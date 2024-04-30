Кожен із нас, напевно, прагне неба, але ми боїмося моменту, коли це небо уприсутниться тут, на землі. Коли Церква через літургійні тексти проголошує нам, що «Господь вже надходить», то в нас виникає більше побоювань, ніж радости. Євангелист Матей записав слова Ісуса, який порівняв своє друге пришестя до історії Ноя: «Як було за днів Ноя, так буде й за днів Сина Чоловічого. Бо як за днів перед потопом, їли й пили, женилися та віддавались аж до дня, коли Ной увійшов у ковчег, і ніхто не знав нічого, аж поки не прийшов потоп і забрав усіх, – так буде й прихід Сина Чоловічого» (Мт 24, 37-39).

Єврейська традиція говорить, що Ной будував ковчег сто двадцять років. На суходолі, далеко від моря, він будував корабель завдовжки сто метрів протягом сто двадцяти років. Це, звісно, не могли не помітити люди, які жили поруч. Проте ніхто з його сусідів, знайомих і родичів навіть не подумав підійти до нього й запитати: «Для чого тобі цей корабель?» Усі жили як завжди – «їли й пили, женилися та віддавались», і тому потоп застав їх зненацька. Вони не помітили передвісників лиха – заклопотані своїми справами, зовсім не зважали на Ноя, який терпляче трудився над ковчегом.

У Книзі Буття ми читаємо, як Бог каже, що людина житиме найдовше до ста двадцяти років (пор. Бут. 6, 3). Саме стільки тривало спорудження ковчега. Це означає, що майже все своє життя сучасники Ноя бачили знак, який вказував їм на те, що крім їхнього нормального буття існує ще якась інша реальність. Вони бачили чоловіка, який готувався до певної події, і їм не спало на гадку запитати його, що відбувається. Вони бачили знак, але поглинуті своїми щоденними справами, не зупинялися, щоб подумати про нього, не дозволяли собі вирватися зі звичного способу життя. Вони були настільки занурені у свою повсякденність, що навіть такий потужний знак не викликав у них жодних запитань. А він міг перенести їх у зовсім інший вимір.

Бог постійно посилає нам знаки, які повинні виривати нас із того, чим ми живемо щодня, виривати з коловороту: прокидаюся, встаю, снідаю, працюю, лягаю спати. Протягом цілого життя нас супроводжують знаки, які вказують на зовсім інший світ, ніж той, у якому ми функціонуємо. Ковчег переніс Ноя та всіх, хто був із ним, в іншу реальність. Так само завдяки знакам, які дає нам Бог, ми можемо вже тепер торкатися вічности. Якщо ці знаки не викликають у нас жодних запитань, то Господній день застане нас так само зненацька, як потоп застав сучасників Ноя.

Ґжеґож Рись - Чи віра має сенс?

Пер. з польськ. А. Пецюх. – Львів : Свічадо, 2022. – 104 с.

ISBN 978-966-938-512-3

Ґжеґож Рись - Чи віра має сенс? – Зміст

Розмова, яка творить небо всередині нас

Ісус Христос із Голлівуда

Добре бути божевільним

Церква плює йому в обличчя

Прислухайся до свого сорому

А навіщо ви туди пхаєтесь?

І що? Бомбезно!

Я хочу його слухати

Рись Ґ., архиєп. - Сила Слова

Пер. з польськ. Р. Потикевич – Львів : Свічадо, 2022. – 320 с.

ISBN 978-966-938-433-1

Рись Ґ., архиєп. - Сила Слова – Зміст