Пикирилли – Кальвинизм, арминианство и богословие спасения

В последние годы возобновились споры по вопросам, в которых расходятся кальвинизм и арминианст- во, из-за чего многие богословы снова стали задумываться, какое из этих учений ближе к истине.

Бояться надо не споров, а того, что мы наблюдаем, — возникновения некоего неоарминианства, движущегося странными путями, отрицая, например, вездесущность Бога, утверждая, что Бог спасает всех, кто мог бы стать верующим, если бы имел такую возможность.

Проблема «арминианства» заключается в том, что это слово может иметь несколько значений. Моя задача — объяснить в этой книге, что я называю «арминианством Реформации», то есть во что верил сам Арминий и первые его сторонники. Арминианство в этом понимании — замечательно сильная и достойная защиты точка зрения — слишком часто ускользает не только от врагов, но и друзей.

Некоторые из читателей удивятся, узнав, что оно утверждает:

■ полную греховность;

■ господство Бога над всем сущим ради несомненного исполнения Его воли;

■ абсолютное предведение Бога и Его уверенность во всех грядущих событиях, включая свободный моральный выбор людей;

■ взгляд на искупление как расплату за грехи;

■ спасение благодатью через веру, а не через дела (от начала и до конца);

■ необратимость отступничества.

Вероятно, они удивятся, когда узнают, что эти черты были свойственны арминианству самого Арминия. Как заметил Алан Π. Ф. Селл: «В важных вопросах Арминий не был арминианином».

Я не имею в виду, что арминианство такого рода умерло вместе с Арминием: в разное время и в разных местах возникали его приверженцы. Например, Томас Грэнтэм, выдающийся богослов среди ранних общих баптистов Англии, придерживался примерно той же сотериологии, что и Арминий (что вы и обнаружите в этой книге), в особенности в своем труде Древнехристианская религия (Thomas Grantham, Christianismus Primitivus, or the Ancient Christian Religion), опубликованном в Лондоне в 1678 г. Как еще один пример я могу упомянуть Весли: по сути, он перенял многое из взглядов Арминия. Печально, что евангельское богословие Весли так часто забывают люди, которые пользуются его именем, но считают привлекательным менее реформистское арминианство. Однако задачи данного труда не требуют от меня поиска дальнейших примеров.

Роберт Е. Пикирилли – Кальвинизм, арминианство и богословие спасения

Пер. с англ. - Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2002. – 291 с.

ISBN 5-7454-0567-8

Роберт Е. Пикирилли – Кальвинизм, арминианство и богословие спасения – Содержание

Предисловие

Часть первая. Историческая обстановка

1. Арминий и бунт против кальвинизма

Часть вторая. Замысел спасения

2. Классическое кальвинистское учение о предопределении

3. Классическое арминианское учение предопределения

4. Предопределение в Новом Завете

Часть третья. Обеспечение спасения

5. Аргументы кальвинистов в пользу ограниченного искупления

6. Доказательства арминиан в пользу всеобщего искупления

7. Свидетельство Нового Завета в пользу всеобщего искупления

Часть четвертая. Применение спасения

8. Кальвинизм и совершение спасения

9. Применение спасения согласно арминианской точке зрения

10. Новый Завет и спасение верой

Часть пятая. Неотступность в спасении

11. Доводы кальвинистов в пользу неизбежной неотступности

12. Арминианство и обусловленная неотступность

13. Послание к евреям, Второе послание Петра и возможность отступничества

Послесловие

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