Этот фолиант объединяет все сохранившиеся диалоги, письма и приписываемые Платону произведения. В нем сосредоточена вся палитра античной философии: от ироничных споров Сократа в «Протагоре» до величественной архитектуры идеального общества в «Законах». Собрание позволяет увидеть Платона не только как метафизика, создавшего теорию идей, но и как выдающегося драматурга, психолога и политического теоретика.

Издание является незаменимым инструментом для кросс-референции: вы можете мгновенно переходить от мистических прозрений «Федона» к строгой логике «Парменида», создавая целостную картину платонизма как универсальной системы познания мира и человека.

Платон - Полное собрание сочинений в одном томе

М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2016. 1311 с: ил.

ISBN 978-5-9922-0990-7

Платон - Полное собрание сочинений в одном томе - Содержание

Первая тетралогия

Евтифрон, или О благочестии. Перевод С. Шейнман-Топштейн

Апология Сократа. Перевод М. Соловьева

Критон, или О должном. Перевод М. Соловьева

Федон, или О душе. Перевод В. Карпова

Вторая тетралогия

Кратил, или О правильности имен. Перевод В. Карпова

Теэтет, или О знании. Перевод В. Карпова

Софист, или О сущном. Перевод С. Ананьина

Политик, или О царской власти. Переводе. Шейнман-Топштейн

Третья тетралогия

Парменид, или Об идеях. Перевод Н. Томасова

Филеб, или О наслаждении. Перевод Н. Самсонова

Пир, или О благе. Перевод В. Карпова

Федр, или О любви. Перевод В. Карпова

Четвертая тетралогия

Алкивиад I. Перевод В. Карпова

Алкивиад II, или О молитве. Переводе. Шейнман-Топштейн

Гиппарх, или Сребролюбец. Переводе. Шейнман-Топштейн

Соперники, или О философии. Переводе. Шейнман-Топштейн

Пятая тетралогия

Феаг, или О философии. Переводе. Шейнман-Топштейн

Хармид, или Об умеренности. Перевод С. Шейнман-Топштейн

Лахет, или О мужестве. Переводе. Шейнман-Топштейн

Лисид, или О дружбе. Переводе. Шейнман-Топштейн

Шестая тетралогия

Евтидем, или Спорщик. Перевод С. Шейнман-Топштейн

Протагор, или Софисты. Перевод В. Карпова

Горгий, или О риторике. Перевод В. Карпова

Менон, или О добродетели. Перевод В. Карпова

Седьмая тетралогия

Гиппий Меньший, или О прекрасном. Перевод С. Шейнман-Топштейн

Гиппий Большой, или О должном. Перевод В. Карпова

Ион, или об Илиаде. Перевод В. Карпова

Менексен, или Надгробное слово. Перевод С. Шейнман-Топштейн

Восьмая тетралогия

Клитофонт, или Вступление. Переводе. Шейнман-Топштейн

Государство, или О справедливости. Перевод Л. Егунова

Тимей, или О природе. Перевод В. Карпова

Критий, или Атлантида. Перевод В. Карпова

Девятая тетралогия