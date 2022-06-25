Факты налицо! В девятом веке Митрофан Смирнский в духе александрийской экзегетической школы, переданном в случае «Гостеприимства Авраамова» свят. Кириллом и преп. Максимом Исповедником, восклицает: «Ты древле, яве Аврааму яко явился еси триипостасный, единствен же естеством Божества - богословие истиннейшее образно явил еси...». А с 1066 года в миниатюрах и с конца XII века в монументальной росписи появляется «Гостеприимство Авраамово» с надписью «η αγία τριάς» над тремя ангелами (Чарикли-Килисе в Каппадокии , на Патмосе и т. д.). Собственно говоря, к вопросу о допустимости и осмыслении этой надписи и сводится вся проблематика новой версии гостеприимства, ибо как же быть тогда с непреложной истиной неописуемости Божества, единогласно возвещаемой апологетами святых икон всех времен? К тому же «искусство Византии в XIII и XIV веках отличалось таким расцветом символизма, в котором нельзя не видеть отражение гуманистического возрождения, искажающего традиционно-реалистическое учение о святых иконах»". Тем не менее, в Византии образ «Гостеприимства» никогда не стал праздничной иконой пресвятой Троицы. Этому обстоятельству, помимо проблемы толкования самого образа «Гостеприимства», конечно, способствовало также фактическое отсутствие отдельного «Троицына дня», или праздника Святой Троицы в современном смысле. Следовательно, можно полагать, что инициатива введения в обиход последней по времени создания из ныне «действующих» двунадесятых праздничных икон принадлежит Русской Церкви.

Вместе с тем сам этот факт никак не умаляет герменевтическую проблему, связанную с этой практикой. Извод с новой надписью с самого начала представляется проблематичным, как об этом свидетельствуют достаточно значительные колебания в иконографии (отсутствие крестчатого нимба на Патмосе, три крестчатых нимба в каппадокийской Чарикли-Килисе), а затем в XVI веке вопрос царя Ивана Грозного на Стоглавом Соборе, и, наконец, препечальное «дело» почтеннейшего дьяка Висковатого (1553-1554 гг.), который защищал образ Сына «по плотскому смотрению» и которому митрополит Макарий не колеблясь противопоставил Святую Троицу, явившуюся Аврааму, изображенную по человечеству (...) с крылы (...) по великому Дионисию (sic!). Ощущения неясности и даже некоторой растерянности, которые были не чем иным, как отражением в иконографии колебаний самой патриотической экзегезы, рассеять так и не удалось. Что же касается знаменитого ответа Стоглавого Собора царю Ивану Грозному, гласящего: «Писати живописцем иконы с древних образцов, как греческие живописцы писали и как писал Ондрей Рублев и прочий пресловущии живописцы, а подписывать Святая Троица. А от своего замышления ничтож претворяти», - о нем можно сказать то, что Леонид Успенский пишет об этом Соборе в целом: этот ответ «отражает богословскую беспомощность эпохи...».

Конечно, все охотно признают за нашим сюжетом, который несомненно принадлежит к режиму «закона, сени и писания», исполненного и отмененного пришествием Бога Слова во плоти (см. 82-е правило Трулльского собора), двоякую христологическую и евхаристическую типологию, засвидетельствованную в памятниках с VI века. Но что сказать о таинственном видении? Можно ли единственно на том основании, что здесь говорится именно о трех посетителях, считать, что оно в качестве изображения Святой Троицы - нечто большее, чем цифровая аллегория или числовой символ?

«Св. Троица» преп. Андрея Рублева в свете православного апофатизма. Материалы II международной научной конференции 18 ноября 2005 г. - Иконоборчество: вчера и сегодня. Материалы III международной научной конференции 22 сентября 2006 г.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт Православной иконологии

СПб.: ИД «Петрополис», 2007. — 190 с.

ISBN 978-5-9676-0101-5

«Св. Троица» преп. Андрея Рублева в свете православного апофатизма. Материалы II международной научной конференции 18 ноября 2005 г. - Иконоборчество: вчера и сегодня. Материалы III международной научной конференции 22 сентября 2006 г. - Содержание

«Св. Троица» преп. Андрея Рублева в свете православного апофатизма. 18 ноября 2005

От составителя

Прот. Николай Озолин - Герменевтическая проблема «Ветхозаветной Троицы»

Александр Маркидонов - Историческое и апофатическое в иконе: о некоторых богословских предпосылках к осмыслению «Святой Троицы» преп. Андрея Рублева

Николай Гаврюшин - Иносказания о Неином: Боговидение и «отчуждение ума»

Свящ. Михаил Насонов - Ветхозаветное Боговидение в учении свят. Григория Паламы

Игумен Александр (Федоров) - К вопросу о связи богословских, типологических и стилистических аспектов троичной иконографии

Валерий Лепахин - Учение преп. Иосифа Волоцкого о Пресвятой Троице

Виктор Кутковой - Икона «Св. Троица»: метафизика цвета преп. Андрея Рублева

Марина Васина - «Троица» преп. Андрея Рублева в иконологии и триадологии прот. Сергия Булгакова

Иконоборчество: вчера и сегодня. 22 сентября 2006

Вместо вступления

Прот. Николай Озолин - Что осталось от «святоотеческих свидетельств против иконопочитания» собора 754 г.?

Александр Маркидонов - Образ власти и власть образа: из наблюдений над эпохой византийского иконоборчества

Петр Малков - Евхаристия и иконоборчество (к вопросу об образе присутствия Христа в Евхаристии)

Владимир Баранов - К вопросу об экзегезе святоотеческого текста по триадологической проблематике в иконоборческих спорах

Николай Гаврюшин - Метафизика как иконоборчество (Заметки на полях книги А. Безансона)

Свящ. Михаил Насонов - «Пластика духовная». Богословие иконы Алексея Степановича Хомякова

Игумен Александр (Федоров) - Богословие Образа как свидетельство синонимичности слов «Православие» и «Церковь»

Инна Маслова - К вопросу о метафизическом аспекте иконоборчества

Марина Васина - Богословское учение об ипостаси как преодоление антропоморфизма иконоборческого мышления

К 70-летию Р. М. Гирвеля - иконописца и педагога