Настоящая работа посвящена лубочной Библии, то есть лубочным книжкам или картинкам, так или иначе соотнесенным с ветхозаветными сюжетами. Следует сразу же подчеркнуть, что я рассматриваю не просто библейские сюжеты, а библейские сюжеты в русском лубке, и что при исследовании лубка изучается не архаика, а культура Нового времени. Лубки, или народные картинки, появились в России в XVII в., а в XVIII—XIX вв. они стали чрезвычайно популярными и издавались огромными тиражами. Соединение изображения и текста отвечало эстетическим и познавательным потребностям читателей лубка: купцов, мещан и крестьян. На протяжении XVIII—XIX вв. лубочная письменность играла роль массовой литературы. Именно из лубочных текстов грамотные крестьяне черпали сведения об окружающем мире. Известный рассказ Феклуши (драма Островского «Гроза») про людей с песьими головами исторически восходит к средневековым космографиям. Плетнева А. А. - Лубочная библия: язык и текст М.: Языки славянской культуры, 2013. — 392 c. — (Studia philologica). ISBN 978-5-9551-0650-6

Александра Плетнева - Лубочная библия - язык и текст - Содержание

Введение в проблематику 1. Общие проблемы лубочной письменности 1.1. Лубок и городская культура 1.2.1. Нормообразующая роль цензуры и постепенная утрата самобытности 1.2.2. Старообрядческий рисованный лубок 1.2.3. Лубочная словесность и ее аудитория 1.3. Лубок и традиционная грамотность 1.3.1. Круг чтения людей, получивших традиционное образование 1.4. На каком языке написаны лубочные тексты? 2. Библейский лубок и его история 2.1. Лубочная Библия и западноевропейские гравированные Библии 3. «Старое» и «новое» восприятие библейских сюжетов 3.1. Элементы культуры Нового времени: западноевропейское влияние 3.2. Параллели из «старой» культуры: гимнография и паремейные чтения 4. Церковнославянские библейские лубки 4.1. Источники церковнославянского лубка 4 2 Лубок и основные редакции славянского библейского текста 4.3. Принципы редактирования библейского текста 4.4. Церковнославянский язык библейского лубка 5. Русский библейский лубок. 5.1. Источники русского библейского лубка 5.2. Библия в пересказе просвещенного европейца 5.3. Языковые особенности русского лубка 6. Лубки на основе литературных поэтических текстов 7. Библейский лубок и устная народная традиция Комментированное издание Предисловие к публикации текстов I. Библейские церковнославянские лубки Сюжеты о Сотворении мира, грехопадении прародителей и убийстве Авеля 1. Сотворение мира по Библии Кореня 2. Сотворение мира 3. Сотворение мира 4. Грехопадение 5. Плач Каина 6. Рукописание Адамово 7. Вавилонская башня 8. Лот с дочерями Сюжеты об Иосифе Прекрасном 9. Житие Иосифа Прекрасного 10. Житие Иосифа Прекрасного и завещание Иакова Сюжет о Валаамовой ослице 11. Валаамова ослица 12. Валаамова ослица 13. Валаамова ослица 14. Смерть Авессалома 15. Товия у Рагуила 16. Есфирь 17. Иов 18. 148-й псалом Сюжет о Сусанне и старцах 19. Сусанна и старцы

20 Сусанна и старцы

21. Пророк Иона II. Русские дидактические пересказы библейского текста 1. Сотворение мира 2 Потоп 3. Жертвоприношение Авраама 4 История Иосифа Прекрасного 5. История Иосифа Прекрасного 6. Самсон и Далида 7. Иудифь 8. Есфирь 9 . Уборная Есфири 10. Иов 11. Иов III. Библейские лубки, имеющие литературный источник 1. Песнь песней в переложении Мардария Хоныкова 2 Первый псалом в переложении Ломоносова 3. Сотворение мира в версии Джона Мильтона Литература Указатель

Александра Плетнева - Лубочная библия - язык и текст - Лубок и городская культура

Исследователи неоднократно отмечали, что в XVIII в. лубок — явление городской жизни. «"Народом" наших картинок, — писал А. А. Федоров-Давыдов, изучавший социологию бытования лубочных картинок, — было (...) мелкое городское и служилое население. Хронологические рамки здесь — приблизительно с середины XVIII по первую четверть XIX в.» [Федоров-Давыдов 1927: 103]. Поэтому, прежде чем анализировать лубочные тексты, следует сказать несколько слов о том, что в XVIII в. представляла собой культура русского города. В крупных городах (в первую очередь, в Москве) во второй половине XVII в. начался процесс становления новой национальной культуры, которая испытывала значительное западное влияние [Панченко 1984]. В это время в России появился барочный театр, виршевая поэзия, получила широкое распространение гравюра. Но, в отличие от более позднего времени, европеизация XVII в. не противопоставляла заимствований национальной традиции. Здесь не было установки на вытеснение, полной замены старого новым (поэтому, например, европейские гравированные книги были настолько адаптированы к соответствующей литературной и изобразительной традиции, что стали вполне органичной частью русской городской культуры).

Именно в городах начали записываться переработанные фольклорные произведения. Здесь создавались и новые оригинальные сочинения, ушедшие от средневековой письменной традиции, переводились тексты, имеющие западноевропейское происхождение. О языке этих переводов следует сказать особо. Городская письменная культура ориентирована не столько на церковнославянский язык, сколько на свой койне. Это наддиалектное образование так и не приобрело статуса литературного языка и обычно связывается с просторечием [Сорокин 1949; Князькова 1974: 7—9]. В юго-западной Руси близкий тип письменного языка назывался «простой мовой»1. Слово «просторечие», изначально не несущее в себе никаких отрицательных коннотаций, превратилось в отрицательное в XVIII в., когда русская городская культура была объявлена простонародной и сниженной, а на роль национальной стала претендовать культура нового типа, во многом ориентированная на образование и быт дворянского сословия.

22/11/2014