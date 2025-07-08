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Померой - Богини и блудницы - жёны и рабыни - женщины в античности - 2 тома

Померой Сара - Богини и блудницы, жёны и рабыни: женщины в античности - Том I - Греция
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, History, Ethics

Почему в классических Афинах, этой «священной корове» антиковедения, славящихся своими блистательными интеллектуальными и художественными достижениями, было необходимо проводить такое резкое различие между культурой мужчин и культурой женщин? Если языческие богини были по-своему столь же могущественны, как и боги, почему положение смертных женщин было таким низким?

«Величие Рима» — ещё один сакральный символ антиковедения. Вся история римлян от Республики до Империи — представляется нескончаемой чередой политических деяний мужского сообщества, выраженных в завоеваниях новых провинций и в искусном управлении государством. Справедливости ради, нужно отметить, что римские матроны на практике не были исключены из участия в сопиальной, политической и культурной жизни в той же степени, что и греческие женщины. Тем не менее

преобладающее в научной среде мнение о том, что по крайней мере некоторые римские женщины были эмансипированы, также нуждается в пересмотре.

По сравнению с афинскими женщинами римлянки, по-видимому, обладали определёнными свободами, однако римское общество никогда не поощряло женщин заниматься деятельностью, в которую были вовлечены мужчины одного с ними сословия

Померой Сара - Богини и блудницы, жёны и рабыни: женщины в античности - Том I - Греция

Μ.: Тотенбург, 2025. — 316 с

Перевод с английского — Инвир Лазарев.

Померой Сара - Богини и блудницы, жёны и рабыни: женщины в античности - Том I - Греция

ОБ АВТОРЕ.

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

ВВЕДЕНИЕ

I. БОГИНИ И БОГИ

  • Происхождение и родословная греческих богов

  • Олимпийские боги.

  • Боги и смертные: модели взаимодействия.

  • Богини-матери.

II. ЖЕНЩИНЫ БРОНЗОВОГО ВЕКА В ГОМЕРОВСКОМ ЭПОСЕ

  • Женщины в царских династиях Греции и Трои

  • Брачные интересы

  • Мужья и жёны в Гомеровском эпосе

  • Амазонки: женщины-воительницы

  • Женщины в мужском мире

  • Повседневная жизнь в бронзовом веке

III. ТЁМНЫЕ ВЕКА И АРХАИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

  • Особенности браков в «смутное время»

  • Дорийские женщины: Спарта и Гортана

  • Ионийские женщины: свидетельства из захоронений

  • Женщины в лирической поэзии

IV. ЖЕНЩИНЫ АФИН

  • Спорный статус

  • Эпиклеры.

  • Приданое, брак и развод.

  • Продолжение рода и гражданство

  • Биологические аспекты деторождения и демографическая ситуация

  • Женская работа

  • Воспитание и образование

  • Религия.

V. ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ В КЛАССИЧЕСКИХ АФИНАХ

  • Домашние затворницы.

  • Женское здоровье

  • Женская сексуальность

  • Проститутки

VI. ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ЛИТЕРАТУРЕ КЛАССИЧЕСКИХ АФИН

  • Героини древнегреческих трагедий и реальные женщины

  • Мужские и женские роли в античной драме

  • Женщины в пьесах Еврипида: иной взгляд

  • Женские образы в комедиях Аристофана

  • Утопия

VII. ЖЕНЩИНЫ В ЭПОХУ ЭЛЛИНИЗМА

  • Жёны и матери македонских завоевателей

  • Рост женского влияния на общественную жизнь

  • Подходы философских школ к решению социальных проблем

  • Новые возможности для женского образования

  • Гетеры, наложницы и проститутки

  • Женская сексуальность: отражение в изобразительном искусстве, литературе и порнографии

  • Менада и сатир

Том II - Рим

Померой Сара - Богини и блудницы, жёны и рабыни: женщины в античности - Том II - Рим

Μ.: Тотенбург, 2025. — 192 с.

Померой Сара - Богини и блудницы, жёны и рабыни: женщины в античности - Том II - Рим - Содежание

ОБ АВТОРЕ

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

I. РИМСКИЕ МАТРОНЫ В ЭПОХУ ПОЗДНЕЙ РЕСПУБЛИКИ И РАННЕЙ ИМПЕРИИ

  • Буква закона и реальность

  • От колыбели до могилы

  • Плоды образования.

  • Вмешательство женщин в политические процессы.

  • Участие женщин в политической жизни Рима

II. ЖЕНЩИНЫ ИЗ НИЗОВ

  • Рабство в Риме

  • Законы, регулирующие браки рабов и их освобождение

  • Дочери и сыновья

  • Вольноотпущенницы и работающие женщины

  • Государственная и частная благотворительность в отношении детей разного пола

III. РОЛЬ ЖЕНЩИН В РЕЛИГИИ РИМА

  • Fortuna muliebris —защитница женского счастья

  • Особое положение девственных весталок.

  • Богиня Рождения и Смерти.

  • Владычица Изида

ЭПИЛОГ

  • Ускользающий образ

Views 352
Rating 5.0 / 5
Added 08.07.2025
Author esxatos
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5.0/5 (1)

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