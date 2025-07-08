Почему в классических Афинах, этой «священной корове» антиковедения, славящихся своими блистательными интеллектуальными и художественными достижениями, было необходимо проводить такое резкое различие между культурой мужчин и культурой женщин? Если языческие богини были по-своему столь же могущественны, как и боги, почему положение смертных женщин было таким низким?

«Величие Рима» — ещё один сакральный символ антиковедения. Вся история римлян от Республики до Империи — представляется нескончаемой чередой политических деяний мужского сообщества, выраженных в завоеваниях новых провинций и в искусном управлении государством. Справедливости ради, нужно отметить, что римские матроны на практике не были исключены из участия в сопиальной, политической и культурной жизни в той же степени, что и греческие женщины. Тем не менее

преобладающее в научной среде мнение о том, что по крайней мере некоторые римские женщины были эмансипированы, также нуждается в пересмотре.

По сравнению с афинскими женщинами римлянки, по-видимому, обладали определёнными свободами, однако римское общество никогда не поощряло женщин заниматься деятельностью, в которую были вовлечены мужчины одного с ними сословия

Померой Сара - Богини и блудницы, жёны и рабыни: женщины в античности - Том I - Греция

Μ.: Тотенбург, 2025. — 316 с

Перевод с английского — Инвир Лазарев.

Померой Сара - Богини и блудницы, жёны и рабыни: женщины в античности - Том I - Греция

ОБ АВТОРЕ.

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

ВВЕДЕНИЕ

I. БОГИНИ И БОГИ

Происхождение и родословная греческих богов

Олимпийские боги.

Боги и смертные: модели взаимодействия.

Богини-матери.

II. ЖЕНЩИНЫ БРОНЗОВОГО ВЕКА В ГОМЕРОВСКОМ ЭПОСЕ

Женщины в царских династиях Греции и Трои

Брачные интересы

Мужья и жёны в Гомеровском эпосе

Амазонки: женщины-воительницы

Женщины в мужском мире

Повседневная жизнь в бронзовом веке

III. ТЁМНЫЕ ВЕКА И АРХАИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

Особенности браков в «смутное время»

Дорийские женщины: Спарта и Гортана

Ионийские женщины: свидетельства из захоронений

Женщины в лирической поэзии

IV. ЖЕНЩИНЫ АФИН

Спорный статус

Эпиклеры.

Приданое, брак и развод.

Продолжение рода и гражданство

Биологические аспекты деторождения и демографическая ситуация

Женская работа

Воспитание и образование

Религия.

V. ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ В КЛАССИЧЕСКИХ АФИНАХ

Домашние затворницы.

Женское здоровье

Женская сексуальность

Проститутки

VI. ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ЛИТЕРАТУРЕ КЛАССИЧЕСКИХ АФИН

Героини древнегреческих трагедий и реальные женщины

Мужские и женские роли в античной драме

Женщины в пьесах Еврипида: иной взгляд

Женские образы в комедиях Аристофана

Утопия

VII. ЖЕНЩИНЫ В ЭПОХУ ЭЛЛИНИЗМА

Жёны и матери македонских завоевателей

Рост женского влияния на общественную жизнь

Подходы философских школ к решению социальных проблем

Новые возможности для женского образования

Гетеры, наложницы и проститутки

Женская сексуальность: отражение в изобразительном искусстве, литературе и порнографии

Менада и сатир

Померой Сара - Богини и блудницы, жёны и рабыни: женщины в античности - Том II - Рим

Μ.: Тотенбург, 2025. — 192 с.

Померой Сара - Богини и блудницы, жёны и рабыни: женщины в античности - Том II - Рим - Содежание

ОБ АВТОРЕ

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

I. РИМСКИЕ МАТРОНЫ В ЭПОХУ ПОЗДНЕЙ РЕСПУБЛИКИ И РАННЕЙ ИМПЕРИИ

Буква закона и реальность

От колыбели до могилы

Плоды образования.

Вмешательство женщин в политические процессы.

Участие женщин в политической жизни Рима

II. ЖЕНЩИНЫ ИЗ НИЗОВ

Рабство в Риме

Законы, регулирующие браки рабов и их освобождение

Дочери и сыновья

Вольноотпущенницы и работающие женщины

Государственная и частная благотворительность в отношении детей разного пола

III. РОЛЬ ЖЕНЩИН В РЕЛИГИИ РИМА

Fortuna muliebris —защитница женского счастья

Особое положение девственных весталок.

Богиня Рождения и Смерти.

Владычица Изида

ЭПИЛОГ