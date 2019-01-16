Письма патриарха Алексия I в Совет по делам РПЦ - В 2-х томах
Публикация писем патриарха Московского Алексия I в Совет по делам РПЦ, приложений к ним в сочетании с обстоятельными статьями-комментариями раскрывает механизм взаимодействия двух структур - Совета и Московской патриархии - через личные контакты патриарха Московского Алексия I и председателя Совета по делам РПЦ Г.Г. Карпова, а также показывает функционирование Совета как посредника между РПЦ и советским правительством.
Для решения всех вопросов патриарх обращался в Совет по делам РПЦ. Проблемы, содержащиеся в «личных» письмах Алексия I, часто решались на уровне Совета. В основном это касалось редактирования писем-ответов патриарха зарубежному духовенству. Официальные же письма патриарха требовали рассмотрения на правительственном уровне. Получив официальное письмо от патриарха, Совет докладывал в Совет министров СССР и ЦК ВКП(б) о ходатайстве Алексия I. Эти документы представляют собой обстоятельные докладные записки, к которым, как правило, прилагались копии писем патриарха Алексия I, проекты распоряжений Совета министров, и, по мере необходимости, переписка Совета с другими ведомствами. В свою очередь, Совет по делам РПЦ, получив указание «инстанции», сообщал о правительственном решении патриарху.
Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров — Совете министров СССР. 1945-1970 гг. - Том 1: Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров — Совете министров СССР. 1945— 1953 гг.
Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009 г. — 847 с.
ISBN 978-5-8243-1259-1
Том 1: Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров — Совете министров СССР. 1945 - 1953 гг. - Содержание
Предисловие
Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной церкви как источник по истории взаимоотношений Советского государства и Церкви. 1945-1953 гг.
Археографическое предисловие
1945 год
Письма № 1 - № 66
1946 год
Письма № 67 - № 179
1947 год
Письма № 180 - № 286
1948 год
Письма № 287 - № 375
1949 год
Письма № 376 - № 448
1950 год
Письма № 449 - № 506
1951 год
Письма № 507 - № 546
1952 год
Письма № 547 - № 583
1953 год
Письма № 584 - № 618
Именной комментарий
Именной указатель
Географический указатель
Список сокращений
Том 1: Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров — Совете министров СССР. 1945 - 1953 гг. - Предисловие
Сборник писем патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной церкви охватывает 1945-1953 гг., что соответствует одному из переломных периодов во взаимоотношениях Советского государства и Церкви - сталинскому периоду патриаршества Алексия I.
Кардинальный поворот, наметившийся в государственной церковной политике с 1943 г., привел к послаблению в ключевых для РПЦ вопросах. Впервые после десятилетий жесточайших гонений, массовых репрессий духовенства и уничтожения религиозно-управленческих структур начался процесс нормализации государственно-церковных отношений. Возрождение церковной жизни в стране в этот период стало главной целью служения выдающегося предстоятеля Русской православной церкви патриарха Алексия I (Симанского). Задачи по осуществлению связей между правительством СССР и патриархом «по вопросам, требующим разрешения правительства», были возложены на созданный постановлением СНК СССР от 14 сентября 1943 г. Совет по делам Русской православной церкви во главе с его председателем Г.Г. Карповым.
Однако «перемирие» оказалось недолгим, и уже с конца 1940-х гг. РПЦ все ощутимей чувствовала на себе давление государства. Смерть Сталина и приход к власти новых руководителей страны внесли кардинальные изменения в религиозную политику, последовали новые наступления на Церковь. Но, несмотря на короткий временной отрезок, период стабильности имел серьезные последствия для РПЦ. Церковь смогла укрепить материальное и организационное положение, возродить многие прежние институты, значительно восстановить свои позиции как традиционно ведущей конфессии в стране и завоевать авторитет на международной арене.
По сравнению с предыдущими десятилетиями гонений Православная церковь оказалась в условиях «явной религиозной терпимости». Она смогла собрать и провести Поместный собор для избрания нового патриарха, ей была
предоставлена свобода богослужения. Для осуществления хозяйственной деятельности Московской патриархии, епархиальным управлениям и приходским общинам предоставлено право юридического лица. Отменены или существенно снижены отдельные налоги на сельское духовенство, доходы монастырей, предприятия при епархиальных управлениях. Хотя и с большим трудом, но все же РПЦ начала открывать новые храмы, возвращать монастыри и некоторые святыни, возобновлять издательскую деятельность. С возрождением духовных учебных заведений появилась возможность решать один из наиболее острых для РПЦ вопросов - о кадрах духовенства. Первые годы патриаршества Алексия I стали периодом преодоления внутренних и внешних расколов в РПЦ. В это время началось упорядочение внутрицерковной жизни на ранее оккупированных и вновь присоединенных к СССР в 19391940 гг. территориях. Впервые Церковь получила возможность устанавливать и развивать международные и межконфессиональные контакты, укреплять межправославные связи.
Однако легализация религиозной деятельности в условиях атеистического, тоталитарного государства давалась ценой огромных личных усилий и тяжелейших компромиссов иерархов РПЦ и прежде всего патриарха Алексия I. Трагизм ситуации усугублялся непоследовательностью государственной церковной политики. Периоды стабильности сменялись нападками, противодействием партийно-государственной номенклатуры, местных органов власти, враждебно воспринимавших послабления в государственно-церковных отношениях. Даже в короткие моменты благополучия Церковь испытывала давление со стороны богоборческого государства, находилась в полной зависимости от власти, реализовывающей идеологию тотального контроля в духовной жизни общества и жесточайшего подавления инакомыслия. Надежды Церкви не оправдались, большинство данных ей обещаний так и не были выполнены. Сталину важна была видимость благополучия в религиозном вопросе, а не реальное отделение Церкви от государства.
Том 2 : Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров — Совете министров СССР. 1954–1970 гг.
2010. — 671 с.
ISBN 978-5-8243-1389-5
ISBN 978-5-8243-1389-5
Том 2 : Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров — Совете министров СССР. 1954–1970 гг. - Содержание
Предисловие
Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной церкви как источник по истории взаимоотношений Советского государства и Церкви. 1954—1970 гг
Археографическое предисловие
1954 год
Письма № 1 - № 49
1955 год
Письма № 50 - № 86
1956 год
Письма № 87 - №104
1957 год
Письма № 105 - № 126
1958 год
Письма № 127 - № 147
1959 год
Письма № 148 - № 190
1960 год
Письма № 191 - № 199
1961 год
Письма № 200 - № 227
1962 год
Письма № 228 - № 278
1963 год
Письма № 279 - № 307
1964 год
Письма № 308 - № 380
1965 год
Письма № 381 - № 410
1966 год
Письма № 411 - № 414
1967 год
Письма № 415 – 419
1968 год
Письма № 420
1969 год
Письма № 421 - № 424
1970 год
Письма № 425 - № 427
Именной комментарий
Именной указатель
Географический указатель
Список сокращений
Том 2: Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров — Совете министров СССР. 1954-1970 гг. - Предисловие
Данный сборник продолжает начатую в I томе публикацию писем патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной церкви. Опубликованные в нем документы за 1954—1970 гг. помогают осмыслить чрезвычайно противоречивый и сложный во взаимоотношениях Советского государства с Церковью период — между смертью И.В. Сталина и кончиной самого патриарха.
Послевоенная нормализация отношений власти с РПЦ способствовала оживлению религиозной жизни и в целом благополучному положению Церкви, повышению ее авторитета в стране и на международной арене. Смерть И.В. Сталина, изменения в руководстве страной и видимая либерализация жизни общества породили надежды на дальнейшее расширение деятельности РПЦ. Однако «церковная политика» в эти годы носила изменчивый характер и демонстрировала разные подходы в руководстве страны по отношению к религии и Церкви. Борьба различных группировок в партийно-государственном аппарате после смерти И.В. Сталина вылилась в откровенную схватку за власть. По мере усиления той или иной позиции группы, а также общего дрейфа линии партии менялась и политика в религиозном вопросе. На ее характер накладывала отпечаток и личность конкретного лидера государства. После периода спокойствия РПЦ то оказывалась в жестких тисках власти, то вновь переживала период относительного спокойствия. Вместе с тем, несмотря на корректировки курса, а в отдельные периоды и его полной ревизии, на протяжении всех лет патриаршества Алексия I модель государственно-церковных отношений определялась тоталитарным характером власти, партийно-государственным диктатом во всех сферах жизни общества.
Началом пересмотра якобы «примиренческой» церковной политики государства, возвращения к довоенному «наступлению на религиозные пережитки» явилось подготовленное по указанию Н.С. Хрущева постановление ЦК КПСС «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения» (от 7 июля 1954 г.). Оно стало сигналом к развязыванию масштабной пропагандистской атеистической кампании, вылившейся в борьбу против духовенства, закрытие храмов, ликвидацию святых мест. Новая волна наступления на Церковь вызвала острую реакцию не только у Московского патриархата, но и части аппарата Совета по делам РПЦ, имела негативный международный резонанс.
В результате власть была вынуждена отступить и начать исправлять «ошибки в проведении научно-атеистической пропаганды». Сказывалась общая атмосфера «оттепели», а также желание новых лидеров страны продемонстрировать зарубежным партнерам полную свободу слова в СССР. Принятие ЦК КПСС и опубликованного 11 ноября 1965 г. в газете «Правда» соответствующего постановления привело к краткому промежутку стабилизации в отношениях государства и РПЦ (1955—1957 гг.). Состоявшиеся встречи патриарха Алексия с главами правительства Г.М. Маленковым (1954 г.) и Н.А. Булганиным (1955 г., 1956 г.) хотя и носили формальный характер и не решали принципиальных вопросов, но в целом благоприятно отразились на государственно-церковных отношениях.
После ХХ съезда КПСС в условиях развернувшейся борьбы с культом личности Сталина обострилось противостояние в высших эшелонах власти. В борьбе за власть Н.С. Хрущев использовал идею так называемой десталинизации и пересмотра политики своих предшественников. А также тезис об усилении роли партии в общественной жизни страны, неизбежно приводивший в тех условиях к укреплению роли партийного аппарата, к преследованию несогласных. Церковная политика перемещалась из собственно государственной политики в сферу партийного влияния, облекалась в лозунги атеистического воспитания. Это наряду с верой Н.С. Хрущева в скорое построение коммунизма, в котором религии не будет места, стало факторами, повлиявшими на изменение «церковной политики».
Укрепление у власти Н.С. Хрущева в 1958 г. привело к ревизии взаимоотношений государства и Церкви, ужесточению условий существования религиозных общин и очередному наступлению на Церковь (1960—1964 гг.). Введение нового порядка налогообложения на доходы предприятий епархиальных управлений и монастырей подрывало материальную базу Русской православной церкви. Пропагандистское наступление на религию сопровождалось административными мерами, направленными против духовенства. Вопиющим фактом антицерковной политики того времени стало закрытие монастырей. Вновь, как и в 20-е годы, с храмов снимались колокола, разбирались и уничтожались иконостасы.
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