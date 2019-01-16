Публикация писем патриарха Московского Алексия I в Совет по делам РПЦ, приложений к ним в сочетании с обстоятельными статьями-комментариями раскрывает механизм взаимодействия двух структур - Совета и Московской патриархии - через личные контакты патриарха Московского Алексия I и председателя Совета по делам РПЦ Г.Г. Карпова, а также показывает функционирование Совета как посредника между РПЦ и советским правительством.

Для решения всех вопросов патриарх обращался в Совет по делам РПЦ. Проблемы, содержащиеся в «личных» письмах Алексия I, часто решались на уровне Совета. В основном это касалось редактирования писем-ответов патриарха зарубежному духовенству. Официальные же письма патриарха требовали рассмотрения на правительственном уровне. Получив официальное письмо от патриарха, Совет докладывал в Совет министров СССР и ЦК ВКП(б) о ходатайстве Алексия I. Эти документы представляют собой обстоятельные докладные записки, к которым, как правило, прилагались копии писем патриарха Алексия I, проекты распоряжений Совета министров, и, по мере необходимости, переписка Совета с другими ведомствами. В свою очередь, Совет по делам РПЦ, получив указание «инстанции», сообщал о правительственном решении патриарху.

Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров — Совете министров СССР. 1945-1970 гг. - Том 1: Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров — Совете министров СССР. 1945— 1953 гг.

Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009 г. — 847 с.

ISBN 978-5-8243-1259-1

Том 1: Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров — Совете министров СССР. 1945 - 1953 гг. - Содержание

Предисловие

Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной церкви как источник по истории взаимоотношений Советского государства и Церкви. 1945-1953 гг.

Археографическое предисловие

1945 год

Письма № 1 - № 66

1946 год

Письма № 67 - № 179

1947 год

Письма № 180 - № 286

1948 год

Письма № 287 - № 375

1949 год

Письма № 376 - № 448

1950 год

Письма № 449 - № 506

1951 год

Письма № 507 - № 546

1952 год

Письма № 547 - № 583

1953 год

Письма № 584 - № 618

Именной комментарий

Именной указатель

Географический указатель

Список сокращений

Том 1: Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров — Совете министров СССР. 1945 - 1953 гг. - Предисловие

Сборник писем патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной церкви охватывает 1945-1953 гг., что соответствует одному из переломных периодов во взаимоотношениях Советского государства и Церкви - сталинскому периоду патриаршества Алексия I.

Кардинальный поворот, наметившийся в государственной церковной политике с 1943 г., привел к послаблению в ключевых для РПЦ вопросах. Впервые после десятилетий жесточайших гонений, массовых репрессий духовенства и уничтожения религиозно-управленческих структур начался процесс нормализации государственно-церковных отношений. Возрождение церковной жизни в стране в этот период стало главной целью служения выдающегося предстоятеля Русской православной церкви патриарха Алексия I (Симанского). Задачи по осуществлению связей между правительством СССР и патриархом «по вопросам, требующим разрешения правительства», были возложены на созданный постановлением СНК СССР от 14 сентября 1943 г. Совет по делам Русской православной церкви во главе с его председателем Г.Г. Карповым.

Однако «перемирие» оказалось недолгим, и уже с конца 1940-х гг. РПЦ все ощутимей чувствовала на себе давление государства. Смерть Сталина и приход к власти новых руководителей страны внесли кардинальные изменения в религиозную политику, последовали новые наступления на Церковь. Но, несмотря на короткий временной отрезок, период стабильности имел серьезные последствия для РПЦ. Церковь смогла укрепить материальное и организационное положение, возродить многие прежние институты, значительно восстановить свои позиции как традиционно ведущей конфессии в стране и завоевать авторитет на международной арене.

По сравнению с предыдущими десятилетиями гонений Православная церковь оказалась в условиях «явной религиозной терпимости». Она смогла собрать и провести Поместный собор для избрания нового патриарха, ей была

предоставлена свобода богослужения. Для осуществления хозяйственной деятельности Московской патриархии, епархиальным управлениям и приходским общинам предоставлено право юридического лица. Отменены или существенно снижены отдельные налоги на сельское духовенство, доходы монастырей, предприятия при епархиальных управлениях. Хотя и с большим трудом, но все же РПЦ начала открывать новые храмы, возвращать монастыри и некоторые святыни, возобновлять издательскую деятельность. С возрождением духовных учебных заведений появилась возможность решать один из наиболее острых для РПЦ вопросов - о кадрах духовенства. Первые годы патриаршества Алексия I стали периодом преодоления внутренних и внешних расколов в РПЦ. В это время началось упорядочение внутрицерковной жизни на ранее оккупированных и вновь присоединенных к СССР в 19391940 гг. территориях. Впервые Церковь получила возможность устанавливать и развивать международные и межконфессиональные контакты, укреплять межправославные связи.

Однако легализация религиозной деятельности в условиях атеистического, тоталитарного государства давалась ценой огромных личных усилий и тяжелейших компромиссов иерархов РПЦ и прежде всего патриарха Алексия I. Трагизм ситуации усугублялся непоследовательностью государственной церковной политики. Периоды стабильности сменялись нападками, противодействием партийно-государственной номенклатуры, местных органов власти, враждебно воспринимавших послабления в государственно-церковных отношениях. Даже в короткие моменты благополучия Церковь испытывала давление со стороны богоборческого государства, находилась в полной зависимости от власти, реализовывающей идеологию тотального контроля в духовной жизни общества и жесточайшего подавления инакомыслия. Надежды Церкви не оправдались, большинство данных ей обещаний так и не были выполнены. Сталину важна была видимость благополучия в религиозном вопросе, а не реальное отделение Церкви от государства.