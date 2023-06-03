Платон - Полное собрание сочинений
Этот фолиант объединяет все сохранившиеся диалоги, письма и приписываемые Платону произведения. В нем сосредоточена вся палитра античной философии: от ироничных споров Сократа в «Протагоре» до величественной архитектуры идеального общества в «Законах». Собрание позволяет увидеть Платона не только как метафизика, создавшего теорию идей, но и как выдающегося драматурга, психолога и политического теоретика.
Издание является незаменимым инструментом для кросс-референции: вы можете мгновенно переходить от мистических прозрений «Федона» к строгой логике «Парменида», создавая целостную картину платонизма как универсальной системы познания мира и человека.
Платон - Полное собрание сочинений в одном томе
М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2016. 1311 с: ил.
ISBN 978-5-9922-0990-7
Платон - Полное собрание сочинений в одном томе - Содержание
Первая тетралогия
Евтифрон, или О благочестии. Перевод С. Шейнман-Топштейн
Апология Сократа. Перевод М. Соловьева
Критон, или О должном. Перевод М. Соловьева
Федон, или О душе. Перевод В. Карпова
Вторая тетралогия
Кратил, или О правильности имен. Перевод В. Карпова
Теэтет, или О знании. Перевод В. Карпова
Софист, или О сущном. Перевод С. Ананьина
Политик, или О царской власти. Переводе. Шейнман-Топштейн
Третья тетралогия
Парменид, или Об идеях. Перевод Н. Томасова
Филеб, или О наслаждении. Перевод Н. Самсонова
Пир, или О благе. Перевод В. Карпова
Федр, или О любви. Перевод В. Карпова
Четвертая тетралогия
Алкивиад I. Перевод В. Карпова
Алкивиад II, или О молитве. Переводе. Шейнман-Топштейн
Гиппарх, или Сребролюбец. Переводе. Шейнман-Топштейн
Соперники, или О философии. Переводе. Шейнман-Топштейн
Пятая тетралогия
Феаг, или О философии. Переводе. Шейнман-Топштейн
Хармид, или Об умеренности. Перевод С. Шейнман-Топштейн
Лахет, или О мужестве. Переводе. Шейнман-Топштейн
Лисид, или О дружбе. Переводе. Шейнман-Топштейн
Шестая тетралогия
Евтидем, или Спорщик. Перевод С. Шейнман-Топштейн
Протагор, или Софисты. Перевод В. Карпова
Горгий, или О риторике. Перевод В. Карпова
Менон, или О добродетели. Перевод В. Карпова
Седьмая тетралогия
Гиппий Меньший, или О прекрасном. Перевод С. Шейнман-Топштейн
Гиппий Большой, или О должном. Перевод В. Карпова
Ион, или об Илиаде. Перевод В. Карпова
Менексен, или Надгробное слово. Перевод С. Шейнман-Топштейн
Восьмая тетралогия
Клитофонт, или Вступление. Переводе. Шейнман-Топштейн
Государство, или О справедливости. Перевод Л. Егунова
Тимей, или О природе. Перевод В. Карпова
Критий, или Атлантида. Перевод В. Карпова
Девятая тетралогия
Минос, или О законе. Перевод С. Шейнман-Топштейн
Законы, или О законодательстве. Перевод Л. Егунова
Послезаконие, или Ночной совет, или Философ. Перевод Л. Егунова
Тринадцать писем. Перевод С. Кондратьева
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