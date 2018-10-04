Каббала является интегральной частью иудаизма, прямым наследием Библейских пророков, на котором основана Западная цивилизация. Однако этот фундаментальный элемент цивилизации в прежние времена был закрытым учением для немногих продвинуто мыслящих людей, и только в последнее время постепенно становится частью всеобщего знания.

При этом до сих пор на русском языке нет книги, которая излагала бы идеи каббалы для начинающего читателя, и наша цель – восполнить этот пробел. Мы не ставим задачу научить каббале, но только даем общее представление о ней. Разумеется, в изложении концепций каббалы мы придерживаемся традиционного подхода, принятого в ортодоксальном иудаизме (и считаем любой иной подход профанацией). Но при этом книга адресована всем читателям, независимо от их конфессии.

Понятно, что серьезное изучение каббалы невозможно без обширной подготовки и знания множества специальных вещей. Но как в любой другой области, общие идеи могут быть описаны относительно простым языком – аналогично тому, как формулы теории относительности доступны лишь профессионалам, но общее представление о ней необходимо каждому образованному человеку.Такое начальное и общее представление о центральных идеях каббалы мы и планируем дать в этой книге.

Условия изучения каббалы. Мудрецы каббалы всегда подчеркивали, что важнейшим условием для ее изучения и понимания является наличие чувства юмора и самоиронии. Ну действительно, как ограниченный человек может претендовать на адекватное понимание бесконечной Божественности? Это же смешно! Человеческий язык принципиально не может выразить Божественность, он всегда содержит ошибки. И если мы воспринимаем наши представления и, тем более, наши формулировки слишком серьезно – от этого они становятся еще более ошибочными. Поэтому всегда нужно быть готовыми отнестись с иронией к своему пониманию каббалы. Без этого ничего в ней не поймешь.

Построение книги. Книга "Центральные идеи каббалы" планируется из трех томов: главы серии "A", серии "B" и серии "C". Текст данного, первого тома – это главы серии "А". В них мы излагаем идеи в максимально простом виде, следуя подходу лурианской каббалы. При этом мы зачастую упрощаем изложение, не упоминаем разные точки зрения, пропускаем многие тонкости – для того, чтобы читатель мог получить основные базовые представления и не запутаться в них. Главы серии "B", которые мы надеемся выпустить в следующем году, должны в том же порядке (как главы серии "А") дать более подробные разъяснения и уточнения, показать различные подходы. Еще через год мы планируем издать главы серии "С", в котором приведем перевод отрывков из базовых книг по каббале, чтобы дать читателю возможность познакомиться с источниками и почувствовать их.

Происхождение каббалы. Каббала это мистическое учение в иудаизме, объясняющее устройство высших миров как архетипов, на основе которых функционирует мир вокруг нас. Каббала является частью наследия библейских пророков и неотделима от текста Еврейской Библии. Учение пророков дошло до нас через три основных канала: Божественные тексты – Письменная Тора, составившая Еврейскую Библию (ТаНаХ), методика религиозного подхода к текущим проблемам жизни – Устная Тора, на основе которой создан Талмуд, понимание устройства высших миров – Скрытая Тора, которая позже стала называться "каббала". Все три части пророческого наследия составляют единый комплекс. Каббала, как часть иудаизма, может быть понята только в рамках традиции.

Низшее как подобие высшему. Целью изучения каббалы является возможность увидеть особые структуры взаимодействия высших и нижних миров, их направление и смысл. На основании этого можно более адекватно понимать мир и действовать в нем. Каббала (как и другие мистические подходы к пониманию мира) основана на принципе "низшее подобно высшему". Это означает, что первоначальная структура управления миром, заложенная при его Сотворении, повторяется на каждом уровне мироздания, и те процессы, которые происходили в самом начале – продолжаются в мире вокруг нас.

Тот же принцип действует для концепции "Десяти Сфирот", занимающей одно из главных мест в каббале. Как при Сотворении мира, так и далее, всё мироздание в целом и каждая его часть - душа и тело человека, народ и всё человечество, любая цельная система и ее под-система – имеет в своей структуре те же десять Cфирот. Язык, на котором мы говорим, весьма существенно влияет на наше видение мира – поскольку мы, прежде всего, выделяем в мироздании те элементы, для которых в нашем языке есть название. Понимание терминологии каббалы и языка Сфирот дает нам возможность увидеть и описать то, что мы до этого не замечали.

Проецировать понятия на самого себя. Каббала полагает, что структура души человека подобна структуре мироздания. Чтобы, изучая каббалу, понимать описание мироздания – нужно стараться проецировать ее утверждения на самого себя, прочувствовать их изнутри. Без этого все изучение легко может превратиться в жонглирование терминами, которое не имеет никакой ценности. При этом, как мы отметили выше, важно помнить, что любое наше понимание высших миров ограниченно и в чем-то ошибочно, наши представления надо постоянно корректировать и исправлять. Ну и конечно относиться к своему пониманию с иронией и чувством юмора.

Терминология на иврите и по-русски. Всюду, где это возможно, мы стараемся заменять термины каббалы соответствующим русским переводом, написанным с заглавной буквы, выделяя такие слова как "имена собственные", особые понятия. Иногда (особенно при первых упоминаниях) мы выделяем эти слова курсивом, но если они далее встречаются часто – даем их обычным шрифтом. В Приложении все эти термины еще раз собраны и приведены также на иврите. Однако в некоторых случаях, как например, в названиях Сфирот – такая замена не удается, поэтому мы используем исходные ивритские и арамейские термины. Впрочем, поскольку Умберто Эко для названий разделов своей книги "Маятник Фуко" использовал названия Сфирот без перевода и даже без пояснений, следует предположить, что эти термины сегодня уже вошли в обиход западной культуры.

Эпохи в развитии каббалы. Описание истории каббалы мы отложим до второй части данной книги. Здесь же только отметим, что: Начальные тексты каббалы написаны во времена мудрецов Талмуда и Гаонов, со 2 в. до н.э. и по 10 в. н.э. Первый расцвет изучения каббалы – это испанская каббала 13-15 веков, публикация книги Зоhар и описание системы Сфирот. Второй расцвет изучения каббалы – это Аризаль, р. Ицхак Лурия, живший в Цфате в 16 в, создатель лурианской каббалы. Он показал динамическую картину Сфирот, процесс их возникновения и развития. (Мы придерживаемся в изложении именно его схемы). В наше время каббала является основой всех значительных духовных течений в иудаизме, в частности хасидизма и религиозного сионизма. В первой части книги порядок изложения тематический, а не хронологический: сначала разъясняются идеи лурианской каббалы, и лишь затем приводится структура Сфирот. Во второй части мы даем изложение истории каббалы и развития ее идей в хронологическом порядке.

Пинхас Полонский - Центральные идеи Каббалы (для начинающих) - Том 1

Место Встречи – Орот Иерушалаим

Иерусалим – 5779/2018

Пинхас Полонский - Центральные идеи Каббалы (для начинающих) - Том 1 - Содержание

Посвящения

Благодарности

Предисловие

Глава А-0. Введение: Что такое каббала и как ее понимать

Происхождение каббалы

Низшее как подобие высшему

Проецировать понятия на самого себя

Терминология на иврите и по-русски

Эпохи в развитии каббалы

Часть Первая. Центральные идеи

Глава А-1. Цимцум: расчистка строительной площадки

Концепция Самосокращения и Центральной точки

Иллюстрация

Отличие от обычной картины Сотворения

Метафизический смысл Самосокращения

Моральный смысл Самосокращения

Эйн Соф, изначальная Божественность

Для мироздания нужно пустое место

Самосокращение изображается в виде круга

Текст в первоисточнике

Глава А-2. Пустое пространство: строительная площадка

Концепция Пустого пространства

Свет превращается в Воздух

Двойственность Пустого пространства

Теологический смысл Пустого пространства

Круглое: законы природы, не имеющие цели

Глава А-3. Луч: На стройплощадке появляется Генплан здания

Концепция Луча

Воздух и Луч – две производных от Бесконечности

"Круглое vs Прямое" как "естественное vs моральное"

Свобода и необходимость

Глава А-4. Сфирот: Палитра красок для рисования миров

Концепция Сфирот

Десять Сфирот

Сфирот можно пересчитать и описать

Сфирот как цветные фильтры

Сфирот как сосуды Божественного света

Косметика Бесконечности

Глава А-5. Прото-человек: чертеж мира

Концепция Прото-человека

Прото-человек и Первый-человек

"По образу Бога" ради взаимопонимания

"Образ Бога" как система управления мирозданием

Микрокосмос структурно подобен макрокосмосу

Прото-человек в системе миров

Человек это и есть Луч

Глава А-6. Стадии развития Сфирот: как формируется палитра

Три стадии Сфирот

Названия стадий и процесс развития

Три стадии развития Сфирот располагаются последовательно вдоль нисходящего Луча.

Урок трех стадий развития

Когда всё это происходило

Особенности каббалистической диалектики

Глава А-7. Разбиение сосудов и мир Хаоса

Разбиение сосудов ввиду их переполнения

Моральный смысл Разбиения сосудов

Души мира Хаоса

После Хаоса приходит Исправление

Разбиение сосудов исторически необходимо

Глава А-8. Искры, Скорлупа и Починка

Сосуды разбиваются на Искры

Искры падают вниз

Воздух обволакивает Искры

Скорлупа паразитирует на Искре, но сохраняет ее

Починка: склейка разбитых сосудов

Человек становится со-Творцом мира

Позитивная роль человека в мироздании

Берудим: Исправленный Пятнистый мир

Равновесие Сфирот

Сфирот как фрактал

Глава А-9. Дерево Жизни – уравновешенная система Сфирот

Общая картина Дерева Жизни

Горизонтальные уровни

Вертикальные связи

Сфирот, Дни Творения и Праотцы

Кетер

ХаБаД

Хохма и Бина

Даат

Число Сфирот - 10, хотя их 11

ХаГаТ

Хесед

Гвура

Тиферет

Нецах

hод

Йесод

Малхут

Пример использования языка Сфирот

Глава А-10. Парцуфим: Лики Диалога

Что такое Парцуф, "Лик"

Соотношение Ликов, Сфирот и Тетраграмматона

Названия Ликов

Два уровня Сфиры Кетер

Отец и Мать

Зеир Анпин и Нуква

Соотношение мужского и женского Ликов

Зеир Анпин и Арих Анпин – два уровня Провидения

Глава А-11. Четыре мира и структура души человека

Четыре мира

Соотношение Четырех миров и уровней души

Сфирот в каждом из миров

Последовательные одежды души

Ацилут, мир Эманации

Брия, мир Сотворения

Йецира, мир Формирования

Асия, мир Действия

Дихотомия на уровне Нефеш

Дихотомия на уровне Руах

Реинкарнация

Глава А-12. Сущность зла

Реальность и закономерность зла

Корень зла – в "вынужденности" Бога при Сотворении

Энергия, не встроенная в систему добра – становится источником зла

Структурное зло: перекос в сторону закона и справедливости

Строгий праведник как источник зла

Зло при локальном и при глобальном рассмотрении

Зло при разных уровнях Провидения

Воспринимать явления в мессианском свете

Глава А-13. Смысл Сотворения мира

Первый уровень: Даровать наслаждение другим

Второй уровень: Чтобы было с кем пообщаться

Часть Вторая. История и современность

Глава А-14. Еврейская мистика в Библейскую и Талмудическую эпоху

Интегральное восприятие Торы в эпоху пророков, и ее разделение на отдельные ветви в эпоху мудрецов

Мистическая литература в период мудрецов Талмуда и Гаонов

Соотношение ранней мистической литературы с каббалой

Глава А-15. Каббала в 11-15 веках

Ашкеназский хасидизм

Прованс

Испанская каббала, книга Зоhар

Глава А-16. Цфат и лурианская каббала

Цфат в 16 веке

Р. Ицхак Лурия (Аризаль)

Лурианская каббала

Глава А-17. Саббатианский кризис

История саббатианства

Идеология "грех во имя Неба"

Каббалистическая концепция саббатианства

Решение проблемы извлечения Искр из тяжелой Скорлупы

Галаха как ограничение мистического порыва

Последствия саббатианства

Глава А-18. Рамхаль; развитие каббалы и западная цивилизация

р. М.Х.Луцато и конфликты вокруг каббалы в начале 18 в.

Концепции Рамхаля и его влияние

Этапы развития каббалы – параллельны развитию Западной цивилизации

Глава А-19. Бешт и Виленский Гаон – хасиды и литваки

История развития хасидизма

Различия еврейства Украины и еврейства Литвы

Главные принципы хасидизма

Социальные отличия хасидской общины от литовской

"Каббала, истолченная в порошок"

Психологизация каббалы и общенациональных аспектов иудаизма

"Танцевать, не сходя с места"

Особые направления хасидизма – Хабад и Брацлав

Виленский Гаон и "национальный уровень каббалы"

Де-персонализация понятия Машиах бен-Йосеф

Глава А-20. Рав И.Л.Ашлаг и "популярная каббала"

Приближение человека к Богу через "получение ради отдавания"

Ограниченность подхода "давание и получение"

Распространение "популярной каббалы, оторванной от иудаизма"

Глава А-21. Рав А.И.Кук и каббала религиозного сионизма

Каббала общенационального Диалога с Богом

Новый язык каббалы

Синтез трех групп ценностей

Машиах бен-Йосеф и Машиах бен-Давид

Приложение. Словарь некоторых понятий каббалы

Пинхас Полонский - Центральные идеи Каббалы (для начинающих) - Том 1 - Концепция Прото-человека

Первая форма, которую образует Луч в начале своего распространения это Адам Кадмон, "Прото-человек". Таким образом, самый начальный этап Божественного Управления миром "подобен человеку". Далее эта структура управления дуплицируется на более низших уровнях Божественного управления, и таким образом формирует всё мироздание и пронизывает его. Всё, что в дальнейшем возникнет в мире – будет сформировано по форме этой исходной структуры, "под человека". Весь мир является антропоморфным.

Прото-человек и Первый-человек. Каббалистическое понимание слов книги Бытия (1:26) о том что "человек создан по образу и подобию Бога" – состоит в том, что Адам Ришон (Первый человек) создан по подобию Адам Кадмон (Прото-человек, который и есть "Образ Бога"). Первая структура мироздания, на основе которой осуществляется Божественное управление в мире, была "Прото-человек", Адам Кадмон. Это Образ Бога, та форма, которую принимает Луч в самый первый момент его существования, когда он выходит из Бесконечного Света в Пустое пространство. Это происходит еще до того как возникли все миры. А "Первый человек", Адам Ришон – это тот Адам, который был создан гораздо позже, в последний день Сотворения мира (в стихе 1:26), по Божественному Образу (т.е. по модели Прото-человека), и от которого в дальнейшем произошли все люди.

"По образу Бога" ради взаимопонимания. Взаимопонимание возможно только между подобными. И когда в Торе говорится, что "Бог создает человека по Своему образу и подобию", то это, в частности, означает, что человеку дана возможность в некоторой степени понимать Бога. (Лишь в некоторой степени – поэтому в Торе не сказано "в подобии Бога", но "по подобию Бога", что означает лишь некоторое относительное подобие). Антропный принцип мироздания утверждает, что весь мир устроен в расчете на человека, ориентируется на него. Все пути мироздания, как его высшее Управление, так и все дальнейшие структуры - соответствуют человеку, и поэтому человек в состоянии их понять. (Разумеется, мы понимаем мир не только разумом, но всем своим существом). Мир не враждебен человеку, мы можем успешно жить в нем. И в этом базовый оптимизм Торы и каббалы.

"Образ Бога" как система управления мирозданием. Бог Сам не имеет никакого вида или образа. А слова о том, что человек создан "по образу и подобию Бога" – следует понимать как "по образу и подобию структуры Божественного управления миром". Поэтому "Образ Бога" – это не то, каков Он "на самом деле", а то каким образом Бог управляет миром, как Он в реальном мире предстает перед нами. В этом смысле можно сказать, что "Деяния Бога – это Его одеяния". Высшая возможность для человека – увидеть не Бога, а увидеть Его внешнюю одежду, то, как Он управляет миром. Именно это Моисей просит у Всевышнего (см. Исход 33:13, и комментарий "Библейская динамика" там).

Микрокосмос структурно подобен макрокосмосу. Когда Первый человек создается по форме Прото-человека, то высказывание "человек это вселенная в себе, микрокосмос подобен макрокосмосу" – приобретает не декларативный, а структурный характер. Каббала описывает уровни мироздания как созданные по общей схеме десяти Сфирот. Как устроено высшее, так устроено и низшее; в каждой капле воды отражается океан. Каждый из четырех миров (из которых состоит мироздание, мы обсудим их ниже), или народ как целое, или каждый человек – имеют в своей основе ту же самую структуру. Мир внутри нас устроен так же, как самые высшие этажи мироздания. Поэтому, изучая систему Сфирот, мы можем лучше понять самого себя. А заглянув в себя и прочувствовав соотношение и функционирование Сфирот в собственной душе – мы можем лучше понять мир.

Прото-человек в системе миров. Прото-человек, Адам Кадмон – это Божественная структура, возникшая в самом начале Луча, почти на стыке Луча и Пустого пространства. Это еще не сами миры, а как бы их прообраз. Это самая первая, исходная форма, которую Божественный Свет принимает в нашем мире. Первоначальный Божественный свет, Ор Эйн Соф, не имеет никакой формы, образа или подобия, ибо он – всё. Воздух, являющийся отсветом Ор Эйн Соф в Пустом пространстве, также не имеет какой-либо формы, он равномерен повсюду.

Таким образом, Прото-человек это первый "образ, связанный с Богом", появившийся в процессе Творения. Именно по этому "образу Бога" в дальнейшем творится мир. Адам Кадмон это форма, предшествующая всему, поэтому она "стоит выше всего", а все миры находятся "ниже", являясь производными от него (и даже "находятся внутри него"). Адам Кадмон объемлет всё, он совокупность всего оформленного мироздания во всех мирах, это "макро-макро-космос", план творения. Все дальнейшие миры формируются путем эманации света из разных частей тела Прото-человека.

Человек это и есть Луч. Еще один аспект концепции Прото-человека состоит в том, что сам человек и есть Луч в мироздании. Именно человек, вторгаясь в мир природы, прокладывает путь реализации в ней Божественных целей. Природа сама ни к чему не стремится – но человек стремится. И хотя человек не всегда сознает свое стремление к Божественной цели мироздания, именно через него эта цель реализуется.

Пинхас Полонский - Центральные идеи Каббалы (для начинающих) - Том 1 - Стадии развития Сфирот: как формируется палитра

Три стадии Сфирот. Сфирот, палитра красок для рисования мира, проходят три стадии в своем формировании: Связанные, Точечные и Пятнистые.

Стадия "Связанные", Акудим – это такая первоначальная стадия развития, когда все Сфирот полностью связаны между собой в единое неразрывное целое. В до-первоначальной стадии, в Ор Эйн Соф, которая за пределами мироздания (т.е. до рождения) – там все абсолютно едино. Поэтому когда Сфирот появляются из Света Бесконечности в Пустое пространство, то в начальный момент (т.е. около начальной точки Луча) Сфирот связаны в полное единство. В принципе, единство это хорошо. Но полное единство блокирует возможность движения и развития, а это плохо.

Поэтому Божественное Провидение "развязывает" Сфирот, они становятся свободными, отделяются друг от друга и переходят во вторую стадию, "Точечные". На стадии Точечные, Некудим – каждая Сфира осознает себя отдельной, и сосредоточена на себе. Это дает возможность развития, самостоятельности, осознания собственной особой ценности. Но появляется другая проблема На этом этапе каждая отдельная Сфира, "не видящая вокруг себя других" – начинает считать себя самым главным, что есть в мире, чуть ли не единственным. Сфирот в таком состоянии изображаются как точки, расположенные вертикально, одна под другой, в качестве "одного столба". Поэтому отсутствует "система сдержек и противовесов", и нет равновесия.

В результате этого, отдельная Сфира (каждая из них) поэтому она берет на себя непосильную задачу, и пытается вместить в себя "весь Божественный свет" – т.е. много больше, чем в нее может поместиться. Ввиду возникающего внутреннего давления Сфирот, сосуды Божественного света – не выдерживают и лопаются, как стеклянные сосуды, в которые втиснуто много больше их емкости. Происходит катастрофа, которая называется "Разбиение сосудов". Лишь позже, пройдя после Разбиения сосудов еще и стадию Починки – Сфирот начинают вести себя иначе, более зрелым образом: каждая из них видит и уважает другие Сфирот.

Милость продолжает считать себя очень важной, но при этом понимает, что миру нужна не только она, но еще и Справедливость, Красота, Реалистичность и прочие качества; и так же ведут себя остальные. И тогда все Сфирот могут соединиться в единую систему, и это стадия Пятнистые, Берудим. На этой стадии Сфирот располагаются вдоль трех вертикальных линий: Правой: экстравертная линия, любовь и милость, распространение. Левой: интровертная линия, суд и справедливость, сохранение. Средней: центральная линия, воля и понимание, равновесие, реализация. Ввиду расположения по этим трем линиям, на каждом уровне (интеллект, эмоции, реалистичность) достигается равновесие и объединение противостоящих ценностей, и эта система сдержек и противовесов дает всему Дереву возможность функционировать.Мы подробно обсудим эту стадию ниже.

Названия стадий и процесс развития. Таким образом, Свет Бесконечности – это Белый свет, Лаван. В процессе преломления он сначала предстает как единство всех цветов (стадия Связанные, Акудим), потом единый поток разделяется на отдельные цвета (стадия Точечные, Некудим), из которых в дальнейшем, через Разбиение и Починку, создается уравновешенная картина (стадия Пятнистые, Берудим). Эта терминология базируется на книге Бытия (глава 30), где описано как Яаков пас овец Лавана (Лаван букв. Белый), и "производил" из стада Лавана овец разной расцветки, которые называются Акудим, Некудим и Берудим (31:10). Сегодня это воспринимается нами как некий непонятный набор расцветок овец, и обычно переводится как "пятнистые, крапчатые и пестрые".

Но каббала понимает эти термины как три стадии нисхождения Сфирот из Ор Эйн Соф. Белое, Свет Бесконечности, поглощает и вбирает в себя всё – поэтому Лаван хотел поглотить Яакова, не отпустить его от себя. Яаков, напротив, хотел уйти из пространства Лавана, выйти из этой бесконечности, построить свою границу, стать собой. Это и есть процесс написания своего текста, т.е. формирования своего самосознания. Потенциально в Белом Бесконечном свете содержится всякий текст, но он находится там в поглощенном состоянии – поэтому актуально этот текст не может проявиться. Яаков вытаскивает из белого стада Лавана отдельных "частично черных" овец – не просто черного цвета, а именно овец бело-черной раскраски, и это буквы (буква это "черное на белом", и таковы все масти овец Яакова).

Буквы же нужны для того чтобы "написать ими свой текст", текст своей жизни, и через это реализовать свой Божественный потенциал. И сначала из стада выходят овцы Акудим, далее Некудим, и потом Берудим. Акудим буквально означает "со связанными конечностями". (Например, история жертвоприношения Ицхака называется Акеда, поскольку Авраам "связал Ицхака", Быт. 22:9). Возможно, имелось в виду, что у этой масти овец колечки на ногах, их ноги как бы "связанны", и поэтому они не могут передвигаться. Вторая масть, Некудим, "Точечные" – это овцы в крапинку. Третья масть, Берудим, "Пятнистые" – это овцы с переходящими друг в друга черными и белыми пятнами, которые все вместе составляют неразделимую систему. Три стадии развития Сфирот располагаются последовательно вдоль нисходящего Луча.

Урок трех стадий развития. Описание трех стадий развития Сфирот важно, прежде всего, как основа концепции Разбиения сосудов, которую мы рассмотрим ниже. Сами по себе эти стадии отражают, как очевидно, периоды развития человека и его взаимоотношений с родителями и миром: (1) единство детскости, (2) максимализм юности и (3) уравновешенность взрослости. Таким образом, эти столь знакомые нам периоды развития человека мыслятся как фундаментальная система, заложенная в мироздание еще до Первого дня Сотворения мира. И поэтому они постоянно повторяются в человеческой истории. Полное единство возможно только на стадии раннего детства. Действительно свобода опасна, поскольку может обернуться разбиением сосудов, но без свободы невозможно развитие, а без развития – нет смысла в существовании мира. Идеалом же является не тотальное единство, а равновесие различных ценностей, при котором происходит объединение с сохранением свободы и самоценности каждого.

Когда всё это происходило. Все метафизические события, которые мы описываем – Цимцум, Луч, Прото-человек, стадии развития Сфирот, Разбиение сосудов и т.д. – происходят впервые в самом начале Сотворения миров, еще до первого дня Сотворения мира, до создания неба и земли и т.д. Однако все они являются метафизическими константами сотворенного мира, т.е. продолжают постоянно реализовываться на всех уровнях бытия: как на разных этапах мировой истории, так и в нашей собственной жизни. Здесь и сейчас мир функционирует на базе тех моделей, которые сформировались в запредельно доисторическом прошлом.

Особенности каббалистической диалектики. Мы привыкли к Гегелевской диалектике, в которой сначала имеется тезис, ему противостоит антитезис, есть взаимодействие и конфликт, а затем происходит синтез, который сам становится новым тезисом. При этом на этапе синтеза больше нет ни прежнего тезиса, ни антитезиса, как пропадает и первоначальное противоречие между ними – синтез его снимает. Еврейская каббалистическая диалектика исходит из иного представления. Есть тезис и антитезис, их взаимодействие, конфликт и синтез. Однако синтез НЕ снимает противоречие между тезисом и антитезисом, он только строит новый этаж над этим конфликтом. При этом первоначальные тезис и антитезис, и также конфликт между ними – продолжают существовать.

Поэтому при смене стадий, когда Связанные, Акудим сменились на Точечные, Некудим – то предыдущая стадия, Акудим, не исчезает, она продолжает существовать. (И она расположена на Луче выше, чем Некудим, поскольку каждая предшествующая стадия расположена выше, Луч идет сверху вниз). А когда происходит Разбиение сосудов, то предшествующие стадии также продолжают существовать и влиять на наш мир, повторяясь и редуплицируясь в мироздании. Таким образом, при возникновении новых стадий, которые расположены ниже по Лучу, предыдущие этапы тоже сохраняются как некий набор фильтров и прототипов, через которые Божественный Свет продолжает проходить. Когда разбитые сосуды склеиваются, в мире остаются и действуют все уровни: как новые, образовавшиеся на этапе Починки, так и прежние, оставшиеся со стадии Разбиения сосудов, и даже еще более ранние, где сосуды были целые до разбивания. И когда строится вся система миров, то прежняя Пустота не уходит – есть и миры, и Пустота.