Актуальность исследования истории изучения начального этапа русского книгопечатания определяется той ролью, которую изобретение И. Гутенберга сыграло в жизни цивилизации в целом и каждого народа в отдельности. Оно стоит в одном ряду с изобретением колеса, денег, письменности и т. п. Выстраивая этот ряд важнейших достижений человечества, мы вряд ли ошибемся, поставив книгопечатание на одно из первых мест. Оно явилось поворотным пунктом в истории социума.

Отмечая особую роль книгопечатания в истории человечества, канадский философ, исследователь средств коммуникации и их влияния на развитие общества М. Маклюэн даже предложил термин «человек печатной культуры». В ходе размышлений о роли книгопечатания в жизни общества и его влиянии на различные сферы человеческого бытия он писал: «С Гутенбергом Европа вступает в технологическую фазу прогресса, когда изменение как таковое становится архитипической нормой жизни общества».

Революционный характер введения книгопечатания заключается прежде всего в том, что его появление многократно ускорило процесс обмена и сохранения информации, сыграло решающую роль в формировании современных средств коммуникации. В нынешнее время перехода к новой эпохе, связанной с электронными формами хранения и передачи информации, на наш взгляд, особенно интересно оглянуться назад и еще раз осмыслить процессы и события полутысячелетней давности, с тем, чтобы глубже понять и почувствовать изменения, происходящие сегодня. Что конкретно внесло в жизнь каждого народа появление нового информационного ресурса в первые годы, десятилетия его существования, на какие сферы жизни и в какой степени оно повлияло? Ответы на эти вопросы, быть может, помогут объяснить ряд социально-экономических процессов современности, станут материалом для составления футурологических прогнозов.

В настоящее время отечественная историография позволяет сказать о том, что русское книгопечатание возникло в середине XVI в. в контексте утверждения новой государственной идеологии и реформирования системы управления. В ходе непродолжительного периода определения места книгопечатания в структуре общественных институтов оно стало государственной монополией и превратилось в одно из орудий государственной политики, в средство ее реализации. Однако вслед за этой общей характеристикой становления русского книгопечатания, несмотря на огромнейшее количество публикаций, при малейших попытках детализации процесса встает череда безответных вопросов. И предпринимаемые сегодня попытки поиска ответов на них, ответов, без которых картина перехода России в эпоху Нового времени теряет важные черты, явно не достаточны. Понять, почему это происходит, можно, лишь проанализировав динамику развития исследований по истории раннего русского книгопечатания.

И. В. Починская - Книгопечатание Московского государства второй половины XVI - начала XVII веков в отечественной историографии - Концепции, проблемы, гипотезы

Екатеринбург: НПМП «Болот», 2012. – 400 с.

ISBN 978-5-600-00041-4

И. В. Починская - Книгопечатание Московского государства второй половины XVI - начала XVII веков в отечественной историографии – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИИ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА РУССКОГО КНИГОПЕЧАТАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ ХУ11-ХХ1 вв

1.1. Период накопления знаний и становление историографии

1.2. Историография первой половины - середины XIX в

1.3. Изучение истории начального этапа русского книгопечатания во второй половине XIX - в 20-е гг. XX в

1.4. Исследования по истории начального этапа русского книгопечатания в 30-е гг. XX - в начале XXI в

Глава 2. ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ В ИЗУЧЕНИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РУССКОГО КНИГОПЕЧ АТАНИЯ (1553-1565)

2.1. Определение условий возникновения и проблема освоения техники книгопечатания

2.2. Выяснение даты начала книгопечатания и атрибутирование первых изданий

2.3. Количества первых типографий, право собственности на них и причины прекращения их работы

2.4. Вопросы реконструкции биографий мастеров печатного книжного дела

Глава 3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ИЗУЧЕНИИ ПОСЛЕФЕДОРОВСКОГО ПЕРИОДА РУССКОГО КНИГОПЕЧАТАНИЯ (1568-1619)

3.1. Вопросы изучения книгоиздательской деятельности Андроника Невежи и Ивана Невежина

3.2. Трактовки расширения печатного книгопроизводства в начале XVII в., оценки деятельности Анисима Михайловича Радишевского

3.3. Проблемы изучения книгопечатания в период разорения Москвы во время Смуты

3.4. Дискуссионные вопросы в исследовании книгопечатания 1614-1619 гг.

3.5. Гипотезы о существовании книгопечатания в казанских землях

3.6. Проблема расчета тиражей московских изданий конца XVI - начала XVII в

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ