Пибаев - Правовой статус священников
Исходя из содержания термина «духовенство», следует, что в Церкви кроме простых верующих мирян есть и группа людей, которая призвана осуществлять важную и особую роль в отношениях между Богом и человеком.
Свое начало институт духовенства берет в Ветхом Завете, когда пророк Моисей и его брат Аарон были избраны Богом для того, чтобы вывести народ израильский в Землю Обетованную из египетского плена. С этого момента они начинают исполнять свои священнические обязанности. После исхода из Египта постепенно служители ветхозаветной Церкви разделились натри группы: первосвященник, священники и левиты, каждая из которых имела свои права и обязанности.
Следующим этапом формирования является новозаветный период: избрание 12 и 70-ти апостолов Иисусом Христом и после Вознесения — избрание апостолами семи диаконов.
Постепенно в связи с усложнением церковно-иерархической структуры, с получением статуса государственной религии изменялся и статус священнослужителей — появлялись новые права, возлагались новые обязанности, предоставлялись определенные привилегии.
Игорь Александрович Пибаев - Правовой статус священников Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви: исторические и современные аспекты : монография
Москва: Проспект, 2021. — 112 с.
ISBN 978-5-392-34547-2
Игорь Александрович Пибаев - Правовой статус священников Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви: исторические и современные аспекты : монография - Содержание
Предисловие
Глава I. СТАНОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРАВОВОГО СТАТУСА КЛИРИКОВ(НА ПРИМЕРЕ СТЕПЕНИ СВЯЩЕНСТВА) В ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЦЕРКВАХ
- 1.1. Права священников в контексте развития
- 1.2. Ретроспективный анализ личной неприкосновенности и привилегированной подсудности священников
- 1.3. Исторический обзор имущественных, судебных привилегий и привилегий чести пресвитеров
Глава II. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПРЕСВИТЕРОВ НА ЗАПАДЕ И ВОСТОКЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
- 2.1. Обязанности относительно внешнего вида, поведения и занятий клириков
- 2.2. Служебные обязанности священников и обязанности относительно обращения клириков с лицами другого пола
Глава III. СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА СВЯЩЕННИКОВ В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ И РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВАХ
- 3.1. Субъективные права как элемент правового статуса клирика
- 3.2. Каноническое закрепление обязанностей священников
- 3.3. Привилегии пресвитеров: теоретический и практический аспекты
Заключение
Источники
- Приложение № 1
- Таблица №1
- Таблица №2
- Таблица №3
- Приложение № 2. Канонические правила о правах, обязанностях и привилегиях пресвитеров Православной Церкви
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