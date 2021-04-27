Христианская Церковь всегда негативно относилась к войне. Более того, христиане не только предпочитали мир войне, как, впрочем, и большинство язычников, но и были призываемы прощать личные обиды и любить личных врагов (Лк. 14, 26). Однако в условиях мiра, «лежащего во зле» (1Ин. 5, 19), война оказалась неизбежным злом, что обусловило необходимость армии в качестве защитницы государства и его жителей. Случаются, конечно, и злоупотребления, войска выполняют функцию агрессора, однако это вовсе не означает, что следует полностью отказаться от армии, как не следует отказываться от ножей ввиду того, что ими иногда совершаются убийства. Часто противники военной службы ставят на вид заповедь Моисея «Не убий», однако это не более чем спекуляция. Ветхий Завет четко дифференцирует бытовое убийство и убийство на войне. Убивший воин рассматривается Ветхим Заветом нечистым в течение семи дней не в силу совершения убийства врага, а как прикоснувшийся к мёртвому (Числ. 31: 19; Числ. 19: 16) или даже к просто зашедшему в дом умершего (Числ. 19: 14), время очищения для всех этих случаев составляет семь дней.

Новый Завет также нигде не рассматривает воинов как убийц, напротив, войны в Евангелиях и в Деяниях выставлены в положительном свете (Мф. 8, 5–13; Лк. 7, 1–9; Деян. 10–1–48). Апостол Павел в своих посланиях пользуется военной терминологией (Еф. 6, 11–16). Иоанн Креститель, наставляя воинов, не требует от них оставления воинского служения. Хотя Тертуллиан считает, что «всю последующую воинскую службу Господь упразднил, разоружив Петра» (Об идол. 19), такой позиции противостоит мнение Климента Александрийского, согласно которому, устами Иоанна Крестителя говорил Сам Христос . Учитывая чрезмерный ригоризм Тертуллиана, наиболее вероятным представляется, что большинство христиан разделяло мнение Климента. Христианское отношение к убийству на войне выразил Афанасий Великий, который прямо пишет: «не позволительно убивать, но убивать врагов на брани и законно и похвалы достойно». В 13-м правиле Василий Великий прямо говорит о том, что убийство на войне «отцы наши не вменяли за убийство».

Святитель, хотя и с изрядной долей неуверенности («может быть добро было бы советовати…»), советует воинам, убившим на войне, в течение трех лет удерживаться от Причастия, как имеющих «нечистые руки». Однако утверждение в начале правила о том, что древние отцы убийство на войне не вменяли за грех, снимали основание для такого совета, а Зонара и Вальсамон отмечают, что это правило никогда не действовало. Христиане не желали никого убивать, но подчиняться гражданской власти и, по приказу ее, защищать своих сограждан считали своим долгом. Служение христианского воина заключается в защите своих соотечественников от внешнего врага. Часто это служение сопровождается угрозой его собственной жизни. По словам Христа, «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13), именно поэтому Святая Православная Церковь, осуждая войну, всегда с большим уважением относилась к армии и защитникам Отечества.

Иеромонах Иона (Поникаровский) - Христианство и языческий культ в условиях воинской службы в Римской империи II–III вв.

Ижевск: Удмуртия, 2019. 128 с.

ISBN 978-5-7659-1907-2

Иеромонах Иона (Поникаровский) - Христианство и языческий культ в условиях воинской службы в Римской империи II–III вв. - Содержание

Введение

Глава I. Римская религия и религиозность римлян

1. 1. Историки о римской религиозности рассматриваемого периода

1. 2. Утрата римской религией сакральной составляющей

1. 3. Политическое значение религии

1. 4. Греческая философия

1. 5. Следствия утраты римской религией сакральной составляющей

1. 6. Вывод

Глава II. Христиане на военной и государственной службе и отношение к ним церкви

2. 1. Социальный состав первых христиан

2. 2. Христиане на государственной службе

2. 3. Христиане на военной службе 2. 3. 1. Христиане на службе до 70-х годов II в. 2. 3. 2. Молниеносный легион 2. 3. 3. Дидаскалии 2. 3. 4. Тертуллиан 2. 3. 5. Климент Александрийский 2. 3. 6. Эпиграфика 2. 3. 7. Вывод

2. 4. Отношение Церкви к воинской службе

2. 5. Противники воинского служения 2. 5. 1. Тертуллиан 2. 5. 2. Ипполит

2. 6. Вывод

Глава III. Римская армия

3. 1. Краткий очерк по истории Римской армии 3. 1. 1. Миф об основании Рима 3. 1. 2. Куриатная система 3. 1. 3. Реформа Сервия Туллия. Центуриатная система 3. 1. 4. Территориально-трибутная система. Первое жалование 3. 1. 5. Реформы Мария 3. 1. 6. Юлий Цезарь 3. 1. 7. Август

3. 2. Римская армия в рассматриваемый период 3. 2. 1. Реформы Августа 3. 2. 2. Структура армии



Глава IV. Христиане в условиях военной службы

4. 1. Набор

4. 2. Присяга

4. 3. Дисциплина 4. 3. 1. Тренировки 4. 3. 2. Наказания 4. 3. 3. Награды

4. 4. Быт

4. 5. Жалование

4. 6. Боги и праздники

4. 7. Знамена

4. 8. Культ императора

4. 9. Отставка

Заключение

Список использованной литературы