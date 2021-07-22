Когда приезжаешь в любой регион Российской Федерации с целью паломничества к православным святыням, одним из первых вопросов который невольно возникает в голове каждого неравнодушного человека становится вопрос о судьбе конкретного храма в годы советских гонений. В большинстве случаев приходы ждала типичная для советского безвременья история: закрытие храмов в конце 1920-1930-х гг. и уничтожение в маховике репрессий приходского духовенства и активных мирян. Однако при посещении церквей в областях, которые подверглись нацистской оккупации, на текстах, вывешенных на стендах при входе энтузиастами, краеведами и представителями общины, можно встретить информацию о возобновлении богослужений в 1941-1943 гг. Очень редко, по понятным причинам, на информационных плакатах упомянуто, что возобновление было связано с занятием региона Вермахтом и его союзниками и санкционированным врагами СССР религиозным возрождением. Еще реже встречается информация о духовенстве, служившем под немцами (поразительно, но в других странах, ранее бывших в составе Советского Союза, например в Латвии или Литве, такую информацию можно встретить чаще).

За последние десять лет мы, граждане России, сами исключили из коллек- тивной памяти многие вопросы, связанные с нацистской оккупацией. По сути дела, героика Великой Отечественной войны включает в себя исключительно победы, иногда поражения первых месяцев войны и зверства противника, по сей день именуемого странными и не соответствующими исторической действительности терминами «немецко-фашистские захватчики» или «гитлеровцы». Жизнь же тех, других, кто не по своей воле оказался «под немцами», до сих пор не на первом и даже не на втором плане. Важной частью этой жизни была религиозная составляющая — процесс восстановления приходской системы в период непродолжительной и предельно жесткой нацистской оккупации.

Мы редко задаемся вопросом: почему эти храмы так массово открывались? Два самых распространенных ответа общества заключаются или в признании сложности военного времени, наступлении «времени, когда молятся все», или в повторении незамысловатого и крайне одиозного тезиса советского периода нашей истории, очень популярного и сейчас, о том, что религиозное возрождение было навязано немцами, стремящимися подчинить себе славянское население путем его погружения в бездну «мракобесия». Священники, согласно последней концепции, выступают уже не просто в роли приспособленцев, а активных коллаборантов, пожелавших в условиях войны свести счеты с большевиками.

Петров Иван - Меж двух зол. Православное духовенство на временно оккупированной территории РСФСР в 1941—1944 гг.

монография

М.: НП «Посев», 2021. 744 с.: ил.

ISBN 978-5-85824-223-9

Петров Иван - Меж двух зол. Православное духовенство на временно оккупированной территории РСФСР в 1941—1944 гг. - Содержание

Вместо предисловия

Глава 1. Обзор источников и историографии по истории Русской Православной Церкви на временно оккупированных территориях РСФСР в 1941-1944 гг.

Глава 2. Страшный пролог. Православная Церковь в СССР в 1939-1941 гг.

Глава 3. «И вот началась война». Православные приходы на временно оккупированных территориях РСФСР в 1941—1942 гг.

Глава 4. «Ветер с Запада». Церковная эмиграция. Поместные Православные Церкви и оккупированные районы РСФСР

Глава 5. Коллаборация и Резистанс: самый сложный вопрос Церкви и общества

Глава 6. «Крымская загадка»

Глава 7. Православные приходы временно оккупированных территорий РСФСР в середине 1942 - середине 1943 гг.: разрешение канонических проблем, рост миссионерской деятельности, вынужденная эвакуация

Глава 8. Псковская Миссия без ретуши

Глава 9. Трагический исход

Заключение

Список источников и литературы