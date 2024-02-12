Пиготт Стюарт - Друиды - Поэты, ученые, прорицатели

Решивший посетить древний памятник Стоунхендж на Солсберийской равнине Южной Англии в день летнего солнцестояния может застать там поразительное зрелище. Если он окажется там 21 июня на восходе солнца или в полдень того же дня, то увидит группу угрюмых мужчин и женщин в белых одеяниях, которые совершают некие церемонии и ходят длинной процессией среди камней Стоунхенджа. Если он спросит, кто они, то услышит ответ: «Друиды». Но если любознательный зритель не остановится на этом и захочет далее углубить свое понимание, и задастся вопросом: «Кто же они были, эти древние люди?» и «Какое значение имеет древнее место?», простого ответа он не получит. Потому что для точного ответа потребуется привлечь археологию и древнюю историю, литературные источники на греческом, латинском и кельтском языках, сделать обзор истории идей, изучить литературную и художественную моду нескольких прошлых столетий и современные культурные течения. Голову его затуманят невероятные и часто нелепые измышления и рассуждения. Данная книга попытается дать разумное и трезвое рассмотрение этого предмета, которому давно уготовано уютное местечко среди утех неразумия.

Возможно, следует задуматься над тем, откуда взялась такая неуверенность в, казалось бы, давно изученном предмете. В сознании современного англичанина друиды прочно включены в его историческое наследие вместе с Великой хартией и «круглоголовыми» Кромвеля. Фоном им служат туманные виды Хэмптон-Корта, Стоунхенджа и Чатсворта. Более искушенные могут вспомнить то, что писал о них Юлий Цезарь. Менее критически мыслящие, вероятно, примут теорию о непрерывной цепи существования этого жречества с древнейших времен до наших дней. Как все прошлое, они интересуют большинство современников лишь постольку-поскольку. Их принимают бездумно, как часть истории.

На самом деле друиды представляют особый интерес, как явление, потому что наше сегодняшнее знание о них есть конечный продукт длинной повести, в которой на редкость занимательно и ярко запечатлелись из века в век постоянно повторяющиеся взгляды, чувства, образы и убеждения, связанные с некоторыми вечными проблемами. Проблемы эти занимали многих мыслителей: от Гесиода, жившего в VIII веке до н. э., до современных писателей-фантастов по обе стороны Атлантики. Кроме археологических исследований раннего железного века в Европе, а также изучения природы языческих верований кельтов, мы рассмотрим в этой книге и золотой век, и мифы о благородном дикаре и первородном грехе, естественную, природную мудрость и действия далекого Высшего Разума.

Пиготт Стюарт - Друиды - Поэты, ученые, прорицатели

Пер. с англ. Е.Ф. Левиной

М.: ЗАО Центрполиграф, 2021, 224 с.

Серия "Загадки древних народов"

ISBN 978-5-9524-5496-5

Пиготт Стюарт - Друиды - Поэты, ученые, прорицатели - Содержание

Глава 1. ИСТОЧНИКИ И ПРОБЛЕМЫ

Введение

Проблемы

Источники: археологические свидетельства

Иконографические и эпиграфические свидетельства

Свидетельства письменных источников

Классические тексты

Древнеирландские тексты

Глава 2. КЕЛЬТСКИЙ МИР ДРУИДОВ

Источники

Технология

Сельское хозяйство и экономика

Общественное устройство

Язык и грамотность

Археология кельтской религии

Святилища и храмы

Священные ограды

Ритуальные шахты

Вотивные предметы

Котлы

Скульптурные изображения

Погребальные обряды

Выводы: мир друидов и его истоки

Глава 3. ДРУИДЫ В КЛАССИЧЕСКИХ И НАРОДНЫХ ТЕКСТАХ

Греческие и латинские тексты

Примитивизм

Гиперборейцы

Благородные дикари

Посидониева традиция

Александрийская традиция

Кельтские фольклорные источники

Название «друид»

Распространение друидизма

Общественное устройство

Организация, ученики и обучение

Функции и деятельность

Природа знаний друидов: сверхъестественное

Вера в бессмертие

Практические знания

Магическая и гномическая мудрость

Конец друидов в Галлии и Британии

Глава 4. РОМАНТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ

Друидов открывают заново

Друиды, древние бритты и краснокожие индейцы

Друиды и Стоунхендж

От Уильяма Стьюкли до островитян южных морей

Горседд бардов Британии

Друиды и мистики

Упадок друидов

ЭПИЛОГ

Друиды как факт и как символ

Друидов открывают

Друидов наблюдают

Друидов воображают

Подписи к фотографиям