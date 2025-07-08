Померой - Богини и блудницы - жёны и рабыни - женщины в античности - 2 тома
Почему в классических Афинах, этой «священной корове» антиковедения, славящихся своими блистательными интеллектуальными и художественными достижениями, было необходимо проводить такое резкое различие между культурой мужчин и культурой женщин? Если языческие богини были по-своему столь же могущественны, как и боги, почему положение смертных женщин было таким низким?
«Величие Рима» — ещё один сакральный символ антиковедения. Вся история римлян от Республики до Империи — представляется нескончаемой чередой политических деяний мужского сообщества, выраженных в завоеваниях новых провинций и в искусном управлении государством. Справедливости ради, нужно отметить, что римские матроны на практике не были исключены из участия в сопиальной, политической и культурной жизни в той же степени, что и греческие женщины. Тем не менее
преобладающее в научной среде мнение о том, что по крайней мере некоторые римские женщины были эмансипированы, также нуждается в пересмотре.
По сравнению с афинскими женщинами римлянки, по-видимому, обладали определёнными свободами, однако римское общество никогда не поощряло женщин заниматься деятельностью, в которую были вовлечены мужчины одного с ними сословия
Померой Сара - Богини и блудницы, жёны и рабыни: женщины в античности - Том I - Греция
Μ.: Тотенбург, 2025. — 316 с
Перевод с английского — Инвир Лазарев.
Померой Сара - Богини и блудницы, жёны и рабыни: женщины в античности - Том I - Греция
ОБ АВТОРЕ.
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
ВВЕДЕНИЕ
I. БОГИНИ И БОГИ
Происхождение и родословная греческих богов
Олимпийские боги.
Боги и смертные: модели взаимодействия.
Богини-матери.
II. ЖЕНЩИНЫ БРОНЗОВОГО ВЕКА В ГОМЕРОВСКОМ ЭПОСЕ
Женщины в царских династиях Греции и Трои
Брачные интересы
Мужья и жёны в Гомеровском эпосе
Амазонки: женщины-воительницы
Женщины в мужском мире
Повседневная жизнь в бронзовом веке
III. ТЁМНЫЕ ВЕКА И АРХАИЧЕСКИЙ ПЕРИОД
Особенности браков в «смутное время»
Дорийские женщины: Спарта и Гортана
Ионийские женщины: свидетельства из захоронений
Женщины в лирической поэзии
IV. ЖЕНЩИНЫ АФИН
Спорный статус
Эпиклеры.
Приданое, брак и развод.
Продолжение рода и гражданство
Биологические аспекты деторождения и демографическая ситуация
Женская работа
Воспитание и образование
Религия.
V. ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ В КЛАССИЧЕСКИХ АФИНАХ
Домашние затворницы.
Женское здоровье
Женская сексуальность
Проститутки
VI. ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ЛИТЕРАТУРЕ КЛАССИЧЕСКИХ АФИН
Героини древнегреческих трагедий и реальные женщины
Мужские и женские роли в античной драме
Женщины в пьесах Еврипида: иной взгляд
Женские образы в комедиях Аристофана
Утопия
VII. ЖЕНЩИНЫ В ЭПОХУ ЭЛЛИНИЗМА
Жёны и матери македонских завоевателей
Рост женского влияния на общественную жизнь
Подходы философских школ к решению социальных проблем
Новые возможности для женского образования
Гетеры, наложницы и проститутки
Женская сексуальность: отражение в изобразительном искусстве, литературе и порнографии
Менада и сатир
Померой Сара - Богини и блудницы, жёны и рабыни: женщины в античности - Том II - Рим
Μ.: Тотенбург, 2025. — 192 с.
Померой Сара - Богини и блудницы, жёны и рабыни: женщины в античности - Том II - Рим - Содежание
ОБ АВТОРЕ
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
I. РИМСКИЕ МАТРОНЫ В ЭПОХУ ПОЗДНЕЙ РЕСПУБЛИКИ И РАННЕЙ ИМПЕРИИ
Буква закона и реальность
От колыбели до могилы
Плоды образования.
Вмешательство женщин в политические процессы.
Участие женщин в политической жизни Рима
II. ЖЕНЩИНЫ ИЗ НИЗОВ
Рабство в Риме
Законы, регулирующие браки рабов и их освобождение
Дочери и сыновья
Вольноотпущенницы и работающие женщины
Государственная и частная благотворительность в отношении детей разного пола
III. РОЛЬ ЖЕНЩИН В РЕЛИГИИ РИМА
Fortuna muliebris —защитница женского счастья
Особое положение девственных весталок.
Богиня Рождения и Смерти.
Владычица Изида
ЭПИЛОГ
Ускользающий образ
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