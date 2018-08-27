Слово «философия» в переводе с древнегреческого означает «любовь к мудрости». И именно она толкает философов к поиску ответов на фундаментальные вопросы о том, кто мы и почему мы здесь. Может показаться, что философия – наука об обществе. Но скоро вы поймете, что она гораздо шире. Философия касается практически всего на свете. Это не просто группка древних греков преклонного возраста, снова и снова задающих друг другу вопросы (хотя отчасти это описание верно). Философия имеет вполне практическое применение. Всё берет в ней начало: от этических вопросов государственной политики до алгоритмов программирования.

Философия дает возможность понять такие концепции, как смысл жизни, знания, мораль, существование Бога, осознанность, политика, религия, экономика, искусство, система языка. Она не имеет границ!

В широком смысле философия касается шести основных тем:

1) метафизика – философское учение о Вселенной и реальности;

2) логика – наука о создании убедительной аргументации;

3) эпистемология – теория познания и получения знаний;

4) эстетика – учение об искусстве, сущности и формах прекрасного;

5) политика – изучение политических прав, деятельности государственной власти и роли граждан;

6) этика – учение о морали (нравственности) и принципах жизни.

Пол Клейнман – Философия - Краткий курс

Философия. Краткий курс / Пол Клейнман

Перевод, издание на русском языке, оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2016. - 272 с.

ISBN 978-5-00100-310-6

Пол Клейнман – Философия Краткий курс – Содержание

Введение Что такое философия?

Досократики Происхождение западной философии

Сократ (469–399 гг. до н. э.) Философ, изменивший правила игры

Платон (429–347 гг. до н. э.) Один из основателей западной философии

Миф о пещере Рациональное познание против познания посредством чувств

Экзистенциализм Бытие человека и его опыт

Аристотель (384–322 гг. до н. э.) Мудрость начинается с понимания себя

Корабль Тесея Когда корабль уже не тот?

Фрэнсис Бэкон (1561–1626) Человек, изменивший взгляд на науку

Корова на лугу Опровергаем определение понятия «знание»

Дэвид Юм (1711–1776) Знаковая фигура в развитии западной философской мысли

Дилемма заключенного Какой выбор правильный?

Фома Аквинский (1225–1274) Философия и религия

Фатализм Свободы выбора не существует

Жан-Жак Руссо (1712–1778) Борец за свободу

Проблема вагонетки Ответственность за последствия

Реализм Теория универсалий

Иммануил Кант (1724–1804) Человеческий разум и современная мысль

Дуализм Разделение тела и сознания

Утилитаризм Измеряем счастье

Джон Локк (1632–1704) Права человека

Эмпиризм против рационализма В чем источник истины?

Георг Гегель (1779–1831) Сила других

Рене Декарт (1596–1650) «Я мыслю, следовательно, я существую»

А-серии

Парадокс лжеца Противоречия языка

Томас Гоббс (1588–1679) Новая философская система

Философия языка Что такое язык?

Метафизика Первая философия

Жан-Поль Сартр (1905–1980) Пионер экзистенциализма

Свобода воли Может ли человек действовать по своей воле?

Философия юмора Серьезная сторона смеха

Фридрих Ницше (1844–1900) Утверждение жизни

Парадокс кучи Мало-помалу

Людвиг Витгенштейн (1889–1951) Антисистемный философ

Эстетика Красота и эстетический вкус

Философия культуры Передача информации

Эпистемология Теория познания

Земля-близнец Теоретическое значение

Артур Шопенгауэр (1788–1860) Мрачный философ

Карл Маркс (1818–1883) Отец коммунизма

Мартин Хайдеггер (1889–1976) Бытие и время

Вольтер (1694–1778) Противоречивый философ

Релятивизм Иное отношение

Восточная философия Философские учения с другого края Земли

Авиценна (980–1037) Самый влиятельный философ золотого века ислама

Бертран Рассел (1872–1970) Философ-логик

Феноменология Изучение сознания

Номинализм Отрицание определенных элементов

Готфрид Лейбниц (1646–1716) Оптимистичный философ

Этика Что такое добро и зло

Философия науки Что такое наука?

Барух Спиноза (1632–1677) Философ-натуралист

Философия религии Понимание религии

Пол Клейнман – Философия Краткий курс – Аристотель (384–322 гг. до н. э.)

Аристотель родился в греческом городе Стагире в 384 г. до н. э. О его матери практически ничего не известно, а отец был врачом при дворе македонского царя Аминты III (связь с царским двором Македонии сыграла очень важную роль в жизни Аристотеля). Аристотель рано лишился родителей. Когда ему исполнилось 17 лет, опекун отправил его в Афины – получать высшее образование. Аристотель стал философом в Академии Платона и его учеником. Он состоял в Академии 20 лет как ученик и коллега Платона.

В 347 г. до н. э. Платон умер. Многие думали, что Аристотель займет его место и возглавит Академию. Но к тому времени он высказал несогласие с некоторыми работами Платона (например, теорией идей), и это место ему не предложили.

В 338 г. до н. э. Аристотель отправился в Македонию и занялся обучением 13-летнего сына Филиппа II, Александра Македонского. В 335 г. до н. э. Александр Великий стал царем и завоевал Афины, и Аристотель вернулся в город. Академия Платона (которую теперь возглавлял другой ученик знаменитого философа – Ксенократ, 396–314 гг. до н. э.) по-прежнему оставалась главной школой в городе, а Аристотель решил основать свою и назвал ее Ликей.

После смерти Александра Македонского (323 г. до н. э.) в Афинах началось освободительное движение против македонского господства. Чтобы избежать заключения под стражу по обвинению в неблагочестии, Аристотель был вынужден покинуть Афины и бежать на остров Эвбея, где и жил вплоть до своей смерти (322 г. до н. э.).

Логика

Аристотель занимался многими вопросами философии. Но, пожалуй, самым значимым его вкладом в развитие западной философской мысли было создание формальной логики. Аристотель считал, что процесс обучения подразделяется на три отдельные категории: теоретическое, практическое и путем применения. При этом логика не относится ни к одной из этих категорий.

Логика – инструмент приобретения знаний, а значит, она должна быть первой ступенью в обучении. Она позволяет нам находить ошибки и устанавливать истину.

В книге «Первая аналитика»[2] Аристотель ввел понятие силлогизма, что стало важнейшим вкладом в развитие формальной логики. Силлогизм – логическое умозаключение, в котором делается вывод из серии других суждений (посылок).

Например:

• все греки – люди;

• все люди смертны;

• следовательно, все греки смертны.

Выразить силлогизм в краткой форме можно так:

• если все Х являются Y, а все Y являются Z, то все X являются Z.

Силлогизм состоит из трех суждений: первые два – посылки, а третье – вывод. Посылки могут быть общими (содержащими слова «каждый», «все» или «никто») или частными (например, с использованием слова «некоторые»), утвердительными или отрицательными.

Аристотель создал набор правил для силлогизмов.

• Хотя бы одна посылка должна быть общей.

• Хотя бы одна посылка должна быть утвердительной.

• Если одна из посылок отрицательная, вывод должен быть отрицательным.

Например:

• собаки – не птицы;

• попугаи – птицы;

• следовательно, собаки – не попугаи.

Аристотель считал, что любая логическая мысль должна подчиняться трем законам.

1. Закон тождества. Х – это Х, и это так, потому что Х обладает определенными характеристиками. Дерево является деревом: мы видим листья, ствол, ветви и т. д. Дерево нельзя определить как что-то иное, кроме дерева. Таким образом, всё существующее обладает собственными характеристиками, определяющими его.

2. Закон противоречия. Х не может быть и не быть Х одновременно. Утверждение не может быть одновременно истинным и ложным. Иначе возникает противоречие. Если вы говорите, что кормили кота вчера, а затем утверждаете, что не кормили, – налицо противоречие.

3. Закон исключенного третьего. Согласно ему, утверждение может быть либо истинным, либо ложным. Третьего не дано. Если вы говорите, что у вас светлые волосы, это либо правда, либо ложь. Однако позже математики и философы спорили с этим законом.

Метафизика

Аристотель был не согласен с теорией идей Платона. Он сформулировал свое понимание природы вещей в форме метафизики (хотя и не использовал этого термина, называя свое учение «первой философией»).

Платон проводил различие между миром идей (мыслей и представлений) и миром вещей (того, что можно увидеть) и считал мир идей единственной истинной формой реальности, а Аристотель был убежден, что разделять эти два мира бессмысленно. Он полагал, что мир состоит из субстанций, которые могут быть формой, материей или и тем и другим, и что разумность присутствует во всех вещах и существах.

«Метафизика» Аристотеля состоит из 14 книг (редакторы сгруппировали его работы по категориям). Этот научный труд считается одним из величайших в истории философии. Аристотель полагал, что знание состоит из отдельных истин, которые человек постигает через опыт, а также истин, которые познаются через науку и искусство. Мудрость, в противовес знанию, достигается, когда человек начинает понимать фундаментальные принципы, которые управляют всеми вещами (самые общие истины), а затем преобразует эту информацию в научное знание.

Аристотель развивает учение о причинах всего сущего.

1. Материя – объясняет, из чего всё сделано.

2. Форма – объясняет, какую форму всё принимает.

3. Действующая причина – объясняет, с чего всё началось.

4. Конечная причина – объясняет цель всего.

Другие науки изучают отдельные аспекты проявления человеческой природы (например, биология – функции его физического организма, психология – сознание). Метафизика же в первую очередь изучает причины самого факта существования человека. Поэтому ее часто называют «изучением бытия как бытия».