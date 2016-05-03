13.07.2007 В России будет издано 50-томное собрание религиозных и философских книг иудаизма на русском языке "Библиотека еврейских текстов", сообщил РИА Новости руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин, возглавляющий издательство "Лехаим".



По его словам, это самый масштабный проект по выпуску на академическом уровне переводов фундаментальных книг иудаизма. Подавляющее большинство из них на русском языке никогда не печаталось. К работе привлечены ведущие ученые, богословы из различных стран мира.



"Проект имеет две главные цели. Во-первых, эти книги предназначены для русскоговорящих евреев во всем мире. Во-вторых, каждый интересующийся человек сможет ознакомиться с основополагающими трудами еврейской традиции, представления о которой сегодня складывается зачастую из домыслов безграмотных людей", - сказал Горин.



В рамках проекта будут публиковаться три группы текстов: первоисточники с комментариями, литургические тексты и законы иудаизма.



Предполагается, что реализация проекта займет около пяти лет.



Первая книга серии, которая вышла в пятницу в Москве, называется "Плачи Девятого Ава. Храм, который мы потеряли". "Девятое Ава" - это девятый день одиннадцатого месяца еврейского календаря (в этом году приходится на 24 июля) - традиционный день траура и поста в память о разрушении Первого и Второго храма в Иерусалиме. Первый был разрушен в 586 году до нашей эры вавилонским царем Навуходоносором, Второй - в 70 году римлянами.

Самый траурный день в еврейской истории - Девятое Ава. С этой датой в разные годы связаны были многие трагические события. В первую очередь - разрушение Первого и Второго Храмов. Разрушение Храма для нашего народа означало лишение своего государства, угнетение, многочисленные жертвы. Каждый раз после разрушения Храма евреев ожидало изгнание. И что хуже всего - с разрушением Храма мы утратили место, где Б-г проявлял Себя наиболее открыто. Читая кинот и Свиток "Эйха", где описывается трагедия и скорбь нашего народа в результате разрушения Храма, мы не можем удержаться от вопроса: что должны были сделать наши предки, чтобы навлечь на себя такую страшную беду? Мы знаем, что Б-г наш отец и Он любит нас. Как говорит Баал-Шем-Тов, "любовь Б-га к детям Его можно уподобить разве что любви престарелых родителей к первенцу, дарованному им на склоне дней". Когда Б-г разрушил Храм, Он, как учат мудрецы Талмуда, "перенаправил гнев Свой на дерево и камень". Таким образом, понятно, что наказание для Б-га не самоцель, Он лишь стремится вызвать нас на определенные действия, побудить изменить свое поведение. Если мы не слышим Его призыва - Он вынужден "повышать голос", пока мы не поймем того, что от нас требуется. Причиной разрушения Первого и Второго Храмов была "синъат хинам" - "беспричинная ненависть" между евреями. Поэтому, когда мы читаем о горестях и бедах, следует понять, что все зависит от нас: если вместо беспричинной ненависти мы проявим "агават хинам", "беспричинную любовь" к ближнему, мы скорее удостоимся строительства Третьего Храма в дни Мошиаха. Плачи Девятого Ава Русский текст подготовлен Институтом изучения иудаизма в СНГ под руководством раввина А. Эвен-Исраэля (Штейнзальца) М. : Лехаим, 2007. — 384 с. Библиотека еврейских текстов. Литургия ISBN 978-5-900309-46-0 Плачи Девятого Ава - Содержание ПЛАЧИ ДЕВЯТОГО ABA Предисловие главного раввина России Берла Лазара От редактора перевода Эйха - Плач Ирмеягу

Книга Плачей ХРАМ, КОТОРЫЙ МЫ ПОТЕРЯЛИ Повседневная жизнь при Храме

Что такое Храм

Иерусалимские дети

О тех, кто служил в Храме

Зачем нужен Храм

Путешествия Храма

История разрушения Первого Храма

Осада Иерусалима и разрушение Храма

Смерть Гдальи

Разрушение Второго Храма

Начало Великого восстания

Война вне Иерусалима

Третий Храм ЗАКОНЫ И ОБЫЧАИ Плачи Девятого Ава - От редактора перевода Книга "Кинот" - "Плачи Девятого Ава" - впервые была издана двумя параллельными изданиями: в Кракове (1585) и в Венеции (1590) - соответственно в ашкеназийской и в сефардской традициях. С тех пор она переиздавалась множество раз и поныне ежегодно читается в установленный срок во всех еврейских общинах мира. Текстовые различия в разных изданиях этой книги достаточно многочисленны, но неизменным остается осознание всенародной вины, покаяние, чувство глубокой печали о разрушении святого Храма в Иерусалиме и вера в его будущее возрождение. Впервые осуществляя перевод на русский язык книги "Плачи Девятого Ава", авторы переводов пользовались наиболее выверенным и полным академическим изданием, вышедшим в издательстве "Мосад га-рав Кук" (1968, Иерусалим). Первоначальным и основным молитвенным текстом, который, согласно древнему обычаю, евреи читают в день Девятого Ава, является книга "Эйха", которая в русской культурно-религиозной традиции получила название "Плач Иеремии". Хотя в самом тексте Танаха имя создателя этой книги не приведено, Вавилонский Талмуд ("Бава батра", 15а) действительно называет ее автором великого пророка Ирмеягу. Пять столетий назад неизвестный составитель книги "Кинот", приступая к своему труду, встал перед непростой, но воистину творческой задачей: из множества кинот - скорбных молитв и песен, созданных еврейским народом за многие века, - отобрать и выделить те, в которых были бы наиболее наглядно сконцентрированы и смысл, и вся бездонная глубина народного горя. Сорок шесть стихотворений-плачей, отобранных с этой целью и расположенных в определенной последовательности составителем, стали плотью и своеобразным сюжетом книги "Кинот". Тексты этих стихов созданы разными авторами на протяжении нескольких столетий в эпоху средневековья и раннего Возрождения, но тематически все они связаны с библейской книгой "Эйха" и варьируют ее мотивы. Эпоха раннего Возрождения в Европе ознаменовалась в европейской поэзии, в частности, широким применением рифмы и ямбохо-реической стопы. Это стало характерной особенностью развития европейской поэзии на следующее тысячелетие. Но эпоха Возрождения, по определению, знаменовала для европейцев возвращение к идеалам античности и ее стилистическим источникам в искусстве. Соответственно, зачатки ямбохореического стиха и рифмы европейцы находили в поэзии древних греков. Еврейская поэзия того времени, явившая блистательную плеяду авторов, тоже переживала своеобразный ренессанс и, в частности, тоже отличилась явлением неизменной рифмы и ямбохореической стопы. Но свои идеалы и стилистические источники еврейская поэзия искала и успешно находила в Танахе: прежде всего - в Псалмах и в "Песни песней", кроме того, в традиционных молитвах и в особенности - в книге "Эйха". Яркий тому пример - первый плач, зачин, задающий тон всей книге "Плачи Девятого Ава", который, в основном, состоит из строчек древнего текста книги "Эйха", но являет собой вполне полноценное рифмованное стихотворение, стилистически целиком и полностью принадлежащее своей эпохе. На основе этого понимания глубинной поэтической сущности книги "Эйха" и специально для этого издания был сделан ее новый перевод, стилистика которого во многом определила и впервые осуществленные переводы на русский язык иных текстов, вошедших в настоящую книгу. Эти 46 стихотворений принадлежат иногда анонимным, а порой - прославленным и знаменитым авторам, но во всех случаях переводчики стремились к осуществлению своего замысла с ответственностью и творческим волнением, руководствуясь мудрым наставленьем учителя нашего Рамбама из его "Послания Шмуэлю ибн Тибону" в 1199 году: "Тот, кто хочет заниматься переводами и намерен переводить каждое слово буквально, рабски следуя порядку слов и предложений в оригинале, не преуспеет в своем труде; его перевод будет фальшивым и ложным... Достойный переводчик обязан не воспроизводить порядок слов и предложений, а проявлять их общий смысл". Это поучение Рамбама более всего применимо к стихотворному песенно-молитвенному тексту, где переводчик обязан выявить не только "общий смысл", но и настрой, ритм, мелодию поэтического слова. Насколько переводчикам удалось выполнить свою задачу, пускай судят читатели, которые в день Девятого Ава откроют эту книгу в синагогах, чтобы прочесть ее от первой до последней страницы. Да услышит Всевышний наши молитвы и да свершится предсказанное Его пророком возрождение Святого Храма вскоре, в наши дни!

Плачи Девятого Ава - Храм, который мы потеряли

Девятый день месяца ав - траурная дата. Но в этот день принято не только вспоминать о прошлом, но и размышлять о том, что мы потеряли. Нам, понятно, есть что оплакать. Но ведь мы как-то приноровились к новой действительности, многие из наших единоверцев не так уж плохо устроились в этом мире. Так бывает при потере близкого родственника - вначале весь мир рушится, потом все затмевает печаль, а потом, постепенно, не сразу, мир все же входит в новую колею. Ведь если и сравнивать утрату Храма и Страны с чем-либо, то, наверное, правильнее всего - со смертью дорогого человека. Но тогда возникает вопрос: вправе ли мы отмечать эту дату из поколения в поколение? В первую очередь потому, что такой длительный, непреходящий плач противоречит всей еврейской традиции.

В соответствии с еврейским законодательством траур отмечают по самым близким родственникам: по отцу, матери, братьям, сестрам, мужу, жене, детям. Во всех остальных случаях правила траура уже практически не действуют, разве что речь идет об учителях, от которых человек получил большую часть своей мудрости. Но Храм? Почему нам предписан траур на все поколения? Почему каждый год при приближении даты разрушения мы должны отказываться от вина и мяса, старательно настраивать себя на скорбь? Почему нам следует откладывать свадьбы и запускать щетину, как будто мы и впрямь о ком-то горюем? О чем, собственно? О потере Храма? Мы его никогда не видели, никогда не жили рядом с ним! Мы ведь не жалеем о расставании с тем, с кем не встречались.

Да и траур по ближним родственникам четко расписан по дням, месяцам и годам. Семь дней строгого траура, месяц менее строгого, год без веселья. А потом раз в год вспоминать, а еще по большим праздникам читать поминальную молитву. А со времени разрушения иерусалимского Храма прошло уже около двух тысяч лет. По таким срокам никакого траура уже быть не может. Есть некая мрачная еврейская мудрость: «Постановлено свыше: мертвых забывают. А если бы свыше не было постановлено, то все равно так бы и было, потому что, если бы не забывали, люди бы не прекращали плакать»1. Можно понять мудрецов того поколения, при котором Храм был разрушен, постановивших отмечать эту дату. У них практически никто и не спрашивал; решение поститься было принято даже не «сверху», а «снизу», народом. Мудрецам оставалось только закрепить сложившуюся практику формальным постановлением.

Ведь в то время разрушение Храма было огромным потрясением для всех. Множество людей прекратили пить вино и есть мясо, причем не по каким-то конкретным датам, а вообще: «Как есть мясо, когда нет жертвоприношений? Как пить вино, когда нет винных возлияний на жертвенник?». Строгий траур как раз предписывает не пить вино и не есть мясо, так что ничего удивительного в таком поведении нет. Великий мудрец того поколения раби Йегошуа сам вызвался объясниться с этими людьми. Это был очень подходящий именно для этой цели человек. Пока Храм стоял на своем месте в Иерусалиме, он служил там в хоре левитов. А вот когда Храма не стало и раби Йегошуа потерял работу, он стал зарабатывать на жизнь изготовлением и продажей иголок. Не очень доходное занятие. Вот этот самый раби Йегошуа пошел разбираться со скорбящими. Удивительно, но в разговоре с ним они не стали ссылаться на законы траура, не сказали, что так и положено себя вести тем, кто потерял родственника. Они сослались на самый неожиданный прецедент: Йов приносил жертвоприношения всякий раз, когда его дети устраивали пир, говоря: «Вдруг согрешили мои дети во время еды и питья?» - и намекнули, что теперь, после того, как Храма не стало, грехи пиршеств остались бы без искупления, а потому устраивать их не следует вовсе.

Вообще, появление в этом контексте идей книги Иова, в один миг потерявшего все, очень правильно, и не сомневаюсь, что каждый из тех скорбящих и ощущал себя Иовом. Но раби Йегошуа ответил им, что тогда нельзя есть также и фрукты, потому что не стало жертвоприношения первых плодов. Нельзя пить воду, потому что не стало возлияния воды на жертвенник; нельзя есть соль, потому что соль сопровождала любое жертвоприношение, и уж никак нельзя есть хлеб, потому что какое же жертвоприношение без хлебного подношения! Ведь так согрешить можно буквально во время любой трапезы. После чего раби посоветовал принять специальные меры с тем, чтобы не забывать Храм и Иерусалим, - оставить любую радость неполной. К примеру, не белить стены домов до конца, оставляя не побеленным квадрат размером локоть на локоть, женщина не должна надевать все свои украшения одновременно, жених во время свадьбы разбивает бокал в знак траура по Иерусалиму - и тому подобные траурные обычаи, принятые в нашем народе до сих пор. А жизнь... жизнь должна продолжаться, хотя бы для того, чтобы потомство Аврагама сохранилось на земле.

А впрочем, левит он и есть левит, а певец всегда певец. Раби Йегошуа: «Во время веселья по случаю возлияния воды на жертвенник мы вообще не спали». Дальше он описывает нормальный праздничный день левита - непрерывные службы и учеба, а потом - всю ночь праздник. Поэтому и постановления о скорби по разрушенной святыне у него связаны именно с ущербом для радости. Что же касается грехов во время еды, то мудрецы нашли способ их искупления без Храма. Может быть, он не совершенный, но достаточный: пусть за столом звучат слова Торы, и тогда стол еврея будет подобен жертвеннику. Именно тогда, в том поколении, Тора стала прибежищем нашего народа.

Итак, закон запрещает скорбеть по покойным «слишком долго». Более того, есть общее правило: «Если не видел ближнего год и больше, то при встрече следует произнести благословение "Благословен Ты, Господь, воскрешающий мертвых"». Почему? Да все потому же: за двенадцать месяцев живых-то забывают, а уж о мертвых и говорить не приходится. (Нет, конечно, у нас есть вечно живые, но те, о ком идет речь, живые буквально: они нас навещают, сохраняются в какой-то недоступной нашему пониманию форме. И главное - они нас навещают.) А что Храм? И все же этот закон на него никак не распространяется. Но почему?! Мы его и представить-то не в состоянии. Нет, конечно, мы видели картинки с его изображением, слышали, что это было самое красивое здание на земле. В Иерусалиме есть даже институт по его изучению, где любой желающий может полюбоваться уменьшенной моделью. Но кто из нас сумеет представить себе жизнь рядом с Храмом?