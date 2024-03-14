В июне 1879 года у американского философа и ученого Чарлза Сэндерса Пирса, плывшего в каюте первого класса пароходом из Бостона в Нью-Йорк, украли золотые часы. Пирс заявил о краже и потребовал, чтобы весь экипаж судна собрали на палубе. Он допросил каждого, но ничего не добился, после чего, немного побродив в раздумьях, предпринял нечто странное: решил угадать злоумышленника, хотя не имел никаких улик, — так покерный игрок идет ва-банк с двумя двойками на руках. Стоило Пирсу эдак ткнуть вслепую, как он тут же уверовал, что угадал правильно. «Я отошел прогуляться, всего на минуту, — позднее писал он, — вдруг обернулся — и даже тень сомнения исчезла».

Пирс уверенно обратился к подозреваемому, но тот был тоже не промах и отверг все обвинения. Не имея никаких логических доказательств, философ не мог ничего поделать — пока корабль не пришел в порт назначения. Пирс тут же поймал кэб, отправился в местное отделение агентства Пинкертона и нанял сыщика. На следующий же день тот нашел часы в ломбарде. Пирс попросил хозяина описать человека, сдавшего часы. По словам философа, тот описал подозреваемого «так красочно, что почти несомненно это и был человек, на которого указал я». Пирс сам терялся в догадках, как ему удалось опознать вора. Он пришел к выводу, что подсказку дало некое инстинктивное чутье, нечто за пределами его сознательного ума.

Если б история заканчивалась подобным выводом, любой ученый счел бы объяснение Пирса не убедительнее аргумента «птичка насвистела». Однако пять лет спустя Пирс нашел способ превратить свои соображения о бессознательном восприятии в лабораторный эксперимент, видоизменив метод, примененный в 1834 году психофизиологом Э. Г. Вебером. Тот помещал один за другим небольшие грузы разной массы на одно и то же место на теле испытуемого и таким образом определял, какую наименьшую разницу в весе человек может различить. В эксперименте Пирса и его лучшего студента Йозефа Ястрова на тело испытуемого помещали грузы с различием в массе чуть меньшим, чем порог ощущений этой разницы (испытуемыми были, собственно, сами Пирс и Ястров поочередно). Сознательно почувствовать разницу в весе не мог ни тот, ни другой, но они договорились, что все равно попытаются определить, какой груз тяжелее, и станут обозначать степень уверенности в каждой догадке по шкале от нуля до трех.

Леонард Млодинов - (Не)осознанное. Как бессознательный ум управляет нашим поведением

Москва: Лайвбук, 2021. — 360 с.

ISBN 978-5-907056-04-6

Леонард Млодинов - (Не)осознанное. Как бессознательный ум управляет нашим поведением - Содержание

Пролог

Часть I. ДВУХЪЯРУСНЫЙ УМ

Глава 1. Новое бессознательное

Глава 2. Чувства плюс ум равно реальность

Глава 3. Памятование и забвение

Глава 4. Как важно быть общительным

Часть II. КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ

Глава 5. Читаем людей

Глава 6. По одежке встречаем

Глава 7. Раскладываем по ящикам

Глава 8. Свои и чужие

Глава 9. Чувства

Глава 10. Самость

Благодарности

Предметный указатель