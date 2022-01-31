Крестовые походы в Святую землю являются значимым событием в мировой истории. Поскольку они являются ярким примером столкновения христианской и исламской цивилизаций, их изучение представляется важным для понимания истории как европейской, так и восточной цивилизаций. Кроме того, велик и хронологический охват этих экспедиций: крестовые походы в Святую землю продолжались на протяжении двух столетий, а традиция священных войн, благословляемых папой, продолжала существовать уже в рамках других конфликтов вплоть до Нового времени. Наконец, участие европейцев в крестовых походах имело широкую географию. В противоположность внутриевропейским феодальным междоусобицам, крестовые походы стали беспрецедентной серией военных экспедиций, объединивших европейские земли под началом папства против общего внешнего врага.

Для полноценного понимания феномена крестовых походов необходимо тщательное изучение проблемы, связанной с мотивацией их участников, и, в частности, выяснение вопроса, какими были основные аргументы, с помощью которых церковь привлекала в походы все новых и новых участников. Несмотря на наличие трудов о восприятии крестовых походов современниками, приходится констатировать, что специальной работы, посвященной основным аргументам пропаганды крестовых походов на всем их протяжении, пока нет. Вместе с тем, как будет показано в предлагаемой книге, существует значительный пласт источников, которые позволяют выявить такие аргументы, многочисленные, взаимосвязанные между собой, изменяющиеся с течением времени под воздействием различных факторов. Таким образом, в работе дается классификация основных аргументов пропаганды крестовых походов, выявляются хронологические рамки применения каждого из аргументов, проверяется наличие преемственности в этой аргументации и изучается ее генезис, исследуется наличие взаимосвязей между аргументами пропаганды.

Портных Валентин - Крестовые походы в Палестину (1095-1291): аргументы для привлечения к участию

СПб.: Алетейя,

2019. 224 с.

Серия "Библиотека Средних веков"

ISBN 978-5-906910-14-1

Портных Валентин - Крестовые походы в Палестину (1095-1291): аргументы для привлечения к участию - Оглавление

Благодарности

Введение

1. Постановка вопроса

2. Обзор истории изучения проблемы

3. Источники, привлекаемые для исследования

Глава 1. Обоснование пропагандистами необходимости освобождения Святой земли

1.1. Иерусалим и Святая земля как значимая для христиан территория 1.1.1. Мотивация для участия в крестовом походе на соборе вКлермоне 1095 г 1.1.2. Историографические дискуссии о реальных географических целях первого крестового похода 1.1.3. Что же все-таки стремился завоевать папа? 1.1.4. Значимость Иерусалима и Святой земли на протяжении эпохи крестовых походов

1.2. Смещение акцента: Святая земля лично важна для Бога 1.2.1. Святая земля как «наследие Бога» 1.2.2. Захват Святой земли — личное оскорбление Бога, достойное отмщения

1.3. Идея важности крестового похода лично для Бога 1.3.1. Крестовый поход как божественная инициатива 1.3.2. Бог призывает взять крест и последовать за Ним с крестом на плечах

1.4. Обоснование необходимости выступить на защиту интересов Бога 1.4.1. «Вассальный» аргумент 1.4.2. Идея о долге перед Богом



Глава 2. Взаимодействие Бога и крестоносцев в крестовом походе

2.1. Божественная поддержка войска крестоносцев

2.2. Представления современников, стоявшие за декларациями о божественной поддержке крестоносцев 2.2.1. Признание мусульманами наличия божественной поддержки франков 2.2.2. Чудесные истории

2.3. Зачем Бог поддерживал крестоносцев? Хотел ли Он чего-то кроме освобождения Святой земли? 2.3.1. Идея необходимости оставления грешного образа жизни 2.3.2. Как именно происходит взаимодействие людей и Бога в связи с греховностью? 2.3.3. Испытание верующих в верности

2.4. Статус крестового похода и крестоносцев как следствие заинтересованности в них Бога 2.4.1. Особый статус крестового похода и крестоносцев в пропаганде 2.4.2. Что стояло за этими аргументами? Современники о статусе крестовых походов и крестоносцев



Глава 3. Индульгенция и небесное воздаяние за участие в крестовом походе

3.1. Аргумент индульгенции на уровне папской пропаганды 3.1.1. Индульгенция в период первого крестового похода 3.1.2. Второй крестовый поход: уточнение о предоставлении индульгенции как погибшим, так и выжившим 3.1.3. Понтификат Александра III: временная попытка введения более жестких условий 3.1.4. Конец XII в.: индульгенция не только тем, кто выступает в поход лично 3.1.5. «Окончательная» формулировка крестоносной индульгенции

3.2. Индульгенция, представленная населению проповедниками 3.2.1. Бог специально дает возможность спастись 3.2.2. Крестоносцы избавятся как от ада, так и от чистилища 3.2.3. Призыв к превентивным мерам, чтобы не попасть в ад 3.2.4. Указание на кратковременность предложения выгодной индульгенции 3.2.5. Указание на выгодное соотношение объемов труда и вознаграждения 3.2.6. Указание на наличие выгоды при любом исходе

3.3. Неточности в условиях получения индульгенции

3.4. Считались ли крестоносцы мучениками за веру официально?

Заключение

Список сокращений и условных обозначений

Избранная библиография

Указатель имен и географических названий

Портных Валентин - Крестовые походы в Палестину (1095-1291): аргументы для привлечения к участию - Заключение

Анализ источников по истории пропаганды крестовых походов с целью классификации ее аргументов на всем их протяжении показал: основные аргументы пропаганды могут быть условно разделены на три крупных блока. Первым блоком были идеи, связанные с необходимостью обоснования целесообразности освобождения Святой земли, вторым блоком — вопросы, связанные с божественной поддержкой крестового похода, и третьим — с воздаянием за участие в экспедиции. Поиск ответа на вопрос, как пропаганда обосновывала необходимость освобождения и удержания Святой земли, показал, что экспедиции с формальной точки зрения всегда позиционировались исключительно как дело веры и не преследовали никаких целей, кроме религиозных. Во главу угла всегда ставилось освобождение или удержание Иерусалима и прилегающих территорий — Святой земли. Папа Урбан II во время своей знаменитой речи в Клермоне определенно призывал освободить именно Иерусалим. Призывал ли он освобождать другие территории, установить сложно. Вполне вероятно, он поведал народу о бедах и несчастьях христиан в различных землях Ближнего Востока, однако, возможно, это было сделано лишь для усиления впечатления от проповеди. По мере развития крестоносного движения произошло некоторое смещение акцентов. С конца XII в. пропаганда стала в большей мере подчеркивать: Иерусалим важен не как таковой, а лично важен для Бога. Такое новшество, в свою очередь, могло быть, с одной стороны, связано с фундаментальными изменениями в западном мировоззрении, а с другой — с сиюминутными политическими обстоятельствами.

Фундаментальные изменения заключались в появившемся стремлении к имитации апостольского образа жизни, а также земной жизни Христа и, следовательно, большему вниманию к евангельской истории. В то же время та резкость, с которой произошел сдвиг в пропаганде в сторону подчеркивания личной значимости крестового похода для Бога, был, вероятно, связан с политическими обстоятельствами. В 1187 г. был потерян Иерусалим — ключевой пункт, связанный с земной жизнью Христа. Эти обстоятельства совпали с фундаментальными сдвигами в западном мировоззрении, что и привело к трансформации аргументов пропаганды крестовых походов. Именно со значимостью Святой земли и, как следствие, крестового похода лично для Бога был связан целый блок аргументов. Некоторые из этих идей могли встречаться в источниках еще эпохи первого крестового похода, однако широкое распространение они получили более-менее синхронно в конце XII — начале XIII вв. Кроме того, пропаганда подчеркивала, что каждый из нас просто обязан выступить на защиту интересов Всевышнего. Наиболее ярким здесь был «вассальный» аргумент, к которому обращались папа и проповедники на местах в конце XII—XIII вв. Аргумент мог быть представлен с различными акцентами, но основа всегда оставалась одинаковой: проповедники проводили параллель между отношениями «человек-Бог» и «вассал-сюзерен». Экспедиция, которая преследовала столь важные цели, по умолчанию считалась богоугодной. Кроме того, считалось, что Бог поддерживает крестоносцев, и об этом иногда говорилось в пропаганде. Правда, поскольку начиная со второго крестового похода крестоносцы терпели скорее неудачи, агитаторам было актуальнее объяснять, почему эти неудачи случаются, а не вести речи о божественной поддержке, проявлений которой не было видно.

Скорее, пропаганда настаивала на том, что Бог отвернулся от крестоносцев за их грехи, но они могут вернуть Его расположение, если они обратятся к Нему и перестанут грешить. Заявления о божественной поддержке ни в коем случае не были простыми риторическими декларациями. За этим стояли реальные представления о том, что небесные силы могут вмешиваться в ход крестовых походов на стороне крестоносцев, и это было подкреплено многочисленными историями о чудесах. Понять это позволяет хронографический материал. Бог мог направлять в помощь крестоносцам своих святых, которые принимали непосредственное участие в сражениях, причем именно тех, которые давались крестоносцам сложнее всего. В связи с этим создается впечатление, что Бог брал крестовый поход «под личный контроль» и вмешивался в ход событий тогда, когда это было более всего необходимо. Наличие у крестоносцев божественной поддержки признавали даже сарацины, о чем говорилось в хрониках для еще большей уверенности читателя в ее наличии. Как следствие, крестовый поход представлялся как событие с особым статусом, предсказанное в Библии и «встроенное» в священную историю, а крестоносцы изображались как новый «избранный народ» Бога. Впрочем, свое право называться избранным народом они должны были еще доказать: целью Бога являлся не простой захват Палестины, но ее захват и заселение достойными этого избранными людьми, которые прошли проверку.