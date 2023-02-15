Поликин - Концепт «Для Господня»
Концепт Дня Господня, используемый Малыми пророками, и особенно его социальный потенциал, относящийся к сохранению и восстановлению социальной справедливости, заслуживает особого внимания. Концепт, активно эксплуатируемый Поздними пророками, неразрывно связан с богословием Древнего Израиля, его этической системой и его историей.
Еврейский народ — это народ памяти и ожидания, надежды на лучшее будущее. Он обновляет эту надежду, регулярно возвращаясь к своему прошлому. Христианство, стоящее на этих корнях, следует тем же путём: постоянно вспоминая Божье слово и откликаясь на него. Христианская нравственность так же, как и еврейская, выстраивается на основании Божьей инициативы, Его призыва к спасению, то есть к восстановлению изначального совершенного миропорядка, являясь ответом на стремление Бога вступить в отношения с человеком. Таким образом, богопознание строится на подражании Совершенному в делах справедливости и милосердия, а не на слепом следовании букве закона (именно поэтому Писание дано нам не в виде сборника законов, но в виде повествования, изобилующего множеством жанров). Пророк Иеремия писал об этом так: «…Отец твой ел и пил, но производил суд и правду, и потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему хорошо было. Не это ли значит знать Меня? говорит Господь» (Иер.22:15-16).
Сергей Владимирович Поликин – Концепт «Для Господня» и его социальная составляющая у Малых пророков – Магистерская диссертация
Санкт-Петербургский христианский университет
СПб, 2015 г., - 71 с.
Сергей Владимирович Поликин – Концепт «Для Господня» и его социальная составляющая у Малых пророков – Магистерская диссертация - Содержание
Введение
Часть 1. Концепт Дня Господня у Малых пророков: происхождение и интерпретация
1.1. Теории происхождения концепта Дня Господня
1.2. Этимология термина «День Господень»
1.3. Социальная составляющая концепта Дня Господня
1.4. Выводы из первой части
Часть 2. Концепт Дня Господня в ветхозаветной пророческой литературе
2.1. Перикопы, содержащие полную фразу הוהי ם וׄ י
2.2. Перикопы, содержащие синонимы фразы «День Господень»
2.3. Жанровые особенности передачи концепта Дня Господня
2.4. Выводы из второй части
Часть 3. Историко-богословский анализ книг «Свитка Двенадцати»
3.1. Малые пророки ассирийского периода
3.2. Малые пророки вавилонского периода
3.3. Малые пророки персидского периода
3.4. Место концепта Дня Господня и его социальной составляющей в тематической структуре «Свитка Двенадцати»
3.5. Аспект темпоральности концепта Дня Господня
3.6. Выводы по использованию концепта Дня Господня и его социальной составляющей Малыми пророками
3.7. Современное значение концепта Дня Господня
Заключение
Библиография
спасибо
Спасибо!
В свете событий последних дней очень даже актуально.
Благодарю