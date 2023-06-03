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Платон - Полное собрание сочинений

Платон - Полное собрание сочинений в одном томе
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy

Этот фолиант объединяет все сохранившиеся диалоги, письма и приписываемые Платону произведения. В нем сосредоточена вся палитра античной философии: от ироничных споров Сократа в «Протагоре» до величественной архитектуры идеального общества в «Законах». Собрание позволяет увидеть Платона не только как метафизика, создавшего теорию идей, но и как выдающегося драматурга, психолога и политического теоретика.

Издание является незаменимым инструментом для кросс-референции: вы можете мгновенно переходить от мистических прозрений «Федона» к строгой логике «Парменида», создавая целостную картину платонизма как универсальной системы познания мира и человека.

Платон - Полное собрание сочинений в одном томе

М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2016. 1311 с: ил.

ISBN 978-5-9922-0990-7

Платон - Полное собрание сочинений в одном томе - Содержание

Первая тетралогия

  • Евтифрон, или О благочестии. Перевод С. Шейнман-Топштейн

  • Апология Сократа. Перевод М. Соловьева

  • Критон, или О должном. Перевод М. Соловьева

  • Федон, или О душе. Перевод В. Карпова

Вторая тетралогия

  • Кратил, или О правильности имен. Перевод В. Карпова

  • Теэтет, или О знании. Перевод В. Карпова

  • Софист, или О сущном. Перевод С. Ананьина

  • Политик, или О царской власти. Переводе. Шейнман-Топштейн

Третья тетралогия

  • Парменид, или Об идеях. Перевод Н. Томасова

  • Филеб, или О наслаждении. Перевод Н. Самсонова

  • Пир, или О благе. Перевод В. Карпова

  • Федр, или О любви. Перевод В. Карпова

Четвертая тетралогия

  • Алкивиад I. Перевод В. Карпова

  • Алкивиад II, или О молитве. Переводе. Шейнман-Топштейн

  • Гиппарх, или Сребролюбец. Переводе. Шейнман-Топштейн

  • Соперники, или О философии. Переводе. Шейнман-Топштейн

Пятая тетралогия

  • Феаг, или О философии. Переводе. Шейнман-Топштейн

  • Хармид, или Об умеренности. Перевод С. Шейнман-Топштейн

  • Лахет, или О мужестве. Переводе. Шейнман-Топштейн

  • Лисид, или О дружбе. Переводе. Шейнман-Топштейн

Шестая тетралогия

  • Евтидем, или Спорщик. Перевод С. Шейнман-Топштейн

  • Протагор, или Софисты. Перевод В. Карпова

  • Горгий, или О риторике. Перевод В. Карпова

  • Менон, или О добродетели. Перевод В. Карпова

Седьмая тетралогия

  • Гиппий Меньший, или О прекрасном. Перевод С. Шейнман-Топштейн

  • Гиппий Большой, или О должном. Перевод В. Карпова

  • Ион, или об Илиаде. Перевод В. Карпова

  • Менексен, или Надгробное слово. Перевод С. Шейнман-Топштейн

Восьмая тетралогия

  • Клитофонт, или Вступление. Переводе. Шейнман-Топштейн

  • Государство, или О справедливости. Перевод Л. Егунова

  • Тимей, или О природе. Перевод В. Карпова

  • Критий, или Атлантида. Перевод В. Карпова

Девятая тетралогия

  • Минос, или О законе. Перевод С. Шейнман-Топштейн

  • Законы, или О законодательстве. Перевод Л. Егунова

  • Послезаконие, или Ночной совет, или Философ. Перевод Л. Егунова

  • Тринадцать писем. Перевод С. Кондратьева

Views 2 167
Rating 5.0 / 5
Added 03.06.2023
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

L
LeoTat 3 years ago

Как по спецзаказу! Спасибо!

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