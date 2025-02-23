Петрович - Царське священство
Зібравши своїх учнів на святкування Тайної Вечері, Ісус Христос не лише виконав один із найважливіших обрядів тодішньої релігійної юдейської традиції. Своєю поставою, словами та жестами Він один раз і назавжди встановив час і простір, у якому минуле, сучасне і майбутнє Історії Спасіння сповнюється вічністю божественної присутности. Але Христос зробив на Тайній Вечері щось набагато більше від цього. Він дає можливість людині входити в цей час і простір через участь у Його Тілі та Крові.
Участь людини в започаткованому Христом часопросторі божественної присутности Христова Церква називає Божественною Літургією - спільною справою Бога та людини. У цьому співслужінні Бог являється, щоб освятити людину, сповнити її своєю божественною природою, а людина, у відповідь на божественну дію освячення, намагається у світлі Божого Одкровення осмислити своє обожествления та покликання і ділиться своєю радістю зі світом, віддаючи благодарения Богові у словах прослави, подяки та прошения.
Звершуючи із своїми учнями Тайну Вечерю, а радше Вечерю Втаємничення, Христос заохочує учнів не лише до участи в таїнстві, але й до осмислення того, що у божественному «раз і назавжди» священнодіється Духом Святим. Його слова «Прийміть, їжте, це є Тіло моє, яке за вас ламається на відпущення гріхів» не є якоюсь магічною формулою для перемінення хліба в Тіло, а радше поясненням усієї сповненої Його життям історії спасіння людства. Таку мету переслідують і решта молитовних слів Божественної Літургії. Від приготування у вступних молитвах та чинах проскомидії до подяки за звершену Літургію Церква намагається висловити те, що відбувається з нею тут і тепер - започатковане Ісусом Христом і постійно оновлюване та супроводжуване Святим Духом входження в божественне життя Пресвятої Тройці.
Петрович Михайло - Царське священство - Миряни в Божественній Літургії
Львів: Свічадо, 2024, 352 с.
ISBN 978-966-938-761-5
Петрович Михайло - Царське священство - Миряни в Божественній Літургії - Зміст
Вступне слово
Царське священство як покликання кожного християнина
Частина І. Таїнство Євхаристії у Святому Письмі
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1. Старий Завіт - приготування Євхаристії
- 1.1 Бог укладає Союз зі своїм Народом
- 1.2 Пророцтва про Новий Союз
- 1.3 . Молитва в контексті Союзу
- Благословення
- Спомин
- 1.4 Трапезування перед Господом
- Трапези з людьми, трапези з Господом
- Щоденні й святкові трапезні форми
- 1.5 Очікування месіанського бенкету
- 1.6 «Царське священство» у Старому Завіті
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2. Новий Завіт - повнота Трапези життя
- 2.1 Методологічні принципи
- 2.2 Новозавітний контекст Тайної Вечері
- 2.3 Джерела Нового Завіту про Тайну Вечерю
- 2.4 Аналіз текстів: ключові поняття
- Хліб, вино і чаша
- Тіло і Кров
- 2.5 Аналіз текстів: детальний перегляд
- Екскурс 1: Три значення біблійного поняття «Христове Тіло» і т. зв. «буквальне» розуміння євхаристійного Тіла й Крови
- Екскурс 2: Що означає «Кров союзу»?
- 2.6 Підсумки
- Тайна Вечеря: Становлення Нового Союзу - Царства Божого
- «Царське священство» на Тайній Вечері
- 2.7 Висновки
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3. Тайна Вечеря в апостольську добу
- Нові обставини - нові форми
- Св. Лука: «Пізнати Христа у ламанні хліба»
- Св. Павло: «При Господній Трапезі ми - одне Тіло»
- Свв. Матей і Марко: «Трапеза Тіла і Крови Христових»
- Дідахе: «Духовна пожива й пиття через Ісуса, Отрока Божого»
- Характеристика Євхаристії апостольських часів
Частина II. Таїнство Євхаристії після апостолів і у візантійській традиції
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1: Євхаристія після апостолів: II і III століття
- 1.1 Новий час, нове ім'я
- 1.2 Св. Юстин: спільнота звершує Євхаристію
- 1.3 Св. Іполит: поява «приношення» й «епіклези» в Євхаристійній молитві
- Екскурс 3: Приношення та епіклеза в Євхаристійній молитві св. Іполита і в подальшій традиції
- 1.4 Характеристики святкування Євхаристії в донікейську добу
- 2. Божественна Літургія візантійської традиції: етапи розвитку
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3. Містагогії візантійської доби
- Інтерпретація візантійської Літургії - містагогія
- IV століття: нові можливості, нові небезпеки
- Св. Максим Ісповідник: споглядати таїнство спасіння через Літургію
- Св. Герман Царгородський: Літургія як ікона Христа
- Микола Андидський: Літургія - ікона всього життя Христового
- Сакраментальний містицизм Миколи Кавасили
- Екскурс 4: Таїнство Євхаристії й таїнство Воплочення
- Царське священство у візантійській Літургії та містагогіях
Частина III: Сучасна Містагогія Божественної Літургії
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Божественна Літургія - Таїнство нашого спасіння
- Таїнство спасіння
- Уведення в Таїнство спасіння
- Внутрішня священнодій
- Діяльна участь
- Освячення
- Церковна спільнота - Тіло Христове
- Простір церковної спільноти - храм
- Літургійна молитва - спільна молитва
- Ролі в Божественній Літургії
- Літургія Слова й Літургія Євхаристії - спілкування та сопричастя
- «Інструкція для користувача»
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Містагогія Божественної Літургії у світлі Царського священства
- Приготування священнослужителів: весільна одежа для Бенкету Агнця
- Проскомидія. Приготування святих Дарів: у чому полягає весільний Бенкет Агнця і якою ціною він приготовлений?
- Літургія Слова
- Літургія Євхаристії
- Епілог: Чи потрібні зміни до Літургії?
Додаток: деякі зауваження стосовно способу розуміння переміни євхаристійного хліба в Тіло Христове
Післяслово
Бібліографія
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