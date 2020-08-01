Попов - Культуры точка NET
Национальные евангельские авторы
Одним из самых спорных вопросов для современных верующих является вопрос о христианских нормах поведения, о том, как надлежит вести себя христианину. То, что одни христиане считают дозволенным или допустимым, другие называют грехом. Причем и те и другие — вполне искренние христиане, преданные вере. С обеих сторон слышатся осуждения и обвинения: то в бездуховности, то в косности, то даже в лицемерии. Все это приводит к болезненным последствиям.
И тут бесполезны призывы. Однажды в одном интернет-сообществе я стал свидетелем серьезной дискуссии, в которой приняли участие служитель церкви и рядовой верующий. И как это ни печально констатировать, обычный прихожанин проявил гораздо больше зрелости в этой дискуссии, чем служитель. Культуре дискуссии, даже на богословские, а уж тем более на этические темы, тоже нужно учиться. И для этого недостаточно прочитать курс христианской этики, для этого нужно быть сформировавшейся личностью, которая размышляет о том, как приносить благо не только себе и своему эго, но и слушающим.
Игорь Попов - «Культуры точка NET» : Монологи о культуре
(Серия: «Национальные евангельские авторы»)
К. : ООО «Книгоноша», 2013. — 197 с.
ISBN 978-966-2615-43-2
ISBN 978-966-2615-38-8 (серия)
Игорь Попов - «Культуры точка NET» : Монологи о культуре - Содержание
- Культуры точка NET
- Об интеллигентности и бескультурье
- Лестница в небо, или Нотации старого рокера
- Во всем виновата власть?
- Печальный самурай пера
- Игры разума Тимоти Лири
- Зеркало для антигероя
- Архитектор своей мечты
- Чтобы не было стыдно
- Станиславский против комиксов. Русское влияние на американскую культуру
- Виртуалистика вырождается
- Г. Маклюэн. Разочаровавшийся пророк Глобальной деревни
- Блогеры против журналистов. Информационные войны
- Портрет Оскара Уайльда, или Пленник соблазна
- Оставьте самураев Голливуду
- Соблазн быть собой
- Человек не из стада
- Быть благочестивым и... довольным?
- Кино делают троечники?
- Загадка Иеронима Босха
- Питер Брейгель — средневековый моралист
- Сады души моей всегда узорны
- О скитаниях вечных и о Земле
- Трудно быть человеком. Памяти Бориса Стругацкого
- «Кино — занятие нравственное». Рождение мастера
- «Страсти по Андрею»: анатомия русской души
- Через Солярис к Земле. Параллельные пространства
- Отражения. Не исповедь Мастера
- «Сталкер». Путь к самому себе
- Ностальгия как состояние души
- О русской духовной культуре и Тарковском
Игорь Попов - «Культуры точка NET» : Монологи о культуре - Загадка Иеронима Босха
Иероним Босх (Иеронимус Антонисзон ван Акен, 1460—1516) — выдающийся нидерландский живописец, причудливо соединивший в своих картинах черты средневековой фантастики, фольклора, философской притчи и сатиры. Один из основоположников пейзажной и жанровой живописи в Европе.
Творчество этого выдающегося нидерландского живописца остается волнующим, загадочным и удивительно современным. Спустя четыре столетия после его смерти сюрреалисты нарекли Босха «почетным профессором кошмаров», считая, что он «представил картину всех страхов своего времени... воплотил бредовое мировоззрение конца средневековья». В чем только ни обвиняли Босха, но так ли непредсказуемо его творчество и полно ли оно мистицизма, как его пытаются трактовать сейчас?
Жизненный и творческий путь Иеронима (Иероена) ван Акена неразрывно связан с его родным Хертогенбосом, небольшим ныне голландским городком близ бельгийской границы, а в те времена — одним из четырех главных городов герцогства Брабант. Окончание его названия и послужило основой для псевдонима «Босх».
Иероним родился около 1460 года в большой семье потомственных художников. Живописью занимались дед Босха Ян ван Акен и его брат, двое дядей, отец — Антонис ван Акен и брат Гооссен, который в 1478 году унаследовал отцовскую мастерскую. Мать происходила из семьи резчика по дереву. Иероним был с детства окружен художественной средой, приобщился к семейным художественно-ремесленным традициям.
Затем последовало обучение в нидерландских городах Харлеме и Делфте, где молодой художник познакомился с искусством Рогира ван дер Вейдена, Дирка Боутса, Гертгена тот Синт Янса, влияние которых ощущалось потом в разные периоды его творчества. В 1480 году Босх вернулся в Хертогенбос уже свободным мастером-живописцем. В следующем году он заключил брак с Алейд Гойартс ван дер Меервенне (Мервей). Эта девушка из богатой и знатной семьи принесла в приданое мужу солидное состояние, предоставив ему право распоряжаться им по своему усмотрению.
Нидерланды и Италия в XV веке определяли пути развития западноевропейского искусства, но пути эти были различны: Италия стремилась к разрыву с традициями Средневековья, Нидерланды предпочитали путь эволюционных преобразований. В Италии переворот в области культуры получил название Возрождения, так как опирался на античное наследие. В Северной Европе его обозначают термином «новое искусство». Иероним Босх был современником великих мастеров итальянского Возрождения — Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, однако творчество нидерландского художника совсем не затронуто влиянием итальянского искусства ни в области идейного содержания, ни в решении художественных задач. Босх не использовал метод работы с натуры, не интересовался проблемами точного изображения человеческого тела (анатомии, пропорций, ракурсов), а также построением математически выверенной перспективы. Живописцы Северной Европы по-прежнему были склонны изолировать человеческую фигуру от ее окружения, так и не преодолев средневековой традиции расчленения композиции на фрагменты, в рамках которой каждую фигуру и каждый предмет полагалось трактовать как некий символ. Главным для Босха было содержание его произведений, экспрессия, эмоциональная выразительность: художник «переводил» сюжет или текст непосредственно в изобразительное повествование.
No comments yet. Be the first!