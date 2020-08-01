Национальные евангельские авторы

Одним из самых спорных вопросов для современных верующих является вопрос о христианских нормах поведения, о том, как надлежит вести себя христианину. То, что одни христиане считают дозволенным или допустимым, другие называют грехом. Причем и те и другие — вполне искренние христиане, преданные вере. С обеих сторон слышатся осуждения и обвинения: то в бездуховности, то в косности, то даже в лицемерии. Все это приводит к болезненным последствиям.

И тут бесполезны призывы. Однажды в одном интернет-сообществе я стал свидетелем серьезной дискуссии, в которой приняли участие служитель церкви и рядовой верующий. И как это ни печально констатировать, обычный прихожанин проявил гораздо больше зрелости в этой дискуссии, чем служитель. Культуре дискуссии, даже на богословские, а уж тем более на этические темы, тоже нужно учиться. И для этого недостаточно прочитать курс христианской этики, для этого нужно быть сформировавшейся личностью, которая размышляет о том, как приносить благо не только себе и своему эго, но и слушающим.

Игорь Попов - «Культуры точка NET» : Монологи о культуре

(Серия: «Национальные евангельские авторы»)

К. : ООО «Книгоноша», 2013. — 197 с.

ISBN 978-966-2615-43-2

ISBN 978-966-2615-38-8 (серия)

Игорь Попов - «Культуры точка NET» : Монологи о культуре - Содержание

Культуры точка NET

Об интеллигентности и бескультурье

Лестница в небо, или Нотации старого рокера

Во всем виновата власть?

Печальный самурай пера

Игры разума Тимоти Лири

Зеркало для антигероя

Архитектор своей мечты

Чтобы не было стыдно

Станиславский против комиксов. Русское влияние на американскую культуру

Виртуалистика вырождается

Г. Маклюэн. Разочаровавшийся пророк Глобальной деревни

Блогеры против журналистов. Информационные войны

Портрет Оскара Уайльда, или Пленник соблазна

Оставьте самураев Голливуду

Соблазн быть собой

Человек не из стада

Быть благочестивым и... довольным?

Кино делают троечники?

Загадка Иеронима Босха

Питер Брейгель — средневековый моралист

Сады души моей всегда узорны

О скитаниях вечных и о Земле

Трудно быть человеком. Памяти Бориса Стругацкого

«Кино — занятие нравственное». Рождение мастера

«Страсти по Андрею»: анатомия русской души

Через Солярис к Земле. Параллельные пространства

Отражения. Не исповедь Мастера

«Сталкер». Путь к самому себе

Ностальгия как состояние души

О русской духовной культуре и Тарковском

Игорь Попов - «Культуры точка NET» : Монологи о культуре - Загадка Иеронима Босха

Иероним Босх (Иеронимус Антонисзон ван Акен, 1460—1516) — выдающийся нидерландский живописец, причудливо соединивший в своих картинах черты средневековой фантастики, фольклора, философской притчи и сатиры. Один из основоположников пейзажной и жанровой живописи в Европе.

Творчество этого выдающегося нидерландского живописца остается волнующим, загадочным и удивительно современным. Спустя четыре столетия после его смерти сюрреалисты нарекли Босха «почетным профессором кошмаров», считая, что он «представил картину всех страхов своего времени... воплотил бредовое мировоззрение конца средневековья». В чем только ни обвиняли Босха, но так ли непредсказуемо его творчество и полно ли оно мистицизма, как его пытаются трактовать сейчас?

Жизненный и творческий путь Иеронима (Иероена) ван Акена неразрывно связан с его родным Хертогенбосом, небольшим ныне голландским городком близ бельгийской границы, а в те времена — одним из четырех главных городов герцогства Брабант. Окончание его названия и послужило основой для псевдонима «Босх».

Иероним родился около 1460 года в большой семье потомственных художников. Живописью занимались дед Босха Ян ван Акен и его брат, двое дядей, отец — Антонис ван Акен и брат Гооссен, который в 1478 году унаследовал отцовскую мастерскую. Мать происходила из семьи резчика по дереву. Иероним был с детства окружен художественной средой, приобщился к семейным художественно-ремесленным традициям.

Затем последовало обучение в нидерландских городах Харлеме и Делфте, где молодой художник познакомился с искусством Рогира ван дер Вейдена, Дирка Боутса, Гертгена тот Синт Янса, влияние которых ощущалось потом в разные периоды его творчества. В 1480 году Босх вернулся в Хертогенбос уже свободным мастером-живописцем. В следующем году он заключил брак с Алейд Гойартс ван дер Меервенне (Мервей). Эта девушка из богатой и знатной семьи принесла в приданое мужу солидное состояние, предоставив ему право распоряжаться им по своему усмотрению.

Нидерланды и Италия в XV веке определяли пути развития западноевропейского искусства, но пути эти были различны: Италия стремилась к разрыву с традициями Средневековья, Нидерланды предпочитали путь эволюционных преобразований. В Италии переворот в области культуры получил название Возрождения, так как опирался на античное наследие. В Северной Европе его обозначают термином «новое искусство». Иероним Босх был современником великих мастеров итальянского Возрождения — Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, однако творчество нидерландского художника совсем не затронуто влиянием итальянского искусства ни в области идейного содержания, ни в решении художественных задач. Босх не использовал метод работы с натуры, не интересовался проблемами точного изображения человеческого тела (анатомии, пропорций, ракурсов), а также построением математически выверенной перспективы. Живописцы Северной Европы по-прежнему были склонны изолировать человеческую фигуру от ее окружения, так и не преодолев средневековой традиции расчленения композиции на фрагменты, в рамках которой каждую фигуру и каждый предмет полагалось трактовать как некий символ. Главным для Босха было содержание его произведений, экспрессия, эмоциональная выразительность: художник «переводил» сюжет или текст непосредственно в изобразительное повествование.