разглядеть потенциальные возможности нового изобретения. Такое случается часто в силу инертности мышления. Желание перемен должно возникнуть раньше, чем мы сможем поменять установку.

История кварцевых часов – это сравнительно небольшой пример смены парадигмы. Множество таких перемен, совершавшихся в течение истории, постоянно изменяли взгляды людей на мир и жизнь. Урок для нас состоит в том, что все мы видим наши миры через собственные очки. Мы действуем в соответствии с определенной парадигмой и вкладываем в этот шаблон все, с чем сталкиваемся в мире. Нам трудно представить себе, что при помощи других «очков» мы бы увидели все совершенно в ином свете.

Когда мы смотрим на церковь, мы видим ее сквозь призму традиционной парадигмы. Например, все мы знаем, что в церкви есть алтарь, кафедра, скамьи, священнослужители. Нам трудно вообразить себе церковь, в которой бы не было хотя бы одного из этих привычных атрибутов.

Но что если вдруг, по какой-либо причине окажется невозможным иметь их в церкви? Прекратит ли церковь свое существование, или мы вынуждены будем изменить свою установку и приспособиться к новым условиям? Божьи люди начинали свою деятельность совсем в иной обстановке и делали свое дело весьма неплохо. А Божьи люди в Юго-Восточной Азии уже целых 40 лет обходятся без этих атрибутов церкви.

Христиане из Восточной Азии излагают историю со своей точки зрения. В октябре 1949 года к власти в стране пришли коммунисты. Все миссионеры-иностранцы были высланы, а местные лидеры, обученные ими, были либо убиты, либо помещены в тюрьмы. В 1957 году те, кто упорно не желал отказываться от своей веры, были сосланы в тюремные лагеря. Все официально существующие церкви находились под контролем властей и с 1966 по 1976 годы были закрыты. Оставшиеся в живых христиане были вынуждены изменить свое представление о церкви. Они действительно выжили, и за прошедшие 40 лет их число возросло с 5 до 50 миллионов.