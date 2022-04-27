Исходя из содержания термина «духовенство», следует, что в Церкви кроме простых верующих мирян есть и группа людей, которая призвана осуществлять важную и особую роль в отношениях между Богом и человеком.

Свое начало институт духовенства берет в Ветхом Завете, когда пророк Моисей и его брат Аарон были избраны Богом для того, чтобы вывести народ израильский в Землю Обетованную из египетского плена. С этого момента они начинают исполнять свои священнические обязанности. После исхода из Египта постепенно служители ветхозаветной Церкви разделились натри группы: первосвященник, священники и левиты, каждая из которых имела свои права и обязанности.

Следующим этапом формирования является новозаветный период: избрание 12 и 70-ти апостолов Иисусом Христом и после Вознесения — избрание апостолами семи диаконов.

Постепенно в связи с усложнением церковно-иерархической структуры, с получением статуса государственной религии изменялся и статус священнослужителей — появлялись новые права, возлагались новые обязанности, предоставлялись определенные привилегии.

Игорь Александрович Пибаев - Правовой статус священников Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви: исторические и современные аспекты : монография

Москва: Проспект, 2021. — 112 с.

ISBN 978-5-392-34547-2

Игорь Александрович Пибаев - Правовой статус священников Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви: исторические и современные аспекты : монография - Содержание

Предисловие

Глава I. СТАНОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРАВОВОГО СТАТУСА КЛИРИКОВ(НА ПРИМЕРЕ СТЕПЕНИ СВЯЩЕНСТВА) В ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЦЕРКВАХ

1.1. Права священников в контексте развития

1.2. Ретроспективный анализ личной неприкосновенности и привилегированной подсудности священников

1.3. Исторический обзор имущественных, судебных привилегий и привилегий чести пресвитеров

Глава II. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПРЕСВИТЕРОВ НА ЗАПАДЕ И ВОСТОКЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

2.1. Обязанности относительно внешнего вида, поведения и занятий клириков

2.2. Служебные обязанности священников и обязанности относительно обращения клириков с лицами другого пола

Глава III. СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА СВЯЩЕННИКОВ В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ И РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВАХ

3.1. Субъективные права как элемент правового статуса клирика

3.2. Каноническое закрепление обязанностей священников

3.3. Привилегии пресвитеров: теоретический и практический аспекты

Заключение

Источники