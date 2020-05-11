Данное учебное пособие — это «сплав» многолетнего индивидуального опыта преподавания философских дисциплин в нескольких российских вузах, включая Институт международных экономических связей, и одновременно попытка-стремление его соавторов к позитивному синергетическому эффекту.

Оно является учебно-методическим комплексом, включающим общепринятую в системе высшего профессионального образования «триаду»: курс лекций, практикум и консультационный курс (для организации семинаров и иных видов учебных занятий), итоговый тест (для проведения аттестации по дисциплине).

Эдуард Понуждаев - Философия: учебное пособие

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. — 428 с.

ISBN 978-5-4499-0041-8

Эдуард Понуждаев - Философия - Содержание

Введение

Часть первая Курс лекций

Раздел I Предмет и специфика философского знания

Раздел II Исторические типы философии

Раздел III Философская картина мира. Бытие, материя, сознание

Раздел IV Диалектика как философская концепция

Раздел V Познание, его возможности и границы

Раздел VI Человек, общество, история

Раздел VII Человек, культура, цивилизация

Раздел VIII Глобальные проблемы и будущее человечества

Часть вторая Практикум

Часть третья Консультационный курс

Часть четвёртая Тесты

Заключение

Эдуард Понуждаев - Философия - Введение

Лекционный курс призван ознакомить студентов с основами философии в рамках 8 разделов и 16 тем, а также способствовать осознанной и целенаправленной самостоятельной работе с источниками, основной и дополнительной литературой.



Практикум, являющийся современным атрибутом освоения не только специальных, но и гуманитарных дисциплин, сфокусирован на формировании и развитии профессиональных компетенций и творческих способностей обучающихся. Он предполагает научный анализ проблемных ситуаций, поиск и аргументацию концептуальных идей. Задания практикума необходимы и важны для подготовки к семинарским занятиям, а также к промежуточному контролю успеваемости по дисциплине.



Консультационный курс содержит прямые отсылки к источникам и краткие ответы на некоторые (наиболее сложные) вопросы для оказания помощи студентам, испытывающим определённые затруднения в процессе обучения.



Тестовая система включает в общей сложности более 120 заданий различной степени трудности (простые, средние, сложные) и охватывает полный спектр проблем, рассматриваемых в лекционном и семинарском форматах. Не подменяя экзамен по дисциплине, который, целесообразно проводить в форме беседы, тестирование позволяет установить степень освоения программы учебной дисциплины и может применяться как средство дополнительного контроля, а также учитываться при выставлении итоговой оценки по курсу.