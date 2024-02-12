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Пиготт - Друиды

Пиготт Стюарт - Друиды - Поэты, ученые, прорицатели
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Religious Studies Atheism
Решивший посетить древний памятник Стоунхендж на Солсберийской равнине Южной Англии в день летнего солнцестояния может застать там поразительное зрелище. Если он окажется там 21 июня на восходе солнца или в полдень того же дня, то увидит группу угрюмых мужчин и женщин в белых одеяниях, которые совершают некие церемонии и ходят длинной процессией среди камней Стоунхенджа. Если он спросит, кто они, то услышит ответ: «Друиды». Но если любознательный зритель не остановится на этом и захочет далее углубить свое понимание, и задастся вопросом: «Кто же они были, эти древние люди?» и «Какое значение имеет древнее место?», простого ответа он не получит. Потому что для точного ответа потребуется привлечь археологию и древнюю историю, литературные источники на греческом, латинском и кельтском языках, сделать обзор истории идей, изучить литературную и художественную моду нескольких прошлых столетий и современные культурные течения. Голову его затуманят невероятные и часто нелепые измышления и рассуждения. Данная книга попытается дать разумное и трезвое рассмотрение этого предмета, которому давно уготовано уютное местечко среди утех неразумия.
Возможно, следует задуматься над тем, откуда взялась такая неуверенность в, казалось бы, давно изученном предмете. В сознании современного англичанина друиды прочно включены в его историческое наследие вместе с Великой хартией и «круглоголовыми» Кромвеля. Фоном им служат туманные виды Хэмптон-Корта, Стоунхенджа и Чатсворта. Более искушенные могут вспомнить то, что писал о них Юлий Цезарь. Менее критически мыслящие, вероятно, примут теорию о непрерывной цепи существования этого жречества с древнейших времен до наших дней. Как все прошлое, они интересуют большинство современников лишь постольку-поскольку. Их принимают бездумно, как часть истории.
На самом деле друиды представляют особый интерес, как явление, потому что наше сегодняшнее знание о них есть конечный продукт длинной повести, в которой на редкость занимательно и ярко запечатлелись из века в век постоянно повторяющиеся взгляды, чувства, образы и убеждения, связанные с некоторыми вечными проблемами. Проблемы эти занимали многих мыслителей: от Гесиода, жившего в VIII веке до н. э., до современных писателей-фантастов по обе стороны Атлантики. Кроме археологических исследований раннего железного века в Европе, а также изучения природы языческих верований кельтов, мы рассмотрим в этой книге и золотой век, и мифы о благородном дикаре и первородном грехе, естественную, природную мудрость и действия далекого Высшего Разума.

Пиготт Стюарт - Друиды - Поэты, ученые, прорицатели

Пер. с англ. Е.Ф. Левиной
М.: ЗАО Центрполиграф, 2021, 224 с.
Серия "Загадки древних народов"
ISBN 978-5-9524-5496-5

Пиготт Стюарт - Друиды - Поэты, ученые, прорицатели - Содержание

Глава 1. ИСТОЧНИКИ И ПРОБЛЕМЫ
  • Введение
  • Проблемы
  • Источники: археологические свидетельства
  • Иконографические и эпиграфические свидетельства
  • Свидетельства письменных источников
  • Классические тексты
  • Древнеирландские тексты
Глава 2. КЕЛЬТСКИЙ МИР ДРУИДОВ
  • Источники
  • Технология
  • Сельское хозяйство и экономика
  • Общественное устройство
  • Язык и грамотность
  • Археология кельтской религии
  • Святилища и храмы
  • Священные ограды
  • Ритуальные шахты
  • Вотивные предметы
  • Котлы
  • Скульптурные изображения
  • Погребальные обряды
  • Выводы: мир друидов и его истоки
Глава 3. ДРУИДЫ В КЛАССИЧЕСКИХ И НАРОДНЫХ ТЕКСТАХ
  • Греческие и латинские тексты
  • Примитивизм
  • Гиперборейцы
  • Благородные дикари
  • Посидониева традиция
  • Александрийская традиция
  • Кельтские фольклорные источники
  • Название «друид»
  • Распространение друидизма
  • Общественное устройство
  • Организация, ученики и обучение
  • Функции и деятельность
  • Природа знаний друидов: сверхъестественное
  • Вера в бессмертие
  • Практические знания
  • Магическая и гномическая мудрость
  • Конец друидов в Галлии и Британии
Глава 4. РОМАНТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ
  • Друидов открывают заново
  • Друиды, древние бритты и краснокожие индейцы
  • Друиды и Стоунхендж
  • От Уильяма Стьюкли до островитян южных морей
  • Горседд бардов Британии
  • Друиды и мистики
  • Упадок друидов
ЭПИЛОГ
  • Друиды как факт и как символ
  • Друидов открывают
  • Друидов наблюдают
  • Друидов воображают
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Views 244
Rating 5.0 / 5
Added 12.02.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (3)

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