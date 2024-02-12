Пиготт Стюарт - Друиды - Поэты, ученые, прорицатели

Пиготт - Друиды
Решивший посетить древний памятник Стоунхендж на Солсберийской равнине Южной Англии в день летнего солнцестояния может застать там поразительное зрелище. Если он окажется там 21 июня на восходе солнца или в полдень того же дня, то увидит группу угрюмых мужчин и женщин в белых одеяниях, которые совершают некие церемонии и ходят длинной процессией среди камней Стоунхенджа. Если он спросит, кто они, то услышит ответ: «Друиды». Но если любознательный зритель не остановится на этом и захочет далее углубить свое понимание, и задастся вопросом: «Кто же они были, эти древние люди?» и «Какое значение имеет древнее место?», простого ответа он не получит. Потому что для точного ответа потребуется привлечь археологию и древнюю историю, литературные источники на греческом, латинском и кельтском языках, сделать обзор истории идей, изучить литературную и художественную моду нескольких прошлых столетий и современные культурные течения. Голову его затуманят невероятные и часто нелепые измышления и рассуждения. Данная книга попытается дать разумное и трезвое рассмотрение этого предмета, которому давно уготовано уютное местечко среди утех неразумия.
Возможно, следует задуматься над тем, откуда взялась такая неуверенность в, казалось бы, давно изученном предмете. В сознании современного англичанина друиды прочно включены в его историческое наследие вместе с Великой хартией и «круглоголовыми» Кромвеля. Фоном им служат туманные виды Хэмптон-Корта, Стоунхенджа и Чатсворта. Более искушенные могут вспомнить то, что писал о них Юлий Цезарь. Менее критически мыслящие, вероятно, примут теорию о непрерывной цепи существования этого жречества с древнейших времен до наших дней. Как все прошлое, они интересуют большинство современников лишь постольку-поскольку. Их принимают бездумно, как часть истории.
На самом деле друиды представляют особый интерес, как явление, потому что наше сегодняшнее знание о них есть конечный продукт длинной повести, в которой на редкость занимательно и ярко запечатлелись из века в век постоянно повторяющиеся взгляды, чувства, образы и убеждения, связанные с некоторыми вечными проблемами. Проблемы эти занимали многих мыслителей: от Гесиода, жившего в VIII веке до н. э., до современных писателей-фантастов по обе стороны Атлантики. Кроме археологических исследований раннего железного века в Европе, а также изучения природы языческих верований кельтов, мы рассмотрим в этой книге и золотой век, и мифы о благородном дикаре и первородном грехе, естественную, природную мудрость и действия далекого Высшего Разума.
Пиготт Стюарт - Друиды - Поэты, ученые, прорицатели
Пер. с англ. Е.Ф. Левиной
М.: ЗАО Центрполиграф, 2021, 224 с.
Серия "Загадки древних народов"
ISBN 978-5-9524-5496-5
Пиготт Стюарт - Друиды - Поэты, ученые, прорицатели - Содержание
Глава 1. ИСТОЧНИКИ И ПРОБЛЕМЫ
- Введение
- Проблемы
- Источники: археологические свидетельства
- Иконографические и эпиграфические свидетельства
- Свидетельства письменных источников
- Классические тексты
- Древнеирландские тексты
Глава 2. КЕЛЬТСКИЙ МИР ДРУИДОВ
- Источники
- Технология
- Сельское хозяйство и экономика
- Общественное устройство
- Язык и грамотность
- Археология кельтской религии
- Святилища и храмы
- Священные ограды
- Ритуальные шахты
- Вотивные предметы
- Котлы
- Скульптурные изображения
- Погребальные обряды
- Выводы: мир друидов и его истоки
Глава 3. ДРУИДЫ В КЛАССИЧЕСКИХ И НАРОДНЫХ ТЕКСТАХ
- Греческие и латинские тексты
- Примитивизм
- Гиперборейцы
- Благородные дикари
- Посидониева традиция
- Александрийская традиция
- Кельтские фольклорные источники
- Название «друид»
- Распространение друидизма
- Общественное устройство
- Организация, ученики и обучение
- Функции и деятельность
- Природа знаний друидов: сверхъестественное
- Вера в бессмертие
- Практические знания
- Магическая и гномическая мудрость
- Конец друидов в Галлии и Британии
Глава 4. РОМАНТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ
- Друидов открывают заново
- Друиды, древние бритты и краснокожие индейцы
- Друиды и Стоунхендж
- От Уильяма Стьюкли до островитян южных морей
- Горседд бардов Британии
- Друиды и мистики
- Упадок друидов
ЭПИЛОГ
- Друиды как факт и как символ
- Друидов открывают
- Друидов наблюдают
- Друидов воображают
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