Зібравши своїх учнів на святкування Тайної Вечері, Ісус Христос не лише виконав один із найважливіших обрядів тодішньої релігійної юдейської традиції. Своєю поставою, словами та жестами Він один раз і назавжди встановив час і простір, у якому минуле, сучасне і майбутнє Історії Спасіння сповнюється вічністю божественної присутности. Але Христос зробив на Тайній Вечері щось набагато більше від цього. Він дає можливість людині входити в цей час і простір через участь у Його Тілі та Крові.

Участь людини в започаткованому Христом часопросторі божественної присутности Христова Церква називає Божественною Літургією - спільною справою Бога та людини. У цьому співслужінні Бог являється, щоб освятити людину, сповнити її своєю божественною природою, а людина, у відповідь на божественну дію освячення, намагається у світлі Божого Одкровення осмислити своє обожествления та покликання і ділиться своєю радістю зі світом, віддаючи благодарения Богові у словах прослави, подяки та прошения.

Звершуючи із своїми учнями Тайну Вечерю, а радше Вечерю Втаємничення, Христос заохочує учнів не лише до участи в таїнстві, але й до осмислення того, що у божественному «раз і назавжди» священнодіється Духом Святим. Його слова «Прийміть, їжте, це є Тіло моє, яке за вас ламається на відпущення гріхів» не є якоюсь магічною формулою для перемінення хліба в Тіло, а радше поясненням усієї сповненої Його життям історії спасіння людства. Таку мету переслідують і решта молитовних слів Божественної Літургії. Від приготування у вступних молитвах та чинах проскомидії до подяки за звершену Літургію Церква намагається висловити те, що відбувається з нею тут і тепер - започатковане Ісусом Христом і постійно оновлюване та супроводжуване Святим Духом входження в божественне життя Пресвятої Тройці.

Петрович Михайло - Царське священство - Миряни в Божественній Літургії

Львів: Свічадо, 2024, 352 с.

ISBN 978-966-938-761-5

Петрович Михайло - Царське священство - Миряни в Божественній Літургії - Зміст

Вступне слово

Царське священство як покликання кожного християнина

Частина І. Таїнство Євхаристії у Святому Письмі

1. Старий Завіт - приготування Євхаристії 1.1 Бог укладає Союз зі своїм Народом 1.2 Пророцтва про Новий Союз 1.3 . Молитва в контексті Союзу Благословення Спомин 1.4 Трапезування перед Господом Трапези з людьми, трапези з Господом Щоденні й святкові трапезні форми 1.5 Очікування месіанського бенкету 1.6 «Царське священство» у Старому Завіті

2. Новий Завіт - повнота Трапези життя 2.1 Методологічні принципи 2.2 Новозавітний контекст Тайної Вечері 2.3 Джерела Нового Завіту про Тайну Вечерю 2.4 Аналіз текстів: ключові поняття Хліб, вино і чаша Тіло і Кров 2.5 Аналіз текстів: детальний перегляд Екскурс 1: Три значення біблійного поняття «Христове Тіло» і т. зв. «буквальне» розуміння євхаристійного Тіла й Крови Екскурс 2: Що означає «Кров союзу»? 2.6 Підсумки Тайна Вечеря: Становлення Нового Союзу - Царства Божого «Царське священство» на Тайній Вечері 2.7 Висновки

3. Тайна Вечеря в апостольську добу Нові обставини - нові форми Св. Лука: «Пізнати Христа у ламанні хліба» Св. Павло: «При Господній Трапезі ми - одне Тіло» Свв. Матей і Марко: «Трапеза Тіла і Крови Христових» Дідахе: «Духовна пожива й пиття через Ісуса, Отрока Божого» Характеристика Євхаристії апостольських часів



Частина II. Таїнство Євхаристії після апостолів і у візантійській традиції

1: Євхаристія після апостолів: II і III століття 1.1 Новий час, нове ім'я 1.2 Св. Юстин: спільнота звершує Євхаристію 1.3 Св. Іполит: поява «приношення» й «епіклези» в Євхаристійній молитві Екскурс 3: Приношення та епіклеза в Євхаристійній молитві св. Іполита і в подальшій традиції 1.4 Характеристики святкування Євхаристії в донікейську добу

2. Божественна Літургія візантійської традиції: етапи розвитку

3. Містагогії візантійської доби Інтерпретація візантійської Літургії - містагогія IV століття: нові можливості, нові небезпеки Св. Максим Ісповідник: споглядати таїнство спасіння через Літургію Св. Герман Царгородський: Літургія як ікона Христа Микола Андидський: Літургія - ікона всього життя Христового Сакраментальний містицизм Миколи Кавасили Екскурс 4: Таїнство Євхаристії й таїнство Воплочення Царське священство у візантійській Літургії та містагогіях



Частина III: Сучасна Містагогія Божественної Літургії

Божественна Літургія - Таїнство нашого спасіння Таїнство спасіння Уведення в Таїнство спасіння Внутрішня священнодій Діяльна участь Освячення Церковна спільнота - Тіло Христове Простір церковної спільноти - храм Літургійна молитва - спільна молитва Ролі в Божественній Літургії Літургія Слова й Літургія Євхаристії - спілкування та сопричастя «Інструкція для користувача»

Містагогія Божественної Літургії у світлі Царського священства Приготування священнослужителів: весільна одежа для Бенкету Агнця Проскомидія. Приготування святих Дарів: у чому полягає весільний Бенкет Агнця і якою ціною він приготовлений? Літургія Слова Літургія Євхаристії Епілог: Чи потрібні зміни до Літургії?



Додаток: деякі зауваження стосовно способу розуміння переміни євхаристійного хліба в Тіло Христове

Післяслово

Бібліографія