Концепт Дня Господня, используемый Малыми пророками, и особенно его социальный потенциал, относящийся к сохранению и восстановлению социальной справедливости, заслуживает особого внимания. Концепт, активно эксплуатируемый Поздними пророками, неразрывно связан с богословием Древнего Израиля, его этической системой и его историей.

Еврейский народ — это народ памяти и ожидания, надежды на лучшее будущее. Он обновляет эту надежду, регулярно возвращаясь к своему прошлому. Христианство, стоящее на этих корнях, следует тем же путём: постоянно вспоминая Божье слово и откликаясь на него. Христианская нравственность так же, как и еврейская, выстраивается на основании Божьей инициативы, Его призыва к спасению, то есть к восстановлению изначального совершенного миропорядка, являясь ответом на стремление Бога вступить в отношения с человеком. Таким образом, богопознание строится на подражании Совершенному в делах справедливости и милосердия, а не на слепом следовании букве закона (именно поэтому Писание дано нам не в виде сборника законов, но в виде повествования, изобилующего множеством жанров). Пророк Иеремия писал об этом так: «…Отец твой ел и пил, но производил суд и правду, и потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему хорошо было. Не это ли значит знать Меня? говорит Господь» (Иер.22:15-16).

Сергей Владимирович Поликин – Концепт «Для Господня» и его социальная составляющая у Малых пророков – Магистерская диссертация

Санкт-Петербургский христианский университет

СПб, 2015 г., - 71 с.

Сергей Владимирович Поликин – Концепт «Для Господня» и его социальная составляющая у Малых пророков – Магистерская диссертация - Содержание

Введение

Часть 1. Концепт Дня Господня у Малых пророков: происхождение и интерпретация

1.1. Теории происхождения концепта Дня Господня

1.2. Этимология термина «День Господень»

1.3. Социальная составляющая концепта Дня Господня

1.4. Выводы из первой части

Часть 2. Концепт Дня Господня в ветхозаветной пророческой литературе

2.1. Перикопы, содержащие полную фразу הוהי ם וׄ י

2.2. Перикопы, содержащие синонимы фразы «День Господень»

2.3. Жанровые особенности передачи концепта Дня Господня

2.4. Выводы из второй части

Часть 3. Историко-богословский анализ книг «Свитка Двенадцати»

3.1. Малые пророки ассирийского периода

3.2. Малые пророки вавилонского периода

3.3. Малые пророки персидского периода

3.4. Место концепта Дня Господня и его социальной составляющей в тематической структуре «Свитка Двенадцати»

3.5. Аспект темпоральности концепта Дня Господня

3.6. Выводы по использованию концепта Дня Господня и его социальной составляющей Малыми пророками

3.7. Современное значение концепта Дня Господня

Заключение

Библиография