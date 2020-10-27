Сипко - Глас вопиющего
Голос Сипко — евангельского лидера и небезразличного гражданина, проповедника и публициста — стал голосом пророка. Он поднимает сложные вопросы, не боясь их высокой цены. Он призывает вернуться к библейским истинам, способным изменить нашу жизнь, как церковную, так и социальную — семейную, гражданскую, политическую.
Юрий Сипко - Глас вопиющего - О себе - О церкви - О стране
Ассоциация "Духовное возрождение", Книгоноша, 2013
ISBN 9789662615548
ISBN 9789662615548
Юрий Сипко - Глас вопиющего - Предисловие
В демократической стране лидеры религиозных объединений, как и другие граждане, имеют право высказать свою позицию, какой бы она ни была. Более того, руководители этих организаций, какими бы они ни были — православными или протестантскими, не должны зарывать голову в песок перед бесчинством и беззаконием. Напротив, они должны с большим рвением, чем рядовые верующие, обличать безнравственность сильных мира сего. Иначе зачем они призывают к нравственности? Почему они считают возможным обличать в отсутствии морали простых людей?
Простые люди никогда не услышат наш голос, если мы корпоративно объединяемся с безнравственной властью, покрываем ее, молчим, когда от безнравственности правителей страдает народ. Какой тогда будет авторитет у духовных лидеров, у религиозных организаций?
Некоторые христианские лидеры согрелись под крылом государства, нашли теплое местечко. И считают свой комфорт более ценным, чем чистота учения, чем верность своему призванию, гражданскому долгу и Евангелию. Пусть вспомнят, что Христа распяли за то, что Он обличал чиновников и говорил им: «Вы — гробы окрашенные» (Мф. 23:27).
Юрий Сипко
Юрий Сипко - Глас вопиющего - Часть I: На злобу дня. Статьи и выступления
Святая Русь, где дети твои?
Мы, россияне, на первом месте по многим позициям.
Первое место в мире по абсолютной величине убыли населения.
Первое место в мире по количеству самоубийств среди пожилых людей.
Первое место в мире по числу разводов и детей, рожденных вне брака.
Первое место в мире по числу детей, брошенных родителями.
Первое место в мире по количеству самоубийств среди детей и подростков.
Первое место в мире по смертности от заболеваний сердечнососудистой системы.
Первое место в мире по числу пациентов с заболеваниями психики.
Первое место в мире по объемам торговли людьми.
Первое место в мире по количеству абортов и материнской смертности.
Первое место в мире по объему потребления героина (21% мирового производства).
Первое место в мире по объему продаж крепкого алкоголя.
Первое место в мире по потреблению спирта и спиртосодержащей продукции.
Первое место в мире по темпам роста табакокурения.
Первое место в мире по числу курящих детей.
Первое место в мире по темпам прироста ВИЧ-инфицированных.
Первое место в мире по количеству авиакатастроф.
Первое место в мире по количеству ДТП.
Можно еще добавить: первое место в мире по торговле иконами.
Такое наше первое место. Писание говорит: «Как написано: „нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто не ищет Бога; все совратились с пути, до одного негодны: нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их — открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на губах их; уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови; разрушение и пагуба на путях их; они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их“» (Рим. 3:10–18).
Святость народа предполагает, прежде всего, сознание святости Бога! Надобно веровать, что Бог есть! Бог свят! Бог — это не пояс Богородицы, не огонек из Иерусалима, не вода в крещенские морозы. Даже не храмы, пусть и с золотыми куполами.
Бог — Творец. Бог — праведный Судья! Святость в народе возникает тогда, когда народ удаляется от зла, осуждает свои пороки, раскаивается в грехах. Вы слышали когда-нибудь в России такую проповедь, в которой бы звучал призыв убояться Бога? Я не слышал.
Молитва покаяния, в которой признание святости Бога, святости Его закона, никогда не прозвучала в России.
Мы можем платить иностранному тренеру миллион евро в месяц. Учитель в нашей святой Руси получает от пяти тысяч рублей. Поживите! Да так, чтобы детям прививать достоинства личности.
Семья — в загоне. Квартирный вопрос — практически нерешаемая задача. Мама с папой, вдвоем работая, едва могут обеспечить насущным своего ребенка. О духовном же, которое суть гораздо важнее материального, — вообще нет разговора.
Главный воспитатель — телевизор. Там разврат подается уже без обертки. Там самые низменные страсти возведены в ранг достоинств. Кровь льется потоком. Жизнь не стоит и ломаного гроша. К этому потоку разврата добавился интернет. Прямо в телефон, который лежит у сердца, изливается поток убийственной пустоты.
Подростки — самая незащищенная возрастная группа. Уже взрослые, но еще — дети. Этот возрастной перекресток оставлен без указателей. К этому возрасту родители уже не имеют доверия у своих детей. Учителя тоже. Друзей нет. Церковь не знает русского языка. Церковь борется с сектами.
Мир наш, который мы построили, не принимает наших детей. Они уходят. Дополняя обвинительное заключение, которое скоро будет озвучено перед Великим престолом!
Нам надо промыть глаза. Слезами. Надо помолиться Богу. На коленях. Надо простить всех, на кого мы доныне точим зуб. Нам надо попросить прощения у всех, мы слишком многих унизили, оскорбили, оболгали. Мы полны ненависти и злобы. Бог есть любовь! Он простит! Он помилует!
«И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро; ищите правды; спасайте угнетенного; защищайте сироту; вступайтесь за вдову. Тогда придите, и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, — как снег убелю; если будут красны, как пурпур, — как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас: ибо уста Господни говорят» (Ис. 1:15–20).
Намедни в Амстердаме
Этим летом в Амстердаме, славном европейском городе свободы, собрались баптисты. Весь мир разноцветный был представлен на этом собрании. Повод для собрания — более чем важный. Четыреста лет от начала баптистского движения в мире.
История, в общем-то, известная. Тогда вся Европа переживала перестройку. Лютер, сам того не ведая, заложил такую закваску, что ни Папа Римский, ни герцоги германские не могли остановить возникшего брожения. Да и инквизиторы папских орденов, почище гэбистских агентов, вынюхивающих инакомыслие, не смогли предугадать такой процесс.
Может быть, именно инквизиторы и спровоцировали такое развитие событий. Ведь законы Божьи действуют в мире и материальном, и духовном. На всякое действие есть противодействие. Очевидно, пришла полнота времени.
Бог послал Свою буллу особым людям. И сами того не ведая, они в старых страницах Евангелия обнаружили неизвестные до того слова. Потрясающие по силе и неимоверно простые для понимания: «Праведный верою жив будет» (Рим. 1:17).
Они лишили покоя Мартина Лютера. Сколько сил он приложил к тому, чтобы хоть чуточку обрести уверенность в том, что угодил Богу. А сколько денег ушло на пресловутые индульгенции, которые, однако, ничуть не дали душе покоя.
Вдруг увидел он Спасителя, Христа Иисуса. Жертву Его искупительную, единственную, достаточную, чтобы умилостивить Бога.
Вот тут и грянула буря. Тезисы — на дверь храма. Начались богословские дискуссии. Угрозы. Аресты. Брожения в церквах. Однако и последователи появились.
Движение протеста против папства трансформировалось в протестантизм. Как и всякое движение, протестантизм родил немалое число героев, ярких, талантливых, увлекающих за собою.
Протестантизм вслед за яркими учителями начал ветвиться. Каждая ветвь акцентировала свою особенность в евангельском учении. Этот процесс, кстати, не остановился и до сих пор.
От протеста против папства движение стало углубляться в Евангелие и таким образом пришло к убеждению, что учитель Иисус заповедал крестить людей, способных веровать лично и сознательно принимать решение о крещении. Так появились анабаптисты. Перекрещенцы.
Затем баптисты. Крещенные по вере. Обязательно полным погружением.
Досталось и тем, и другим. Топили их и католики, и протестанты. Джон Смит был первым баптистом. Именно Амстердам, став городом-убежищем, приютил тех, кто решился стать позорищем в своей готовности следовать учению Евангелия, чего бы это ни стоило.
Прошло четыреста лет. Много воды утекло с тех пор. Стоит Амстердам. Баптисты распространились по всему миру. Их теперь миллионы. Нет страны на карте мира, где бы не было баптистов.
Четыре века истории показывают, что в том историческом процессе обращения к Священному Писанию, который мы называем Возрождением, Господь особым образом вел Свою Церковь. Принципы, сформулированные баптистами, и сегодня бесспорно актуальны, уникальны и предельно точно отображают евангельское учение о Церкви.
Один из них сформулирован так: «Свобода совести для всех!»
В религиозном сообществе такого не бывало. Исключительность всякой религиозной группы сама собой разумеется. Отсюда, сама собой разумеется порочность всякого иного. А поскольку всякое иное порочно, по сути, ересь и зло, так и борьба с ним должна вестись неустанно.
Так, собственно, и обстояло дело в католическом мире. Так дело обстояло и в мире православном. Борьба за чистоту учения, что свидетельствует о преданности Богу, всегда велась с особой непримиримостью. И стояли кресты с распятыми учениками Иисуса, которые возводили преданные поклонники Римского кесаря. Затем и сами христиане ставили столбы, на которых сжигали еретиков.
Традиция эта сильна. Даже и доныне нетерпимость к инакомыслию в религиозном мире представляется достоинством. Религиозные войны самые жестокие.
Как ни странно, христианство также больно жестоким и непримиримым разделением. Наиболее грубое нетерпение проявляется к самым близким по вере людям. Это видно в расколах. Православие и католицизм. Тысячу лет вчера единая Церковь живет во вражде. Иногда называют себя Церквами-сестрами.
Само православие разделено на множество групп, которые во взаимных анафемах пребывают. Разделенный на десятки и сотни групп и исповеданий протестантизм так же не смог преодолеть тот древний недуг. «Разве я сторож брату моему?» (Быт. 4:9).
А как дело в баптистском сообществе? Нечем особо похвалиться и баптистам. Не стану говорить о всеобщем, мировом баптизме. Разделение баптистов, случившееся более полувека назад, еще в Советском Союзе, только углубилось за эти годы.
Если беспристрастно посмотреть на этот процесс, то очевидно, что в корне всех раздоров лежит человеческая гордость. Тот же грех Каина. Ведь обосновывая раскол, мы неизбежно судим и осуждаем, чего делать не имеем права.
Мы знаем это, но делаем. Нося в сердцах непрощение, мы лишаем себя Божьего прощения. Ведь именно так учит нас Писание: «Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его» (Мф. 18:35), «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим…» (Мф. 6:12).
Мы знаем это, но придумываем себе какие-то фантастические формулы, оставляя за собой право быть судьями. И свою совесть лишаем свободы. И совесть ближнего своего напрягаем, вторгаясь на чужую территорию.
Все это, по сути, греховная плотская страсть, которую древний змей предложил Еве: «Будете, как боги!» (Быт. 3:5). И отвергая Бога, Который един Законодатель и Судия, мы одеваемся в мантию божественную, и бесстрастная «истина», от лица столь же бесстрастного «святого», совершает свою инквизицию.
Свобода совести для всех — это не попустительство греху. Свобода совести для всех — это не отказ от обличения во грехах. Свобода совести для всех — это не отказ от благовестия. Напротив, этот принцип утверждает свободный выбор каждого человека. Этот принцип утверждает ответственность каждого человека перед Богом лично.
Заглядывая на так называемые христианские форумы, я переживаю шок. Грубость. Хамство. Нежелание слышать собеседника. Страсть к превосходству. Желание унизить. Мелочные придирки не по существу. И безжалостный суд к иным убеждениям.
Российские социологи производили замеры температуры в обществе по разным параметрам. Измеряли и терпимость, принятие, то, что называется толерантностью. Результаты впечатляют. Градус нетерпимости чрезвычайно высок. Способности к миру нет вовсе.
Совесть — территория духа. Совесть — категория не материальная. Совесть — то, что определяет человека как человека. Баптисты получили от Господа откровение о важности свободной совести!
Ведь именно Бог Иисус Христос позвал нас в свободу. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:32). Наша нервозность — свидетельство нашей несвободы. Наша несвобода — это духовная лихорадка. Трясет, колотит, все не так. Иные мнения, иные одежды, как сквозняки, раздражают, от всего темнеет в глазах.
Это духовное младенчество. Бывает так, что повзрослевший ребенок так увлекается своей детской игрушкой, что не может расстаться с ней. Мы вроде бы духовные люди, но с плотью своей расстаться не в силах. Свои капризы, свою самовлюбленность, свое «я» мы, сами того не замечая, храним и лелеем. И нет свободы!
Ведь умер же я тридцать лет назад. Почему же нет свободы? «Забывая заднее…, стремлюсь к цели… дабы познать Господа Иисуса... Я не почитаю себя достигшим… Я каждый день умираю, распиная плоть свою, со страстями и похотями…» (Флп. 3:13,14; 1Кор. 15:31). Помним эти слова. Читаем их с удовольствием.
Апостол Павел пишет в Коринф: «…они, измеряя себя самими собой и сравнивая себя с собой, неразумны» (2Кор. 10:12). Каков диагноз! Именно в этом и коренится проблема вражды и неприязни.
Когда я делаю себя точкой отсчета, все выглядит ясно и просто. Но неверно. Ибо истина в Иисусе, а не во мне. А Иисус меня позвал в свободу и сказал: «Отвергнись себя! Возненавидь себя. Умертви свою плоть. Она греховна. Она неисправима!»
Я же, оглядываясь на окружающих, измеряя их собою, пытаюсь навести порядок в их делах. Иисус говорит: «Что тебе до того? Ты иди за Мною» (Ин. 21:22).
Освобожденный от притязаний плоти всякий приходящий к Иисусу освещается Его светом. Всякий, идущий за Ним, получает свободу своей совести. Свободу духа своего.
Больше света, больше свободы — и, глядишь, из темноты мира греховного потянутся к свету ищущие правды.
2009 год
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