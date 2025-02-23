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Петрович - Царське священство

Петрович Михайло - Царське священство - Миряни в Божественній Літургії
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Зібравши своїх учнів на святкування Тайної Вечері, Ісус Христос не лише виконав один із найважливіших обрядів тодішньої релігійної юдейської традиції. Своєю поставою, словами та жестами Він один раз і назавжди встановив час і простір, у якому минуле, сучасне і майбутнє Історії Спасіння сповнюється вічністю божественної присутности. Але Христос зробив на Тайній Вечері щось набагато більше від цього. Він дає можливість людині входити в цей час і простір через участь у Його Тілі та Крові.
Участь людини в започаткованому Христом часопросторі божественної присутности Христова Церква називає Божественною Літургією - спільною справою Бога та людини. У цьому співслужінні Бог являється, щоб освятити людину, сповнити її своєю божественною природою, а людина, у відповідь на божественну дію освячення, намагається у світлі Божого Одкровення осмислити своє обожествления та покликання і ділиться своєю радістю зі світом, віддаючи благодарения Богові у словах прослави, подяки та прошения.
Звершуючи із своїми учнями Тайну Вечерю, а радше Вечерю Втаємничення, Христос заохочує учнів не лише до участи в таїнстві, але й до осмислення того, що у божественному «раз і назавжди» священнодіється Духом Святим. Його слова «Прийміть, їжте, це є Тіло моє, яке за вас ламається на відпущення гріхів» не є якоюсь магічною формулою для перемінення хліба в Тіло, а радше поясненням усієї сповненої Його життям історії спасіння людства. Таку мету переслідують і решта молитовних слів Божественної Літургії. Від приготування у вступних молитвах та чинах проскомидії до подяки за звершену Літургію Церква намагається висловити те, що відбувається з нею тут і тепер - започатковане Ісусом Христом і постійно оновлюване та супроводжуване Святим Духом входження в божественне життя Пресвятої Тройці.

Петрович Михайло - Царське священство - Миряни в Божественній Літургії

Львів: Свічадо, 2024, 352 с.
ISBN 978-966-938-761-5

Петрович Михайло - Царське священство - Миряни в Божественній Літургії - Зміст

Вступне слово
Царське священство як покликання кожного християнина
Частина І. Таїнство Євхаристії у Святому Письмі
  • 1. Старий Завіт - приготування Євхаристії
    • 1.1 Бог укладає Союз зі своїм Народом
    • 1.2 Пророцтва про Новий Союз
    • 1.3 . Молитва в контексті Союзу
    • Благословення
    • Спомин
    • 1.4 Трапезування перед Господом
    • Трапези з людьми, трапези з Господом
    • Щоденні й святкові трапезні форми
    • 1.5 Очікування месіанського бенкету
    • 1.6 «Царське священство» у Старому Завіті
  • 2. Новий Завіт - повнота Трапези життя
    • 2.1 Методологічні принципи
    • 2.2 Новозавітний контекст Тайної Вечері
    • 2.3 Джерела Нового Завіту про Тайну Вечерю
    • 2.4 Аналіз текстів: ключові поняття
    • Хліб, вино і чаша
    • Тіло і Кров
    • 2.5 Аналіз текстів: детальний перегляд
    • Екскурс 1: Три значення біблійного поняття «Христове Тіло» і т. зв. «буквальне» розуміння євхаристійного Тіла й Крови
    • Екскурс 2: Що означає «Кров союзу»?
    • 2.6 Підсумки
    • Тайна Вечеря: Становлення Нового Союзу - Царства Божого
    • «Царське священство» на Тайній Вечері
    • 2.7 Висновки
  • 3. Тайна Вечеря в апостольську добу
    • Нові обставини - нові форми
    • Св. Лука: «Пізнати Христа у ламанні хліба»
    • Св. Павло: «При Господній Трапезі ми - одне Тіло»
    • Свв. Матей і Марко: «Трапеза Тіла і Крови Христових»
    • Дідахе: «Духовна пожива й пиття через Ісуса, Отрока Божого»
    • Характеристика Євхаристії апостольських часів
Частина II. Таїнство Євхаристії після апостолів і у візантійській традиції
  • 1: Євхаристія після апостолів: II і III століття
    • 1.1 Новий час, нове ім'я
    • 1.2 Св. Юстин: спільнота звершує Євхаристію
    • 1.3 Св. Іполит: поява «приношення» й «епіклези» в Євхаристійній молитві
    • Екскурс 3: Приношення та епіклеза в Євхаристійній молитві св. Іполита і в подальшій традиції
    • 1.4 Характеристики святкування Євхаристії в донікейську добу
  • 2. Божественна Літургія візантійської традиції: етапи розвитку
  • 3. Містагогії візантійської доби
    • Інтерпретація візантійської Літургії - містагогія
    • IV століття: нові можливості, нові небезпеки
    • Св. Максим Ісповідник: споглядати таїнство спасіння через Літургію
    • Св. Герман Царгородський: Літургія як ікона Христа
    • Микола Андидський: Літургія - ікона всього життя Христового
    • Сакраментальний містицизм Миколи Кавасили
    • Екскурс 4: Таїнство Євхаристії й таїнство Воплочення
    • Царське священство у візантійській Літургії та містагогіях
Частина III: Сучасна Містагогія Божественної Літургії
  • Божественна Літургія - Таїнство нашого спасіння
    • Таїнство спасіння
    • Уведення в Таїнство спасіння
    • Внутрішня священнодій
    • Діяльна участь
    • Освячення
    • Церковна спільнота - Тіло Христове
    • Простір церковної спільноти - храм
    • Літургійна молитва - спільна молитва
    • Ролі в Божественній Літургії
    • Літургія Слова й Літургія Євхаристії - спілкування та сопричастя
    • «Інструкція для користувача»
  • Містагогія Божественної Літургії у світлі Царського священства
    • Приготування священнослужителів: весільна одежа для Бенкету Агнця
    • Проскомидія. Приготування святих Дарів: у чому полягає весільний Бенкет Агнця і якою ціною він приготовлений?
    • Літургія Слова
    • Літургія Євхаристії
    • Епілог: Чи потрібні зміни до Літургії?
Додаток: деякі зауваження стосовно способу розуміння переміни євхаристійного хліба в Тіло Христове
Післяслово
Бібліографія
Views 208
Rating 5.0 / 5
Added 23.02.2025
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

W
webpadre 6 months ago
Це чудове дослідження. Відколи воно вийшло, раджу всім хто цікавиться літургійним богослов'ям, служінням вірян, євхаристійною еклезіологією. Чудово що книга є в клубі!

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