Голос Сипко — евангельского лидера и небезразличного гражданина, проповедника и публициста — стал голосом пророка. Он поднимает сложные вопросы, не боясь их высокой цены. Он призывает вернуться к библейским истинам, способным изменить нашу жизнь, как церковную, так и социальную — семейную, гражданскую, политическую.

Юрий Сипко - Глас вопиющего - О себе - О церкви - О стране

Ассоциация "Духовное возрождение", Книгоноша, 2013

ISBN 9789662615548

Юрий Сипко - Глас вопиющего - Предисловие

В демократической стране лидеры религиозных объединений, как и другие граждане, имеют право высказать свою позицию, какой бы она ни была. Более того, руководители этих организаций, какими бы они ни были — православными или протестантскими, не должны зарывать голову в песок перед бесчинством и беззаконием. Напротив, они должны с большим рвением, чем рядовые верующие, обличать безнравственность сильных мира сего. Иначе зачем они призывают к нравственности? Почему они считают возможным обличать в отсутствии морали простых людей?

Простые люди никогда не услышат наш голос, если мы корпоративно объединяемся с безнравственной властью, покрываем ее, молчим, когда от безнравственности правителей страдает народ. Какой тогда будет авторитет у духовных лидеров, у религиозных организаций?

Некоторые христианские лидеры согрелись под крылом государства, нашли теплое местечко. И считают свой комфорт более ценным, чем чистота учения, чем верность своему призванию, гражданскому долгу и Евангелию. Пусть вспомнят, что Христа распяли за то, что Он обличал чиновников и говорил им: «Вы — гробы окрашенные» (Мф. 23:27).

Юрий Сипко

Юрий Сипко - Глас вопиющего - Часть I: На злобу дня. Статьи и выступления

Святая Русь, где дети твои? Мы, россияне, на первом месте по многим позициям. Первое место в мире по абсолютной величине убыли населения. Первое место в мире по количеству самоубийств среди пожилых людей. Первое место в мире по числу разводов и детей, рожденных вне брака. Первое место в мире по числу детей, брошенных родителями. Первое место в мире по количеству самоубийств среди детей и подростков. Первое место в мире по смертности от заболеваний сердечнососудистой системы. Первое место в мире по числу пациентов с заболеваниями психики. Первое место в мире по объемам торговли людьми. Первое место в мире по количеству абортов и материнской смертности. Первое место в мире по объему потребления героина (21% мирового производства). Первое место в мире по объему продаж крепкого алкоголя. Первое место в мире по потреблению спирта и спиртосодержащей продукции. Первое место в мире по темпам роста табакокурения. Первое место в мире по числу курящих детей. Первое место в мире по темпам прироста ВИЧ-инфицированных. Первое место в мире по количеству авиакатастроф. Первое место в мире по количеству ДТП. Можно еще добавить: первое место в мире по торговле иконами. Такое наше первое место. Писание говорит: «Как написано: „нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто не ищет Бога; все совратились с пути, до одного негодны: нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их — открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на губах их; уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови; разрушение и пагуба на путях их; они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их“» (Рим. 3:10–18). Святость народа предполагает, прежде всего, сознание святости Бога! Надобно веровать, что Бог есть! Бог свят! Бог — это не пояс Богородицы, не огонек из Иерусалима, не вода в крещенские морозы. Даже не храмы, пусть и с золотыми куполами. Бог — Творец. Бог — праведный Судья! Святость в народе возникает тогда, когда народ удаляется от зла, осуждает свои пороки, раскаивается в грехах. Вы слышали когда-нибудь в России такую проповедь, в которой бы звучал призыв убояться Бога? Я не слышал. Молитва покаяния, в которой признание святости Бога, святости Его закона, никогда не прозвучала в России. Мы можем платить иностранному тренеру миллион евро в месяц. Учитель в нашей святой Руси получает от пяти тысяч рублей. Поживите! Да так, чтобы детям прививать достоинства личности. Семья — в загоне. Квартирный вопрос — практически нерешаемая задача. Мама с папой, вдвоем работая, едва могут обеспечить насущным своего ребенка. О духовном же, которое суть гораздо важнее материального, — вообще нет разговора. Главный воспитатель — телевизор. Там разврат подается уже без обертки. Там самые низменные страсти возведены в ранг достоинств. Кровь льется потоком. Жизнь не стоит и ломаного гроша. К этому потоку разврата добавился интернет. Прямо в телефон, который лежит у сердца, изливается поток убийственной пустоты. Подростки — самая незащищенная возрастная группа. Уже взрослые, но еще — дети. Этот возрастной перекресток оставлен без указателей. К этому возрасту родители уже не имеют доверия у своих детей. Учителя тоже. Друзей нет. Церковь не знает русского языка. Церковь борется с сектами. Мир наш, который мы построили, не принимает наших детей. Они уходят. Дополняя обвинительное заключение, которое скоро будет озвучено перед Великим престолом! Нам надо промыть глаза. Слезами. Надо помолиться Богу. На коленях. Надо простить всех, на кого мы доныне точим зуб. Нам надо попросить прощения у всех, мы слишком многих унизили, оскорбили, оболгали. Мы полны ненависти и злобы. Бог есть любовь! Он простит! Он помилует! «И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро; ищите правды; спасайте угнетенного; защищайте сироту; вступайтесь за вдову. Тогда придите, и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, — как снег убелю; если будут красны, как пурпур, — как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас: ибо уста Господни говорят» (Ис. 1:15–20).