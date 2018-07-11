Переходя на рубеже 1470-1480-х гг. в принципиально новое качество столицы русского государства (России), Москва и ее великокняжеский двор существенно расширили не только круг, но и сферу общения и контактов с европейским миром. При этом искусство книжного декора, отличающееся в принципе наиболее заметной подвижностью и стилистической восприимчивостью, отреагировало на знакомство с ренессансными формами достаточно ярко. Можно даже говорить о своеобразном дворцовом «Ренессансе» в Москве 1480-х гг.

Именно с этого десятилетия в столичных рукописных книгах наряду с балканским и неовизантийским орнаментом появляются мотивы, заимствованные из западноевропейских рукописей, инкунабул и гравюр. Показательно следующее: несмотря на активность русских связей с Италией, возникших задолго до начала переговоров о женитьбе Ивана III, еще в 6о-е гг. XV в., и с Венгрией (в 1482-1490 гг.), где при дворе Матиаса Корвина господствовала ренессансная, итальянская, рукописная традиция, оформители московских рукописей охотнее следуют образцам немецко-нидерландского происхождения. Последние, сохраняя отзвуки условной позднеготической орнаментики, оказываются внутренне более близкими древнерусской традиции. Но и они подвергаются существенной переработке.

Геннадий Викторович Попов - Рукописная книга Москвы. Миниатюра и орнамент второй половины XV — XVI столетия

Москва: Индрик, 2009 г. — 280 с.

ISBN 978-5-91674-044-8

Геннадий Викторович Попов - Рукописная книга Москвы. Миниатюра и орнамент второй половины XV — XVI столетия - Содержание

Предисловие

О декорации московских рукописей конца XV в. Предварительные замечания

Эллинистические мотивы в московском искусстве конца XV в. и их византийские источники

О судьбе Киевской Псалтири 1397 г. в конце XV столетия

Московская копия конца XV в. с болгарской миниатюры предшествующего столетия

Московская книжная иллюстрация времени Дионисия

Лицевое Евангелие с «записью 1514 г.» и его место в московском искусстве последней трети XV в

Культурно-художественные связи России с Венгрией в конце XV в. К вопросу о ренессансных элементах в московском искусстве

Новый памятник круга Буслаевской Псалтири. Из истории деятельности великокняжеской рукописной мастерской 1480-х гг

Государев дьяк Василий Мамырев и лицевая Книга пророков 1489 г. (совместно с В.А. Кучкиным)

Дионисий и московская миниатюра. Иллюстрация Лествицы в рукописи Герасима Замыцкого

Московская рукопись с миниатюрами конца XV в. из Британского музея (Egerтon. 3045)

Евангелие Николо-Песношского монастыря

Орнаментация напрестольного Евангелия 1499 г. из московского Успенского собора

Иллюстрации «Хождения апостола Иоанна Богослова» в миниатюре и станковой живописи конца XV в

Сборник Государственного архива Тверской области, № 1028

Позднетверская рукописная орнаментика. Четвероевангелие конца XV — начала XVI в. из Иосифо-Волоколамского монастыря

Миниатюры псковской Палеи 1477 г. о некоторых аспектах развития рукописной иллюстрации грозненского времени

Книжная культура XVI в. и художественное оформление Жития Зосимы и Савватия из собрания И.А. Вахрамеева в ГИМ

Список сокращений

Список иллюстраций

Иллюстрации

Геннадий Викторович Попов - Рукописная книга Москвы. Миниатюра и орнамент второй половины XV — XVI столетия - Предисловие

Нет ничего прекраснее, чем хорошая книга, с правильно расположенными колонками жирных черных букв, с красивыми полями, с умело вставленными расцвеченными рисунками. Но в наше время люди разучились любоваться книгой: они ее читают.

Бернард Шоу.

Святая Иоанна: Хроника в шести сценах с эпилогом

...И каждый мазочек обдуман, обсмыслен. И в каждый глазочек угодничек вписан.

Марина Цветаева. Наталья Гончарова: Жизнь и творчество

Настоящий сборник составлен из статей и заметок, появившихся на протяжении 1960-х — начала 1990-х гг. Самая ранняя из работ увидела свет в 1966 г., когда круг интересов автора вполне определился и сосредоточился на вопросах изучения художественного развития Москвы и Твери XIV-XVI столетий. В равной мере — иконописи и монументальной живописи, рукописного оформления.

Увлечение декорацией древних книг во многом объясняется той атмосферой, в которую автор попал, поступив в 1960 г. в Музей им. Андрея Рублева: знакомство с В.Н. Лазаревым и М.В. Щепкиной, их авторитет, почти священный в глазах «рублевцев» старшего поколения; семинары А.Н. Свирина в стенах Третьяковки и Отдела рукописей бывшей Ленинки. Наконец, одно из самых памятных впечатлений начала 60-х гг.: присутствие при пробных работах реставратора В.О. Кирикова по укреплению декора знаменитого Евангелия Хитрово и при съемке той же рукописи фотографом В.В. Робиновым.

Специфика и хронологические рамки коллекции Музея им. Андрея Рублева, обилие вновь раскрываемых в то время произведений московской иконописи конца XV — начала XVI столетия предопределили преимущественное внимание к столичным рукописям этого периода и их рассмотрение в контексте общехудожественного развития.

Успехи тверских экспедиций Музея им. Андрея Рублева обусловили появление работ, посвященных кодексам из Твери и окрестных центров.

Переход в 1966 г. в Институт истории искусств (ныне Гос. Институт искусствознания), в древнерусскую группу, возглавляемую О.И. Подобедовой, во многом способствовал активизации усилий в этом направлении.

С глубокой благодарностью вспоминаются беседы и рекомендации выдающихся специалистов, с готовностью вводивших автора в специфический мир кодикологии. Помимо поименованных выше В.Н. Лазарева, О.И. Подобедовой, А.Н. Свирина и М.В. Щепкиной это Н.Н. Розов, а также представители более молодого поколения — О.А. Князевская, О.П. Лихачева, В.Б. Кобрин, Н.Б. Тихомиров, В.А. Кучкин, Б.М. Клосс, Т.Б. Ухова, недавно ушедший из жизни Ю.А. Неволин. Нельзя не упомянуть также исключительную доброжелательность сотрудников рукописных отделов тех библиотек и музеев, где приходилось бывать автору.

Публикуемые ниже работы в некоторых случаях претерпели небольшую правку в связи с уточнениями оценок исследуемых памятников и появлением новейшей литературы.

Круг представленных в сборнике рукописей относительно невелик. Одни и те же кодексы упоминаются практически во всех статьях. Поэтому для удобства пользования иллюстративный аппарат размещается в издании соответственно общей хронологии рассматриваемых кодексов, независимо от упоминаний в той или иной работе.

Кульминацией развития декора анализируемых ниже по преимуществу московских памятников, безусловно, является период творчества Дионисия и связанных с его мастерской художников. Несколько образцов книжной декорации тверского происхождения того же времени анализируются с позиций общерусской (точнее все той же московской) культурно-художественной эволюции.

В процессе подготовки я пользовался неизменно любезными и высоко профессиональными консультациями А.А. Турилова, помощью сотрудников Музея им. Андрея Рублева Б.Н. Дудочкина по вопросам библиографии, а в процессе правки и перепечатки рукописи — Т.В. Анатониевой. Также не могу не упомянуть с признательностью И.А. Шалину, инициатива которой подвигла меня на составление публикуемого сборника. Особая благодарность — Российскому гуманитарному научному фонду, руководство которого положительно отнеслось к идее переиздания моих работ прошлых лет в особом томе и профинансировало издание. Наконец, в процессе редакционной и технической работы над ним исключительная помощь автору была оказана редактором издательства «Индрик» Т. А. Агапкиной. Иллюстрационный материал подготовлен или заново отснят для настоящего издания фотографом Музея Н.В. Бурминым. Считаю также своим долгом высказать глубокую признательность руководителям издательства «Индрик» К.А. Ваху и С.Г. Григоренко за их терпение и снисходительность.